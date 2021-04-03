Лацио
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Специя
20' Желтая карточкаШабо Юлиан
30' Желтая карточкаПерейра Андреас
1:0
56' ГолЛаццари Мануэль
1:1
73' ГолВерде Даниэле
77' Желтая карточкаКорреа Хоакин
2:1
88' ПенальтиКайседо Фелипе
90' Желтая карточкаНзола М'Бала
90' Красная карточкаЛаццари Мануэль
90' Желтая карточкаАгудело Кевин
90' Вторая желтая карточкаКорреа Хоакин
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
88
Сена
Лео
17
Фариас
Диего
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
30'
56'
1:0
73'
1:1
77'
88'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.5
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.29
|3.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.29
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.18
|5.
|Корреа Хоакин
|3
|0.11
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.07
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.04
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.31
|2.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.14
|3.
|Верде Даниэле
|4
|0.14
|4.
|Пикколи Роберто
|4
|0.14
|5.
|Галабинов Андрей
|3
|0.1
|6.
|Фариас Диего
|3
|0.1
|7.
|Побега Томмазо
|3
|0.1
|8.
|Маджоре Джулио
|2
|0.07
|9.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|10.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|11.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|12.
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Риччи Матео
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|19.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|8
|0
|2.
|Лукас Лейва
|7
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|10.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|11.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|12.
|Альберто Луис
|3
|0
|13.
|Пароло Марко
|3
|0
|14.
|Марушич Адам
|3
|0
|15.
|Перейра Андреас
|3
|0
|16.
|Луис Фелипе
|3
|0
|17.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|18.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|1
|0
|20.
|Лулич Сенад
|1
|0
|21.
|Раду Стефан
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|9
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|6
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Фариас Диего
|3
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|13.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|14.
|Агудело Кевин
|3
|0
|15.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|16.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|17.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|22.22% (10)
|13.33% (6)
|6.67% (3)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|Специя
|2.7% (1)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|29.73% (11)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =2 -7Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио
Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя
Последние игры между собой
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 34
|60
|3.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|4.
|Наполи
|Заявка
|28
|18
|2
|8
|62 - 32
|56
|5.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|47 - 46
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|16.
|Специя
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 53
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|28 - 56
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|29
|4
|3
|22
|35 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|15 - 45
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Специя
Исход игры
Лацио
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.6% (57)
2:0 Лацио
35.4% (51)
3:1 Лацио
13.2% (19)
1:0 Лацио
6.9% (10)
3:0 Лацио
1.4% (2)
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