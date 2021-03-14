  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:3
Второй тайм: 80'

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
10' Гол
Роналду Криштиану
14' Желтая карточка
Роналду Криштиану
18' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
0:2
25' Пенальти
Роналду Криштиану
0:3
32' Гол
Роналду Криштиану
1:3
61' Гол
Симеоне Джованни
80'
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
24
Ругани
Даниэле
25
Дзаппа
Габриэле
8
Марин
Рэзван
32
Дункан
Альфред
4
Наингголан
Раджа
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
44
Кулушевски
Деян
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
7
Роналду
Криштиану
9
Мората
Альваро
Кальяри
3-5-2
Ювентус
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Роналду Криштиану
(Куадрадо Хуан)
14'
 
Роналду Криштиану
18'
 
Куадрадо Хуан
25'
0:2
Роналду Криштиану
32'
0:3
Роналду Криштиану
(Кьеза Федерико)
34'
 
Бернардески Федерико
Алекс Сандро
61'
Симеоне Джованни
(Дзаппа Габриэле)
1:3
69'
Клаван Рагнар
Чеппители Лука
 
70'
Асамоа Квадво
Дзаппа Габриэле
 
70'
 
Бонуччи Леонардо
Кьеллини Джорджо
70'
 
Маккенни Уэстон
Мората Альваро

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 13 (3) 0.48
2. Симеоне Джованни 6 0.22
3. Паволетти Леонардо 2 0.07
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.07
5. Соттил Рикардо 2 0.07
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Наингголан Раджа 1 0.04
10. Ругани Даниэле 1 0.04
11. Дзаппа Габриэле 0 0
12. Валюкевич Себастьян 0 0
13. Олива Кристиан 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (5) 0.88
2. Мората Альваро 7 (1) 0.27
3. Кьеза Федерико 6 0.23
4. Маккенни Уэстон 4 0.15
5. Кулушевски Деян 3 0.12
6. Ремзи Аарон 2 0.08
7. Дибала Пауло 2 0.08
8. Бонуччи Леонардо 2 0.08
9. Рабио Адриен 2 0.08
10. Данило Луис 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 7 1
3. Паволетти Леонардо 5 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Чеппители Лука 3 0
6. Марин Рэзван 3 0
7. Дзаппа Габриэле 3 0
8. Годин Диего 2 0
9. Педро Жоао 2 0
10. Ругани Даниэле 2 0
11. Фараго Паоло 2 0
12. Рог Марко 2 0
13. Калигара Фабрицио 2 0
14. Олива Кристиан 2 0
15. Наингголан Раджа 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 5 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Кьеллини Джорджо 2 0
16. Пинсольо Карло 0 1
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 34.48% (10) 10.34% (3) 13.79% (4)
 Ювентус 10% (5) 14% (7) 14% (7) 16% (8) 16% (8) 30% (15)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино
Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус
Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус 3:1 Заявка 26 16 7 3 54 - 22 55
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома Заявка 27 15 5 7 51 - 40 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри 1:3 Заявка 27 5 7 15 30 - 46 22
18. Торино Заявка 25 3 11 11 36 - 47 20
19. Парма Заявка 27 3 10 14 25 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус 3:1 Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри 1:3 Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Парма Заявка 14 2 5 7 8 - 22 11
19. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
20. Торино Заявка 12 0 7 5 15 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Ювентус 3:1 Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
5. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри 1:3 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Угловой
    87'
    Артур Мело исполнил подачу от углового флага. Защитники "Кальяри" выбили мяч от ворот.
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Хуана Куадрадо на поле вышел Джанлука Фработта.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Федерико Кьезы на поле вышел Артур Мело,
  • Угловой
    84'
    Марин исполнил подачу от углового флага. Клаван пробил точно в Щесны.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Альфреда Дункана на поле вышел Алессандро Дейола.

