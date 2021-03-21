Рома
0:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Наполи
26' Желтая карточкаИбаньес Рожер
0:1
27' ГолМертенс Дрис
0:2
34' ГолМертенс Дрис
45' Желтая карточкаМанчини Джанлука
47' Желтая карточкаЗелиньски Пётр
59' Желтая карточкаДиавара Амаду
64' Желтая карточкаЭль-Шаарави Стефан
78' Желтая карточкаКулибали Калиду
85' Желтая карточкаВильяр Гонсало
90' Желтая карточкаОсимхен Виктор
13
Пау
Лопес
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
27'
0:1
34'
0:2
45'
47'
59'
78'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.36
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.32
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.25
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.14
|6.
|Манчини Джанлука
|4
|0.14
|7.
|Педро Родригес
|4
|0.14
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.04
|10.
|Диавара Амаду
|1
|0.04
|11.
|Перес Карлес
|1
|0.04
|12.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.04
|13.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|13 (5)
|0.48
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.33
|3.
|Политано Маттео
|8
|0.3
|4.
|Мертенс Дрис
|7
|0.26
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.22
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.15
|7.
|Осимхен Виктор
|3
|0.11
|8.
|Демме Диего
|2
|0.07
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|10.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|8
|0
|3.
|Перес Бруно
|5
|0
|4.
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|5.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|6.
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|7.
|Педро Родригес
|3
|1
|8.
|Верету Жордан
|4
|0
|9.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Джеко Эдин
|2
|0
|12.
|Фасио Федерико
|2
|0
|13.
|Миранте Антонио
|2
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|15.
|Сантон Давиде
|1
|0
|16.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|17.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|18.
|Майораль Борха
|1
|0
|19.
|Диавара Амаду
|1
|0
|20.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|12.
|Политано Маттео
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|16.
|Максимович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|16% (8)
|20% (10)
|22% (11)
|10% (5)
|14% (7)
|18% (9)
|Наполи
|8.77% (5)
|10.53% (6)
|19.3% (11)
|14.04% (8)
|24.56% (14)
|22.81% (13)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто
Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Наполи 1:1 Рома Серия A Наполи 2:4 Рома Серия A Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома 0:2 Наполи
Исход игры
Рома
42.7% (64)
Ничья
44% (66)
Наполи
13.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.74% (77)
Меньше
47.26% (69)
Обе команды забьют
Да
85.62% (125)
Нет
14.38% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
2:1 Рома
31.3% (47)
2:2 Ничья
11.3% (17)
1:2 Наполи
6.7% (10)
1:0 Рома
5.3% (8)
2:0 Рома
3.3% (5)
0:1 Наполи
2.7% (4)
0:2 Наполи
2.7% (4)
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