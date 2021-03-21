Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!

Иличич чуть было не сломал ворота. Пробил он на силу метров с 23, перекладина приняла на себя этот выстрел.

И всё, команды решили не рисковать. Катают мяч в центре поля и спокойно ждут свистка.

Дарко Лазович, Удоги и Стураро вышли на второй тайм у "Вероны. Чеккерини, Велозу и Димарко остались в раздевалке.

Атака "Вероны" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового у Лазовича получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.

Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

Игроки в белых футболках пытаются успокоить темп, никуда они не спешат на старте второго тайма, счет на данный момент их устраивает.

Падение в штрафной Ласаньи. Нет пенальти считает судья.

На своей половине поля контролируют мяч игроки "Вероны", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

Малиновский подыграл себе рукой на правом фланге атаки.

Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

Минутка сумбура в центре поля заканчивается фолом со стороны игрока "Вероны".

Сапата нарушает правила теперь в атаке.

"Аталанта" несколько хаотично пытается закрепиться на чужой территории. После серии взаимных потерь мяч вернулся к "Вероне".

Пока голкиперы обеих команд во втором тайме работы не имеют. Нет ударов, нет обостряющих передач в штрафную.

И все еще мяч находится в центре поля и почти постоянно в воздухе. Много борьбы, мало комбинационного футбола.

Алексей Миранчук совсем без мяча сегодня. В тени 59 номер "Аталанты".

Пытаются хозяева с флангов организовать подход к воротам, но кроме безадресных навесов пока ничего не получается.

Жёлтая карточка. Толой отмахнулся от Дзакканьи в середине поля.

Четвёртая замена у "Вероны". Ласанья уступает место на поле Андреа Фавилли.

Угловой у ворот "Вероны". Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.

Миранчука сбивают у правого угла штрафной. К мячу подходит Малиновский.

Ромеро забивает гол, но после того, как подыграл себе рукой.

Джан Пьеро Гасперини убирает Миранчука и Толоя. Выпустив Меле и Пашалича.

Жёлтая карточка. Это Ромеро грубо сыграл в середине поля.

Неспешно продвигаются хозяева к воротам "Аталанты". Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.

Идет усердная борьба за мяч у центральной линии и никому не удается организовать опасную атаку.

Сапата получает мяч в офсайде. Лука Пайретто всё видел.

Мяч у "Аталанты", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

Стремительная атака "Вероны" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

В очередной раз Сапата оказывается в офсайде. Замена напрашивается. Кстати, Луис Муриэль активно разминается.

Дарко Лазович вбежал в штрафную через левый фланг, но Голлини сократил угол обстрела и отбил мяч.

Дзакканьи получает мяч в офсайде. Лука Пайретто сегодня безошибочно всё определяет.

Сапата отправляется отдыхать. Луис Муриэль вместо него теперь.

И ещё одна перестановка. Иличич вместо Пессины.

Гости смело контролируют мяч, но до ударов по воротам "Вероны", которые защищает Сильвестри, пока не доходит.

Дикий прессинг от "Аталанты". "Верона" пытается развить очередную атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.

Луис Муриэль мог сейчас 17 гол в чемпионате оформить, однако мяч после его удара с линии штрафной пролетает рядом со штангой.

Кстати, была произведена замена у "Вероны". Иван Илич заменил Барака.

"Верона" порой устремляется в контратаки, есть попытки обострить игру, но "Аталанта" спокойно обороняется, Голлини дирижирует своими защитниками очень складно.

Угловой в концовке матча "Верона" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

Гости убежали в свою атаку, однако с завершающим ударом Иличича Сильвестри справился без особых проблем.

Луис Муриэль разобрался с двумя защитниками, только вот в ближний угол не попал.

И вот дебют Виктора Коваленко, который заменил Малиновского.

Удоги забежал в метровый офсайд. Прав в очередной раз арбитр.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:2.

45' 1 минуту судья добавил к тайму.

45' Джимсити опасно играет в середине поля.

44' Много хозяева ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Сапата!!!

Малиновский затылком отправил мяч вперёд, к штрафной "Вероны", туда по правому краю вбежал Дуван, протаранил он защитника и покатил игровой снаряд мимо Сильвестри.

43' Забросы со стороны хозяев поля не несут никакой опасности, вообще нет точных ударов по воротам Голлини.

42' Джимсити подыграл себе рукой на левом фланге атаки. Судья всё видел.

41' "Верона" так увлеклась розыгрышем мяча, что не сразу заметила, что он ушел за пределы поля.

40' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента. Кстати, 0:5 по угловым стало к этой минуте.

39' Чуть было сейчас не забивает Сапата, его удар заблокировал Тамез, после чего игровой снаряд попал в штангу и улетел на угловой.

