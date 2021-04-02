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Милан
 
Позже

Стадион:
Сампдория
90
Доннарумма
Антонио
5
Далот
Диогу
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Милан
4-2-3-1
Сампдория
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.54
2. Кесси Франк 9 (8) 0.32
3. Леау Рафаэл 5 0.18
4. Ребич Анте 5 0.18
5. Тео Эрнандес 4 0.14
6. Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
7. Диас Браим 2 0.07
8. Салемакерс Алексис 2 0.07
9. Калабрия Давиде 2 0.07
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Крунич Раде 1 0.04
12. Кастильехо Самуэль 1 0.04
13. Далот Диогу 1 0.04
14. Хёуге Йенс 1 0.04
15. Калюлю Пьер 1 0.04
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (1) 0.32
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.18
3. Кейта Бальде 5 0.18
4. Янкто Якуб 4 0.14
5. Дамсгор Миккель 2 0.07
6. Верре Валерио 2 0.07
7. Экдаль Альбин 2 0.07
8. Торсби Мортен 2 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Габбьядини Маноло 1 0.04
12. Берешиньски Бартош 1 0.04
13. Тонелли Лоренцо 1 0.04
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
15. Колли Омар 1 0.04
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Бонаццоли Федерико 0 0
18. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 8 0
2. Романьоли Алессио 7 0
3. Кесси Франк 7 0
4. Калабрия Давиде 6 0
5. Ребич Анте 4 1
6. Салемакерс Алексис 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 4 0
10. Чалханоглу Хакан 3 0
11. Тонали Сандро 1 1
12. Ибрагимович Златан 2 0
13. Кьяер Симон 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Мейте Суалихо 1 0
17. Беннасер Исмаэль 1 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 7 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Рамирес Гастон 5 0
7. Колли Омар 5 0
8. Кейта Бальде 3 1
9. Йосида Майя 4 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Феррари Алекс 2 0
14. Аскилдсен Кристоффер 2 0
15. Квальярелла Фабио 1 0
16. Габбьядини Маноло 1 0
17. Верре Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.46% (7) 21.15% (11) 11.54% (6) 25% (13) 7.69% (4) 21.15% (11)
 Сампдория 7.89% (3) 21.05% (8) 23.68% (9) 10.53% (4) 13.16% (5) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан
Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория
Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория

Последние игры между собой

Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Сампдория 1:2 Милан Серия A Сампдория 1:4 Милан Серия A Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Милан Серия A
Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Милан 3:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 16 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 101
    Милан 99% (100)
    X 1% (1)
    Сампдория 0% (0)
    0
    выиграет Милан, со счетом 2:1
    Милан конечно же выиграет, но Сампдория почти всегда не уходит с поля без забитого мяча. Думаю и Милану... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Милан, со счетом 2:1
    Милан конечно же выиграет, но Сампдория не уходит с поля без забитого мяча. Думаю и Милану они забьют,но... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Сампдория
    1.60
    4.80
    7.21
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.74 6.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.65 6.10
    Бонус: 1 000 ₽ 1.54 4.30 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.80 6.60
      1.50 4.59 7.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.80 1.10 4.20 1.23 2.82 1.43 2.17 1.80 1.67 2.20 1.41 2.90 1.24 4.02 1.14 5.80
    11.00 1.01 10.25 1.02 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.79 2.02 1.44 2.69 1.20 4.20 1.17 4.33 1.05 7.40
    14.08 1.03 12.09 1.04 4.82 1.20 3.82 1.29 2.28 1.67 1.80 2.06 1.53 2.58 1.30 3.73 1.22 4.52 1.09 7.95 1.08 8.99
    17.50 0.00 11.50 1.03 4.60 1.17 3.85 1.32 2.40 1.63 2.14 1.76 1.88 1.98 1.55 2.48 1.28 3.65 1.22 4.90 1.05 7.10 1.04 7.70 1.01 14.50
    5.05 1.20 2.84 1.48 2.44 1.61 2.17 1.76 1.89 2.01 1.68 2.30 1.55 2.60 1.22 4.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    2.72 1.46 1.82 1.99 1.40 2.95 1.18 4.94
    3.20 1.35 2.17 1.69 1.53 2.53 1.19 4.80 1.14 5.70
    3.45 1.27 2.35 1.54 1.56 2.30 1.22 3.90 1.14 5.10 11.00 1.02
    2.35 1.58 1.58 2.45 1.22 4.90
    3.08 1.42 2.43 1.62 1.85 2.07 1.59 2.50 1.40 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    4.28 1.22 2.43 1.56 1.73 2.11 1.37 3.10
    4.85 1.18 3.30 1.33 1.93 1.87 1.44 2.77 1.25 3.95
    4.90 1.15 3.45 1.27 1.89 1.85 1.42 2.70 1.25 3.60 6.40 1.09
    3.15 1.33 1.95 1.89 1.39 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.98
    1.75 2.08
    1.78 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    3.95 1.21
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.12 1.36
    2.95 1.34
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Милан - Сампдория онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Сампдория

    Исход игры
    Милан
    99% (101)
    Ничья
    1% (1)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (55)
    Меньше
    45.54% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (55)
    Нет
    45.54% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    48% (49)
    2:0 Милан
    35.3% (36)
    1:0 Милан
    9.8% (10)
    3:1 Милан
    4.9% (5)
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