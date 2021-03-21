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  3. Италия
Верона
0:2
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
27' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
28' Желтая карточка
Давидович Павел
0:1
33' Пенальти
Малиновский Руслан
0:2
42' Гол
Сапата Дуван
60' Желтая карточка
Толой Рафаэл
64' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
72' Желтая карточка
Стураро Стефано
90'+4
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
6
Ловато
Маттео
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
59
Миранчук
Алексей
91
Сапата
Дуван
Верона
3-4-2-1
Аталанта
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.21
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.18
3. Димарко Федерико 4 0.14
4. Фараони Марко 2 0.07
5. Лазович Дарко 2 0.07
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.07
7. Фавилли Андреа 2 0.07
8. Илич Иван 2 0.07
9. Ласанья Кевин 1 0.04
10. Калинич Никола 1 0.04
11. Тамез Адриен 1 0.04
12. Колли Эбрима 1 0.04
13. Бесса Даниэль 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 16 (1) 0.57
2. Сапата Дуван 10 (1) 0.36
3. Госенс Робин 9 0.32
4. Иличич Йосип 5 (1) 0.18
5. Гомес Алехандро 4 0.14
6. Пашалич Марио 4 0.14
7. Малиновский Руслан 3 (1) 0.11
8. Ромеро Кристиан 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Толой Рафаэл 2 0.07
11. Хатебур Ханс 2 0.07
12. Ламмерс Сэм 2 0.07
13. Фройлер Ремо 1 0.04
14. Паломино Хосе 1 0.04
15. Де Рон Мартен 1 0.04
16. Пессина Маттео 1 0.04
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Фараони Марко 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Давидович Павел 5 0
6. Дзакканьи Маттиа 5 0
7. Барак Антонин 3 1
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Стураро Стефано 2 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 9 0
2. Толой Рафаэл 7 0
3. Де Рон Мартен 6 0
4. Госенс Робин 6 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 6.9% (2) 20.69% (6) 6.9% (2) 10.34% (3) 37.93% (11) 17.24% (5)
 Аталанта 10.77% (7) 13.85% (9) 18.46% (12) 21.54% (14) 20% (13) 15.38% (10)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус
Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне
Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Верона: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Аталанта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Аталанта 0:2 Верона Серия A Верона 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Верона Серия A Верона 0:5 Аталанта Серия A
Аталанта 3:0 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Верона Серия A Аталанта 1:2 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
4. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
10. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • После матча
  • Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!
  • Второй тайм
  • Матч окончен. "Верона" - "Аталанта" 0:2.
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • 90'
    И всё, команды решили не рисковать. Катают мяч в центре поля и спокойно ждут свистка.
  • Штанга
    90'
    Иличич чуть было не сломал ворота. Пробил он на силу метров с 23, перекладина приняла на себя этот выстрел.
  • Дополнительное время
    90'
    Лука Пайретто разрешает командам поиграть ещё 3 минуты.
  • Офсайд
    89'
    Удоги забежал в метровый офсайд. Прав в очередной раз арбитр.
  • Замена
    88'
    И вот дебют Виктора Коваленко, который заменил Малиновского.
  • Опасный момент
    87'
    Луис Муриэль разобрался с двумя защитниками, только вот в ближний угол не попал.
  • 86'
    Гости убежали в свою атаку, однако с завершающим ударом Иличича Сильвестри справился без особых проблем.
  • Угловой
    85'
    Угловой в концовке матча "Верона" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • Фол, нарушение
    84'
    Андреа Фавилли придержал соперника в середине поля.
  • 83'
    "Верона" порой устремляется в контратаки, есть попытки обострить игру, но "Аталанта" спокойно обороняется, Голлини дирижирует своими защитниками очень складно.
  • Замена
    82'
    Кстати, была произведена замена у "Вероны". Иван Илич заменил Барака.
  • Опасный момент
    81'
    Луис Муриэль мог сейчас 17 гол в чемпионате оформить, однако мяч после его удара с линии штрафной пролетает рядом со штангой.
  • 80'
    Дикий прессинг от "Аталанты". "Верона" пытается развить очередную атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.
  • Фол, нарушение
    79'
    Стураро нарушает правила в центральном круге.
  • 78'
    Гости смело контролируют мяч, но до ударов по воротам "Вероны", которые защищает Сильвестри, пока не доходит.
  • Замена
    77'
    И ещё одна перестановка. Иличич вместо Пессины.
  • Замена
    77'
    Сапата отправляется отдыхать. Луис Муриэль вместо него теперь.
  • Офсайд
    76'
    Дзакканьи получает мяч в офсайде. Лука Пайретто сегодня безошибочно всё определяет.
  • Опасный момент
    75'
    Дарко Лазович вбежал в штрафную через левый фланг, но Голлини сократил угол обстрела и отбил мяч.
  • Офсайд
    74'
    В очередной раз Сапата оказывается в офсайде. Замена напрашивается. Кстати, Луис Муриэль активно разминается.
