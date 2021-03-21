"Фиорентина" - "Милан" - 2:3. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

"Милан" старается держать мяч на чужой половине поля. Тео на левом фланге забрался в офсайд.

У Рибери не получилась подача слева. Мяч в воздухе пересёк линию поля.

Второй тайм во Флоренции!

Тео слева прошёл вперёд и навесил на дальнюю штангу, а Ибрагимович ждал мяча на ближней.

Далот на фланге сбил Рибери и получил жёлтую карточку.

Эйссерик слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда гости выбили мяч.

Диас совершил слева хороший рывок вперёд, но его пас на Ибрагимовича получился слишком сильным.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! РИБЕРИ!!! Эйссерик справа сделал пас в центр штрафной площади на Влаховича. Душан откатил мяч на Рибери, который с линии штрафной площади пробил в левый угол.

"Милан" большими силами пошёл вперёд. Акцент у гостей продолжает смещаться влево на Тео с Чалханоглу.

Тео слева навесил к воротам, где Песселья опередил Ибрагимовича и мяч выбил.

Влахович справа убежал от Томори, но на подстраховке сыграл Кьяер.

Эйссерик от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Кесси.

Чалханоглу от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол. Текрраччиано задел мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! ДИАС!!! Чалханоглу от углового флага навесил на Кьяера, который сделал скидку к дальней штанге. Диас у стойки сыграл на опережение и сравнял счёт.

Замена в составе "Милана": вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Самуэль Кастильехо.

Замена в составе "Милана": вместо Сандро Тонали на поле вышел Исмаэль Беннасер.

Эйссерик исполнил подачу от углового флага. Мяч от головы Тео отскочил в руки Доннарумме.

Диас получил пас на ход по центру, но не смог проскочить в штрафную площадь мимо Касереса.

Чалханоглу от углового флага навесил на ближнюю штангу. Хозяева мяч вынесли к центральному кругу.

Ибрагимович по странной траектории слева навесил к дальней штанге и мяч попал в стойку.

Кастильехо справа навесил в цент штрафной площади, где Миленкович выиграл борьбу вверху у Ибрагимовича.

Диас слева сделал заброс к ближней штанге, куда ворвался Тео и пробил с лёта рядом со стойкой.

Удар Чалханоглу с двадцати двух метров пришёлся в Песселью.

Чалханоглу от углового флага навесил к ближней штанге, куда выше Терраччиано и выбил мяч кулаками.

Разыграли гости угловой удар. Кастильехо справа навесил на дальнюю штангу, где Диас не добрался до мяча.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Гаэтано Кастровилли на поле вышел Лоренцо Венути.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! ЧАЛХАНОГЛУ!!! Кесси по центру вошёл в штрафную площадь и покатил мяч налево на Чалханоглу. Турок аккуратно низом закрутил мяч в дальний угол.

касерес на фланге не позволил добраться до мяча Ибрагимовичу.

Диаса на левом фланге встречали четыре соперника и Брахим сделал пас назад.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Лукаса Мартинеса на поле вышел Кристиан Куаме.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Эрика Пульгара на поле вышел Хосе Кальехон.

Замена в составе "Милана": вместо Брахима Диаса на поле вышел Раде Крунич.

Эйссерик слева навесил в центр штрафной площади, где Томори вверху опередил Куаме и выбил мяч.

Ибрагимович в центре поля завалил на газон Касереса.

Бонавентура с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.

Куаме на левом фланге атаки локтем ударил Далота и получил жёлтую карточку.

Замена в составе "Милана": вместо Хакана Чалханоглу на поле вышел Суалихо Мейте.

Первый тайм

— Перерыв! "Фиорентина" - "Милан" - 1:1.

45' Тео слева решил сместиться в центр, упёрся в соперника и мяч потерял.

45' 2 минуты добавил Гуида в первом тайме.

45' Эйссерик от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили вперёд.

44' Замена голкипера в составе "Фиорентины": место Бартоломея Дронговски в воротах занял Пьетро Терраччиано.

43' Дронговски сидит на газоне. какие-то проблемы со здоровьем у голкипера "Фиорентины".

42' Чалханоглу за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

41' Чалханоглу с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой.

40' Кастровилли слева прострелил к дальней штанге, куда никто из партнёров не прибежал.

39' Кастровилли на левом фланге не смог пройти Салемакерса.

38' Чалханоглу от углового флага навесил на Тео, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.

37' Тео слева вошёл в штрафную площадь, но его прострел к воротам перехватил Песселья.

36' Диас по центру вывел один на один с голкипером Ибрагимовича. Златан перекинул мяч через Дронговски и попал в перекладину.

35' Чалханоглу от углового флага навесил на Кьяера, который в верховой борьбе подтолкнул Песселью.

34' Тео слева рванул в штрафную площадь и попытался обыграться с Ибрагимовичем. Обратную передачу Златана перехватил Дронговски.

32' Касерес в центре поля завалил на газон Салемакерса.

31' Разыграли хозяева следующий угловой удар. Рибери справа вошёл в штрафную площадь и оказался на газоне. Гуида показывает, что Диас правил не нарушал.

30' Эйссери к от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Песселья пяткой пробил в перекладину.

29' Пульгар слева со штрафного снова пробил по воротам, но теперь на пути мяча оказалась голова Ибрагимовича.

28' Далот сбил Кастровилли у угла штрафной площади. Гол был забит с точки метра на три ближе к центру.

27' Тонали подтолкнул в спину Рибери, который столкнулся с Миленковичем. Потребовался французу выход медиков на поле после столкновения с партнёром.

26' Мартинес справа навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Томори.

25' Кастпровилли на левом фланге прокинул мяч вперёд, но проиграл забег Томори и продолжить атаку не смог.

24' Влахович забежал в офсайд.

22' Эйссерик сыграл на перехвате у чужой штрафной площади, но притормозил и позволил соперникам перекрыть все направления атаки.

20' Чалханоглу на левом фланге между двух соперников не смог проскочить в штрафную площадь.

19' "Милан" комбинирует у центрального круга.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ПУЛЬГАР!!! Пульгар слева со штрафного пробил точно в ближнюю "девятку". Доннарумма в прыжке дотянулся до мяча, но отбить его не смог.

17' Далот сбил Кастровилли у угла штрафной площади.

16' Влахович справа не смог уйти от Томори, но исполнил перевод налево на Кастровилли.

14' Эйссерик от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч вынесен на Бонавентуру, который издали пробил выше ворот.

12' Касерес с двадцати метров пробил выше ворот.

11' Эйссерику по центру не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ИБРАГИМОВИЧ!!! Кьяер из центрального круга сделал заброс вперёд на Ибрагимовича, который с двенадцати метров точно пробил в правый угол.

8' Чалханоглу от углового флага навесил на ближнюю штангу, где соперники не позволили сыграть Кесси.

7' Бонавентура на левом фланге атаки у углового флага против Тонали применил пару приёмов из регби.

6' Следующая подача Эйссерика от углового флага последовала на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Ибрагимович.

5' Рибери заработал первый угловой удар в матче. Эйссерик навесил на дальнюю штангу. Касерес с острого угла попытался головой отправить мяч в ворота, но на "ленточке" удачно сыграл Томори.

4' Дронговски очень сильно выбил мяч вперёд. Доннарумма сделал пас на ближнего.

3' Диас перед чужой штрафной площадью пошёл слева в центр и сделал пас точно в ноги сопернику.

2' "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Милан" - в белой.