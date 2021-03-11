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Кальяри
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 13 (3) 0.5
2. Симеоне Джованни 5 0.19
3. Паволетти Леонардо 2 0.08
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.08
5. Соттил Рикардо 2 0.08
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Наингголан Раджа 1 0.04
10. Ругани Даниэле 1 0.04
11. Дзаппа Габриэле 0 0
12. Валюкевич Себастьян 0 0
13. Олива Кристиан 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 20 (4) 0.8
2. Мората Альваро 7 (1) 0.28
3. Кьеза Федерико 6 0.24
4. Маккенни Уэстон 4 0.16
5. Кулушевски Деян 3 0.12
6. Ремзи Аарон 2 0.08
7. Дибала Пауло 2 0.08
8. Бонуччи Леонардо 2 0.08
9. Рабио Адриен 2 0.08
10. Данило Луис 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 7 1
3. Паволетти Леонардо 5 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Чеппители Лука 3 0
6. Марин Рэзван 3 0
7. Дзаппа Габриэле 3 0
8. Годин Диего 2 0
9. Педро Жоао 2 0
10. Ругани Даниэле 2 0
11. Фараго Паоло 2 0
12. Рог Марко 2 0
13. Калигара Фабрицио 2 0
14. Олива Кристиан 2 0
15. Наингголан Раджа 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Ремзи Аарон 2 0
14. Кьеллини Джорджо 2 0
15. Пинсольо Карло 0 1
16. Роналду Криштиану 1 0
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 34.48% (10) 10.34% (3) 13.79% (4)
 Ювентус 10% (5) 14% (7) 14% (7) 16% (8) 16% (8) 30% (15)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино
Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус
Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 26 14 7 5 60 - 33 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
6. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 1 день 21 час 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Кальяри 0% (0)
    X 5.9% (4)
    Ювентус 94.1% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Ювентус
    7.20
    4.51
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      7.10 4.26 1.58
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.33 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.00 1.55
      6.54 4.51 1.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
    6.25 1.12 3.88 1.26 2.61 1.49 2.04 1.90 1.58 2.38 1.35 3.17 1.19 4.72 1.10 6.90 1.06 7.30 1.01 11.50
    12.50 1.00 11.25 1.01 4.20 1.20 3.45 1.31 2.30 1.75 1.73 2.11 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 8.30 1.03 8.90 1.00 10.75
    15.00 0.00 9.70 1.03 4.40 1.22 3.50 1.32 2.25 1.71 2.00 1.88 1.76 2.17 1.72 2.12 1.48 2.70 1.21 4.20 1.16 4.80 1.06 7.90 1.05 8.70 1.01 15.00 1.01 11.00
    4.67 1.22 2.71 1.51 2.25 1.71 2.01 1.90 1.75 2.18 1.59 2.49 1.48 2.79 1.20 5.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.78 2.01 1.38 3.04 1.17 5.15
    3.60 1.29 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.25 1.67 1.50 2.50 1.17 4.80
    2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.84 1.26 2.21 1.66 1.61 2.31 1.30 3.52
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.15 1.33 1.86 1.88 1.38 2.90 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.02
    1.78 2.06
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    4.20 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Кальяри - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (4)
    Ювентус
    94.1% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.31% (34)
    Меньше
    47.69% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    50.77% (33)
    Нет
    49.23% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    33.8% (23)
    0:2 Ювентус
    32.4% (22)
    0:1 Ювентус
    8.8% (6)
    1:3 Ювентус
    8.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.4% (3)
    0:3 Ювентус
    4.4% (3)
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