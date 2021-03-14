  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Парма
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Рома
0'
1:0
9' Гол
Михэйлэ Валентин
23' Желтая карточка
Осорио Йордан
40'
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
24
Осорио
Йордан
13
Бани
Маттиа
3
Пеццелла
Джузеппе
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
9
Пелле
Грациано
28
Михэйлэ
Валентин
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
24
Кумбулла
Мараш
33
Перес
Бруно
7
Пеллегрини
Лоренцо
14
Вильяр
Гонсало
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Джеко
Эдин
Парма
4-3-3
Рома
3-4-2-1

Ход матча

9'
Михэйлэ Валентин
(Ман Деннис)
1:0
23'
Осорио Йордан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 6 (4) 0.22
2. Эрнани Азеведо 5 0.19
3. Жервиньо Куасси 4 0.15
4. Куртич Ясмин 3 0.11
5. Карамо Янн 2 0.07
6. Михэйлэ Валентин 2 0.07
7. Гальоло Риккардо 1 0.04
8. Корнелиус Андреас 1 0.04
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Инглезе Роберто 0 0
11. Брунетта Хуан 0 0
12. Бругман Гастон 0 0
13. Ман Деннис 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.37
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.33
3. Джеко Эдин 7 0.26
4. Майораль Борха 6 0.22
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.15
6. Манчини Джанлука 4 0.15
7. Педро Родригес 4 0.15
8. Спинаццола Леонардо 2 0.07
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Диавара Амаду 1 0.04
11. Перес Карлес 1 0.04
12. Кумбулла Мараш 1 0.04
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 7 0
2. Куцка Юрай 5 0
3. Бругман Гастон 5 0
4. Иакопони Симоне 3 1
5. Гальоло Риккардо 4 0
6. Пеццелла Джузеппе 4 0
7. Алвеш Бруну 3 0
8. Конти Андреа 3 0
9. Куртич Ясмин 3 0
10. Корнелиус Андреас 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Дармиан Маттео 2 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Осорио Йордан 2 0
16. Брунетта Хуан 2 0
17. Михэйлэ Валентин 2 0
18. Скоццарелла Маттео 1 0
19. Лорини Венсан 1 0
20. Грасси Альберто 1 0
21. Карамо Янн 1 0
22. Ман Деннис 1 0
23. Зом Симон 1 0
24. Болог Ботонд 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 8 0
2. Пеллегрини Лоренцо 7 0
3. Кумбулла Мараш 5 0
4. Педро Родригес 3 1
5. Верету Жордан 4 0
6. Кристанте Бриан 4 0
7. Перес Бруно 4 0
8. Вильяр Гонсало 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Фасио Федерико 2 0
12. Миранте Антонио 2 0
13. Мхитарян Генрих 2 0
14. Джеко Эдин 1 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2)
 Рома 16% (8) 20% (10) 22% (11) 10% (5) 14% (7) 18% (9)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе
Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца
Рома Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан
Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома

Последние игры между собой

Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Рома 3:0 Парма Серия A Рома 2:1 Парма Серия A Парма 0:2 Рома Кубок Парма 2:0 Рома Серия A
Рома 2:1 Парма Серия A Парма 0:2 Рома Серия A Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 27 19 6 2 63 - 25 63
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома 0:1 Заявка 27 15 5 7 51 - 39 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино 0:0 Заявка 25 3 12 10 35 - 45 21
19. Парма 1:0 Заявка 27 3 10 14 24 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома 0:1 Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма 1:0 Заявка 14 2 5 7 7 - 22 11
20. Торино 0:0 Заявка 12 0 8 4 14 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан 0:0 Заявка 14 8 5 1 27 - 11 29
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:1 Заявка 13 5 2 6 18 - 24 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино 0:0 Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма 1:0 Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    41'
    Куртич нарушил правила в борьбе с Пеллегрини. Затем Михэйлэ показал, какой он заботливый, установив мяч для исполнения штрафного. Но Лоренцо не принял помощь и переставил мяч иначе, ближе к штрафной площади. 
  • 39'
    Лоренцо Пеллегрини выполняет навес от углового флажка, но снова дело завершается без удара. 
  • Угловой
    38'
    Давно не было у "Ромы" корнеров, а сейчас состоится. Педро его заработал после рывка по флангу. 
  • 37'
    Эль-Шаарави продолжает создавать угрозу воротам соперника. Сейчас наносит очередной удар, но на этот раз в створ не попадает. 
  • Опасный момент
    35'
    Эрнани врывается в штрафную площадку и катит под удар Пелле, который стреляет по воротам, но в створ не попадает. 

