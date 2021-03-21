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  3. Италия
Рома
0:2
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
26' Желтая карточка
Ибаньес Рожер
0:1
27' Гол
Мертенс Дрис
0:2
34' Гол
Мертенс Дрис
45' Желтая карточка
Манчини Джанлука
47' Желтая карточка
Зелиньски Пётр
59' Желтая карточка
Диавара Амаду
64' Желтая карточка
Эль-Шаарави Стефан
78' Желтая карточка
Кулибали Калиду
85' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
90' Желтая карточка
Осимхен Виктор
90'+6
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
42
Диавара
Амаду
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Джеко
Эдин
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
Рома
3-4-2-1
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

26'
Ибаньес Рожер
 
27'
0:1
Мертенс Дрис
34'
0:2
Мертенс Дрис
(Политано Маттео)
45'
Манчини Джанлука
 
47'
 
Зелиньски Пётр
59'
Диавара Амаду
 
64'
Эль-Шаарави Стефан
 
66'
 
Осимхен Виктор
Мертенс Дрис
67'
Майораль Борха
Джеко Эдин
 
67'
Перес Карлес
Педро Родригес
 
67'
Вильяр Гонсало
Диавара Амаду
 
73'
 
Элмас Эльиф
Зелиньски Пётр
73'
 
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
78'
 
Кулибали Калиду
83'
Кумбулла Мараш
Пеллегрини Лоренцо
 
85'
Вильяр Гонсало
 
86'
 
Манолас Костас
Максимович Никола
86'
 
Бакайоко Тьемуэ
Инсинье Лоренцо
90'
 
Осимхен Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.36
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.32
3. Джеко Эдин 7 0.25
4. Майораль Борха 6 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.14
6. Манчини Джанлука 4 0.14
7. Педро Родригес 4 0.14
8. Спинаццола Леонардо 2 0.07
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Диавара Амаду 1 0.04
11. Перес Карлес 1 0.04
12. Кумбулла Мараш 1 0.04
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Вильяр Гонсало 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 13 (5) 0.48
2. Лосано Ирвинг 9 0.33
3. Политано Маттео 8 0.3
4. Мертенс Дрис 7 0.26
5. Зелиньски Пётр 6 0.22
6. Петанья Андреа 4 0.15
7. Осимхен Виктор 3 0.11
8. Демме Диего 2 0.07
9. Элмас Эльиф 2 0.07
10. Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 9 0
2. Пеллегрини Лоренцо 8 0
3. Перес Бруно 5 0
4. Вильяр Гонсало 5 0
5. Кумбулла Мараш 5 0
6. Ибаньес Рожер 5 0
7. Педро Родригес 3 1
8. Верету Жордан 4 0
9. Кристанте Бриан 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Джеко Эдин 2 0
12. Фасио Федерико 2 0
13. Миранте Антонио 2 0
14. Мхитарян Генрих 2 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Эль-Шаарави Стефан 1 0
17. Карсдорп Рик 1 0
18. Майораль Борха 1 0
19. Диавара Амаду 1 0
20. Калафьори Рикардо 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 16% (8) 20% (10) 22% (11) 10% (5) 14% (7) 18% (9)
 Наполи 8.77% (5) 10.53% (6) 19.3% (11) 14.04% (8) 24.56% (14) 22.81% (13)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа
Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто
Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Наполи 4:0 Рома Серия A Наполи 2:1 Рома Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Рома 1:4 Наполи Серия A
Наполи 1:1 Рома Серия A Наполи 2:4 Рома Серия A Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
4. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
10. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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Новости матча
  • После матча
  • Остаётся только удивляться, как же так легко "Рома" прошла в 1/8 финала ЛЕ "Шахтёр". Команда ничего не показала в домашнем матче против "Наполи".

