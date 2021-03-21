Остаётся только удивляться, как же так легко "Рома" прошла в 1/8 финала ЛЕ "Шахтёр". Команда ничего не показала в домашнем матче против "Наполи". С вами безуспешно ждал футбола от "Ромы", а не только от "Наполи" и вёл текстовую трансляцию Александр Костюк . Доброй ночи.

Арбитр компенсирует ко второму тайму 5 минут. Много было пауз, замен, споров. Но едва ли за это время что-то изменится в нашем матче.

Осимхен для чего вышел на поле? Пока парень замешан только в каких-то скандальных эпизодах. Грубо он атакует лежаче Манчини и заслуживает красной, но получает почему-то лишь жёлтую. Странное решение.

В сплошной борьбе проходит дополнительное время. Много фолов, падений, криков. "Рома" кидается на оппонентов и пытается забить хотя бы гол престижа, но ничего не получается.

"Наполи" празднует "сухую" победу в "Риме". Дубль Мертенса стал победным для команды Гаттузо.

89' У "Ромы" абсолютно ничего не клеится сегодня в атаке. И сколько не делай перестановок, а "Наполи" продолжает уверенно решать задачки, которые им подкидывают римляне.

88' И сразу же Дженарро Гаттузо делает ещё одну перестановку. Тьемуэ Бакайоко освобождает от ударов по ногам Инсинье.

87' Команды чередуют предупреждения с заменами, так что нам и об игре говорить пока некогда. Очередная замена у "Наполи". Максимович уходит, а выходит Костас Манолас.

85' Вышедший на замену Вильяр получает жёлтую карточку за игру прямой ногой против Инсинье.

83' Замена у "Ромы". Вместо Пеллегрини вышел Мараш Кумбулла.

81' Давид Оспина парирует удар с острого угла Карсдорпа. Вероятно, вингер навешивал, но получился острый удар.

80' "Рома" второй тайм проводит неплохо. Вот только игроки "Наполи" своей игрой в обороне демонстрируют, что поздно "пить Боржоми"2.

79' Кулибали получает предупреждение. Пропустит следующий матч защитник "Наполи" из-за перебора карточек.

79' Аналогичную попытку совершил Элмас. Удар получился и не точным, и слабым. Свободный удар будет для "Ромы". Лопес начинает атаку.

78' Перес пытался закрутить мяч из-за дуги, но пробил значительно выше цели.

77' Спинаццола пободался с двумя защитниками на фланге, но проиграл борьбу и "Рома" вынуждена начинать всё по новой - со своей половины поля.

75' Кажется, "Наполи" с каждой минутой садится все глубже к своим воротам. И пока "Рома" не обостряет серьёзно, критиковать такую тактику язык не поворачивается.

74' Ну как же можно было не пробить после такого великолепного сольного прохода? Вильяр обыграл четверых, но вместо удара отдал Майоралю, а тот откинул мяч назад и атака потеряла остроту.

74' Политано и Зелиньски отправляются отдыхать, а вместо них на поле вышли Лосано и Элмас. Это уже второй блок и третья замена для Гаттузо.

73' Неплохая получилась навесная передача Инсинье на свеженького Осимхена, но тот едва не отправил в ворота и мяч и голкипера. Так что штрафной будет для "Ромы".

72' "Наполи" в атаке и зарабатывает штрафной удар на левом фланге. Зелиньски упал в борьбе с Кристанте.

71' Команды чуть поспорили вокруг эпизода, но Манчини быстро извинился и тем самым загладил свою вину и перед арбитром - команды продолжают в равных составах.

70' Ох как рискованно и подленько сыграл Манчини. Мог защитник отправиться на "замену" без "дублера". В борьбе с Осимхеном он махнул ногой мимо мяча и въехал в ногу сопернику.

68' Паулу Фонсека отвечает сразу тремя заменами. И так:

Вместо Педро вышел Карлес Перес.

Джеко заменил Берха Майораль.

Диавара уступил место на поле Гонсало Вильяру.

67' Автор дубля в ворота "Ромы" Мертенс уступил место Виктору Осимхену. Это первая замена в матче.

65' Инсинье собрал на себе троих защитников с жёлтыми карточками, но применить на практике свое техническое преимущество не сумел. Защитники лишили нападающего мяча без нарушения правил.

64' "Наполи" изменил свою игровую схему на второй тайм. Команда спокойнее отдаёт мяч сопернику и выжидает свои моменты в контратаке.

63' Эль-Шаарави неаккуратно сыграл против Хюсайю - попал в щиток и справедливо увидел перед собой жёлтый "свет". Четвертое предупреждение для игроков "Ромы".

62' Зелиньски один в окружении троих защитников прорвался к штрафной и нанёс удар с острого угла. Лопес с попыткой справился..

61' Пеллегрини решился на удар из-за пределов штрафной и попал в штангу. Оспина даже не шелохнулся - потрясающий удар, которому не хватило каких-то сантиметров, чтобы стать результативным.

60' Мяч у "Ромы". Хозяева не сдаются, но после стартового штурма забить не смогли. Так что это негативно сказывается на их настрое, наверное.

59' Опорный полузащитник "Ромы" Диавара зарабатывает ещё одно предупреждение в борьбе против Мертенса.

58' Педро оказался в убойной позиции, но пробил куда-то на трибуну. Это всё нехватка "практики" в сегодняшнем матче.

57' Инсинье пытался из пределов штрафной закрутить мяч в дальний угол, но попал по центру в Лопеса. Ещё и лайнсмен с задержкой просигнализировал, что был офсайд.

56' Оказывается, что кроме Джеко на поле у "Ромы" есть ещё и Эль-Шаарави. Он пытался проскочить Кулибали, но просто врезался в гиганта-защитника и отскочил, как мяч от стены.

54' Мариу Руй и Зелиньски разогнали атаку по левому флангу - неплохо партнёры комбинировали, а вот с переводом вектора атаки в центр вышла осечка.

53' "Наполи" пока пребывает в "роли" своего соперника образца первого тайма. Неаполитанцы отбирают мяч и понемногу пытаются прийти в себя после штурма от хозяев.

52' Манчини сделал классную вертикальную передачу Педро, но чуть-чуть переборщил с силой паса и первым на мяче оказался Оспина.

51' "Наполи" пытается высоко прессинговать и делает это активно, но римляне пока справляются с этим натиском и спокойно переходят в атаку.

50' Интересно, что сказал своим подопечным Фонсека? Его команда показывает совершенно другой футбол. С большим желанием хозяева начали второй тайм.

49' Активно начал второй тайм Пеллегрини и на этот раз он пытался найти во вратарской партнёра, но его пас сумел перехватить Хюсай и выбил мяч за лицевую линию. Угловой для "Ромы".

48' Снова Пеллегрини в центре внимания. Но на этот раз против него нарушил правила Зелиньски - грубо пошёл в подкат и получает предупреждение. Первое для "Наполи".

47' Пеллегрини после навеса с левого фланга оказался один на линии вратарской и головой пробил по воротам. К счастью "Наполи", нападающий попал прямо в руки голкиперу.

47' "Наполи" повторили трюк "Ромы" вы первом тайме. Разыграли мяч и "пульнули" его на половину поля соперника. Быстро лишились мяча и получили в свои ворота контру.