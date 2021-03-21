  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
9' Желтая карточка
Туиа Алессандро
18' Желтая карточка
Бернардески Федерико
36' Undefined phrase: football_event_
Фулон Дам
0:1
69' Гол
Гайч Адольфо
75' Желтая карточка
Барба Федерико
84' Желтая карточка
Тельо Андрес
90' Желтая карточка
Бентанкур Родриго
90'+5
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
33
Бернардески
Федерико
44
Кулушевски
Деян
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
16
Импрота
Риккардо
56
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
18
Фулон
Дам
7
Гайч
Адольфо
9
Лападула
Джанлука
Ювентус
4-4-2
Беневенто
3-5-2

Ход матча

9'
 
Туиа Алессандро
18'
Бернардески Федерико
 
36'
 
Фулон Дам
69'
0:1
Гайч Адольфо
73'
 
Тельо Андрес
Фулон Дам
73'
 
Капрари Джанлука
Лападула Джанлука
73'
Маккенни Уэстон
Рабио Адриен
 
73'
Бентанкур Родриго
Мело Артур
 
75'
 
Барба Федерико
83'
 
Дабо Брайан
Хетемай Перпарим
83'
 
Ди Серио Джузеппе
Гайч Адольфо
84'
 
Тельо Андрес
90'
Бентанкур Родриго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (5) 0.85
2. Мората Альваро 7 (1) 0.26
3. Кьеза Федерико 6 0.22
4. Маккенни Уэстон 4 0.15
5. Кулушевски Деян 3 0.11
6. Ремзи Аарон 2 0.07
7. Дибала Пауло 2 0.07
8. Бонуччи Леонардо 2 0.07
9. Рабио Адриен 2 0.07
10. Данило Луис 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.18
2. Лападула Джанлука 4 0.14
3. Сау Марко 3 (1) 0.11
4. Летиция Гаэтано 3 0.11
5. Инсинье Роберто 2 0.07
6. Виола Николас 2 (1) 0.07
7. Кальдирола Лука 2 0.07
8. Гайч Адольфо 2 0.07
9. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
10. Туиа Алессандро 1 0.04
11. Ионице Артур 1 0.04
12. Фальке Яго 1 0.04
13. Импрота Риккардо 1 0.04
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Глик Камил 0 0
16. Барба Федерико 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 5 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Данило Луис 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Кьеллини Джорджо 2 0
16. Бернардески Федерико 2 0
17. Пинсольо Карло 0 1
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 9 1
2. Глик Камил 7 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Ионице Артур 5 0
6. Дабо Брайан 5 0
7. Капрари Джанлука 3 1
8. Туиа Алессандро 4 0
9. Фулон Дам 4 0
10. Хетемай Перпарим 3 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Сау Марко 1 1
13. Маджио Кристиан 2 0
14. Лападула Джанлука 2 0
15. Инсинье Роберто 2 0
16. Монтипо Лоренцо 2 0
17. Тельо Андрес 2 0
18. Депаоли Фабио 2 0
19. Летиция Гаэтано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 11.32% (6) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 28.3% (15)
 Беневенто 7.14% (2) 7.14% (2) 25% (7) 32.14% (9) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя
Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто
Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто 1:1 Ювентус Серия A Беневенто 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
4. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
10. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча! Арендованный у московского ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч приносит "Беневенто" сенсационную выездную победу над "Ювентусом". Для "ведьм" это хороший результат в борьбе за выживание, а для "старой синьоры" - крушение чемпионских надежд. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!
  • 90'
    Кьеза сфолил на правом фланге - так посчитал арбитр.
  • 90'
    Выбрались всё-таки в атаку туринцы.
  • 90'
    Мяч держится на половине "Ювентуса", что туринцам очень не нравится. Индзаги тоже из-за чего-то негодует на бровке.
  • Желтая карточка
    90'
    Бентанкур нарушает правила на чужой половине против Виолы.
  • 90'
    Кулушевски попробовал сыграть в стеночку с Маккенни, но прочитали этот замысел соперников гости.
  • Дополнительное время
    90'
    4 добавленные минуты ещё играть командам во втором тайме.
  • Угловой
    90'
    Угловой левым краем зарабатывает "Ювентус".
  • Опасный момент
    90'
    Кулушевски навесил на Роналду на правый полуфланг, и Монтипо потащил выстрел Криштиану, после чего Данило из выгодной позиции послал мяч в небеса.
  • Угловой
    89'
    Разыграли туринцы угловой, но удары Роналду и Бонуччи не оказались фатальными для "Беневенто", однако всё равно продолжает "Ювентус" атаковать.
  • 88'
    Справилась оборона гостей с очередной подачей Бернардески.
  • 88'
    Косяк птиц не первый уже раз летает над полем.
  • 87'
    Бернардески в падении навесил с левого края - мяч поймал Монтипо.
  • 87'
    Роналду опять попадает в стенку со штрафного.
  • Фол, нарушение
    86'
