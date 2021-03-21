Сампдория
1:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Торино
1:0
25' ГолКандрева Антонио
90' Желтая карточкаЛянко Войнович
15
Колли
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (1)
|0.32
|2.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.18
|3.
|Кейта Бальде
|5
|0.18
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.14
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.07
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|7.
|Верре Валерио
|2
|0.07
|8.
|Экдаль Альбин
|2
|0.07
|9.
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|11.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|12.
|Габбьядини Маноло
|1
|0.04
|13.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.04
|14.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.04
|15.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|16.
|Колли Омар
|1
|0.04
|17.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|18.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|5
|0.19
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|0.15
|4.
|Лукич Саша
|3
|0.11
|5.
|Санабрия Антонио
|2
|0.07
|6.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|7.
|Иццо Армандо
|2
|0.07
|8.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|9.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|11.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|12.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|13.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|14.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|15.
|Войвода Мергим
|0
|0
|16.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|7
|0
|4.
|Янкто Якуб
|7
|0
|5.
|Адриен Силва
|5
|0
|6.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|7.
|Колли Омар
|5
|0
|8.
|Кейта Бальде
|3
|1
|9.
|Йосида Майя
|4
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Феррари Алекс
|2
|0
|14.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|15.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|16.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|17.
|Верре Валерио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|8
|0
|2.
|Ринкон Томас
|6
|1
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|18.
|Гояк Амер
|1
|0
|19.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|20.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|Торино
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|39.47% (15)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =4 -10Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта
Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино
Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Торино: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Сампдория 1:4 Торино Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Торино
Исход игры
Сампдория
61.5% (91)
Ничья
29.1% (43)
Торино
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (77)
Меньше
46.9% (68)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
37.8% (56)
1:1 Ничья
23% (34)
1:0 Сампдория
14.2% (21)
1:2 Торино
6.8% (10)
2:0 Сампдория
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.4% (8)
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