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  • Желтая карточка
    34'
    Ещё один фол, на этот раз со стороны Переса. Бруно не дал Куртичу начать атаку, прихватив оппонента руками. Требовали хозяева желтую карточку для Бруно - Марко Пиччинини их услышал и "горчичник" выдал. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Одна из редких атака "Пармы" завершается нарушением правил со стороны Маттиа Бани. 
  • 32'
    Стефан Эль-Шаарави доходит с мячом до линии штрафной площадки и пробивает с левой - выше перекладины пролетает круглый. 
  • 31'
    Врачи вышли на поле, чтобы помочь пострадавшим. Головами столкнулись Ибаньес и Михэйлэ, после чего последний приземлился на ногу Манчини. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Сразу три футболиста оказываются на газоне после столкновения - Ибаньес, Михэйлэ, Манчини. 
  • 29'
    Лоренцо Пеллегрини пробивает со штрафного, поднимает мяч над стенкой и направляет его в угол, но всё видит Сеппе и отражает угрозу кулаками. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Право на опасный штрафной удар получает "Рома". По ногам досталось Эдину Джеко. 
  • 27'
    Йордан Осорио перехватывает мяч на правом фланге, но не сохраняет его у своей команды, а выбивает за боковую линию. 
  • 25'
    Стефан Эль-Шаарави пробивает с лёта из-за пределов штрафной площадки, в створ попадает, но для Сеппе это проблемой не оказывается. 
  • Желтая карточка
    24'
    Первая желтая карточка в нашем матче, её на свой счёт записывает Йордан Осорио.
  • 23'
    Серию атак провели "волки", а теперь берут паузу, отдавая мяч оппоненту. "Парма", как и прежде, в атаку не идёт, на своей половине поля устраивает перепасовку. 
  • 22'
    А сейчас Эдин Джеко уже доводит дело до удара, только проблема с точностью, мимо цели проходит мяч. 
  • 21'
    Эль-Шаарави скидывает на Джеко в штрафную площадку, но пробить не получилось, успел защитник "Пармы" вставить ногу и выбить мяч. 
  • Угловой
    19'
    Пока не ладится с корнерами у "Ромы". Второй такой стандарт исполнили гости, но снова без удара. 
  • 18'
    Леонардо Спинаццола разобрался с Конти на левом фланге, а затем выполнил подачу в штрафную, но слишком сильно, мяч оказался на противоположном крае. 
  • 17'
    Грациано Пелле выиграл борьбу за мяч в центральном круге, а вот выполнить точную скидку не сумел. 
  • 16'
    В контратаку выбежали хозяева 4 в 4, но затем притормозили, отойдя на свою половину поля. 
  • 15'
    Вот и "Парма" показывает, что не собирается только отсиживаться в обороне. Берёт мяч под контроль и пробует развить наступление. 
  • 13'
    Всей командой "Парма" за линией мяча, "Рома" пробует действовать по всей ширине поля, пытаясь растянуть плотные оборонительные построения противника. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Бруно Перес оказался на газоне, судья не сразу, но зафиксировал нарушение правил. Стандарт "волки" быстро разыграли. 
  • 11'
    Едва ли не первая атака хозяев завершается забитым голом. Ох, какой матч нас ждёт впереди. 
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИХЭЙЛЭ!!! Абсолютно один оказался Михэйлэ в штрафной площадке после прострела с правого фланга, после чего расстрелял Лопеса. 
  • Угловой
    9'
    Лоренцо Пеллегрини выполнил подачу от углового флажка, но партнёров передачей не нашёл. 
  • 8'
    Высокий прессинг используют гости, но пока отобрать мяч не получается, хорошо держится игровой снаряд у "Пармы". 
  • Судья
    6'
    Лоренцо Пеллегрини падает в штрафной площадке и держится за ногу, но судья не свистит. 
  • Опасный момент
    5'
    Манчини отправляет мяч в штрафную площадь на Джеко, Эдин уходит от опеки и пробует пробить в касание, но не попадает по мячу. 
  • 4'
    Азеведо Эрнани мешал сопернику провести атаку, помогал себе руками, но арбитр фол не зафиксировал. 
  • 3'
    Леонардо Спинаццола попытался обострить ситуацию и выполнил передачу в штрафную площадь, но доставить мяч до партнёров не сумел.
  • 2'
    Футболисты "Ромы" начали с центра поля, смотрим за тем, как гости проведут дебютное наступление.
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча начинается. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.05 4.48 1.59
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.33 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.25 2.60
  2.67 3.74 2.51

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.10 4.20 1.26 2.77 1.44 2.12 1.83 1.64 2.26 1.40 2.94 1.23 4.14 1.12 6.10
13.00 1.00 11.75 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.98 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.80
17.00 0.00 11.50 1.03 7.77 1.08 6.10 1.12 2.65 1.47 2.11 1.78 1.97 1.82 2.00 1.80 1.55 4.05 1.37 4.90 1.16 10.50 1.13 12.00 1.04 12.00
5.06 1.20 2.75 1.50 2.42 1.60 2.16 1.75 2.77 1.47 2.17 1.74 1.88 2.00 1.68 2.28 1.47 2.78 1.22 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.39 1.84 1.96 1.41 2.91 1.18 4.88
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.33 1.60 1.58 2.35 1.11 6.50 1.06 8.80 1.06 8.80 1.05 10.50
3.06 1.40 2.42 1.60 1.84 2.04 2.33 1.65 1.91 1.97 1.47 2.79 1.31 3.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.84 1.26 2.34 1.60 1.68 2.19 1.34 3.24
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
3.20 1.33 1.94 1.81 1.45 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
1.18 4.75
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
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Где смотреть матч Парма 1:0 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Парма 1:0 Рома

Исход игры
Парма
4% (6)
Ничья
6% (9)
Рома
90% (135)
Тотал 2.5
Больше
66.44% (97)
Меньше
33.56% (49)
Обе команды забьют
Да
69.86% (102)
Нет
30.14% (44)
Популярный счёт
1:2 Рома
52% (78)
0:2 Рома
20.7% (31)
0:1 Рома
6.7% (10)
1:3 Рома
5.3% (8)
1:1 Ничья
4% (6)
2:1 Парма
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Рома
2% (3)
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