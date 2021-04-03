Второй тайм

99' Верона заслуженно побеждает в отличном матче

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!

99' ШАНС! Ласанья Кевин вышел один на один с голкипером...

98' Бесса Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом

98' Удар от ворот произведет Кальяри

97' Удар от ворот произведет Верона

97' Матч возобновлен

97' Ох, нехорошо это выглядит. Чеккерини Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

97' Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Кальяри имеет хороший шанс забить.

95' Сальседо Эдди из команды Верона нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

95' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Судье надоело, что Лазович Дарко тянет время и он наказал его горчичником

93' Паволетти Леонардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

88' Судья подбегает и показывает Стураро Стефано из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Верона

85' Игра в одни ворота сейчас. Кальяри доминирует и владеет мячом

85' Удар от ворот произведет Верона

84' Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

84' Кальяри имеет хороший шанс забить.

84' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Ругани Даниэле из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Верона

81' Марин Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

80' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Верона

79' Жуан Педро нанес удар, но промахнулся очень сильно.

77' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Удар от ворот произведет Кальяри

76' Отличный пас сделал Дзакканьи Маттиа из команды Верона . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

75' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Дзакканьи Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Дзакканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

70' Жуан Педро из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

69' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Нандес Найтан получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Нандес Найтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Кальяри

66' Ласанья Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Удар от ворот произведет Верона

66' Перейро Гастон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Симеоне Джованни видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

65' Дункан Альфред разрезает оборону соперника отличным пасом

64' Удар от ворот произведет Верона

64' Сильвестри Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Ловато Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Верона

61' Дзаппа Габриэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Жуан Педро из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Клаван Рагнар из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Жуан Педро разрезает оборону соперника отличным пасом

54' Г О О О О Л - Барак Антонин из команды Верона переиграл вратаря дальним ударом!

54' Верона имеет хороший шанс забить.

54' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

53' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Нандес Найтан из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

52' Удар от ворот произведет Верона

51' Удар от ворот произведет Кальяри

50' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ликояннис Хараламбос получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.