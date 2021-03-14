Кальяри
1:3
Второй тайм: 80'
Стадион: Сарденья Арена
Ювентус
0:1
10' ГолРоналду Криштиану
14' Желтая карточкаРоналду Криштиану
18' Желтая карточкаКуадрадо Хуан
0:2
25' ПенальтиРоналду Криштиану
0:3
32' ГолРоналду Криштиану
1:3
61' ГолСимеоне Джованни
10
Педро
Жоао
12
Алекс
Сандро
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
-
13 Данило ЛуисПолузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
18'
25'
32'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.48
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.22
|3.
|Паволетти Леонардо
|2
|0.07
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|5.
|Соттил Рикардо
|2
|0.07
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.04
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.04
|8.
|Годин Диего
|1
|0.04
|9.
|Наингголан Раджа
|1
|0.04
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0.04
|11.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|12.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|13.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|23 (5)
|0.88
|2.
|Мората Альваро
|7 (1)
|0.27
|3.
|Кьеза Федерико
|6
|0.23
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.15
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.12
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.08
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.08
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.08
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.08
|10.
|Данило Луис
|1
|0.04
|11.
|Мело Артур
|1
|0.04
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|7
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Чеппители Лука
|3
|0
|6.
|Марин Рэзван
|3
|0
|7.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|8.
|Годин Диего
|2
|0
|9.
|Педро Жоао
|2
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|11.
|Фараго Паоло
|2
|0
|12.
|Рог Марко
|2
|0
|13.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|14.
|Олива Кристиан
|2
|0
|15.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|16.
|Краньо Алессио
|1
|0
|17.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|18.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|19.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|20.
|Трамони Маттео
|1
|0
|21.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|3.
|Данило Луис
|5
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|12.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|16.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|17.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|34.48% (10)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|Ювентус
|10% (5)
|14% (7)
|14% (7)
|16% (8)
|16% (8)
|30% (15)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино
Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус
Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 22
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 40
|50
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|1:3 Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 46
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|36 - 47
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|25 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|1:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 22
|11
|19.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|15 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|1:3 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 1:3 Ювентус
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
2.7% (4)
Ювентус
97.3% (142)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
49.65% (71)
Нет
50.35% (72)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
34.2% (50)
0:2 Ювентус
32.9% (48)
0:1 Ювентус
11% (16)
1:3 Ювентус
11% (16)
0:3 Ювентус
4.8% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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