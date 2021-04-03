  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
4:3
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
19' Желтая карточка
Рисполи Андреа
1:0
19' Гол
Инсинье Лоренцо
2:0
22' Гол
Осимхен Виктор
2:1
25' Гол
Сими Нванкво
3:1
34' Гол
Мертенс Дрис
3:2
48' Гол
Сими Нванкво
3:3
59' Гол
Мессьяс Жуниор
67' Желтая карточка
Бенали Ахмед
4:3
72' Гол
Ди Лоренцо Джованни
78' Желтая карточка
Перейра Педру II
87' Желтая карточка
Рохас Луис
90'+5
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
33
Рисполи
Андреа
30
Мессьяс
Жуниор
10
Бенали
Ахмед
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
Наполи
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 14 (5) 0.5
2. Лосано Ирвинг 9 0.32
3. Мертенс Дрис 8 0.29
4. Политано Маттео 8 0.29
5. Зелиньски Пётр 6 0.21
6. Петанья Андреа 4 0.14
7. Осимхен Виктор 4 0.14
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
9. Демме Диего 2 0.07
10. Элмас Эльиф 2 0.07
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 15 (6) 0.52
2. Мессьяс Жуниор 8 0.28
3. Реца Аркадиуш 2 0.07
4. Уна Адам 2 0.07
5. Големич Владимир 2 (1) 0.07
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Вулич Милош 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Эдуардо Энрике 1 0.03
11. Перейра Педру II 0 0
12. Бенали Ахмед 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Петриччоне Якопо 5 1
3. Марроне Лука 6 0
4. Реца Аркадиуш 6 0
5. Луперто Себастьяно 4 1
6. Перейра Педру II 5 0
7. Мессьяс Жуниор 5 0
8. Чигарини Лука 3 1
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Джиджи Коффи 3 0
13. Эдуардо Энрике 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 8.2% (5) 13.11% (8) 19.67% (12) 13.11% (8) 24.59% (15) 21.31% (13)
 Кротоне 8.82% (3) 26.47% (9) 20.59% (7) 26.47% (9) 8.82% (3) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи
Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне
Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне

Последние игры между собой

Наполи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кротоне 0:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кротоне Серия A
Кротоне 1:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
4. Наполи Заявка 28 18 2 8 62 - 32 56
5. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 28 10 10 8 47 - 46 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Наполи 98.6% (140)
X 1.4% (2)
Кротоне 0% (0)
+1
выиграет Наполи, со счетом 3:1
Ничьей здесь и быть не может. Когда одна команда на 5 месте и игра будет на её поле, ,а другая команда... Ещё
Ночной охотник #
0
выиграет Наполи, со счетом 3:1
Ничьей здесь и быть не может. Когда одна команда на 5 месте и игра будет на её поле, ,а другая команда... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Наполи 4:3 Кротоне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Наполи 4:3 Кротоне

Исход игры
Наполи
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.14% (59)
Меньше
57.86% (81)
Обе команды забьют
Да
20.71% (29)
Нет
79.29% (111)
Популярный счёт
2:0 Наполи
52.1% (74)
3:0 Наполи
18.3% (26)
3:1 Наполи
11.3% (16)
2:1 Наполи
6.3% (9)
1:0 Наполи
4.2% (6)
4:0 Наполи
3.5% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 