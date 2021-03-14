Эрнани врывается в штрафную площадку и катит под удар Пелле, который стреляет по воротам, но в створ не попадает.

Эль-Шаарави продолжает создавать угрозу воротам соперника. Сейчас наносит очередной удар, но на этот раз в створ не попадает.

Давно не было у "Ромы" корнеров, а сейчас состоится. Педро его заработал после рывка по флангу.

Лоренцо Пеллегрини выполняет навес от углового флажка, но снова дело завершается без удара.

Куртич нарушил правила в борьбе с Пеллегрини. Затем Михэйлэ показал, какой он заботливый, установив мяч для исполнения штрафного. Но Лоренцо не принял помощь и переставил мяч иначе, ближе к штрафной площади.

34' Ещё один фол, на этот раз со стороны Переса. Бруно не дал Куртичу начать атаку, прихватив оппонента руками. Требовали хозяева желтую карточку для Бруно - Марко Пиччинини их услышал и "горчичник" выдал.

33' Одна из редких атака "Пармы" завершается нарушением правил со стороны Маттиа Бани.

32' Стефан Эль-Шаарави доходит с мячом до линии штрафной площадки и пробивает с левой - выше перекладины пролетает круглый.

31' Врачи вышли на поле, чтобы помочь пострадавшим. Головами столкнулись Ибаньес и Михэйлэ, после чего последний приземлился на ногу Манчини.

30' Сразу три футболиста оказываются на газоне после столкновения - Ибаньес, Михэйлэ, Манчини.

29' Лоренцо Пеллегрини пробивает со штрафного, поднимает мяч над стенкой и направляет его в угол, но всё видит Сеппе и отражает угрозу кулаками.

28' Право на опасный штрафной удар получает "Рома". По ногам досталось Эдину Джеко.

27' Йордан Осорио перехватывает мяч на правом фланге, но не сохраняет его у своей команды, а выбивает за боковую линию.

25' Стефан Эль-Шаарави пробивает с лёта из-за пределов штрафной площадки, в створ попадает, но для Сеппе это проблемой не оказывается.

24' Первая желтая карточка в нашем матче, её на свой счёт записывает Йордан Осорио.

23' Серию атак провели "волки", а теперь берут паузу, отдавая мяч оппоненту. "Парма", как и прежде, в атаку не идёт, на своей половине поля устраивает перепасовку.

22' А сейчас Эдин Джеко уже доводит дело до удара, только проблема с точностью, мимо цели проходит мяч.

21' Эль-Шаарави скидывает на Джеко в штрафную площадку, но пробить не получилось, успел защитник "Пармы" вставить ногу и выбить мяч.

19' Пока не ладится с корнерами у "Ромы". Второй такой стандарт исполнили гости, но снова без удара.

18' Леонардо Спинаццола разобрался с Конти на левом фланге, а затем выполнил подачу в штрафную, но слишком сильно, мяч оказался на противоположном крае.

17' Грациано Пелле выиграл борьбу за мяч в центральном круге, а вот выполнить точную скидку не сумел.

16' В контратаку выбежали хозяева 4 в 4, но затем притормозили, отойдя на свою половину поля.

15' Вот и "Парма" показывает, что не собирается только отсиживаться в обороне. Берёт мяч под контроль и пробует развить наступление.

13' Всей командой "Парма" за линией мяча, "Рома" пробует действовать по всей ширине поля, пытаясь растянуть плотные оборонительные построения противника.

12' Бруно Перес оказался на газоне, судья не сразу, но зафиксировал нарушение правил. Стандарт "волки" быстро разыграли.

11' Едва ли не первая атака хозяев завершается забитым голом. Ох, какой матч нас ждёт впереди.

10' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИХЭЙЛЭ!!! Абсолютно один оказался Михэйлэ в штрафной площадке после прострела с правого фланга, после чего расстрелял Лопеса.

9' Лоренцо Пеллегрини выполнил подачу от углового флажка, но партнёров передачей не нашёл.

8' Высокий прессинг используют гости, но пока отобрать мяч не получается, хорошо держится игровой снаряд у "Пармы".

6' Лоренцо Пеллегрини падает в штрафной площадке и держится за ногу, но судья не свистит.

5' Манчини отправляет мяч в штрафную площадь на Джеко, Эдин уходит от опеки и пробует пробить в касание, но не попадает по мячу.

4' Азеведо Эрнани мешал сопернику провести атаку, помогал себе руками, но арбитр фол не зафиксировал.

3' Леонардо Спинаццола попытался обострить ситуацию и выполнил передачу в штрафную площадь, но доставить мяч до партнёров не сумел.

2' Футболисты "Ромы" начали с центра поля, смотрим за тем, как гости проведут дебютное наступление.