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  • Замена
    82'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Даниэле Ругани на поле вышел Гастон Перейро.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Джованни Симеоне на поле вышел Альберто Черри.
  • 80'
    Годин проходом по левому флангу посеял панику в рядах обороны "Ювентуса", но Дункан на линии штрафной площади не смог принять передачу Диего.
  • Угловой
    79'
    Гости исполнилил угловой удар. Мяч выбит на Кьезу, чью подачу к дальней штанге не достал Бонуччи.
  • 78'
    Роналду слева сделал скидку на Рабио, который с угла вратарской площади пробил выше ворот.
  • 77'
    Наингголан слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    76'
    Клаван в центре поля руками завалил на газон Кулушевски.
  • Офсайд
    75'
    Педро забрался в офсайд.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Альваро Мораты на поле вышел Уэстон Маккенни.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Джорджо Кьеллини на поле вышел Леонардо Бонуччи.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Луки Чеппители на поле вышел Рагнар Клаван.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Габриэле Дзаппы на поле вышел Квадво Асамоа.
  • 70'
    Дункан слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Чеппители не смог головой пробить в сторону ворот.
  • Фол, нарушение
    69'
    Де Лихт на фланге сбил Педро.
  • 68'
    Прострел Дзаппы в штрафную площадь перехватил Данило.
  • 67'
    Педро падает в штрафной площади, но Кальварезе показывает, что фола со стороны Рабио не было.
  • 66'
    Рабио слева вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где Годин опередил Роналду и мяч выбил.
  • Угловой
    65'
    Роналду разыграл угловой удар с партнёрами и пошёл в штрафную площадь. Удар Криштиану с пятнадцати метров в дальний угол вышел немного неточным.
  • 64'
    Чеппители справа навесил на Симеоне, который не смог головой пробить в сторону ворот.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    СИМЕОНЕ!!! Дзаппа справа прострелил на Симеоне, который в касание точно пробил мимо Щесны.
  • Фол, нарушение
    62'
    Данило у центрального круга ударил сзади по ногам Дункана.
  • Угловой
    61'
    Неудачно Марин исполнил подачу от углового флага. Гости мяч выбили им побежали в контратаку.
  • Опасный момент
    60'
    Марин справа с двадцати четырёх= метров пробил под перекладину. Щесны и здесь спасает ворота "Ювентуса".
  • Угловой
    59'
    Разыграли хозяева угловой удар. Марин навес исполнил слишком сильно.
  • Опасный момент
    58'
    Дункан со штрафного пробил в левый угол. Щесны в прыжке сумел отвести угрозу.
  • 57'
    Данило сбил Симеоне. Тридцать метров до ворот.
  • 56'
    Кулушевски справа продвинулся вперёд, но в борьбе с соперниками не смог точно сделать пас в центр на Морату.
  • 55'
    Прострел Мораты слева в штрафную площадь перехватил Дункан.
  • 54'
    Удар Наингголана с двадцати трёх метров заблокировал Де Лихт.
  • Угловой
    53'
    Марин исполнил подачу от углового флага. Кьеза выбил мяч из штрафной площади.
  • Судья
    52'
    Мяч попал в руку Куадрадо в своей штрафной площади, отскочив от головы. Кальзарезе показывает, что нет повода для назначения пенальти.
  • 50'
    Кьеза слева навесил к воротам, где Краньо на выходе опередил Роналду и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    49'
    Кулушевски у чужой штрафной площади подсел под Година.
  • Фол, нарушение
    48'
    Педро на чужой половине поля сбил Данило.
  • 47'
    Кьеллини слева прошёл вперёд, но пас сделал в зону, где партнёров не было.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Кальяри!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Кальяри" - "Ювентус" - 0:3.
  • Угловой
    45'
    Марин от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    45'
    Куадрадо в центре поля ударил по ногам Нандеса.
  • 45'
    Дункан справа прошёл вперёд, но пас в центр сделал точно в ноги сопернику.
  • 45'
    Щесны выбросил мяч рукой к центральной линии поля, но Наингголан пробегал мимо и легко забрал футбольный снаряд себе.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Кальварезе в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рабио в центре поля локтем ударил Педро в верховой борьбе.
  • 44'
    "Ювентус" покомбинировал в центре поля и откатил мяч назад на Щесны.
  • 43'
    Бернардески по центру сделал пас вперёд на Морату, а Альваро мяч остановить не смог.
  • 42'
    Марин со штрафного пробил точно по центру ворот. Щесны мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    41'
    Де Лихт у штрафной площади сбил Педро. Двадцать восемь метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дункан на чужой половине поля ударил локтем по уху Морату.
  • Фол, нарушение
    39'
    Мората слева вошёл в штрафную площадь, не смог обыграть Година ти сбил Дункана.
  • Фол, нарушение
    38'
    Кьеза на фланге зацепил ногу Дзаппы.
  • 37'
    Дункан с двадцати семи метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    36'
    Роналду справа выскочил к воротам, но Краньо прыгнул в ноги португальцу и забрал мяч в руки.
  • Замена
    35'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Алекса Сандро на поле вышел Федерико Бернардески.
  • 3 гола - хет-трик!
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    РОНАЛДУ!!! Кьеза слева прошёл вперёд и исполнил перевод направо на Роналду, который точно пробил в дальний угол. Хет-трик оформил португалец.
