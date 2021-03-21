Фиорентина
2:3
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Милан
0:1
9' ГолИбрагимович Златан
1:1
17' ГолПульгар Эрик
41' Желтая карточкаЧалханоглу Хакан
47' Желтая карточкаДалот Диогу
2:1
51' ГолРибери Франк
2:2
57' ГолДиас Брахим
2:3
72' ГолЧалханоглу Хакан
89' Желтая карточкаКуаме Кристиан
90' Желтая карточкаМейте Суалихо
78
Пульгар
Эрик
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
91 Станга ЛукаЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
17'
1:1
41'
47'
51'
2:1
57'
2:2
72'
2:3
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|12 (3)
|0.43
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.18
|3.
|Кьеза Федерико
|3
|0.11
|4.
|Миленкович Никола
|3
|0.11
|5.
|Рибери Франк
|2
|0.07
|6.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.07
|7.
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|8.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.04
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.04
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|11.
|Песселья Херман
|1
|0.04
|12.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|13.
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.54
|2.
|Кесси Франк
|9 (8)
|0.32
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.18
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.18
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.14
|6.
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|7.
|Диас Брахим
|2
|0.07
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.07
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Крунич Раде
|1
|0.04
|12.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.04
|14.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|4.
|Рибери Франк
|5
|0
|5.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|6.
|Миленкович Никола
|3
|1
|7.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|8.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|9.
|Пульгар Эрик
|4
|0
|10.
|Валеро Борха
|3
|0
|11.
|Роша Игор II
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Куаме Кристиан
|3
|0
|14.
|Песселья Херман
|2
|0
|15.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|2.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|3.
|Кесси Франк
|7
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|5.
|Ребич Анте
|4
|1
|6.
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|9.
|Далот Диогу
|4
|0
|10.
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|11.
|Тонали Сандро
|1
|1
|12.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Мейте Суалихо
|1
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Брахим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|Милан
|13.46% (7)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|25% (13)
|7.69% (4)
|21.15% (11)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина
Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина
Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан
Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан 0:1 Фиорентина Серия A Милан 5:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Милан 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Милан Серия A Фиорентина 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Милан Серия A Милан 1:3 Фиорентина Серия A Милан 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Фиорентина 1:2 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 2:3 Милан
Исход игры
Фиорентина
4.7% (7)
Ничья
13.5% (20)
Милан
81.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (104)
Меньше
27.78% (40)
Обе команды забьют
Да
83.33% (120)
Нет
16.67% (24)
Популярный счёт
1:2 Милан
60.8% (90)
1:1 Ничья
10.8% (16)
0:1 Милан
10.1% (15)
0:2 Милан
4.7% (7)
2:1 Фиорентина
4.1% (6)
1:3 Милан
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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