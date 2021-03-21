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Сампдория
1:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
1:0
25' Гол
Кандрева Антонио
90' Желтая карточка
Лянко Войнович
90'+7
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
27
Войвода
Мергим
10
Гояк
Амер
38
Мандрагора
Роландо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
9
Белотти
Андреа
Сампдория
4-4-2
Торино
3-5-2

Ход матча

25'
Кандрева Антонио
(Габбьядини Маноло)
1:0
59'
 
Верди Симоне
Войвода Мергим
59'
 
Дзадза Симоне
Санабрия Антонио
67'
Кейта Бальде
Габбьядини Маноло
 
73'
 
Синго Уилфрид
Иццо Армандо
73'
Йосида Майя
Тонелли Лоренцо
 
80'
 
Мурру Никола
Ринкон Томас
80'
 
Бонаццоли Федерико
Гояк Амер
88'
Феррари Алекс
Кандрева Антонио
 
88'
Дамсгор Миккель
Квальярелла Фабио
 
90'
 
Лянко Войнович

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (1) 0.32
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.18
3. Кейта Бальде 5 0.18
4. Янкто Якуб 4 0.14
5. Дамсгор Миккель 2 0.07
6. Бонаццоли Федерико 2 0.07
7. Верре Валерио 2 0.07
8. Экдаль Альбин 2 0.07
9. Торсби Мортен 2 0.07
10. Ауджелло Томмазо 1 0.04
11. Йосида Майя 1 0.04
12. Габбьядини Маноло 1 0.04
13. Берешиньски Бартош 1 0.04
14. Тонелли Лоренцо 1 0.04
15. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
16. Колли Омар 1 0.04
17. Рамирес Гастон 0 0
18. Аудеро Эмиль 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.41
2. Дзадза Симоне 5 0.19
3. Бремер Глейсон 4 0.15
4. Лукич Саша 3 0.11
5. Санабрия Антонио 2 0.07
6. Мандрагора Роландо 2 0.07
7. Иццо Армандо 2 0.07
8. Верди Симоне 1 0.04
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
10. Синго Уилфрид 1 0.04
11. Мейте Суалихо 1 0.04
12. Гояк Амер 1 0.04
13. Н'Кулу Николя 1 0.04
14. Линетти Кароль 1 0.04
15. Войвода Мергим 0 0
16. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 7 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Рамирес Гастон 5 0
7. Колли Омар 5 0
8. Кейта Бальде 3 1
9. Йосида Майя 4 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Феррари Алекс 2 0
14. Аскилдсен Кристоффер 2 0
15. Квальярелла Фабио 1 0
16. Габбьядини Маноло 1 0
17. Верре Валерио 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 8 0
2. Ринкон Томас 6 1
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Санабрия Антонио 1 0
18. Гояк Амер 1 0
19. Сегре Джакопо 1 0
20. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.89% (3) 21.05% (8) 23.68% (9) 10.53% (4) 13.16% (5) 23.68% (9)
 Торино 13.16% (5) 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 15.79% (6) 39.47% (15)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта
Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино
Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Торино: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия A
Сампдория 1:4 Торино Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
4. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
10. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Сампдория 61.5% (91)
X 29.1% (43)
Торино 9.5% (14)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.36 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.34 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.20 20.00
  1.30 4.28 25.05

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.05 4.82 1.18 3.16 1.36 2.20 1.67 1.78 2.21 1.43 2.83 1.27 3.76 1.13 5.90
9.00 1.02 8.20 1.05 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.94 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 9.80
7.77 1.08 6.10 1.12 1.75 2.05 1.17 4.90 2.20 1.74 1.10 6.80 1.80 2.08 1.08 7.77 1.06 8.80 1.03 14.00 1.03 14.00 1.04 17.00 1.03 17.00 0.00 16.50
1.68 2.27 1.40 3.07 1.56 2.52 1.35 3.30 1.59 2.44 1.40 3.05 1.36 3.27 1.38 3.23 1.13 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.61 2.32 1.30 3.52 1.12 6.30
2.91 1.41 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.05 10.50 1.03 14.00
1.90 1.98 1.56 2.51 1.24 4.28 1.62 2.37 1.25 4.20 1.13 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.52 1.30 2.04 1.78 1.53 2.50 1.27 3.76
4.20 1.23 2.79 1.44 1.74 2.09 1.34 3.26 1.21 4.40
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.98
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.90 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
3.00 1.36
Где смотреть матч Сампдория 1:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Торино

Исход игры
Сампдория
61.5% (91)
Ничья
29.1% (43)
Торино
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (77)
Меньше
46.9% (68)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
37.8% (56)
1:1 Ничья
23% (34)
1:0 Сампдория
14.2% (21)
1:2 Торино
6.8% (10)
2:0 Сампдория
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.4% (8)
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