    Роналду попал мячом в руку Туиа на подступах к штрафной "Беневенто".
  • 85'
    Бернандески навесил со стандарта, и отбились без проблем гости.
  • Желтая карточка
    84'
    Тельо уже получил жёлтую карточку, ударив по ноге Бернардески. "Ювентус" исполнит штрафной с левого фланга.
  • Офсайд
    84'
    Капрари мчал вперёд с перспективой выйти один на один, но там было "вне игры".
  • Замена
    83'
    Две замены у "Беневенто". Хромающий Хетемай уступает место на поле для Дабо, а Гайча меняет Ди Серио.
  • 82'
    Монтипо ловит высокую подачу.
  • Опасный момент
    81'
    Роналду после навеса справа от Кьезы принял мяч на грудь и пальнул через себя левее створа.
  • 80'
    Мората оказался не готов к приёму мяча на левом углу вратарской, а ведь мог он вполне забить из той позиции.
  • Опасный момент
    80'
    Роналду настырно назад отобрал себя мяч после потери и пальнул с острого угла слева под перекладину - Монтипо вытащил на угловой.
  • 79'
    Бесполезно пока бьётся "Ювентус" в оборону "Беневенто".
  • 78'
    Бонуччи расчехлил дальнюю пушку, но быстро стало понятно, что мяч пойдёт левее створа.
  • Фол, нарушение
    77'
    Бернардески на левом фланге затолкал Хетемая.
  • Опасный момент
    76'
    Бернардески пробивал с левой стороны после навеса от Кулушевски - рядом с воротами.
  • Желтая карточка
    75'
    Барба схлопотал предупреждение.
  • Желтая карточка
    75'
    И Пирло ещё вроде как получил недавно жёлтую карточку за споры с арбитром.
  • 75'
    Неудачно исполнили штрафной хозяева, и гости заработали в центре поля аут в контратаке.
  • Замена
    74'
    Двойная замена у "Беневенто": уходят Фулон и Лападула, выходят Тельо и Капрари.
    Плюс двойная замена у "Ювентуса": Бентанкур вместо Артура Мело, Маккенни вместо Рабио.
  • 71'
    Гайч в контратаке пальнул дальним выстрелом - низом левее створа.
  • 71'
    Кьеза падает на грани чужой штрафной, но пенальти нет, потому что игрок "Ювентуса" сам споткнулся об упавшего Фулона.
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Адольфо Гайч!
    Артур Мело отдал безобразную передачу на Данило возле своей штрафной, и перехвативший мяч Гайч здорово сработал, поразив со средней дистанции правый нижний угол.
  • Фол, нарушение
    68'
    Опасно сыграл Роналду в чужой штрафной, чуть не нанёс травму сопернику в попытке нанести удар.
  • Угловой
    68'
    Пошла контратака "Юве", и Барба подправил мяч в створ своих ворот, но Монтипо выбил на угловой.
  • 67'
    Только что был отрезок атаки "Беневенто", в итоге удар дальний Гайча оказался заблокирован.
  • 66'
    Нет, не подача последовала, разыграли корнер туринцы. Довели мяч до Роналду, который с полуразворота пальнул примерно с линии штрафной рядом с левой штангой.
  • Угловой
    65'
    Угловой с правого края подаст "Ювентус".
  • 64'
    Ух, Роналду переоценил свои силы и потерял мяч на чужой половине.
  • Офсайд
    63'
    Теперь у Кьезы офсайд. Да что ж такое? Офсайд за офсайдом.
  • Офсайд
    61'
    У "Беневенто" ответное "вне игры".
  • Офсайд
    60'
    Справедливый офсайд зафиксирован у Криштиану Роналду.
  • 59'
    "Ювентус" ведёт позиционные атаки, но испытывает трудности с организацией остроты.
  • 58'
    Кулушевски из района правого угла вратарской пробил почти параллельно створу.
  • 57'
    Щесны ловит длинную подачу гостей со штрафного с левого фланга.
  • Фол, нарушение
    56'
    Кулушевски фолит на своей половине поля против Фулона.
  • 55'
    Монтипо выносит мяч в аут за левую бровку.
  • Офсайд
    54'
    В стенку со штрафного лупит Роналду. В продолжение атаки хозяев навесил Де Лихт слева, и был зафиксирован офсайд.
  • 53'
    Штрафной по центру заработал "Ювентус". Роналду отсчитывает шаги, пятясь назад.
  • 52'
    Бернардески и Данило обменялись безадресными подачами туда-сюда.
  • 51'
    Если у "Ювентуса" не получается забить в невысоком темпе, то, наверное, хозяевам стоит взвинтить этот самый темп.
  • 50'
    Кьеза с левой стороны с острого угла отправил мяч выше цели.
  • 49'
    Хетемай безадресно навесил на левую штангу.
  • 48'
    Гайч пяточкой сыграл в чужой штрафной, но мяч не дошёл до его партнера.
  • 47'
    Кьеза подбежал к технической зоне поправить щиток.
  • 46'
    А теперь второй тайм начался второй раз - судья постановил ещё раз разыграть с центра поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Монтипо отразил дальний выстрел Роналду, и спустя несколько секунд первый тайм был завершён. Счёт 0:0. Ждём второй половины встречи.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено к первому тайму.
  • 45'
    Бернардески навесил справа со стандарта, и отбились гости.
  • Судья
    44'
