Кальяри
0:2
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Верона
6' Желтая карточкаЛовато Маттео
25' Желтая карточкаКлаван Рагнар
0:1
54' ГолБарак Антонин
88' Желтая карточкаСтураро Стефано
90' Желтая карточкаЛазович Дарко
0:2
90' ГолЛасанья Кевин
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
54'
0:1
88'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
12 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.45
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.21
|3.
|Паволетти Леонардо
|2
|0.07
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|5.
|Соттил Рикардо
|2
|0.07
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.03
|7.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|9.
|Годин Диего
|1
|0.03
|10.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|13.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|14.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.24
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.17
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.14
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.07
|5.
|Лазович Дарко
|2
|0.07
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.07
|7.
|Фавилли Андреа
|2
|0.07
|8.
|Илич Иван
|2
|0.07
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|11.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|7
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Педро Жоао
|3
|0
|6.
|Чеппители Лука
|3
|0
|7.
|Марин Рэзван
|3
|0
|8.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|9.
|Годин Диего
|2
|0
|10.
|Наингголан Раджа
|2
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Фараго Паоло
|2
|0
|13.
|Рог Марко
|2
|0
|14.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|15.
|Олива Кристиан
|2
|0
|16.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|17.
|Краньо Алессио
|1
|0
|18.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|21.
|Трамони Маттео
|1
|0
|22.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|3.
|Фараони Марко
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Давидович Павел
|5
|0
|6.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|7.
|Ловато Маттео
|5
|0
|8.
|Барак Антонин
|3
|1
|9.
|Лазович Дарко
|3
|0
|10.
|Стураро Стефано
|3
|0
|11.
|Тамез Адриен
|3
|0
|12.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|14.
|Велозу Мигель
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|Верона
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|35.48% (11)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =5 -13Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья
Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона
Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 34
|60
|3.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|4.
|Наполи
|Заявка
|28
|18
|2
|8
|62 - 32
|56
|5.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|47 - 46
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|16.
|Специя
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 53
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|28 - 56
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|29
|4
|3
|22
|35 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|15 - 45
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Верона
Исход игры
Кальяри
29.6% (42)
Ничья
52.1% (74)
Верона
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.22% (42)
Меньше
69.78% (97)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.2% (67)
2:1 Кальяри
16.2% (23)
1:0 Кальяри
12% (17)
1:2 Верона
10.6% (15)
0:1 Верона
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Верона
1.4% (2)
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