    С вами безуспешно ждал футбола от "Ромы", а не только от "Наполи" и вёл текстовую трансляцию Александр Костюк. Доброй ночи.
  • Второй тайм
  • Свисток
    "Наполи" празднует "сухую" победу в "Риме". Дубль Мертенса стал победным для команды Гаттузо.
  • 90'
    В сплошной борьбе проходит дополнительное время. Много фолов, падений, криков. "Рома" кидается на оппонентов и пытается забить хотя бы гол престижа, но ничего не получается.
  • Желтая карточка
    90'
    Осимхен для чего вышел на поле? Пока парень замешан только в каких-то скандальных эпизодах. Грубо он атакует лежаче Манчини и заслуживает красной, но получает почему-то лишь жёлтую. Странное решение. 
  • Дополнительное время
    90'
    Арбитр компенсирует ко второму тайму 5 минут. Много было пауз, замен, споров. Но едва ли за это время что-то изменится в нашем матче. 
  • 89'
    У "Ромы" абсолютно ничего не клеится сегодня в атаке. И сколько не делай перестановок, а "Наполи" продолжает уверенно решать задачки, которые им подкидывают римляне.
  • Замена
    88'
    И сразу же Дженарро Гаттузо делает ещё одну перестановку. Тьемуэ Бакайоко освобождает от ударов по ногам Инсинье.
  • Замена
    87'
    Команды чередуют предупреждения с заменами, так что нам и об игре говорить пока некогда. Очередная замена у "Наполи". Максимович уходит, а выходит Костас Манолас.
  • Желтая карточка
    85'
    Вышедший на замену Вильяр получает жёлтую карточку за игру прямой ногой против Инсинье.
  • Замена
    83'
    Замена у "Ромы". Вместо Пеллегрини вышел Мараш Кумбулла.
  • Опасный момент
    81'
    Давид Оспина парирует удар с острого угла Карсдорпа. Вероятно, вингер навешивал, но получился острый удар.
  • 80'
    "Рома" второй тайм проводит неплохо. Вот только игроки "Наполи" своей игрой в обороне демонстрируют, что поздно "пить Боржоми"2.
  • Желтая карточка
    79'
    Кулибали получает предупреждение. Пропустит следующий матч защитник "Наполи" из-за перебора карточек.
  • 79'
    Аналогичную попытку совершил Элмас. Удар получился и не точным, и слабым. Свободный удар будет для "Ромы". Лопес начинает атаку.
  • 78'
    Перес пытался закрутить мяч из-за дуги, но пробил значительно выше цели.
  • 77'
    Спинаццола пободался с двумя защитниками на фланге, но проиграл борьбу и "Рома" вынуждена начинать всё по новой - со своей половины поля.
  • 75'
    Кажется, "Наполи" с каждой минутой садится все глубже к своим воротам. И пока "Рома" не обостряет серьёзно, критиковать такую тактику язык не поворачивается.
  • 74'
    Ну как же можно было не пробить после такого великолепного сольного прохода? Вильяр обыграл четверых, но вместо удара отдал Майоралю, а тот откинул мяч назад и атака потеряла остроту.
  • Замена
    74'
    Политано и Зелиньски отправляются отдыхать, а вместо них на поле вышли Лосано и Элмас. Это уже второй блок и третья замена для Гаттузо.
  • 73'
    Неплохая получилась навесная передача Инсинье на свеженького Осимхена, но тот едва не отправил в ворота и мяч и голкипера. Так что штрафной будет для "Ромы".
  • Фол, нарушение
    72'
    "Наполи" в атаке и зарабатывает штрафной удар на левом фланге. Зелиньски упал в борьбе с Кристанте.
  • 71'
    Команды чуть поспорили вокруг эпизода, но Манчини быстро извинился и тем самым загладил свою вину и перед арбитром - команды продолжают в равных составах.
  • 70'
    Ох как рискованно и подленько сыграл Манчини. Мог защитник отправиться на "замену" без "дублера". В борьбе с Осимхеном он махнул ногой мимо мяча и въехал в ногу сопернику. 
