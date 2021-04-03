Милан конечно же выиграет, но Сампдория не уходит с поля без забитого мяча. Думаю и Милану они забьют,но... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.52
|2.
|Кесси Франк
|9 (8)
|0.31
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.17
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.17
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.14
|6.
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|7.
|Диас Браим
|2
|0.07
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.07
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|11.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|12.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|14.
|Хёуге Йенс
|1
|0.03
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (1)
|0.31
|2.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.17
|3.
|Кейта Бальде
|5
|0.17
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.14
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.07
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.07
|7.
|Экдаль Альбин
|2
|0.07
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|11.
|Габбьядини Маноло
|1
|0.03
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|13.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|14.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|15.
|Колли Омар
|1
|0.03
|16.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|17.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|18.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|2.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|3.
|Кесси Франк
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|9.
|Далот Диогу
|4
|0
|10.
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|11.
|Тонали Сандро
|1
|1
|12.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Мейте Суалихо
|1
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|0
|4.
|Янкто Якуб
|7
|0
|5.
|Адриен Силва
|6
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|8.
|Кейта Бальде
|3
|1
|9.
|Йосида Майя
|4
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Феррари Алекс
|2
|0
|14.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|15.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|16.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|17.
|Верре Валерио
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|13.46% (7)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|25% (13)
|7.69% (4)
|21.15% (11)
|Сампдория
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|29
|18
|6
|5
|53 - 33
|60
|3.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 42
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2