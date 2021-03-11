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Милан
 
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Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.54
2. Кесси Франк 9 (8) 0.35
3. Леау Рафаэл 5 0.19
4. Ребич Анте 5 0.19
5. Тео Эрнандес 4 0.15
6. Салемакерс Алексис 2 0.08
7. Калабрия Давиде 2 0.08
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Крунич Раде 1 0.04
12. Кастильехо Самуэль 1 0.04
13. Далот Диогу 1 0.04
14. Хёуге Йенс 1 0.04
15. Калюлю Пьер 1 0.04
16. Беннасер Исмаэль 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 13 (5) 0.52
2. Лосано Ирвинг 9 0.36
3. Политано Маттео 7 0.28
4. Зелиньски Пётр 6 0.24
5. Мертенс Дрис 5 0.2
6. Петанья Андреа 4 0.16
7. Осимхен Виктор 3 0.12
8. Демме Диего 2 0.08
9. Элмас Эльиф 2 0.08
10. Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 7 0
2. Кесси Франк 7 0
3. Тео Эрнандес 7 0
4. Калабрия Давиде 6 0
5. Салемакерс Алексис 4 1
6. Леау Рафаэл 5 0
7. Ребич Анте 4 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 9 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Гулам Фаузи 1 0
14. Зелиньски Пётр 1 0
15. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 12.24% (6) 22.45% (11) 12.24% (6) 24.49% (12) 6.12% (3) 22.45% (11)
 Наполи 9.26% (5) 9.26% (5) 18.52% (10) 12.96% (7) 25.93% (14) 24.07% (13)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан
Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада
Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино

Последние игры между собой

Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Наполи 1:3 Милан Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Милан 2:0 Наполи Кубок
Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 26 14 7 5 60 - 33 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
6. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 2 дня 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Милан 63.8% (44)
    X 29% (20)
    Наполи 7.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Наполи
    2.85
    3.55
    2.89
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.64 3.44 2.88
    Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.50 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.55 2.65
      2.68 3.30 2.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 5.05 1.18 3.26 1.34 2.27 1.63 1.83 2.14 1.46 2.73 1.26 3.76 1.13 5.90
    9.30 1.02 8.40 1.04 3.40 1.30 2.91 1.41 2.05 1.94 1.53 2.48 1.36 3.04 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 9.80
    12.00 1.01 8.90 1.05 3.75 1.27 2.95 1.40 2.01 1.85 1.79 2.08 1.58 2.48 1.37 3.05 1.17 5.00 1.12 5.70 1.02 9.70 1.02 10.50 0.00 17.00
    4.20 1.26 3.19 1.40 2.40 1.63 2.03 1.88 1.81 2.09 1.60 2.46 1.41 3.08 1.15 6.17
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.65 2.24 1.31 3.46 1.12 6.05
    2.95 1.40 2.00 1.81 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
    2.03 1.80 1.42 2.75 1.14 5.50
    3.22 1.39 2.65 1.53 2.07 1.84 1.65 2.36 1.47 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.52 1.28 2.04 1.78 1.52 2.53 1.25 3.94
    3.85 1.26 2.83 1.43 1.73 2.09 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.85 1.39 1.73 2.03 1.32 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.10
    1.68 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Милан - Наполи

    Исход игры
    Милан
    63.8% (44)
    Ничья
    29% (20)
    Наполи
    7.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.15% (43)
    Меньше
    34.85% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (57)
    Нет
    13.64% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    43.5% (30)
    1:1 Ничья
    20.3% (14)
    1:0 Милан
    8.7% (6)
    2:2 Ничья
    5.8% (4)
    1:2 Наполи
    4.3% (3)
    3:2 Милан
    2.9% (2)
    2:0 Милан
    2.9% (2)
    3:1 Милан
    2.9% (2)
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