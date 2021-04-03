Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Сена Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Сена Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сена Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Лацио

42' Какой промах! Маджоре Джулио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Феррер Сальвадор из команды Специя навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Фариас Диего из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Отличные скиллы показывает Перейра Андреас , обводя своих соперников

35' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

28' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шабо Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Специя

17' Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Специя имеет хороший шанс забить.

14' Удар от ворот произведет Лацио

13' Пикколи Роберто нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

13' Фариас Диего разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Матч возобновлен

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Специя

9' Как он промахнулся? Корреа Хоакин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Лацио

5' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля