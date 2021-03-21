  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
2:3
Конец матча

Стадион:
Милан
0'
0:1
9' Гол
Ибрагимович Златан
1:1
17' Гол
Пульгар Эрик
41' Желтая карточка
Чалханоглу Хакан
47' Желтая карточка
Далот Диогу
2:1
51' Гол
Рибери Франк
2:2
57' Гол
Диас Брахим
2:3
72' Гол
Чалханоглу Хакан
89' Желтая карточка
Куаме Кристиан
90' Желтая карточка
Мейте Суалихо
90'+5
69
Дронговски
Бартломей
2
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
92
Эйссерик
Валентин
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
5
Бонавентура
Джакомо
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Далот
Диогу
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
21
Диас
Брахим
11
Ибрагимович
Златан
Фиорентина
4-4-1-1
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 12 (3) 0.43
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.18
3. Кьеза Федерико 3 0.11
4. Миленкович Никола 3 0.11
5. Рибери Франк 2 0.07
6. Эйссерик Валентин 2 0.07
7. Бираги Кристиано 1 0.04
8. Бонавентура Джакомо 1 0.04
9. Пульгар Эрик 1 0.04
10. Касерес Мартин 1 0.04
11. Песселья Херман 1 0.04
12. Мартинес Лукас II 1 0.04
13. Куаме Кристиан 1 0.04
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.54
2. Кесси Франк 9 (8) 0.32
3. Леау Рафаэл 5 0.18
4. Ребич Анте 5 0.18
5. Тео Эрнандес 4 0.14
6. Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
7. Диас Брахим 2 0.07
8. Салемакерс Алексис 2 0.07
9. Калабрия Давиде 2 0.07
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Крунич Раде 1 0.04
12. Кастильехо Самуэль 1 0.04
13. Далот Диогу 1 0.04
14. Хёуге Йенс 1 0.04
15. Калюлю Пьер 1 0.04
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Рибери Франк 5 0
5. Мартинес Лукас II 3 1
6. Миленкович Никола 3 1
7. Бонавентура Джакомо 4 0
8. Чеккерини Федерико 4 0
9. Пульгар Эрик 4 0
10. Валеро Борха 3 0
11. Роша Игор II 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Куаме Кристиан 3 0
14. Песселья Херман 2 0
15. Венути Лоренцо 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 8 0
2. Романьоли Алессио 7 0
3. Кесси Франк 7 0
4. Калабрия Давиде 6 0
5. Ребич Анте 4 1
6. Салемакерс Алексис 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 4 0
10. Чалханоглу Хакан 3 0
11. Тонали Сандро 1 1
12. Ибрагимович Златан 2 0
13. Кьяер Симон 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Мейте Суалихо 1 0
17. Беннасер Исмаэль 1 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Брахим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 18.75% (6) 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 18.75% (6) 15.63% (5)
 Милан 13.46% (7) 21.15% (11) 11.54% (6) 25% (13) 7.69% (4) 21.15% (11)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина
Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина
Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан
Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Милан Серия A Милан 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Милан Серия A
Милан 0:1 Фиорентина Серия A Милан 5:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Милан 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Милан Серия A Фиорентина 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Милан Серия A Милан 1:3 Фиорентина Серия A Милан 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Фиорентина 1:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
4. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
10. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • После матча
  • "Фиорентина" - "Милан" - 2:3. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • 90'
    У Рибери не получилась подача слева. Мяч в воздухе пересёк линию поля.
  • Желтая карточка
    90'
    Мейте за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    90'
    "Милан" старается держать мяч на чужой половине поля. Тео на левом фланге забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавил Гуида во втором тайме.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Милана": вместо Хакана Чалханоглу на поле вышел Суалихо Мейте.
  • Желтая карточка
    89'
    Куаме на левом фланге атаки локтем ударил Далота и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    88'
    Бонавентура с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.
  • 86'
    Навес Кальехона справа в штрафную площадь заблокировал Кесси.
  • Фол, нарушение
    84'
    Ибрагимович в центре поля завалил на газон Касереса.
  • 82'
    Эйссерик слева навесил в центр штрафной площади, где Томори вверху опередил Куаме и выбил мяч.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Милана": вместо Брахима Диаса на поле вышел Раде Крунич.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Фиорентины": вместо Эрика Пульгара на поле вышел Хосе Кальехон.
  • 79'
    Замена в составе "Фиорентины": вместо Лукаса Мартинеса на поле вышел Кристиан Куаме.
  • 78'
    Диаса на левом фланге встречали четыре соперника и Брахим сделал пас назад.
  • 76'
    касерес на фланге не позволил добраться до мяча Ибрагимовичу.
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:3!!!
    ЧАЛХАНОГЛУ!!! Кесси по центру вошёл в штрафную площадь и покатил мяч налево на Чалханоглу.     Турок аккуратно низом закрутил мяч в дальний угол.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Фиорентины": вместо Гаэтано Кастровилли на поле вышел Лоренцо Венути.
