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Торино
 
Позже

Стадион:
Ювентус
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
27
Войвода
Мергим
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
19
Санабрия
Антонио
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
44
Кулушевски
Деян
13
Данило
Луис
30
Бентанкур
Родриго
22
Кьеза
Федерико
7
Роналду
Криштиану
9
Мората
Альваро
Торино
3-4-2-1
Ювентус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.41
2. Дзадза Симоне 5 0.19
3. Бремер Глейсон 4 0.15
4. Лукич Саша 3 0.11
5. Бонаццоли Федерико 2 0.07
6. Санабрия Антонио 2 0.07
7. Мандрагора Роландо 2 0.07
8. Иццо Армандо 2 0.07
9. Верди Симоне 1 0.04
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
11. Синго Уилфрид 1 0.04
12. Мейте Суалихо 1 0.04
13. Гояк Амер 1 0.04
14. Н'Кулу Николя 1 0.04
15. Линетти Кароль 1 0.04
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (5) 0.85
2. Мората Альваро 7 (1) 0.26
3. Маккенни Уэстон 4 0.15
4. Кулушевски Деян 3 0.11
5. Ремзи Аарон 2 0.07
6. Дибала Пауло 2 0.07
7. Бонуччи Леонардо 2 0.07
8. Рабио Адриен 2 0.07
9. Данило Луис 1 0.04
10. Мело Артур 1 0.04
11. Куадрадо Хуан 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бернардески Федерико 0 0
15. Фработта Джанлука 0 0
16. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 8 0
2. Ринкон Томас 6 1
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Санабрия Антонио 1 0
18. Гояк Амер 1 0
19. Сегре Джакопо 1 0
20. Бремер Глейсон 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 5 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Данило Луис 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Кьеллини Джорджо 2 0
16. Бернардески Федерико 2 0
17. Пинсольо Карло 0 1
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 13.16% (5) 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 15.79% (6) 39.47% (15)
 Ювентус 11.32% (6) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 28.3% (15)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио
Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Ювентус: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 4:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A
Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
4. Наполи Заявка 28 18 2 8 62 - 32 56
5. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 28 10 10 8 47 - 46 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Торино 2.2% (3)
    X 3.6% (5)
    Ювентус 94.2% (130)
    +1
    выиграет Ювентус, со счетом 0:2
    Не думаю что Торино забьет. У Ювентуса неплохая оборона и они отлично знают как играет Торино.
    Ночной охотник #
    +1
    выиграет Ювентус
    Единственное , что настораживает, то что заболели коронавирусом основные два защитника Ювентуса.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    2.15 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Ювентус
    6.80
    4.80
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Торино - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Торино - Ювентус

    Исход игры
    Торино
    2.2% (3)
    Ничья
    3.6% (5)
    Ювентус
    94.2% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.15% (92)
    Меньше
    31.85% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (93)
    Нет
    31.11% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    50.4% (70)
    0:2 Ювентус
    18% (25)
    1:3 Ювентус
    9.4% (13)
    0:1 Ювентус
    9.4% (13)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    0:3 Ювентус
    2.2% (3)
    2:1 Торино
    1.4% (2)
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