  • Замена
    68'
    Паулу Фонсека отвечает сразу тремя заменами. И так:
    Вместо Педро вышел Карлес Перес.
    Джеко заменил Берха Майораль.
    Диавара уступил место на поле Гонсало Вильяру.
  • Замена
    67'
    Автор дубля в ворота "Ромы" Мертенс уступил место Виктору Осимхену. Это первая замена в матче.
  • 65'
    Инсинье собрал на себе троих защитников с жёлтыми карточками, но применить на практике свое техническое преимущество не сумел. Защитники лишили нападающего мяча без нарушения правил.
  • 64'
    "Наполи" изменил свою игровую схему на второй тайм. Команда спокойнее отдаёт мяч сопернику и выжидает свои моменты в контратаке.
  • Желтая карточка
    63'
    Эль-Шаарави неаккуратно сыграл против Хюсайю - попал в щиток и справедливо увидел перед собой жёлтый "свет". Четвертое предупреждение для игроков "Ромы".
  • 62'
    Зелиньски один в окружении троих защитников прорвался к штрафной и нанёс удар с острого угла. Лопес с попыткой справился..
  • Штанга
    61'
    Пеллегрини решился на удар из-за пределов штрафной и попал в штангу. Оспина даже не шелохнулся - потрясающий удар, которому не хватило каких-то сантиметров, чтобы стать результативным.
  • 60'
    Мяч у "Ромы". Хозяева не сдаются, но после стартового штурма забить не смогли. Так что это негативно сказывается на их настрое, наверное.
  • Желтая карточка
    59'
    Опорный полузащитник "Ромы" Диавара зарабатывает ещё одно предупреждение в борьбе против Мертенса.
  • 58'
    Педро оказался в убойной позиции, но пробил куда-то на трибуну. Это всё нехватка "практики" в сегодняшнем матче. 
  • Офсайд
    57'
    Инсинье пытался из пределов штрафной закрутить мяч в дальний угол, но попал по центру в Лопеса. Ещё и лайнсмен с задержкой просигнализировал, что был офсайд.
  • 56'
    Оказывается, что кроме Джеко на поле у "Ромы" есть ещё и Эль-Шаарави. Он пытался проскочить Кулибали, но просто врезался в гиганта-защитника и отскочил, как мяч от стены.
  • 54'
    Мариу Руй и Зелиньски разогнали атаку по левому флангу - неплохо партнёры комбинировали, а вот с переводом вектора атаки в центр вышла осечка.
  • 53'
    "Наполи" пока пребывает в "роли" своего соперника образца первого тайма. Неаполитанцы отбирают мяч и понемногу пытаются прийти в себя после штурма от хозяев.
  • 52'
    Манчини сделал классную вертикальную передачу Педро, но чуть-чуть переборщил с силой паса и первым на мяче оказался Оспина.
  • 51'
    "Наполи" пытается высоко прессинговать и делает это активно, но римляне пока справляются с этим натиском и спокойно переходят в атаку.
  • 50'
    Интересно, что сказал своим подопечным Фонсека? Его команда показывает совершенно другой футбол. С большим желанием хозяева начали второй тайм.
  • 49'
    Активно начал второй тайм Пеллегрини и на этот раз он пытался найти во вратарской партнёра, но его пас сумел перехватить Хюсай и выбил мяч за лицевую линию. Угловой для "Ромы".
  • Желтая карточка
    48'
    Снова Пеллегрини в центре внимания. Но на этот раз против него нарушил правила Зелиньски - грубо пошёл в подкат и получает предупреждение. Первое для "Наполи".
  • Опасный момент
    47'
    Пеллегрини после навеса с левого фланга оказался один на линии вратарской и головой пробил по воротам. К счастью "Наполи", нападающий попал прямо в руки голкиперу.
  • 47'
