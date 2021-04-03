Наполи
4:3
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Кротоне
19' Желтая карточкаРисполи Андреа
1:0
19' ГолИнсинье Лоренцо
2:0
22' ГолОсимхен Виктор
2:1
25' ГолСими Нванкво
3:1
34' ГолМертенс Дрис
3:2
48' ГолСими Нванкво
3:3
59' ГолМессьяс Жуниор
67' Желтая карточкаБенали Ахмед
4:3
72' ГолДи Лоренцо Джованни
78' Желтая карточкаПерейра Педру II
87' Желтая карточкаРохас Луис
14
Мертенс
Дрис
26
Джиджи
Коффи
10
Бенали
Ахмед
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
19'
22'
25'
2:1
34'
3:1
46'
48'
3:2
59'
3:3
67'
72'
78'
87'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
15 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|14 (5)
|0.5
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.32
|3.
|Мертенс Дрис
|8
|0.29
|4.
|Политано Маттео
|8
|0.29
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.21
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.14
|7.
|Осимхен Виктор
|4
|0.14
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.07
|9.
|Демме Диего
|2
|0.07
|10.
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|15 (6)
|0.52
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.28
|3.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|4.
|Уна Адам
|2
|0.07
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.07
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
|12.
|Бенали Ахмед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|12.
|Политано Маттео
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|16.
|Максимович Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|3.
|Марроне Лука
|6
|0
|4.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|5.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|6.
|Перейра Педру II
|5
|0
|7.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|8.
|Чигарини Лука
|3
|1
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|13.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|15.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|16.
|Вулич Милош
|2
|0
|17.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|18.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|19.
|Кордац Алекс
|1
|0
|20.
|Рохас Луис
|1
|0
|21.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|22.
|Сими Нванкво
|1
|0
|23.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|24.
|Уна Адам
|1
|0
|25.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|8.2% (5)
|13.11% (8)
|19.67% (12)
|13.11% (8)
|24.59% (15)
|21.31% (13)
|Кротоне
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|8.82% (3)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи
Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне
Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне
Последние игры между собой
Наполи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 34
|60
|3.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|4.
|Наполи
|Заявка
|28
|18
|2
|8
|62 - 32
|56
|5.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|47 - 46
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|16.
|Специя
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 53
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|28 - 56
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|29
|4
|3
|22
|35 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|15 - 45
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи 4:3 Кротоне
Исход игры
Наполи
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.14% (59)
Меньше
57.86% (81)
Обе команды забьют
Да
20.71% (29)
Нет
79.29% (111)
Популярный счёт
2:0 Наполи
52.1% (74)
3:0 Наполи
18.3% (26)
3:1 Наполи
11.3% (16)
2:1 Наполи
6.3% (9)
1:0 Наполи
4.2% (6)
4:0 Наполи
3.5% (5)
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