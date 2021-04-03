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  2. Матчи
  3. Италия
Милан
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Сампдория
0'
32' Желтая карточка
Колли Омар
39' Желтая карточка
Торсби Мортен
45' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
45' Желтая карточка
Адриен Силва
50' Желтая карточка
Беннасер Исмаэль
0:1
57' Гол
Квальярелла Фабио
59' Вторая желтая карточка
Адриен Силва
63'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
56
Салемакерс
Алексис
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
10
Чалханоглу
Хакан
33
Крунич
Раде
11
Ибрагимович
Златан
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
Милан
4-2-3-1
Сампдория
4-4-2

Ход матча

32'
 
Колли Омар
39'
 
Торсби Мортен
45'
Салемакерс Алексис
 
45'
 
Адриен Силва
46'
Калюлю Пьер
Салемакерс Алексис
 
50'
Беннасер Исмаэль
 
57'
0:1
Квальярелла Фабио
59'
 
Адриен Силва
60'
Тонали Сандро
Беннасер Исмаэль
 
60'
Ребич Анте
Крунич Раде
 
62'
 
Аскилдсен Кристоффер
Габбьядини Маноло

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.52
2. Кесси Франк 9 (8) 0.31
3. Леау Рафаэл 5 0.17
4. Ребич Анте 5 0.17
5. Тео Эрнандес 4 0.14
6. Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
7. Диас Браим 2 0.07
8. Салемакерс Алексис 2 0.07
9. Калабрия Давиде 2 0.07
10. Романьоли Алессио 1 0.03
11. Крунич Раде 1 0.03
12. Кастильехо Самуэль 1 0.03
13. Далот Диогу 1 0.03
14. Хёуге Йенс 1 0.03
15. Калюлю Пьер 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (1) 0.31
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.17
3. Кейта Бальде 5 0.17
4. Янкто Якуб 4 0.14
5. Дамсгор Миккель 2 0.07
6. Верре Валерио 2 0.07
7. Экдаль Альбин 2 0.07
8. Торсби Мортен 2 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.03
10. Йосида Майя 1 0.03
11. Габбьядини Маноло 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Бонаццоли Федерико 0 0
18. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 8 0
2. Романьоли Алессио 7 0
3. Кесси Франк 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 4 0
10. Чалханоглу Хакан 3 0
11. Тонали Сандро 1 1
12. Ибрагимович Златан 2 0
13. Кьяер Симон 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Мейте Суалихо 1 0
17. Беннасер Исмаэль 1 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Янкто Якуб 7 0
5. Адриен Силва 6 0
6. Колли Омар 6 0
7. Рамирес Гастон 5 0
8. Кейта Бальде 3 1
9. Йосида Майя 4 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Феррари Алекс 2 0
14. Аскилдсен Кристоффер 2 0
15. Квальярелла Фабио 1 0
16. Габбьядини Маноло 1 0
17. Верре Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.46% (7) 21.15% (11) 11.54% (6) 25% (13) 7.69% (4) 21.15% (11)
 Сампдория 7.89% (3) 21.05% (8) 23.68% (9) 10.53% (4) 13.16% (5) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан
Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория
Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория

Последние игры между собой

Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Сампдория 1:2 Милан Серия A Сампдория 1:4 Милан Серия A Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Милан Серия A
Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Милан 3:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан 0:0 Заявка 29 18 6 5 53 - 33 60
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория 0:0 Заявка 29 10 6 13 38 - 42 36
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория 0:0 Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Сампдория 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 21 16
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 64'
    С левого фланга Эрнандес навесил в центр штрафной, но здесь от спины защитника мяч полетел в аут.
  • Замена
    63'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Маноло Габбьядини шанс проявить себя получил Кристоффер Аскилдсен.
  • 62'
    С фланга навесил Ребич в центр штрафной на Ибрагимовича, но тот нарушил правила в борьбе с Тонелли.
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Крунича и Беннасера свое игровое время получили Ребич и Тонали.
  • Жёлтая и сразу красная
    59'
    В грубейшем подкате двумя ногами Силва заехал в ноги сопернику. Судья показал желтую карточку, которая стала второй для футболиста.
  • Описание гола
    58'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Фабио Квальярелла! Обрезался на своей половине поля Эрнандес, подарив мяч Квальярелле, который без особых проблем перебросил вышедшего из ворот Доннарумму и отправил сферу в сетку.
  • 57'
    С левого фланга простреливал Дамсгор в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Кьяер и вынес сферу в аут.
  • 56'
    С углового навесил Кандрева на дальнюю штангу, но здесь Доннарумма вышел из ворот и забрал мяч в руки.
  • 55'
    С правого фланга навесил Кандрева на дальнюю штангу, но здесь не смог головой до мяча дотянуться Квальярелла.
  • 54'
    По флангу забрасывал Силва на ход Дамсгору, но того опередил Калюлю и головой вынес мяч в аут.
  • 53'
    Со штрафного навесил Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Берешиньски и вынес мяч головой.
  • 52'
    Перед чужой штрафной грамотно поставил корпус Ибрагимович и заработал стандарт для своей команды.
  • Желтая карточка
    51'
    В центре поля Беннасер заехал по ногам сзади Силве. За срыв атаки получил желтую карточку нарушитель.
  • 50'
    Мягко забросил в штрафную соперника Чалханоглу на ход Ибрагимовичу, но того опередил Колли и головой сбросил в руки голкиперу.
  • 49'
    По флангу отдавал Беннасер на ход Круничу, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.
  • 48'
    Мягко забросил в штрафную соперника Кесси на ход Круничу, но тому пробить по воротам не позволил Тонелли.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "Милана". Вместо Алексиса Салемакерса на второй тайм вышел Пьер Калюлю.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Забитых голов пока мы так и не увидели!
  • Желтая карточка
    45'
    Теперь уже Эрнандеса сбивал в подкате Силва. Штрафной удар назначил судья и показал желтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    Салемакерс в подкате заехал сзади по ногам Дамсгору, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Ибрагимович и упал в борьбе с Ауджелло. Судья не стал назначать пенальти.
  • 43'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Эрнандес и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 42'
    С углового навесил Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Дамсгор и вынес мяч головой.
  • 41'
    Сместился с фланга в центр Ауджелло и покатил поперек на Габбьядини, но тому пробить не позволил Кьяер.
  • Желтая карточка
    40'
    В центре поля Торсби снес в грубейшем подкате Крунича. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 39'
    В центре поля Кесси отмахнулся от соперника. Должна была тут быть карточка, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 38'
    Отличным пасом Салемакерс искал в штрафной соперника Крунича, но тому не хватило роста, чтобы пробить головой.
  • 37'
    Мягко забросил Кесси в штрафную на Чалханоглу, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 36'
    Со штрафного пытался Чалханоглу закрутить в ближнюю девятку, но мяч вновь угодил точно в стенку.
  • Желтая карточка
    35'
    Откровенно сбивал соперника в подкате перед своей штрафной Колли, за что тут же получил желтую карточку.
  • 34'
    Пауза в матче. Угодил в прошлом эпизоде мяч в голову Колли и отправил защитника в нокаут. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 33'
    Со штрафного на силу пробил по воротам Ибрагимович, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 32'
    Теперь уже Ибрагимович грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • 31'
    Грубо сыграл Тонелли в центре поля в ногу Круничу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".
  • Офсайд
    30'
    Выскакивал Эрнандес на ворота соперника после заброса от Крунича, но не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 29'
    Со штрафного навесил Кандрева на дальнюю штангу, но на выходе сыграл хорошо Доннарумма и перехватил этот пас.
  • 28'
    С фланга низом попытался прострелить в штрафную Ауджелло, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Опасный момент
    27'
    Пробивал головой Торсби после навеса со штрафного от Кандревы. Мяч полетел точно под перекладину, но Доннарумма смог спасти свою команду.
  • 26'
    Теперь уже Эрнандес руками придержал на фланге за плечо Кандреву. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 25'
    В центре поля получил Эрнандес по ногам от Габбьядини, судья назначил штрафной удар в пользу миланцев.
  • 24'
    Сместился с фланга к линии штрафной Дамсгор и закрутил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Доннаруммы.
  • 23'
    С фланга навесил Берешиньски в центр штрафной, но здесь Томори не позволил пробить Квальярелле.
  • 22'
    Мог пробивать по воротам Габбьядини после скидки от Квальяреллы, но в борьбе с Беннасером нарушил он правила.
  • 21'
    С правого фланга прострелил в центр Эрнандес под удар Кесси, но этот пас перехватил Силва в подкате.
  • 20'
    По флангу отдавал Эрнандес на ход Круничу, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его в аут.
  • 19'
    В разрез отдавал Торсби в штрафную на ход Квальярелле, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Томори.
  • 18'
    Диагональным пасом Кесси искал на правой бровке Салемакерса, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • Офсайд
    17'
    С фланга Крунич забросил в штрафную, куда мчался на всех парах Ибрагимович, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 16'
    С правого фланга низом прострелил Кандрева в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.
  • 15'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Чалханоглу и тут же отдал вперед на Ибрагимовича, который продлил в касание на Кастильехо, но этот пас не прошел.
  • 14'
    Мог убегать на ворота соперника Кастильехо после паса от Салемакерса, но вышел Аудеро из ворот и ногами вынес сферу в аут.
  • 13'
    Отличным разрезным пасом Квальярелла запускал в штрафную соперника Дамсгора, но мяч перехватил в последний момент Кьяер.
  • 12'
    Убегал по флангу Салемакерс и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 11'
    Дальний заброс исполнял Кесси на ход Круничу, но тот не смог оторваться от Тонелли и потерял мяч.
  • 10'
    Низом прострелил Чалханоглу в центр штрафной под удар Ибрагимовичу, но в подкате прервал этот пас Колли.
  • 9'
    С фланга Кандрева навесил на ближнюю штангу, где пытался пробить Габбьядини, но нарушил он правила в борьбе против Томори.
  • Опасный момент
    8'
    Выиграл подбор на углу штрафной Берешиньски и закрутил точно в дальнюю девятку, но в красивом прыжке Доннарумма спас свою команду.
  • Угловой
    7'
    Сместился с фланга в центр Берешиньски и пробил по воротам, но мяч от ноги Томори полетел на угловой.
  • 6'
    Продавил соперника по флангу Крунич и прострелил в центр штрафной, но на выходе Аудеро забрал мяч в свои руки.
  • 5'
    Ушел от соперника по флангу Кандрева и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Габбьядини не позволил Кьяер.
  • 4'
    Теперь уже Кесси забросил по флангу на ход Чалханоглу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 3'
    Убежал по левой бровке в прорыв Дамсгор и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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Прогнозы на матч Милан 0:1 Сампдория

Исход игры
Милан
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
57.34% (82)
Нет
42.66% (61)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.6% (70)
2:0 Милан
33.3% (48)
1:0 Милан
8.3% (12)
3:1 Милан
6.3% (9)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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