    "Наполи" повторили трюк "Ромы" вы первом тайме. Разыграли мяч и "пульнули" его на половину поля соперника. Быстро лишились мяча и получили в свои ворота контру. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Арбитр разрешает начать второй тайм. Посмотрим, удастся ли команде Паулу Фонсеки вернуть хотя бы интригу нашему противостоянию. И насколько уверены в своём триумфе подопечные Гаттузо.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Звучит свисток на перерыв. После первой 45-минутки в матче «Рома» – «Наполи» счёт 0:2.
    У нас 15 минут, чтобы заварить и выпить по чашке чая. До скорого.
  • Желтая карточка
    45'
    Манчини нарушил правила и получает вторую жёлтую карточку для своей команды. 
  • 44'
    Политано выбил мяч из-под ног Джеко и форвард зарабатывает угловой для "Римы". Навес оказался без получателя и "Наполи" за счёт скорости Кулибали добрался до половины поля соперника и даже заработал штрафной.
  • 43'
    Арбитр углядел, что нарушение правил было за несколько метров до падения игрока "Наполи". Так что штрафной оказался не таким опасным. И удар пришёлся в руки вратарю.
  • Фол, нарушение
    42'
    Пеллегрини толкает в спину Мариу Руйя и гости зарабатывают штрафной в той же точке, с которой и открыли счёт. Похоже, мы знаем, кто будет бить.
  • 41'
    "Наполи" зарабатывает штрафной. И наконец-то сумеет чуть сбить атакующий пыл "Ромы", которая за последние минуты серьезно заставила попотеть оборону и вратаря гостей.
  • 40'
    Спинаццолу пытался Кристанте бросить в забег по левому флангу, но передача получилась неточной. Бить у защитника пока получается значительно лучше.
  • 39'
    Джеко в борьбе с двумя оппонентами выборол мяч для своей команды на левом фланге. "Рома" пытается отыграть хотя бы один мяч до перерыва.
  • Опасный момент
    37'
    Кристанте классно с разворота пробил из района 11-метровой отметки, но Давид Оспина парировал удар. Это первый сэйв в активе голкипера "Наполи".
  • Угловой
    36'
    Хюсай здорово сыграл в обороне и в прыжке перехватил мяч на линии вратарской. Угловой будет для "Ромы".
  • 35'
    "Рома" с каждой минутой отдаляется от шансов разжиться сегодня хотя бы одним очком. Джеко пытался в одиночку преодолеть оборону, но наткнулся на подкат от оппонента и потерял мяч.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕРТЕНС! 0:2!
    100-й мяч Мертенса в чемпионате Италии. Фантастический навес в штрафную Инсинье и такая же классная скидка головой ПОЛИТАНО. Мертенс бил уже по пустым воротам. Супер-гол.
  • 32'
    "Наполи" контролирует мяч в средней зоне. Команда Гаттузо уже достигла цели и продолжает контролировать ход игры. Пока от "Ромы" случаются лишь редкие попытки обострить игру.
  • Фол, нарушение
    31'
    Политано классно обыграл Ибаньеса, прокинув тому мяч между ног. Игрок "Ромы" сфолил, но арбитр второе предупреждение так быстро показывать не стал.
  • Угловой
    30'
    Подача углового в исполнении "Наполи" завершилась нарушением правил со стороны Кулибали в борьбе с Джеко. Штрафной для "Ромы".
  • Опасный момент
    29'
    Кулибали воспользовался растерянностью защитников "Ромы" и нанёс удар из убойной позиции - угловой для "Наполи".
  • Фол, нарушение
    28'
    Разыграли римляне мяч в центре поля, попытались быстренько и агрессивно кинуться в атаку, но с той же скоростью потеряли мяч и снова нарушили правила на своей половине поля. Но тут прямого удара не будет - слишком далеко до ворот.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕРТЕНС! 0:1!
    Мертенс бьёт со штрафного точно в цель - Пау Лопес не дотягивается до удара.
     
