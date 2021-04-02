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Торино
 
Позже

Стадион:
Ювентус
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
15
Ансальди
Кристиан
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
29
Мурру
Никола
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
19
Санабрия
Антонио
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
3
Кьеллини
Джорджо
4
Де
Лихт
Маттайс
16
Куадрадо
Хуан
8
Ремзи
Аарон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
Торино
3-4-3
Ювентус
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.41
2. Дзадза Симоне 5 0.19
3. Бремер Глейсон 4 0.15
4. Лукич Саша 3 0.11
5. Бонаццоли Федерико 2 0.07
6. Санабрия Антонио 2 0.07
7. Мандрагора Роландо 2 0.07
8. Иццо Армандо 2 0.07
9. Верди Симоне 1 0.04
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
11. Синго Уилфрид 1 0.04
12. Мейте Суалихо 1 0.04
13. Гояк Амер 1 0.04
14. Н'Кулу Николя 1 0.04
15. Линетти Кароль 1 0.04
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (5) 0.85
2. Мората Альваро 7 (1) 0.26
3. Маккенни Уэстон 4 0.15
4. Кулушевски Деян 3 0.11
5. Ремзи Аарон 2 0.07
6. Дибала Пауло 2 0.07
7. Бонуччи Леонардо 2 0.07
8. Рабио Адриен 2 0.07
9. Данило Луис 1 0.04
10. Мело Артур 1 0.04
11. Куадрадо Хуан 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бернардески Федерико 0 0
15. Фработта Джанлука 0 0
16. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 8 0
2. Ринкон Томас 6 1
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Санабрия Антонио 1 0
18. Гояк Амер 1 0
19. Сегре Джакопо 1 0
20. Бремер Глейсон 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 5 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Данило Луис 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Кьеллини Джорджо 2 0
16. Бернардески Федерико 2 0
17. Пинсольо Карло 0 1
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 13.16% (5) 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 15.79% (6) 39.47% (15)
 Ювентус 11.32% (6) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 28.3% (15)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио
Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Ювентус: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 4:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A
Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 22 часа 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 82
    Торино 1.2% (1)
    X 4.9% (4)
    Ювентус 93.9% (77)
    0
    выиграет Ювентус, со счетом 0:2
    Не думаю что Торино забьет. У Ювентуса неплохая оборона и они отлично знают как играет Торино.
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Ювентус
    Единственное , что настораживает, то что заболели коронавирусом основные два защитника Ювентуса.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Ювентус
    6.80
    4.80
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 6.65 4.52 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.80 1.56
    Бонус: 1 000 ₽ 6.18 4.49 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 4.60 1.51
      6.50 4.45 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.02 6.35 1.11 4.20 1.23 2.74 1.47 2.07 1.88 1.60 2.26 1.40 2.94 1.21 4.40 1.12 6.10
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.43 1.69 1.77 2.05 1.51 2.49 1.25 3.62 1.16 4.25 1.05 7.30 1.04 7.90
    17.68 1.02 13.14 1.04 4.93 1.19 3.73 1.30 2.33 1.64 1.79 2.08 1.52 2.61 1.27 3.92 1.21 4.63 1.09 7.95 1.08 8.99
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.60 1.29 2.33 1.68 2.05 1.85 1.80 2.12 1.50 2.60 1.27 4.00 1.20 4.60 1.07 7.80 1.06 8.50 1.01 13.00
    4.72 1.22 2.76 1.50 2.30 1.68 2.04 1.87 1.77 2.15 1.60 2.47 1.49 2.77 1.18 5.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    2.77 1.45 1.80 2.01 1.40 3.04 1.16 5.05
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.65
    3.55 1.26 2.20 1.61 1.50 2.45 1.22 3.90 1.14 5.10 11.00 1.02
    2.33 1.67 1.57 2.41 1.21 4.40
    2.91 1.46 2.28 1.69 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    4.04 1.24 2.34 1.58 1.71 2.14 1.33 3.30
    4.95 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
    4.90 1.15 3.40 1.28 1.88 1.86 1.41 2.73 1.25 3.60 6.50 1.08 1.06 7.50
    3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.00
    1.73 2.10
    1.77 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    3.85 1.22
    4.10 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.12 1.36
    2.90 1.35
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Торино - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Торино - Ювентус

    Исход игры
    Торино
    1.2% (1)
    Ничья
    4.9% (4)
    Ювентус
    93.9% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.95% (53)
    Меньше
    32.05% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (54)
    Нет
    30.77% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.6% (39)
    0:2 Ювентус
    17.1% (14)
    1:3 Ювентус
    9.8% (8)
    0:1 Ювентус
    8.5% (7)
    1:1 Ничья
    3.7% (3)
    0:3 Ювентус
    2.4% (2)
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