    Игроки "Ювентуса" спорили с арбитром, хотели карточки для вратаря соперника.
  • Фол, нарушение
    43'
    Монтипо поймал мяч и выкатился по газону за пределы своей штрафной.
  • 42'
    Лападула дальним ударом попал в Бонуччи.
  • 41'
    Лападула подцепил мяч в очень опасном месте после прострела с правого фланга, но затянул с ударом, и у него выбили снаряд из-под ног.
  • Травма, повреждение
    40'
    Ионице лежит на газоне, держится за колено. Замораживают ему пострадавшую зону ноги.
  • Офсайд
    39'
    Роналду забивает из "вне игры", гол сразу не засчитан.
  • Фол, нарушение
    38'
    Гайч чересчур выставил руку в борьбе в атаке с Де Лихтом.
  • Опасный момент
    37'
    Опасно! Хозяева подали угловой, Монтипо вытащил удар со второго этажа, а на добивании Мората бахнул выше перекладины.
  • Угловой
    36'
    Пенальти отменён - "Ювентус" подаст лишь угловой. Арбитр посчитал, что Фулон выбил мяч за лицевую не рукой, а боком. Наверное, было действительно так.
  • Видеоповтор
    36'
    Главный судья пошёл смотреть ВАР.
  • Пенальти!
    35'
    Пенальти в ворота "Беневенто"!
  • Угловой
    35'
    Кулушевски заработал корнер с правого полукрая.
  • Угловой
    34'
    На угловом Кулушевски не очень опасно пробил в руки Монтипо.
  • Опасный момент
    33'
    Был моменту Мораты, который с правого полуфланга пробил в дальний угол, но Монтипо отбил, а дальше Барба от греха подальше отправил его на угловой.
  • 32'
    Кулушевски подтолкнул Фулона на левом фланге и поспорил с Индзаги.
  • 31'
    Лападула прессинговал Щесны и чуть не отобрал мяч у туринского вратаря.
  • Офсайд
    30'
    Офсайд зафиксирован у Кулушевски.
  • 29'
    Кросс справа от Кулушевски пришёлся на второй этаж игроку "Беневенто".
  • 28'
    Хетемай навесил справа, но ни Лападула, ни Ионице до мяча не дотянулись.
  • Травма, повреждение
    26'
    У Фулона повреждение после столкновения с Кальдиролой.
  • 25'
    По количеству опасных моментов матч довольно скучный.
  • 24'
    Виола со штрафного навесил на правый край вратарской, и Туиа головой пробил выше створа.
  • Фол, нарушение
    23'
    Де Лихт положил руку на лицо Гайчу в верховом единоборстве. По центру штрафной исполнит "Беневенто".
  • Опасный момент
    22'
    Роналду навесил справа, защитник "Беневенто" неудачно скинул, и Данило выстрелил с подбора Барбу.
  • 21'
    Через правый фланг туринцы пробовали пройти к штрафной, но не сумели.
  • 20'
    Роналду оказался пойман в капкан и обезмячен на чужой половине поля. 
  • 19'
    Без опасности исполнили корнер гости, и снова в медленной атаке хозяева.
  • Желтая карточка
    17'
    Бернардески схлопотал отложенную жёлтую карточку от арбитра.
  • Угловой
    17'
    Выбрался "Беневенто" в штрафную хозяев и заработал угловой.
  • 17'
    Артур Мело навесил с правого полукрая на голову сопернику.
  • 15'
    Опять "старая синьора" долго и нудно атаковала, пока не потеряла мяч. Впрочем, вскоре и гости упустили владение на чужой половине.
  • 14'
    Лападула пальнул с левой из-за пределов штрафной - выше ворот.
  • Фол, нарушение
    13'
    Гайч ударил по ноге Роналду, и хозяева быстро разыграли штрафной с правого края.
  • 12'
    Туринцы контролируют мяч в центре поля без особого продвижения.
  • 11'
    Гайч неплохо смотрится - не то что в ЦСКА.
  • Фол, нарушение
    10'
    Лападула зацепил рукой Мело в середине поля.
  • Желтая карточка
    9'
    Контратаку начал "Ювентус" после стандарта соперника, потом она обрезалась, и судья показал жёлтую карточку Туиа, который сфолил в подкате на Морате.
  • Фол, нарушение
    8'
    Лападула заработал для "Беневенто" штрафной с правого фланга, получив на себе фол от Рабио.
  • Фол, нарушение
    7'
    Кулушевски на фланге в центре поля зацепил соперника - фол.
  • 6'
    Гайч отдал короткий пас Лападуле, а тот вошёл по центру в штрафную "Юве", но допустил потерю.
  • Фол, нарушение
    5'
    Вот как раз против Гайча сфолил в центре поля Бонуччи, толкнув того локтем.
  • 4'
    Обращаем внимание, что в атаке "Беневенто" играет арендованный у московского ЦСКА аргентинец Адольфо Гайч.
  • Опасный момент
    3'
    Опасный момент! Роналду с правого полуфланга с нескольких метров пальнул рядом с дальней штангой.
  • 3'
    Де Лихт поскользнулся возле своей вратарской, но Лападула всё равно не смог подобраться к мячу и пробить.
  • 2'
    Хозяева завладели мячом и проводят позиционную атаку.
  • 1'
    Насчёт первой минуты даже нечего сказать, сумбурная игра пока.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 8.40 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 8.50 17.75
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 2.85 1.92
  8.68 3.27 1.61

