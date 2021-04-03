Второй тайм

95' Наполи заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Наполи

93' Луис Рохас из команды Кротоне навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

92' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Кротоне

91' Удар от ворот произведет Кротоне

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Инсинье Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Инсинье Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Луис Рохас получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Кротоне

86' Фабиан Руис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Удар от ворот произведет Кротоне

86' Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали

85' Удар от ворот произведет Кротоне

85' Инсинье Лоренцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Кротоне

81' Тактическая замена. Дзанеллато Никколо уходит с поля и его заменяет Луис Рохас

80' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

79' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Наполи

77' Шанс! Жуниор Мессиас из команды Кротоне пробил головой, но мимо

76' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Жуниор Мессиас из команды Кротоне подал угловой справа.

76' Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

72' Г О О О О Л - Ди Лоренцо Джованни изменил счет на табло!

72' [team] контролирует мяч.

71' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Кротоне

69' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Кротоне

67' Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Кротоне

65' Удар от ворот произведет Наполи

64' Инсинье Лоренцо делает скидку назад вдоль ворот

64' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

62' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Г О О О О Л - Жуниор Мессиас забивает!

59' ШАНС! Жуниор Мессиас вышел один на один с голкипером...

59' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Кротоне

56' Удар от ворот произведет Наполи

56' Отличный пас сделал Молина Сальваторе из команды Кротоне . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

56' Удар от ворот произведет Кротоне

52' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

51' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Кротоне

49' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Жуниор Мессиас сделал результативную передачу.

48' Г О О О О Л - Сими Нванкво изменил счет на табло!

48' Жуниор Мессиас из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.

48' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Жуниор Мессиас мяч отрикошетил от ворот

48' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля