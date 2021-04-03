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Лацио
2:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
20' Желтая карточка
Шабо Юлиан
30' Желтая карточка
Перейра Андреас
1:0
56' Гол
Лаццари Мануэль
1:1
73' Гол
Верде Даниэле
77' Желтая карточка
Корреа Хоакин
2:1
88' Пенальти
Кайседо Фелипе
90' Желтая карточка
Нзола М'Бала
90' Красная карточка
Лаццари Мануэль
90' Желтая карточка
Агудело Кевин
90' Вторая желтая карточка
Корреа Хоакин
90'+9
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
7
Перейра
Андреас
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
1
Зут
Йерун
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
20
Бастони
Симоне
88
Сена
Лео
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
91
Пикколи
Роберто
17
Фариас
Диего
Лацио
3-5-2
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.5
2. Альберто Луис 8 0.29
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.29
4. Милинкович-Савич Сергей 5 0.18
5. Корреа Хоакин 3 0.11
6. Лаццари Мануэль 2 0.07
7. Марушич Адам 2 0.07
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.31
2. Гьяси Эммануэль 4 0.14
3. Верде Даниэле 4 0.14
4. Пикколи Роберто 4 0.14
5. Галабинов Андрей 3 0.1
6. Фариас Диего 3 0.1
7. Побега Томмазо 3 0.1
8. Маджоре Джулио 2 0.07
9. Бастони Симоне 1 0.03
10. Терци Клаудио 1 0.03
11. Шабо Юлиан 1 0.03
12. Эрлич Мартин 1 0.03
13. Агудело Кевин 1 0.03
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Риччи Матео 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Лукас Лейва 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Ачерби Франческо 4 0
9. Фарес Мохамед 4 0
10. Корреа Хоакин 2 1
11. Лаццари Мануэль 2 1
12. Альберто Луис 3 0
13. Пароло Марко 3 0
14. Марушич Адам 3 0
15. Перейра Андреас 3 0
16. Луис Фелипе 3 0
17. Мусаккио Матео 2 0
18. Милинкович-Савич Сергей 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 9 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 6 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Фариас Диего 3 0
12. Нзола М'Бала 3 0
13. Марчицца Риккардо 3 0
14. Агудело Кевин 3 0
15. Сапонара Риккардо 1 1
16. Исмайли Ардиан 1 1
17. Акампора Дженнаро 2 0
18. Маджоре Джулио 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 22.22% (10) 13.33% (6) 6.67% (3) 24.44% (11) 17.78% (8) 15.56% (7)
 Специя 2.7% (1) 21.62% (8) 13.51% (5) 10.81% (4) 29.73% (11) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио
Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио
Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя
Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя

Последние игры между собой

Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 1:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
4. Наполи Заявка 28 18 2 8 62 - 32 56
5. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 28 10 10 8 47 - 46 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Лацио 97.9% (141)
X 1.4% (2)
Специя 0.7% (1)
+1
выиграет Лацио, со счетом 2:0
Лацио играет дома. А дома, Лацио в 7 последних домашних играх выигрывает. Если учесть что Лацио на 7... Ещё
Ночной охотник #
0
выиграет Лацио, со счетом 2:0
Лацио играет дома. А дома, Лацио в 7 последних домашних играх выигрывает. Если учесть что Лацио на 7... Ещё
Ночной охотник #
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1.78 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Лацио 2:1 Специя

Исход игры
Лацио
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.6% (57)
2:0 Лацио
35.4% (51)
3:1 Лацио
13.2% (19)
1:0 Лацио
6.9% (10)
3:0 Лацио
1.4% (2)
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