Бентанкур нарушает правила на чужой половине против Виолы.

Мяч держится на половине "Ювентуса", что туринцам очень не нравится. Индзаги тоже из-за чего-то негодует на бровке.

Кьеза сфолил на правом фланге - так посчитал арбитр.

Конец матча! Арендованный у московского ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч приносит "Беневенто" сенсационную выездную победу над "Ювентусом". Для "ведьм" это хороший результат в борьбе за выживание, а для "старой синьоры" - крушение чемпионских надежд. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!

90' Кулушевски попробовал сыграть в стеночку с Маккенни, но прочитали этот замысел соперников гости.

90' 4 добавленные минуты ещё играть командам во втором тайме.

90' Угловой левым краем зарабатывает "Ювентус".

90' Кулушевски навесил на Роналду на правый полуфланг, и Монтипо потащил выстрел Криштиану, после чего Данило из выгодной позиции послал мяч в небеса.

89' Разыграли туринцы угловой, но удары Роналду и Бонуччи не оказались фатальными для "Беневенто", однако всё равно продолжает "Ювентус" атаковать.

88' Справилась оборона гостей с очередной подачей Бернардески.

88' Косяк птиц не первый уже раз летает над полем.

87' Бернардески в падении навесил с левого края - мяч поймал Монтипо.

87' Роналду опять попадает в стенку со штрафного.

86' Роналду попал мячом в руку Туиа на подступах к штрафной "Беневенто".

85' Бернандески навесил со стандарта, и отбились без проблем гости.

84' Тельо уже получил жёлтую карточку, ударив по ноге Бернардески. "Ювентус" исполнит штрафной с левого фланга.

84' Капрари мчал вперёд с перспективой выйти один на один, но там было "вне игры".

83' Две замены у "Беневенто". Хромающий Хетемай уступает место на поле для Дабо, а Гайча меняет Ди Серио.

82' Монтипо ловит высокую подачу.

81' Роналду после навеса справа от Кьезы принял мяч на грудь и пальнул через себя левее створа.

80' Мората оказался не готов к приёму мяча на левом углу вратарской, а ведь мог он вполне забить из той позиции.

80' Роналду настырно назад отобрал себя мяч после потери и пальнул с острого угла слева под перекладину - Монтипо вытащил на угловой.

79' Бесполезно пока бьётся "Ювентус" в оборону "Беневенто".

78' Бонуччи расчехлил дальнюю пушку, но быстро стало понятно, что мяч пойдёт левее створа.

77' Бернардески на левом фланге затолкал Хетемая.

76' Бернардески пробивал с левой стороны после навеса от Кулушевски - рядом с воротами.

75' Барба схлопотал предупреждение.

75' И Пирло ещё вроде как получил недавно жёлтую карточку за споры с арбитром.

75' Неудачно исполнили штрафной хозяева, и гости заработали в центре поля аут в контратаке.

74' Двойная замена у "Беневенто": уходят Фулон и Лападула, выходят Тельо и Капрари.

Плюс двойная замена у "Ювентуса": Бентанкур вместо Артура Мело, Маккенни вместо Рабио.

71' Гайч в контратаке пальнул дальним выстрелом - низом левее створа.

71' Кьеза падает на грани чужой штрафной, но пенальти нет, потому что игрок "Ювентуса" сам споткнулся об упавшего Фулона.

69' ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Адольфо Гайч!

Артур Мело отдал безобразную передачу на Данило возле своей штрафной, и перехвативший мяч Гайч здорово сработал, поразив со средней дистанции правый нижний угол.

68' Опасно сыграл Роналду в чужой штрафной, чуть не нанёс травму сопернику в попытке нанести удар.

68' Пошла контратака "Юве", и Барба подправил мяч в створ своих ворот, но Монтипо выбил на угловой.

67' Только что был отрезок атаки "Беневенто", в итоге удар дальний Гайча оказался заблокирован.

66' Нет, не подача последовала, разыграли корнер туринцы. Довели мяч до Роналду, который с полуразворота пальнул примерно с линии штрафной рядом с левой штангой.

65' Угловой с правого края подаст "Ювентус".

64' Ух, Роналду переоценил свои силы и потерял мяч на чужой половине.

63' Теперь у Кьезы офсайд. Да что ж такое? Офсайд за офсайдом.

61' У "Беневенто" ответное "вне игры".

60' Справедливый офсайд зафиксирован у Криштиану Роналду.

59' "Ювентус" ведёт позиционные атаки, но испытывает трудности с организацией остроты.

58' Кулушевски из района правого угла вратарской пробил почти параллельно створу.

57' Щесны ловит длинную подачу гостей со штрафного с левого фланга.

56' Кулушевски фолит на своей половине поля против Фулона.

55' Монтипо выносит мяч в аут за левую бровку.

54' В стенку со штрафного лупит Роналду. В продолжение атаки хозяев навесил Де Лихт слева, и был зафиксирован офсайд.

53' Штрафной по центру заработал "Ювентус". Роналду отсчитывает шаги, пятясь назад.

52' Бернардески и Данило обменялись безадресными подачами туда-сюда.

51' Если у "Ювентуса" не получается забить в невысоком темпе, то, наверное, хозяевам стоит взвинтить этот самый темп.

50' Кьеза с левой стороны с острого угла отправил мяч выше цели.

49' Хетемай безадресно навесил на левую штангу.

48' Гайч пяточкой сыграл в чужой штрафной, но мяч не дошёл до его партнера.

47' Кьеза подбежал к технической зоне поправить щиток.

46' А теперь второй тайм начался второй раз - судья постановил ещё раз разыграть с центра поля.