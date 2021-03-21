Удинезе
0:1
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Лацио
0:1
37' ГолМарушич Адам
58' Желтая карточкаМолина Науэль
82' Желтая карточкаПатрик
87' Желтая карточкаМусаккио Матео
90' Желтая карточкаПерейра Андреас
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марушич
Адам
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марушич АдамПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
58'
82'
86'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|6 (3)
|0.21
|2.
|Перейра Роберто
|3
|0.11
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.11
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.11
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|6.
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.07
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.04
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.04
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.04
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.04
|12.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.04
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.04
|14.
|Бекао Родриго
|1
|0.04
|15.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|16.
|Молина Науэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.52
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.3
|3.
|Кайседо Фелипе
|7
|0.26
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.19
|5.
|Корреа Хоакин
|3
|0.11
|6.
|Марушич Адам
|2
|0.07
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.04
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|3.
|Самир Каэтано
|5
|0
|4.
|Перейра Роберто
|5
|0
|5.
|Бекао Родриго
|5
|0
|6.
|Де Пауль Родриго
|3
|1
|7.
|Муссо Хуан
|4
|0
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Несторовски Илья
|1
|0
|16.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|17.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|18.
|Молина Науэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|8
|0
|2.
|Лукас Лейва
|7
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|10.
|Альберто Луис
|3
|0
|11.
|Пароло Марко
|3
|0
|12.
|Марушич Адам
|3
|0
|13.
|Луис Фелипе
|3
|0
|14.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|15.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|16.
|Перейра Андреас
|2
|0
|17.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|1
|0
|19.
|Лулич Сенад
|1
|0
|20.
|Раду Стефан
|1
|0
|21.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|Лацио
|23.26% (10)
|13.95% (6)
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина
Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина
Лацио Последние 20 матчей: +10 =2 -8Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Удинезе 1:2 Лацио Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Лацио
Исход игры
Удинезе
7.5% (11)
Ничья
25.9% (38)
Лацио
66.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
57.64% (83)
Меньше
42.36% (61)
Обе команды забьют
Да
80.56% (116)
Нет
19.44% (28)
Популярный счёт
1:2 Лацио
48.3% (71)
1:1 Ничья
22.4% (33)
0:1 Лацио
9.5% (14)
0:2 Лацио
5.4% (8)
2:1 Удинезе
4.1% (6)
1:0 Удинезе
2% (3)
1:3 Лацио
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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