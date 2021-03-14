Парма
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Эннио Тардини
Рома
1:0
9' ГолМихэйлэ Валентин
23' Желтая карточкаОсорио Йордан
13
Бани
Маттиа
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
29 Диркс ДанЗащитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Tarozzi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|6 (4)
|0.22
|2.
|Эрнани Азеведо
|5
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.15
|4.
|Куртич Ясмин
|3
|0.11
|5.
|Карамо Янн
|2
|0.07
|6.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|7.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|10.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|11.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|12.
|Бругман Гастон
|0
|0
|13.
|Ман Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.37
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.33
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.26
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.22
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.15
|6.
|Манчини Джанлука
|4
|0.15
|7.
|Педро Родригес
|4
|0.15
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.04
|10.
|Диавара Амаду
|1
|0.04
|11.
|Перес Карлес
|1
|0.04
|12.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.04
|13.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|7
|0
|2.
|Куцка Юрай
|5
|0
|3.
|Бругман Гастон
|5
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|5.
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|7.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|8.
|Конти Андреа
|3
|0
|9.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|10.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Осорио Йордан
|2
|0
|16.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|17.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|18.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|19.
|Лорини Венсан
|1
|0
|20.
|Грасси Альберто
|1
|0
|21.
|Карамо Янн
|1
|0
|22.
|Ман Деннис
|1
|0
|23.
|Зом Симон
|1
|0
|24.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|8
|0
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|3.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|4.
|Педро Родригес
|3
|1
|5.
|Верету Жордан
|4
|0
|6.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|7.
|Перес Бруно
|4
|0
|8.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|9.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Фасио Федерико
|2
|0
|12.
|Миранте Антонио
|2
|0
|13.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|14.
|Джеко Эдин
|1
|0
|15.
|Сантон Давиде
|1
|0
|16.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|17.
|Майораль Борха
|1
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|Рома
|16% (8)
|20% (10)
|22% (11)
|10% (5)
|14% (7)
|18% (9)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +13 =2 -5Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан
Последние игры между собой
Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Рома 2:1 Парма Серия A Парма 0:2 Рома Серия A Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|27
|19
|6
|2
|63 - 25
|63
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Рома
|0:1 Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 39
|50
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|25
|3
|12
|10
|35 - 45
|21
|19.
|Парма
|1:0 Заявка
|27
|3
|10
|14
|24 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|0:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|7 - 22
|11
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|12
|0
|8
|4
|14 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 11
|29
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 1:0 Рома
Исход игры
Парма
4% (6)
Ничья
6% (9)
Рома
90% (135)
Тотал 2.5
Больше
66.44% (97)
Меньше
33.56% (49)
Обе команды забьют
Да
69.86% (102)
Нет
30.14% (44)
Популярный счёт
1:2 Рома
52% (78)
0:2 Рома
20.7% (31)
0:1 Рома
6.7% (10)
1:3 Рома
5.3% (8)
1:1 Ничья
4% (6)
2:1 Парма
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Рома
2% (3)
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