  • Угловой
    73'
    Разыграли гости угловой удар. Кастильехо справа навесил на дальнюю штангу, где Диас не добрался до мяча.
  • 72'
    Прострел Тео слева к воротам перехватил Песселья.
  • Угловой
    71'
    Чалханоглу от углового флага навесил к ближней штанге, куда выше Терраччиано и выбил мяч кулаками.
  • 70'
    Удар Чалханоглу с двадцати двух метров пришёлся в Песселью.
  • Опасный момент
    69'
    Диас слева сделал заброс к ближней штанге, куда ворвался Тео и пробил с лёта рядом со стойкой.
  • 68'
    Кастильехо справа навесил в цент штрафной площади, где Миленкович выиграл борьбу вверху у Ибрагимовича.
  • Желтая карточка
    67'
    Гуида показал жёлтую карточку Пранделли.
  • Штанга
    66'
    Ибрагимович по странной траектории слева навесил к дальней штанге и мяч попал в стойку.
  • Угловой
    64'
    Чалханоглу от углового флага навесил на ближнюю штангу. Хозяева мяч вынесли к центральному кругу.
  • 63'
    Диас получил пас на ход по центру, но не смог проскочить в штрафную площадь мимо Касереса.
  • Угловой
    62'
    Эйссерик исполнил подачу от углового флага. Мяч от головы Тео отскочил в руки Доннарумме.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Милана": вместо Сандро Тонали на поле вышел Исмаэль Беннасер.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Милана": вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Самуэль Кастильехо.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    ДИАС!!! Чалханоглу от углового флага навесил на Кьяера, который сделал скидку к дальней штанге. Диас у стойки сыграл на опережение и сравнял счёт.
  • Угловой
    58'
    Чалханоглу от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол. Текрраччиано задел мяч.
  • Угловой
    57'
    Эйссерик от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Кесси.
  • 56'
    Влахович справа убежал от Томори, но на подстраховке сыграл Кьяер.
  • 54'
    Тео слева навесил к воротам, где Песселья опередил Ибрагимовича и мяч выбил.
  • 53'
    "Милан" большими силами пошёл вперёд. Акцент у гостей продолжает смещаться влево на Тео с Чалханоглу.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    РИБЕРИ!!! Эйссерик справа сделал пас в центр штрафной площади на Влаховича. Душан откатил мяч на Рибери, который с линии штрафной площади пробил в левый угол.
  • 50'
    Диас совершил слева хороший рывок вперёд, но его пас на Ибрагимовича получился слишком сильным.
  • 49'
    Эйссерик слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда гости выбили мяч.
  • Желтая карточка
    48'
    Далот на фланге сбил Рибери и получил жёлтую карточку.
  • 47'
    Тео слева прошёл вперёд и навесил на дальнюю штангу, а Ибрагимович ждал мяча на ближней.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм во Флоренции!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Фиорентина" - "Милан" - 1:1.
  • 45'
    Тео слева решил сместиться в центр, упёрся в соперника и мяч потерял.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Гуида в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Эйссерик от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили вперёд.
  • 44'
    Замена голкипера в составе "Фиорентины": место Бартоломея Дронговски в воротах занял Пьетро Терраччиано.
  • Травма, повреждение
    43'
    Дронговски сидит на газоне. какие-то проблемы со здоровьем у голкипера "Фиорентины".
  • Желтая карточка
    42'
    Чалханоглу за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    41'
    Чалханоглу с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой.
  • 40'
    Кастровилли слева прострелил к дальней штанге, куда никто из партнёров не прибежал.
  • 39'
    Кастровилли на левом фланге не смог пройти Салемакерса.
  • Угловой
    38'
    Чалханоглу от углового флага навесил на Тео, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 37'
    Тео слева вошёл в штрафную площадь, но его прострел к воротам перехватил Песселья.
  • Штанга
    36'
    Диас по центру вывел один на один с голкипером Ибрагимовича. Златан перекинул мяч через Дронговски и попал в перекладину.
  • Угловой
    35'
    Чалханоглу от углового флага навесил на Кьяера, который в верховой борьбе подтолкнул Песселью.
  • 34'
    Тео слева рванул в штрафную площадь и попытался обыграться с Ибрагимовичем. Обратную передачу Златана перехватил Дронговски.
  • Фол, нарушение
    32'
    Касерес в центре поля завалил на газон Салемакерса.
  • Угловой
    31'
    Разыграли хозяева следующий угловой удар. Рибери справа вошёл в штрафную площадь и оказался на газоне. Гуида показывает, что Диас правил не нарушал.
  • Угловой
    30'
    Эйссери к от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Песселья пяткой пробил в перекладину.
  • 29'
    Пульгар слева со штрафного снова пробил по воротам, но теперь на пути мяча оказалась голова Ибрагимовича.
  • Фол, нарушение
    28'
    Далот сбил Кастровилли у угла штрафной площади. Гол был забит с точки метра на три ближе к центру.
  • Травма, повреждение
    27'
    Тонали подтолкнул в спину Рибери, который столкнулся с Миленковичем. Потребовался французу выход медиков на поле после столкновения с партнёром.
