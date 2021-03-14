Замена в составе "Кальяри": вместо Альфреда Дункана на поле вышел Алессандро Дейола.

Марин исполнил подачу от углового флага. Клаван пробил точно в Щесны.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Федерико Кьезы на поле вышел Артур Мело,

Замена в составе "Ювентуса": вместо Хуана Куадрадо на поле вышел Джанлука Фработта.

Артур Мело исполнил подачу от углового флага. Защитники "Кальяри" выбили мяч от ворот.

Второй тайм в Кальяри!

Кьеллини слева прошёл вперёд, но пас сделал в зону, где партнёров не было.

Кулушевски у чужой штрафной площади подсел под Година.

Кьеза слева навесил к воротам, где Краньо на выходе опередил Роналду и забрал мяч в руки.

Мяч попал в руку Куадрадо в своей штрафной площади, отскочив от головы. Кальзарезе показывает, что нет повода для назначения пенальти.

Марин исполнил подачу от углового флага. Кьеза выбил мяч из штрафной площади.

Кулушевски справа продвинулся вперёд, но в борьбе с соперниками не смог точно сделать пас в центр на Морату.

Дункан со штрафного пробил в левый угол. Щесны в прыжке сумел отвести угрозу.

Марин справа с двадцати четырёх= метров пробил под перекладину. Щесны и здесь спасает ворота "Ювентуса".

Неудачно Марин исполнил подачу от углового флага. Гости мяч выбили им побежали в контратаку.

Данило у центрального круга ударил сзади по ногам Дункана.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! СИМЕОНЕ!!! Дзаппа справа прострелил на Симеоне, который в касание точно пробил мимо Щесны.

Чеппители справа навесил на Симеоне, который не смог головой пробить в сторону ворот.

Роналду разыграл угловой удар с партнёрами и пошёл в штрафную площадь. Удар Криштиану с пятнадцати метров в дальний угол вышел немного неточным.

Рабио слева вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где Годин опередил Роналду и мяч выбил.

Педро падает в штрафной площади, но Кальварезе показывает, что фола со стороны Рабио не было.

Дункан слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Чеппители не смог головой пробить в сторону ворот.

Замена в составе "Кальяри": вместо Габриэле Дзаппы на поле вышел Квадво Асамоа.

Замена в составе "Кальяри": вместо Луки Чеппители на поле вышел Рагнар Клаван.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Джорджо Кьеллини на поле вышел Леонардо Бонуччи.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Альваро Мораты на поле вышел Уэстон Маккенни.

Клаван в центре поля руками завалил на газон Кулушевски.

Роналду слева сделал скидку на Рабио, который с угла вратарской площади пробил выше ворот.

Гости исполнилил угловой удар. Мяч выбит на Кьезу, чью подачу к дальней штанге не достал Бонуччи.

Годин проходом по левому флангу посеял панику в рядах обороны "Ювентуса", но Дункан на линии штрафной площади не смог принять передачу Диего.

Замена в составе "Кальяри": вместо Джованни Симеоне на поле вышел Альберто Черри.

Замена в составе "Кальяри": вместо Даниэле Ругани на поле вышел Гастон Перейро.

Первый тайм

— Перерыв! "Кальяри" - "Ювентус" - 0:3.

45' Марин от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.

45' Куадрадо в центре поля ударил по ногам Нандеса.

45' Дункан справа прошёл вперёд, но пас в центр сделал точно в ноги сопернику.

45' Щесны выбросил мяч рукой к центральной линии поля, но Наингголан пробегал мимо и легко забрал футбольный снаряд себе.

45' 4 минуты добавил Кальварезе в первом тайме.

45' Рабио в центре поля локтем ударил Педро в верховой борьбе.

44' "Ювентус" покомбинировал в центре поля и откатил мяч назад на Щесны.

43' Бернардески по центру сделал пас вперёд на Морату, а Альваро мяч остановить не смог.

42' Марин со штрафного пробил точно по центру ворот. Щесны мяч поймал.

41' Де Лихт у штрафной площади сбил Педро. Двадцать восемь метров до ворот.

40' Дункан на чужой половине поля ударил локтем по уху Морату.

39' Мората слева вошёл в штрафную площадь, не смог обыграть Година ти сбил Дункана.

38' Кьеза на фланге зацепил ногу Дзаппы.

37' Дункан с двадцати семи метров пробил выше ворот.

36' Роналду справа выскочил к воротам, но Краньо прыгнул в ноги португальцу и забрал мяч в руки.

35' Замена в составе "Ювентуса": вместо Алекса Сандро на поле вышел Федерико Бернардески.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

РОНАЛДУ!!! Кьеза слева прошёл вперёд и исполнил перевод направо на Роналду, который точно пробил в дальний угол. Хет-трик оформил португалец.

32' "Ювентус" комбинирует у центрального круга без продвижения вперёд.

31' Марин от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч выбит на Кулушевски, который побежал кв контратаку.

30' Кулушевски справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

29' Марин справа сделал заброс к воротам, но никто из партнёров рывка вперёд не сделал.

28' Рабио в центре поля сзади ударил по ногам Дункана.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:0!!!

РОНАЛДУ!!! Роналду ударом с одиннадцатиметровой отметки оформил дубль. Краньо угадал направление удара, но мяч отбить не смог.

26' Пенальти! Мората справа выдал пас на Роналду, который пробил выше ворот, но его за ногу рукой прихватил Краньо.

25' Наингголан слева навесил к дальней штанге, где Дзаппа головой мяч достать не смог.

25' Наингголан слева с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.

24' Кьеза слева вывел один на один с голкипером Морату, который пробил точно в Краньо.

23' Симеоне у центрального круга чисто отобрал мяч у Кулушевски.

22' Нандес на фланге в борьбе с Кулушевски упустил мяч за блоковую линию поля.

20' Марин слева со штрафного попытался закрутить мяч в дальний угол, но мяч пролетел высоко.

19' Куадрадо на фланге сбил Педро и получил жёлтую карточку.

18' Игра продолжилась. Мяч выбит на половину поля "Ювентуса".

16' Кальварезе что-то обсуждает с Роналду. Медики показывают на скамейку, что Краньо продолжит встречу.

15' Медики оказывают помощь Краньо, Пауза в матче.

14' Кьеза слева навесил к воротам, где Роналду ногой пошёл на Краньо, попав в лицо голкиперу. Жёлтая карточка португальцу.

13' Марин слева со штрафного направил мяч точно в руки Щесны.

12' Де Лихт у угла штрафной площади завалил на газон Педро.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

РОНАЛДУ!!! Куадрадо от углового флага навесил на Роналду, который головой пробил под перекладину.

10' Кьеза слева навесил на дальнюю штангу, где Роналду головой пробил выше ворот.

9' Хозяева слева прорвались в штрафную площадь, но переборщили с передачами и до удара по воротам комбинацию не довели.

8' Кьеза от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.

7' "Кальяри" на чужой половине поля начал прессинг соперников.

6' Марин от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Наингголана, подача которого получилась слишком сильной.

5' Хозяева организовали атаку правым флангом. Прострел Симеоне к воротам прервал Кьеллини.

4' Удар Кулушевски справа из пределов штрафной площади заблокировал Ругани.

3' Сандро слева навесил в центр штрафной площади, куда вышел Краньо, опередил Морату и забрал мяч в руки.

2' "Кальяри" играет в красно-синей форме с белыми рукавами, "Ювентус" - в бело-чёрной.