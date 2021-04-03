В грубейшем подкате двумя ногами Силва заехал в ноги сопернику. Судья показал желтую карточку, которая стала второй для футболиста.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Крунича и Беннасера свое игровое время получили Ребич и Тонали.

С фланга навесил Ребич в центр штрафной на Ибрагимовича, но тот нарушил правила в борьбе с Тонелли.

Очередная замена в нашем поединке. Вместо Маноло Габбьядини шанс проявить себя получил Кристоффер Аскилдсен.

С левого фланга Эрнандес навесил в центр штрафной, но здесь от спины защитника мяч полетел в аут.

Замена в перерыве произошла в составе "Милана". Вместо Алексиса Салемакерса на второй тайм вышел Пьер Калюлю.

Мягко забросил в штрафную соперника Кесси на ход Круничу, но тому пробить по воротам не позволил Тонелли.

По флангу отдавал Беннасер на ход Круничу, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.

Мягко забросил в штрафную соперника Чалханоглу на ход Ибрагимовичу, но того опередил Колли и головой сбросил в руки голкиперу.

В центре поля Беннасер заехал по ногам сзади Силве. За срыв атаки получил желтую карточку нарушитель.

Перед чужой штрафной грамотно поставил корпус Ибрагимович и заработал стандарт для своей команды.

Со штрафного навесил Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Берешиньски и вынес мяч головой.

По флангу забрасывал Силва на ход Дамсгору, но того опередил Калюлю и головой вынес мяч в аут.

С правого фланга навесил Кандрева на дальнюю штангу, но здесь не смог головой до мяча дотянуться Квальярелла.

С углового навесил Кандрева на дальнюю штангу, но здесь Доннарумма вышел из ворот и забрал мяч в руки.

С левого фланга простреливал Дамсгор в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Кьяер и вынес сферу в аут.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Фабио Квальярелла! Обрезался на своей половине поля Эрнандес, подарив мяч Квальярелле, который без особых проблем перебросил вышедшего из ворот Доннарумму и отправил сферу в сетку.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Забитых голов пока мы так и не увидели!

45' Теперь уже Эрнандеса сбивал в подкате Силва. Штрафной удар назначил судья и показал желтую карточку.

45' Салемакерс в подкате заехал сзади по ногам Дамсгору, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Оказался с мячом в чужой штрафной Ибрагимович и упал в борьбе с Ауджелло. Судья не стал назначать пенальти.

43' Выиграл подбор у чужой штрафной Эрнандес и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

42' С углового навесил Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Дамсгор и вынес мяч головой.

41' Сместился с фланга в центр Ауджелло и покатил поперек на Габбьядини, но тому пробить не позволил Кьяер.

40' В центре поля Торсби снес в грубейшем подкате Крунича. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

39' В центре поля Кесси отмахнулся от соперника. Должна была тут быть карточка, но судья ограничился устным предупреждением.

38' Отличным пасом Салемакерс искал в штрафной соперника Крунича, но тому не хватило роста, чтобы пробить головой.

37' Мягко забросил Кесси в штрафную на Чалханоглу, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

36' Со штрафного пытался Чалханоглу закрутить в ближнюю девятку, но мяч вновь угодил точно в стенку.

35' Откровенно сбивал соперника в подкате перед своей штрафной Колли, за что тут же получил желтую карточку.

34' Пауза в матче. Угодил в прошлом эпизоде мяч в голову Колли и отправил защитника в нокаут. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

33' Со штрафного на силу пробил по воротам Ибрагимович, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

32' Теперь уже Ибрагимович грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды опасный стандарт.

31' Грубо сыграл Тонелли в центре поля в ногу Круничу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".

30' Выскакивал Эрнандес на ворота соперника после заброса от Крунича, но не выдержал линию и оказался в офсайде.

29' Со штрафного навесил Кандрева на дальнюю штангу, но на выходе сыграл хорошо Доннарумма и перехватил этот пас.

28' С фланга низом попытался прострелить в штрафную Ауджелло, но мяч застрял в гуще защитников.

27' Пробивал головой Торсби после навеса со штрафного от Кандревы. Мяч полетел точно под перекладину, но Доннарумма смог спасти свою команду.

26' Теперь уже Эрнандес руками придержал на фланге за плечо Кандреву. Штрафной удар исполнять будут гости.

25' В центре поля получил Эрнандес по ногам от Габбьядини, судья назначил штрафной удар в пользу миланцев.

24' Сместился с фланга к линии штрафной Дамсгор и закрутил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Доннаруммы.

23' С фланга навесил Берешиньски в центр штрафной, но здесь Томори не позволил пробить Квальярелле.

22' Мог пробивать по воротам Габбьядини после скидки от Квальяреллы, но в борьбе с Беннасером нарушил он правила.

21' С правого фланга прострелил в центр Эрнандес под удар Кесси, но этот пас перехватил Силва в подкате.

20' По флангу отдавал Эрнандес на ход Круничу, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его в аут.

19' В разрез отдавал Торсби в штрафную на ход Квальярелле, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Томори.

18' Диагональным пасом Кесси искал на правой бровке Салемакерса, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

17' С фланга Крунич забросил в штрафную, куда мчался на всех парах Ибрагимович, но судья остановил атаку из-за офсайда.

16' С правого фланга низом прострелил Кандрева в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.

15' Перехватил мяч на чужой половине поля Чалханоглу и тут же отдал вперед на Ибрагимовича, который продлил в касание на Кастильехо, но этот пас не прошел.

14' Мог убегать на ворота соперника Кастильехо после паса от Салемакерса, но вышел Аудеро из ворот и ногами вынес сферу в аут.

13' Отличным разрезным пасом Квальярелла запускал в штрафную соперника Дамсгора, но мяч перехватил в последний момент Кьяер.

12' Убегал по флангу Салемакерс и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

11' Дальний заброс исполнял Кесси на ход Круничу, но тот не смог оторваться от Тонелли и потерял мяч.

10' Низом прострелил Чалханоглу в центр штрафной под удар Ибрагимовичу, но в подкате прервал этот пас Колли.

9' С фланга Кандрева навесил на ближнюю штангу, где пытался пробить Габбьядини, но нарушил он правила в борьбе против Томори.

8' Выиграл подбор на углу штрафной Берешиньски и закрутил точно в дальнюю девятку, но в красивом прыжке Доннарумма спас свою команду.

7' Сместился с фланга в центр Берешиньски и пробил по воротам, но мяч от ноги Томори полетел на угловой.

6' Продавил соперника по флангу Крунич и прострелил в центр штрафной, но на выходе Аудеро забрал мяч в свои руки.

5' Ушел от соперника по флангу Кандрева и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Габбьядини не позволил Кьяер.

4' Теперь уже Кесси забросил по флангу на ход Чалханоглу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

3' Убежал по левой бровке в прорыв Дамсгор и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.