  • 32'
    "Ювентус" комбинирует у центрального круга без продвижения вперёд.
  • Угловой
    31'
    Марин от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч выбит на Кулушевски, который побежал кв контратаку.
  • 30'
    Кулушевски справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • 29'
    Марин справа сделал заброс к воротам, но никто из партнёров рывка вперёд не сделал.
  • Фол, нарушение
    28'
    Рабио в центре поля сзади ударил по ногам Дункана.
  • Пенальти
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:0!!!
    РОНАЛДУ!!! Роналду ударом с одиннадцатиметровой отметки оформил дубль. Краньо угадал направление удара, но мяч отбить не смог.
  • Пенальти!
    26'
    Пенальти! Мората справа выдал пас на Роналду, который пробил выше ворот, но его за ногу рукой прихватил Краньо.
  • 25'
    Наингголан слева навесил к дальней штанге, где Дзаппа головой мяч достать не смог.
  • 25'
    Наингголан слева с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.
  • Опасный момент
    24'
    Кьеза слева вывел один на один с голкипером Морату, который пробил точно в Краньо.
  • 23'
    Симеоне у центрального круга чисто отобрал мяч у Кулушевски.
  • 22'
    Нандес на фланге в борьбе с Кулушевски упустил мяч за блоковую линию поля.
  • 20'
    Марин слева со штрафного попытался закрутить мяч в дальний угол, но мяч пролетел высоко.
  • Желтая карточка
    19'
    Куадрадо на фланге сбил Педро и получил жёлтую карточку.
  • 18'
    Игра продолжилась. Мяч выбит на половину поля "Ювентуса".
  • 16'
    Кальварезе что-то обсуждает с Роналду. Медики показывают на скамейку, что Краньо продолжит встречу.
  • Травма, повреждение
    15'
    Медики оказывают помощь Краньо, Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    14'
    Кьеза слева навесил к воротам, где Роналду ногой пошёл на Краньо, попав в лицо голкиперу. Жёлтая карточка португальцу.
  • 13'
    Марин слева со штрафного направил мяч точно в руки Щесны.
  • Фол, нарушение
    12'
    Де Лихт у угла штрафной площади завалил на газон Педро.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    РОНАЛДУ!!! Куадрадо от углового флага навесил на Роналду, который головой пробил под перекладину.
  • 10'
    Кьеза слева навесил на дальнюю штангу, где Роналду головой пробил выше ворот.
  • 9'
    Хозяева слева прорвались в штрафную площадь, но переборщили с передачами и до удара по воротам комбинацию не довели.
  • Угловой
    8'
    Кьеза от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.
  • 7'
    "Кальяри" на чужой половине поля начал прессинг соперников.
  • Угловой
    6'
    Марин от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Наингголана, подача которого получилась слишком сильной.
  • 5'
    Хозяева организовали атаку правым флангом. Прострел Симеоне к воротам прервал Кьеллини.
  • 4'
    Удар Кулушевски справа из пределов штрафной площади заблокировал Ругани.
  • 3'
    Сандро слева навесил в центр штрафной площади, куда вышел Краньо, опередил Морату и забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Кальяри" играет в красно-синей форме с белыми рукавами, "Ювентус" - в бело-чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сарденья Арене"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  7.60 4.88 1.47
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.50 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.33 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 7.50 1.17
  18.05 7.73 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.10 1.12 3.78 1.26 2.52 1.51 1.99 1.95 1.55 2.45 1.33 3.30 1.18 4.82 1.09 7.10 1.06 7.30 1.01 11.50
4.20 1.23 3.30 1.32 2.13 1.72 1.68 2.20 1.45 2.75 1.23 4.05 1.17 5.00 1.07 8.00 1.06 9.60
12.75 1.00 11.25 1.02 4.10 1.22 3.30 1.33 2.27 1.80 1.67 2.21 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.60 1.03 8.90 1.00 10.75
14.50 0.00 9.70 1.03 8.17 1.04 6.97 1.07 3.15 1.35 1.93 1.93 2.45 1.55 1.72 2.12 3.15 1.35 2.05 1.75 1.48 2.63 1.16 5.10 1.11 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.03 9.15 1.02 9.76
4.67 1.22 2.54 1.55 2.14 1.76 2.82 1.46 2.43 1.60 2.01 1.87 1.77 2.13 1.57 2.50 3.77 1.29 2.53 1.56 2.87 1.45 2.36 1.63 1.84 2.04 1.52 2.62 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.91 1.39 1.77 2.05 1.36 3.13 1.16 5.30
3.15 1.33 2.13 1.67 1.49 2.50 1.12 5.60
3.60 1.29 2.26 1.64 1.53 2.48 1.18 4.80 1.13 6.05
3.25 1.33 2.20 1.62 2.27 1.62 1.48 2.63 1.24 4.00 1.03 8.81 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
3.31 1.35 2.74 1.49 2.15 1.75 1.69 2.24 2.22 1.70 1.81 2.07 1.38 3.15 1.26 4.06 1.38 3.17 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.20 1.67 1.60 2.34 1.29 3.60
4.40 1.19 1.84 1.90 1.24 3.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
4.30 1.18 3.11 1.34 1.80 1.97 1.37 3.05 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
1.86 1.87
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.50 1.18
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.40 1.29
3.55 1.27
Где смотреть матч Кальяри 1:3 Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:3 Ювентус

Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
2.7% (4)
Ювентус
97.3% (142)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
49.65% (71)
Нет
50.35% (72)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
34.2% (50)
0:2 Ювентус
32.9% (48)
0:1 Ювентус
11% (16)
1:3 Ювентус
11% (16)
0:3 Ювентус
4.8% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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