  • Желтая карточка
    73'
    Стураро срывает ответ гостей. Жёлтая карточка.
  • Угловой
    72'
    Стремительная атака "Вероны" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 71'
    Мяч у "Аталанты", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Офсайд
    70'
    Сапата получает мяч в офсайде. Лука Пайретто всё видел.
  • 69'
    Идет усердная борьба за мяч у центральной линии и никому не удается организовать опасную атаку.
  • Фол, нарушение
    68'
    Малиновскому досталось у центрального круга.
  • 67'
    Неспешно продвигаются хозяева к воротам "Аталанты". Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.
  • Желтая карточка
    66'
    Жёлтая карточка. Это Ромеро грубо сыграл в середине поля.
  • Замена
    65'
    Джан Пьеро Гасперини убирает Миранчука и Толоя. Выпустив Меле и Пашалича.
  • Фол, нарушение
    64'
    Ромеро забивает гол, но после того, как подыграл себе рукой.
  • Фол, нарушение
    64'
    Миранчука сбивают у правого угла штрафной. К мячу подходит Малиновский.
  • Угловой
    64'
    Угловой у ворот "Вероны". Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
  • Замена
    63'
    Четвёртая замена у "Вероны". Ласанья уступает место на поле Андреа Фавилли.
  • Желтая карточка
    62'
    Жёлтая карточка. Толой отмахнулся от Дзакканьи в середине поля.
  • 61'
    Пытаются хозяева с флангов организовать подход к воротам, но кроме безадресных навесов пока ничего не получается.
  • 60'
    Алексей Миранчук совсем без мяча сегодня. В тени 59 номер "Аталанты".
  • 59'
    И все еще мяч находится в центре поля и почти постоянно в воздухе. Много борьбы, мало комбинационного футбола.
  • 58'
    Пока голкиперы обеих команд во втором тайме работы не имеют. Нет ударов, нет обостряющих передач в штрафную.
  • 57'
    "Аталанта" несколько хаотично пытается закрепиться на чужой территории. После серии взаимных потерь мяч вернулся к "Вероне".
  • Фол, нарушение
    56'
    Сапата нарушает правила теперь в атаке.
  • Фол, нарушение
    55'
    Минутка сумбура в центре поля заканчивается фолом со стороны игрока "Вероны".
  • 54'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Малиновский подыграл себе рукой на правом фланге атаки.
  • 52'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Вероны", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Судья
    51'
    Падение в штрафной Ласаньи. Нет пенальти считает судья.
  • 50'
    Игроки в белых футболках пытаются успокоить темп, никуда они не спешат на старте второго тайма, счет на данный момент их устраивает.
  • Угловой
    49'
    Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    48'
    Атака "Вероны" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового у Лазовича получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • Замена
    47'
    Дарко Лазович, Удоги и Стураро вышли на второй тайм у "Вероны. Чеккерини, Велозу и Димарко остались в раздевалке.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:2. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту судья добавил к тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Джимсити опасно играет в середине поля.
  • 44'
    Много хозяева ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Сапата!!!
    Малиновский затылком отправил мяч вперёд, к штрафной "Вероны", туда по правому краю вбежал Дуван, протаранил он защитника и покатил игровой снаряд мимо Сильвестри.
  • 43'
    Забросы со стороны хозяев поля не несут никакой опасности, вообще нет точных ударов по воротам Голлини.
  • Фол, нарушение
    42'
    Джимсити подыграл себе рукой на левом фланге атаки. Судья всё видел.
  • 41'
    "Верона" так увлеклась розыгрышем мяча, что не сразу заметила, что он ушел за пределы поля.
  • Угловой
    40'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента. Кстати, 0:5 по угловым стало к этой минуте.
  • Штанга
    39'
    Чуть было сейчас не забивает Сапата, его удар заблокировал Тамез, после чего игровой снаряд попал в штангу и улетел на угловой.
  • Фол, нарушение
    38'
    И ещё одно нарушение правил у центрального круга. Барак теперь не прав.
  • Фол, нарушение
    37'
    Лука Пайретто фиксирует фол со стороны Велозу у центрального круга.
  • 36'
    Мало играют игроки "Аталанты" через Миранчука, пока Алексей явный кандидат на замену.
  • 35'
    Гости продолжают контролировать мяч. Понятно, что будут действовать с позиции силы, чтобы побыстрее удвоить счет.
  • 34'
    Случившееся должно подстегнуть "Верону", надеемся, не похоронить их надежды. "Аталанте" сейчас легче, к территориальному преимуществу добавилось и более ощутимое.
  • Пенальти
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Руслан Малиновский!!!
    Точно в левый от себя угол пробил Руслан. Сильвестри прыгнул в противоположный.
  • Пенальти!
    33'
    А вот после этого розыгрыша судья указывает на точку. Димарко играет рукой в своей штрафной.
  • Угловой
    33'
    Миранчук получает мяч на левом краю штрафной, но его прострел прерывает защита, на угловой мяч улетает.
