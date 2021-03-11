Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.54
|2.
|Кесси Франк
|9 (8)
|0.35
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.19
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.19
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.15
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.08
|7.
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.04
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.04
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Крунич Раде
|1
|0.04
|12.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.04
|14.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|16.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|13 (5)
|0.52
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.36
|3.
|Политано Маттео
|7
|0.28
|4.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.24
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0.2
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.16
|7.
|Осимхен Виктор
|3
|0.12
|8.
|Демме Диего
|2
|0.08
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|10.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|2.
|Кесси Франк
|7
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|7
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|5.
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|6.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|7.
|Ребич Анте
|4
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|9
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|15.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
|6.12% (3)
|22.45% (11)
|Наполи
|9.26% (5)
|9.26% (5)
|18.52% (10)
|12.96% (7)
|25.93% (14)
|24.07% (13)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан
Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада
Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|63 - 25
|62
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|60 - 33
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Исход игры
Милан
63.8% (44)
Ничья
29% (20)
Наполи
7.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
65.15% (43)
Меньше
34.85% (23)
Обе команды забьют
Да
86.36% (57)
Нет
13.64% (9)
Популярный счёт
2:1 Милан
43.5% (30)
1:1 Ничья
20.3% (14)
1:0 Милан
8.7% (6)
2:2 Ничья
5.8% (4)
1:2 Наполи
4.3% (3)
3:2 Милан
2.9% (2)
2:0 Милан
2.9% (2)
3:1 Милан
2.9% (2)
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