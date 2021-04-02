Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Ювентус
88
Ринкон
Томас
29
Мурру
Никола
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|5
|0.19
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|0.15
|4.
|Лукич Саша
|3
|0.11
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|6.
|Санабрия Антонио
|2
|0.07
|7.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.07
|9.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|12.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|13.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|15.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|23 (5)
|0.85
|2.
|Мората Альваро
|7 (1)
|0.26
|3.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.15
|4.
|Кулушевски Деян
|3
|0.11
|5.
|Ремзи Аарон
|2
|0.07
|6.
|Дибала Пауло
|2
|0.07
|7.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.07
|8.
|Рабио Адриен
|2
|0.07
|9.
|Данило Луис
|1
|0.04
|10.
|Мело Артур
|1
|0.04
|11.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|12.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Алекс Сандро
|0
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|15.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|16.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|8
|0
|2.
|Ринкон Томас
|6
|1
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|18.
|Гояк Амер
|1
|0
|19.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|20.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Данило Луис
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|12.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|2
|0
|17.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|39.47% (15)
|Ювентус
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|28.3% (15)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио
Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Ювентус: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|11.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино - Ювентус
Исход игры
Торино
1.2% (1)
Ничья
4.9% (4)
Ювентус
93.9% (77)
Тотал 2.5
Больше
67.95% (53)
Меньше
32.05% (25)
Обе команды забьют
Да
69.23% (54)
Нет
30.77% (24)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.6% (39)
0:2 Ювентус
17.1% (14)
1:3 Ювентус
9.8% (8)
0:1 Ювентус
8.5% (7)
1:1 Ничья
3.7% (3)
0:3 Ювентус
2.4% (2)
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