Верона
0:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Аталанта
27' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
28' Желтая карточкаДавидович Павел
0:1
33' ПенальтиМалиновский Руслан
0:2
42' ГолСапата Дуван
60' Желтая карточкаТолой Рафаэл
64' Желтая карточкаРомеро Кристиан
72' Желтая карточкаСтураро Стефано
61
Тамез
Адриен
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
33'
42'
60'
64'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|6
|0.21
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.18
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.14
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.07
|5.
|Лазович Дарко
|2
|0.07
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.07
|7.
|Фавилли Андреа
|2
|0.07
|8.
|Илич Иван
|2
|0.07
|9.
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|10.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|16 (1)
|0.57
|2.
|Сапата Дуван
|10 (1)
|0.36
|3.
|Госенс Робин
|9
|0.32
|4.
|Иличич Йосип
|5 (1)
|0.18
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.14
|6.
|Пашалич Марио
|4
|0.14
|7.
|Малиновский Руслан
|3 (1)
|0.11
|8.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Толой Рафаэл
|2
|0.07
|11.
|Хатебур Ханс
|2
|0.07
|12.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.07
|13.
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|14.
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|15.
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|16.
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|3.
|Фараони Марко
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Давидович Павел
|5
|0
|6.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|7.
|Барак Антонин
|3
|1
|8.
|Ловато Маттео
|4
|0
|9.
|Тамез Адриен
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Стураро Стефано
|2
|0
|13.
|Велозу Мигель
|1
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|9
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|6
|0
|4.
|Госенс Робин
|6
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|37.93% (11)
|17.24% (5)
|Аталанта
|10.77% (7)
|13.85% (9)
|18.46% (12)
|21.54% (14)
|20% (13)
|15.38% (10)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус
Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне
Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Аталанта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Верона 0:2 Аталанта
Исход игры
Верона
1.3% (2)
Ничья
9.7% (15)
Аталанта
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
76.16% (115)
Меньше
23.84% (36)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
59.1% (91)
1:3 Аталанта
10.4% (16)
0:2 Аталанта
9.7% (15)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:1 Аталанта
4.5% (7)
2:4 Аталанта
1.3% (2)
2:1 Верона
1.3% (2)
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