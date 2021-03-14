19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.54
|2.
|Кесси Франк
|9 (8)
|0.35
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.19
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.19
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.15
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.08
|7.
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.04
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.04
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Крунич Раде
|1
|0.04
|12.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.04
|14.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|16.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|13 (5)
|0.52
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.36
|3.
|Политано Маттео
|7
|0.28
|4.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.24
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0.2
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.16
|7.
|Осимхен Виктор
|3
|0.12
|8.
|Демме Диего
|2
|0.08
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|10.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|2.
|Кесси Франк
|7
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|7
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|5.
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|6.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|7.
|Ребич Анте
|4
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|9
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|15.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
|6.12% (3)
|22.45% (11)
|Наполи
|9.26% (5)
|9.26% (5)
|18.52% (10)
|12.96% (7)
|25.93% (14)
|24.07% (13)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан
Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада
Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 22
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Рома
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 40
|50
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 46
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|36 - 47
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|25 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 22
|11
|19.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|15 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Исход игры
Милан
63.5% (94)
Ничья
27.7% (41)
Наполи
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
64.83% (94)
Меньше
35.17% (51)
Обе команды забьют
Да
85.52% (124)
Нет
14.48% (21)
Популярный счёт
2:1 Милан
45.3% (67)
1:1 Ничья
20.3% (30)
1:0 Милан
8.8% (13)
2:2 Ничья
6.1% (9)
1:2 Наполи
6.1% (9)
2:0 Милан
3.4% (5)
3:2 Милан
2.7% (4)
3:1 Милан
2% (3)
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