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.90 1.10 3.96 1.25 2.83 1.43 2.14 1.71 1.79 2.18 1.47 2.69 1.30 3.46 1.17 5.00
6.45 1.07 5.70 1.11 3.14 1.34 2.56 1.51 1.95 1.95 1.56 2.43 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 4.90 1.04 8.10
4.00 1.24 2.70 1.45 2.18 1.68 1.42 2.85 1.22 4.20 1.03 12.00 2.07 1.79 1.02 13.00 1.75 2.15 1.07 7.20 1.05 8.10 1.05 8.10 1.05 8.10 1.06 8.20 1.05 8.60 1.01 14.00
2.74 1.48 2.11 1.78 1.65 2.32 1.87 2.01 1.55 2.54 1.70 2.24 1.79 2.09 1.60 2.43 1.86 2.02 1.62 2.39 2.16 1.75 1.91 1.97 1.71 2.21 1.55 2.56 1.39 3.15 1.16 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.84 1.26 2.24 1.65 1.63 2.28 1.31 3.44
4.70 1.19 3.04 1.38 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
1.58 2.35 1.11 6.50 1.07 8.40 1.08 6.50 1.05 8.10
1.38 3.17 1.21 4.71 1.49 2.72 2.19 1.72 1.82 2.07 1.58 2.48 1.37 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
6.20 1.12 3.04 1.38 2.06 1.76 1.57 2.40 1.32 3.38
6.05 1.13 4.95 1.18 2.36 1.59 1.76 2.06 1.44 2.77 1.18 4.80
5.00 1.13 3.85 1.22 2.08 1.72 1.57 2.40 1.45 3.15 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
4.84 1.20
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.70 1.25
Где смотреть матч Ювентус 0:1 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Беневенто

Исход игры
Ювентус
99.3% (151)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
20% (30)
Нет
80% (120)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
42.1% (64)
3:0 Ювентус
32.2% (49)
3:1 Ювентус
10.5% (16)
2:1 Ювентус
4.6% (7)
4:1 Ювентус
3.9% (6)
4:0 Ювентус
3.3% (5)
1:0 Ювентус
1.3% (2)
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