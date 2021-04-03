Не думаю что Торино забьет. У Ювентуса неплохая оборона и они отлично знают как играет Торино.
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|5
|0.19
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|0.15
|4.
|Лукич Саша
|3
|0.11
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|6.
|Санабрия Антонио
|2
|0.07
|7.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.07
|9.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|12.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|13.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|15.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|23 (5)
|0.85
|2.
|Мората Альваро
|7 (1)
|0.26
|3.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.15
|4.
|Кулушевски Деян
|3
|0.11
|5.
|Ремзи Аарон
|2
|0.07
|6.
|Дибала Пауло
|2
|0.07
|7.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.07
|8.
|Рабио Адриен
|2
|0.07
|9.
|Данило Луис
|1
|0.04
|10.
|Мело Артур
|1
|0.04
|11.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|12.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Алекс Сандро
|0
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|15.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|16.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|8
|0
|2.
|Ринкон Томас
|6
|1
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|18.
|Гояк Амер
|1
|0
|19.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|20.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Данило Луис
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|12.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|2
|0
|17.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|39.47% (15)
|Ювентус
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|28.3% (15)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 34
|60
|3.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|4.
|Наполи
|Заявка
|28
|18
|2
|8
|62 - 32
|56
|5.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|47 - 46
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|16.
|Специя
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 53
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|28 - 56
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|29
|4
|3
|22
|35 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|15 - 45
|2