38' И ещё одно нарушение правил у центрального круга. Барак теперь не прав.

37' Лука Пайретто фиксирует фол со стороны Велозу у центрального круга.

36' Мало играют игроки "Аталанты" через Миранчука, пока Алексей явный кандидат на замену.

35' Гости продолжают контролировать мяч. Понятно, что будут действовать с позиции силы, чтобы побыстрее удвоить счет.

34' Случившееся должно подстегнуть "Верону", надеемся, не похоронить их надежды. "Аталанте" сейчас легче, к территориальному преимуществу добавилось и более ощутимое.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Руслан Малиновский!!!

Точно в левый от себя угол пробил Руслан. Сильвестри прыгнул в противоположный.

33' А вот после этого розыгрыша судья указывает на точку. Димарко играет рукой в своей штрафной.

33' Миранчук получает мяч на левом краю штрафной, но его прострел прерывает защита, на угловой мяч улетает.

32' Сапата протаранил оборону "Вероны", после чего нанес мощный удар низом в ближний угол. Сильвестри отбивает мяч за пределы поля. Угловой ещё один.

31' Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Вероны" не смогли убежать в контратаку.

30' Малиновский сам пробил по воротам, но этот выстрел на себя приняла стенка. Назначен угловой.

29' Жёлтая карточка. Уронили Руслана Малиновского у самой линии штрафной. Давидович не прав.

28' Малиновский сейчас сам нарушил, только Чеккерини зачем-то взял и отмахнулся потом от Руслана. Справедливая жёлтая карточка.

28' А сейчас Малиновского придержали у центральной линии поля.

27' Сапата нарушает правила на чужой половине поля. Барак получил от него по полной. Судья обошёлся без жёлтой карточки.

26' Слишком много брака в передачах у гостей сегодня, хотя комбинации до определенной стадии выглядят симпатично.

25' Отличная подача со стандарта находит голову Ромеро, который с линии вратарской обострял. Однако Сильвестри успел сложиться и накрыть собой игровой снаряд.

25' Малиновский пострадал на правом фланге атаки. Чеккерини был не прав.

24' Заброс на Ласанью оборачивается офсайдом. Прав Лука Пайретто.

23' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

22' Пошёл сумбурный футбол в центре поля с множеством невынужденных потерь у каждой из команд.

21' Ласанья грубовато сыграл в атаке. Ромеро в пострадавших.

20' Встал сам защитник, должен он вернуться в строй в скором времени.

19' Толой при розыгрыше этого штрафного получил удар по лицу. Разбили ему нос, лежит пока защитник "Аталанты" в своей штрафной. Врачи уже на поле.

18' Велозу подхватил мяч у штрафной и отправил его над воротами. Первая попытка обострить у хозяев получилась не очень удачной.

17' Руслан Малиновский локтем подтолкнул Дзакканьи. Обошлось без последствий, но судья фол зафиксировал на левом фланге атаки "Вероны".

16' Очередной заброс на Сапату, на этот раз Голлини отдавал передачу. Судья фиксирует офсайд.

15' Продолжить игру 61 номер "Вероны" сможет. Всё в порядке с ним.

15' Тамез ценой собственного повреждения остановил Сапату. Пока сложно сказать, сможет ли он продолжить игру.

14' О текущем раскладе сил прекрасно говорит статистика по владению мячом, 69:31 в пользу "Аталанты".

13' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Тамез нарушил.

12' Паломино нарушает правила у центральной линии поля.

11' Ощутимый перевес у гостей. Моментов нет, но по владению они явно превосходит соперника.

10' Первый угловой зарабатывают игроки "Аталанты", последовал хороший навес в центр штрафной от Малиновского, но соперник отвёл угрозу от ворот.

9' Руслан Малиновский сделал слишком сильную передачу на Сапату, сложно было обработать такой мяч. Удар от ворот.

8' "Аталанта" наладила опять контроль над мячом, гоняя его в центре поля. "Верона" не прессингует, но закрыла все зоны на своей территории.

7' Гости пока интереснее смотрятся. Мяч постоянно пребывает у "Аталанты" перед штрафной площадью Сильвестри.

6' Алексей Миранчук зацепился за мяч в штрафной, но потом быстро с ним расстался.

5' Фройлеру досталось по ногам на правом фланге атаки.

5' Миранчук сделал передачу низом на Сапату, но того опередили.

4' Руслан Малиновский своей подачей нашел голову Толоя, который слабо скинул мяч во вратарскую, Сильвестри первый.

3' Обслуживает встречу Лука Пайретто. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит. Кстати, вот он и фол первый в матче зафиксировал. Сапате досталось на правом фланге атаки.

2' Сразу отметим в стартовом составе Алексея Миранчука. Это его третий выход с первых минут за сезон.

1' "Верона" проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме "Аталанта".