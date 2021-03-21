Ювентус
0:1
Конец матча
Стадион: Альянц Стэдиум
Беневенто
9' Желтая карточкаТуиа Алессандро
18' Желтая карточкаБернардески Федерико
36' Undefined phrase: football_event_Фулон Дам
0:1
69' ГолГайч Адольфо
75' Желтая карточкаБарба Федерико
84' Желтая карточкаТельо Андрес
90' Желтая карточкаБентанкур Родриго
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
29
Ионице
Артур
18
Фулон
Дам
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
69'
0:1
75'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|23 (5)
|0.85
|2.
|Мората Альваро
|7 (1)
|0.26
|3.
|Кьеза Федерико
|6
|0.22
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.15
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.11
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.07
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.07
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.07
|10.
|Данило Луис
|1
|0.04
|11.
|Мело Артур
|1
|0.04
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.18
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.14
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.11
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.11
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|6.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.07
|7.
|Кальдирола Лука
|2
|0.07
|8.
|Гайч Адольфо
|2
|0.07
|9.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.04
|10.
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|11.
|Ионице Артур
|1
|0.04
|12.
|Фальке Яго
|1
|0.04
|13.
|Импрота Риккардо
|1
|0.04
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Глик Камил
|0
|0
|16.
|Барба Федерико
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Данило Луис
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|12.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|2
|0
|17.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|1
|2.
|Глик Камил
|7
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Ионице Артур
|5
|0
|6.
|Дабо Брайан
|5
|0
|7.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|8.
|Туиа Алессандро
|4
|0
|9.
|Фулон Дам
|4
|0
|10.
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Сау Марко
|1
|1
|13.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|15.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|16.
|Монтипо Лоренцо
|2
|0
|17.
|Тельо Андрес
|2
|0
|18.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|19.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|28.3% (15)
|Беневенто
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|25% (7)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя
Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =8 -8Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто
Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Беневенто
Исход игры
Ювентус
99.3% (151)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
20% (30)
Нет
80% (120)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
42.1% (64)
3:0 Ювентус
32.2% (49)
3:1 Ювентус
10.5% (16)
2:1 Ювентус
4.6% (7)
4:1 Ювентус
3.9% (6)
4:0 Ювентус
3.3% (5)
1:0 Ювентус
1.3% (2)
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