  • Желтая карточка
    26'
    Первая жёлтая карточка. Ибаньес не позволил выскочить на свидание с вратарем Зелиньски и руками завалил соперника на газон.
  • 25'
    Джеко промчался по центру и подключил к атаке идущего по левому флангу Спинаццолу. Тот отдавал в центр штрафной площади, но нашёл передачей соперника.
  • 24'
    Мертенс мог выскочить один на один с вратарём, но не сумел справиться с мячом и запутался в собственных ногах. а когда пытался доверить обязанность по завершению атаки партнёру, то сделал неточный пас.
  • Опасный момент
    23'
    Кристанте ошибся рядом со своими воротами и сделал неточную передачу. На позиции оказался Зелиньски, но пробил немного неточно. 
  • Офсайд
    22'
    Мертенс получил мяч в штрафной площади после длинной передачи Кулибали. Нападающий "Наполи" уже собирался выводить партнёра на удар, но лайнсмен поднял флажок - офсайд.
  • 20'
    Ибаньес оказался в штрафной "Наполи" с мячом и кубарем покатился после борьбы с Максимовичем. Защитнику "Ромы" теперь нужна помощь врачей, но пенальти арбитр назначать не собирается.
  • Угловой
    19'
    Очередной угловой в исполнении "Наполи" не стал острым. Римляне легко справились с подачей на ближнюю штангу. Правда, снова банально выбили мяч вперёд на Джеко. А тот прогнозируемо не сумел выиграть забег.
  • 18'
    Получается, что теперь у "Ромы" есть преимущество над соперников - количество ударов в створ. Римляне ведут 1:0. Всухую, как говорится.
  • 17'
    "Рома" меня услышала и пошла в атаку. Практически всей командой хозяева впервые оказались на половине поля "Наполи". Исключение - угловой.
    И даже дошло дело до удара - Джеко пробил с линии штрафной, но слабо и прямо в руки Оспине.
  • 15'
    Пока у "Наполи" слишком мало ударов по воротам, учитывая процент владения мячом. А у "Ромы" нет атак и вовсе. 
  • 13'
    Снова Политано выскочил на ударную позицию. Но не стал рисковать и сделал передачу в район 11-метровой отметки, но там "своих" не оказалось. "Рома" банально отбилась и приступила уже к привычной процедуре отбора мяча.
  • 12'
    Классно в прессинг пошли игроки "Наполи" и обокрали вблизи чужой штрафной Педро. На ударной позиции оказался Политано, но пробить ему помешали оппоненты. Так что "Наполи" сохранил мяч и перешёл на длительный розыгрыш.
  • 11'
    "Наполи" отошёл назад и пытается организовать свою очередную позиционную атаку. Пока менно гости владеют территориальным преимуществом. Хотя острых моментов "ноль" у обеих команд.
  • 10'
    Мертенса партнёры вывели на ударную позицию, но он бить не стал, а вариант для передачи не нашёл, так что просто "спихнул" мяч защитнику "Ромы".
  • 9'
    На стартовых минутах подопечные Паулу Фонсеки быстро теряют мяч. "Наполи" снова сыграл в отборе сразу после перехода соперника через центр поля.
  • 8'
    Справились римляне с подачей со стандарта. А затем ликвидировали угрозу и после повторной подачи в штрафную в расчёте на Инсинье. "Рома" завладела мячом.
  • Угловой
    7'
    "Наполи" записал себе в актив первый удар и продолжает идти вперёд. И зарабатывает команда Дженнаро Гаттузо ещё один угловой. 
  • 6'
    Доставили хозяева мяч на половину поля гостей, но Кулибали уверенно сыграл в защите и начал острую атаку своей команды. Инсинье нанёс неплохой удар из-за пределов штрафной площади, но промахнулся.
  • 5'
    В атаку идёт римская команда. Но пока хозяева не спешат и пытаются неспешно разыгрывать мяч, повышая свой процент владения мячом.
  • Угловой
    4'
    А теперь уже "Рома" отвечает своим корнером, который заработал Эдин Джеко. Пеллегрини выполнил подачу, но первыми на мяче оказались защитники "Наполи".
  • Угловой
    3'
    Разыграли гости первый угловой в матче. И хотя неаполитанцы сохраняли для себя мяч, дело не дошло даже до острой передачи под удар.
  • 2'
    "Рома" совершила традиционный для старта длинный заброс вперёд, с которым справились защитники. И теперь "Наполи" начинает организовывать свою первую атаку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья даёт стартовый свисток, с центра поля начинают игроки "Ромы". Желаем удачи поклонникам обеих команд, а победит пусть тот – кто больше забьет. Это же справедливо?
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.44 2.94
Бонус: 10 000 ₽ 2.50 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 19.00 1.02
  44.15 12.02 1.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 5.60 1.14 3.62 1.29 2.48 1.54 1.96 1.98 1.54 2.48 1.31 3.44 1.18 5.15 1.12 6.40
4.40 1.22 3.05 1.38 2.15 1.71 1.71 2.15 1.47 2.70 1.25 3.85 1.18 5.00 1.08 7.50 1.06 9.20
10.00 1.01 9.30 1.03 3.98 1.23 3.30 1.33 2.23 1.80 1.67 2.21 1.40 2.86 1.20 4.20 1.14 4.80 1.03 8.70
9.50 1.03 8.50 1.05 6.80 1.10 5.10 1.16 1.13 5.80 1.90 1.93 1.33 3.25 1.17 4.90 1.02 13.00 1.22 4.20 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 15.00
4.38 1.24 2.94 1.43 2.51 1.56 2.04 1.85 1.79 2.09 1.49 2.73 2.41 1.61 1.85 2.03 1.60 2.43 1.40 3.05 1.51 2.65 1.66 2.30 1.51 2.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.59 1.50 1.71 2.14 1.35 3.20 1.15 5.50
3.15 1.33 2.13 1.67 1.50 2.48 1.12 5.60
3.12 1.36 2.14 1.71 1.52 2.53 1.19 4.90 1.13 6.10
2.65 1.47 1.75 2.05 1.58 2.35 1.12 6.10 1.07 8.40
2.33 1.65 1.92 1.96 1.48 2.76 1.32 3.53 1.53 2.68 1.35 3.45 1.37 3.24 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.64 1.28 2.22 1.66 1.62 2.30 1.28 3.64
4.50 1.18 1.86 1.87 1.25 3.75
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
4.05 1.20 3.00 1.38 1.88 2.00 1.33 3.05 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.15
1.56 2.33
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.80 1.24
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
2.80 1.40
3.05 1.38
Где смотреть матч Рома 0:2 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Рома 0:2 Наполи

Исход игры
Рома
42.7% (64)
Ничья
44% (66)
Наполи
13.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.74% (77)
Меньше
47.26% (69)
Обе команды забьют
Да
85.62% (125)
Нет
14.38% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
2:1 Рома
31.3% (47)
2:2 Ничья
11.3% (17)
1:2 Наполи
6.7% (10)
1:0 Рома
5.3% (8)
2:0 Рома
3.3% (5)
0:1 Наполи
2.7% (4)
0:2 Наполи
2.7% (4)
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