  • 26'
    Мартинес справа навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Томори.
  • 25'
    Кастпровилли на левом фланге прокинул мяч вперёд, но проиграл забег Томори и продолжить атаку не смог.
  • Офсайд
    24'
    Влахович забежал в офсайд.
  • 22'
    Эйссерик сыграл на перехвате у чужой штрафной площади, но притормозил и позволил соперникам перекрыть все направления атаки.
  • 20'
    Чалханоглу на левом фланге между двух соперников не смог проскочить в штрафную площадь.
  • 19'
    "Милан" комбинирует у центрального круга.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ПУЛЬГАР!!! Пульгар слева со штрафного пробил точно в ближнюю "девятку". Доннарумма в прыжке дотянулся до мяча, но отбить его не смог.
  • Фол, нарушение
    17'
    Далот сбил Кастровилли у угла штрафной площади.
  • 16'
    Влахович справа не смог уйти от Томори, но исполнил перевод налево на Кастровилли.
  • Угловой
    14'
    Эйссерик от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч вынесен на Бонавентуру, который издали пробил выше ворот.
  • 12'
    Касерес с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 11'
    Эйссерику по центру не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ИБРАГИМОВИЧ!!! Кьяер из центрального круга сделал заброс вперёд на Ибрагимовича, который с двенадцати метров точно пробил в правый угол.
  • Угловой
    8'
    Чалханоглу от углового флага навесил на ближнюю штангу, где соперники не позволили сыграть Кесси.
  • Фол, нарушение
    7'
    Бонавентура на левом фланге атаки у углового флага против Тонали применил пару приёмов из регби.
  • Угловой
    6'
    Следующая подача Эйссерика от углового флага последовала на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Ибрагимович.
  • Угловой
    5'
    Рибери заработал первый угловой удар в матче. Эйссерик навесил на дальнюю штангу. Касерес с острого угла попытался головой отправить мяч в ворота, но на "ленточке" удачно сыграл Томори.
  • 4'
    Дронговски очень сильно выбил мяч вперёд. Доннарумма сделал пас на ближнего.
  • 3'
    Диас перед чужой штрафной площадью пошёл слева в центр и сделал пас точно в ноги сопернику.
  • 2'
    "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Милан" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Артемио Франки"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.50 2.08
Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.60 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.96 3.72 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 30.00 7.00 1.14
  4.59 2.18 2.76

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
9.70 1.05 5.00 1.17 3.28 1.34 2.28 1.63 1.83 2.12 1.47 2.70 1.29 3.60 1.15 5.45
10.00 1.05 8.00 1.07 3.80 1.27 2.95 1.41 1.96 1.85 1.55 2.46 1.38 3.05 1.14 5.50 1.14 5.80 1.03 11.00 1.02 12.50
8.30 1.03 8.30 1.05 3.70 1.26 2.91 1.41 2.05 1.95 1.57 2.40 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.10
12.50 1.02 8.80 1.04 7.77 1.08 6.10 1.12 2.21 1.71 4.05 1.23 1.78 2.11 2.85 1.42 1.75 2.05 1.31 3.35 3.05 1.37 2.04 1.77 1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80
4.00 1.28 3.08 1.42 2.38 1.65 2.03 1.88 1.80 2.11 2.97 1.42 2.14 1.76 1.80 2.09 1.55 2.54 1.31 3.59 1.60 2.42 2.79 1.47 2.30 1.66 1.81 2.08 1.51 2.65 1.67 2.28 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.43 1.56 1.64 2.26 1.31 3.44 1.13 6.05
2.90 1.37 1.95 1.79 1.44 2.70 1.10 6.20
2.79 1.44 1.97 1.84 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.90 1.40 1.98 1.83 2.18 1.68 1.42 2.85 1.53 2.50 1.09 7.20 1.06 8.80
3.15 1.40 2.59 1.55 2.03 1.88 1.63 2.41 1.45 2.93 1.29 3.78 1.15 5.81 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.52 1.30 2.11 1.73 1.56 2.43 1.27 3.76
4.10 1.21 2.75 1.41 1.75 2.01 1.20 4.20
4.05 1.24 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.32 1.22 4.25
3.35 1.31 2.27 1.62 1.53 2.50 1.17 4.55 1.12 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.00
1.71 2.06
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.30 1.20
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
3.15 1.33
4.00 1.24
Где смотреть матч Фиорентина 2:3 Милан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Фиорентина 2:3 Милан

Исход игры
Фиорентина
4.7% (7)
Ничья
13.5% (20)
Милан
81.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (104)
Меньше
27.78% (40)
Обе команды забьют
Да
83.33% (120)
Нет
16.67% (24)
Популярный счёт
1:2 Милан
60.8% (90)
1:1 Ничья
10.8% (16)
0:1 Милан
10.1% (15)
0:2 Милан
4.7% (7)
2:1 Фиорентина
4.1% (6)
1:3 Милан
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 