  • Опасный момент
    32'
    Сапата протаранил оборону "Вероны", после чего нанес мощный удар низом в ближний угол. Сильвестри отбивает мяч за пределы поля. Угловой ещё один.
  • Угловой
    31'
    Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Вероны" не смогли убежать в контратаку. 
  • 30'
    Малиновский сам пробил по воротам, но этот выстрел на себя приняла стенка. Назначен угловой.
  • Желтая карточка
    29'
    Жёлтая карточка. Уронили Руслана Малиновского у самой линии штрафной.  Давидович не прав.
  • Желтая карточка
    28'
    Малиновский сейчас сам нарушил, только Чеккерини зачем-то взял и отмахнулся потом от Руслана. Справедливая жёлтая карточка.
  • Фол, нарушение
    28'
    А сейчас Малиновского придержали у центральной линии поля.
  • Фол, нарушение
    27'
    Сапата нарушает правила на чужой половине поля. Барак получил от него по полной. Судья обошёлся без жёлтой карточки.
  • 26'
    Слишком много брака в передачах у гостей сегодня, хотя комбинации до определенной стадии выглядят симпатично.
  • Опасный момент
    25'
    Отличная подача со стандарта находит голову Ромеро, который с линии вратарской обострял. Однако Сильвестри успел сложиться и накрыть собой игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    25'
    Малиновский пострадал на правом фланге атаки. Чеккерини был не прав.
  • Офсайд
    24'
    Заброс на Ласанью оборачивается офсайдом. Прав Лука Пайретто.
  • 23'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 22'
    Пошёл сумбурный футбол в центре поля с множеством невынужденных потерь у каждой из команд.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ласанья грубовато сыграл в атаке. Ромеро в пострадавших.
  • 20'
    Встал сам защитник, должен он вернуться в строй в скором времени.
  • Травма, повреждение
    19'
    Толой при розыгрыше этого штрафного получил удар по лицу. Разбили ему нос, лежит пока защитник "Аталанты" в своей штрафной. Врачи уже на поле.
  • 18'
    Велозу подхватил мяч у штрафной и отправил его над воротами. Первая попытка обострить у хозяев получилась не очень удачной.
  • Фол, нарушение
    17'
    Руслан Малиновский локтем подтолкнул Дзакканьи. Обошлось без последствий, но судья фол зафиксировал на левом фланге атаки "Вероны".
  • Офсайд
    16'
    Очередной заброс на Сапату, на этот раз Голлини отдавал передачу. Судья фиксирует офсайд.
  • 15'
    Продолжить игру 61 номер "Вероны" сможет. Всё в порядке с ним.
  • Травма, повреждение
    15'
    Тамез ценой собственного повреждения остановил Сапату. Пока сложно сказать, сможет ли он продолжить игру.
  • 14'
    О текущем раскладе сил прекрасно говорит статистика по владению мячом, 69:31 в пользу "Аталанты".
  • Фол, нарушение
    13'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Тамез нарушил.
  • Фол, нарушение
    12'
    Паломино нарушает правила у центральной линии поля.
  • 11'
    Ощутимый перевес у гостей. Моментов нет, но по владению они явно превосходит соперника.
  • Угловой
    10'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Аталанты", последовал хороший навес в центр штрафной от Малиновского, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 9'
    Руслан Малиновский сделал слишком сильную передачу на Сапату, сложно было обработать такой мяч. Удар от ворот.
  • 8'
    "Аталанта" наладила опять контроль над мячом, гоняя его в центре поля. "Верона" не прессингует, но закрыла все зоны на своей территории.
  • 7'
    Гости пока интереснее смотрятся. Мяч постоянно пребывает у "Аталанты" перед штрафной площадью Сильвестри.
  • 6'
    Алексей Миранчук зацепился за мяч в штрафной, но потом быстро с ним расстался.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фройлеру досталось по ногам на правом фланге атаки.
  • 5'
    Миранчук сделал передачу низом на Сапату, но того опередили.
  • 4'
    Руслан Малиновский своей подачей нашел голову Толоя, который слабо скинул мяч во вратарскую, Сильвестри первый.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Лука Пайретто. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит. Кстати, вот он и фол первый в матче зафиксировал. Сапате досталось на правом фланге атаки.
  • 2'
    Сразу отметим в стартовом составе Алексея Миранчука. Это его третий выход с первых минут за сезон.
  • 1'
    "Верона" проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме "Аталанта".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Вероны".
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Прогнозы на матч Верона 0:2 Аталанта

Исход игры
Верона
1.3% (2)
Ничья
9.7% (15)
Аталанта
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
76.16% (115)
Меньше
23.84% (36)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
59.1% (91)
1:3 Аталанта
10.4% (16)
0:2 Аталанта
9.7% (15)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:1 Аталанта
4.5% (7)
2:4 Аталанта
1.3% (2)
2:1 Верона
1.3% (2)
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