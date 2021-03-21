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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
37' Гол
Марушич Адам
58' Желтая карточка
Молина Науэль
82' Желтая карточка
Патрик
87' Желтая карточка
Мусаккио Матео
90' Желтая карточка
Перейра Андреас
90'+6
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
32
Льоренте
Фернандо
37
Перейра
Роберто
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марушич
Адам
94
Мурики
Ведат
17
Иммобиле
Чиро
Удинезе
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

37'
0:1
Марушич Адам
(Милинкович-Савич Сергей)
46'
Несторовски Илья
Макенго Жан-Виктор
 
58'
Молина Науэль
 
62'
Окака Стефано
Льоренте Фернандо
 
66'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Мурики Ведат
66'
 
Эскаланте Гонсало
Лукас Лейва
74'
 
Перейра Андреас
Альберто Луис
74'
 
Корреа Хоакин
Иммобиле Чиро
75'
Форестьери Фернандо
Бекао Родриго
 
82'
 
Патрик
86'
 
Мусаккио Матео
Патрик
87'
 
Мусаккио Матео
90'
 
Перейра Андреас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 11
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 6 (3) 0.21
2. Перейра Роберто 3 0.11
3. Окака Стефано 3 0.11
4. Пуссетто Игнасио 3 0.11
5. Несторовски Илья 2 0.07
6. Ласанья Кевин 2 0.07
7. Арслан Толгай-Али 2 0.07
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Льоренте Фернандо 1 0.04
12. Зеегелаар Марвин 1 0.04
13. Нюйтинк Брэм 1 0.04
14. Бекао Родриго 1 0.04
15. Оуведжан Томас 0 0
16. Молина Науэль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.52
2. Альберто Луис 8 0.3
3. Кайседо Фелипе 7 0.26
4. Милинкович-Савич Сергей 5 0.19
5. Корреа Хоакин 3 0.11
6. Марушич Адам 2 0.07
7. Лаццари Мануэль 1 0.04
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Зеегелаар Марвин 6 0
3. Самир Каэтано 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Де Пауль Родриго 3 1
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Несторовски Илья 1 0
16. Ласанья Кевин 1 0
17. Макенго Жан-Виктор 1 0
18. Молина Науэль 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Лукас Лейва 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Ачерби Франческо 4 0
9. Фарес Мохамед 4 0
10. Альберто Луис 3 0
11. Пароло Марко 3 0
12. Марушич Адам 3 0
13. Луис Фелипе 3 0
14. Мусаккио Матео 2 0
15. Милинкович-Савич Сергей 2 0
16. Перейра Андреас 2 0
17. Лаццари Мануэль 2 0
18. Рейна Пепе 1 0
19. Лулич Сенад 1 0
20. Раду Стефан 1 0
21. Корреа Хоакин 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 28.57% (8)
 Лацио 23.26% (10) 13.95% (6) 6.98% (3) 23.26% (10) 18.6% (8) 13.95% (6)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина
Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина
Лацио Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио
Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 2:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:2 Лацио Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
4. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
10. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
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  • — Вылет в Серию Б
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Удинезе 7.5% (11)
X 25.9% (38)
Лацио 66.7% (98)
Все прогнозы
3.58 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.28 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.25 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.50 1.20
  53.69 6.73 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.09 3.58 1.29 2.47 1.54 1.87 2.08 1.59 2.36 1.34 3.24 1.15 5.45 1.05 7.30
6.90 1.06 5.85 1.11 2.78 1.42 2.11 1.73 1.66 2.36 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.00
5.10 1.16 3.90 1.25 1.82 1.97 1.22 4.20 1.84 2.03 1.12 6.10 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
8.38 1.10 3.70 1.30 2.44 1.59 1.64 2.34 1.38 3.19 1.55 2.55 1.36 3.26 1.68 2.26 1.48 2.75 1.42 3.07 1.29 3.88 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.28 1.63 1.45 2.50 1.21 4.40 1.07 8.40
2.50 1.53 1.82 1.99 1.33 3.32 1.11 7.70 1.06 9.10
1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 12.00 1.04 12.00 1.03 14.00
1.31 3.61 1.16 5.55 1.25 4.12 1.52 2.62 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.45 1.90 1.90 1.36 3.15 1.16 4.58
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.17 5.95
2.21 1.62 1.52 2.18 1.18 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.73
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.85 1.25
Где смотреть матч Удинезе 0:1 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Лацио

Исход игры
Удинезе
7.5% (11)
Ничья
25.9% (38)
Лацио
66.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
57.64% (83)
Меньше
42.36% (61)
Обе команды забьют
Да
80.56% (116)
Нет
19.44% (28)
Популярный счёт
1:2 Лацио
48.3% (71)
1:1 Ничья
22.4% (33)
0:1 Лацио
9.5% (14)
0:2 Лацио
5.4% (8)
2:1 Удинезе
4.1% (6)
1:0 Удинезе
2% (3)
1:3 Лацио
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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