  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
0:2
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
6' Желтая карточка
Ловато Маттео
25' Желтая карточка
Клаван Рагнар
0:1
54' Гол
Барак Антонин
88' Желтая карточка
Стураро Стефано
90' Желтая карточка
Лазович Дарко
0:2
90' Гол
Ласанья Кевин
90'+9
28
Краньо
Алессио
24
Ругани
Даниэле
2
Годин
Диего
15
Клаван
Рагнар
25
Дзаппа
Габриэле
4
Наингголан
Раджа
32
Дункан
Альфред
18
Нандес
Найтан
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
27
Черри
Альберто
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
6
Ловато
Маттео
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Кальяри
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

6'
 
Ловато Маттео
25'
Клаван Рагнар
 
54'
0:1
Барак Антонин
(Велозу Мигель)
54'
 
Стураро Стефано
Тамез Адриен
61'
Перейро Гастон
Клаван Рагнар
 
62'
Асамоа Квадво
Ликояннис Хараламбос
 
62'
Симеоне Джованни
Черри Альберто
 
66'
 
Бесса Даниэль
Барак Антонин
72'
Марин Рэзван
Нандес Найтан
 
78'
 
Маньяни Джанджакомо
Ловато Маттео
78'
 
Сальседо Эдди
Дзакканьи Маттиа
82'
Паволетти Леонардо
Дункан Альфред
 
88'
 
Стураро Стефано
90'
 
Лазович Дарко
90'
0:2
Ласанья Кевин
(Бесса Даниэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 13 (3) 0.45
2. Симеоне Джованни 6 0.21
3. Паволетти Леонардо 2 0.07
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.07
5. Соттил Рикардо 2 0.07
6. Марин Рэзван 1 0.03
7. Ругани Даниэле 1 0.03
8. Нандес Найтан 1 0.03
9. Годин Диего 1 0.03
10. Наингголан Раджа 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Дзаппа Габриэле 0 0
13. Валюкевич Себастьян 0 0
14. Олива Кристиан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.24
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.17
3. Димарко Федерико 4 0.14
4. Фараони Марко 2 0.07
5. Лазович Дарко 2 0.07
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.07
7. Фавилли Андреа 2 0.07
8. Илич Иван 2 0.07
9. Калинич Никола 1 0.03
10. Тамез Адриен 1 0.03
11. Колли Эбрима 1 0.03
12. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 7 1
3. Паволетти Леонардо 5 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Педро Жоао 3 0
6. Чеппители Лука 3 0
7. Марин Рэзван 3 0
8. Дзаппа Габриэле 3 0
9. Годин Диего 2 0
10. Наингголан Раджа 2 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Фараго Паоло 2 0
13. Рог Марко 2 0
14. Калигара Фабрицио 2 0
15. Олива Кристиан 2 0
16. Клаван Рагнар 1 0
17. Краньо Алессио 1 0
18. Симеоне Джованни 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Валюкевич Себастьян 1 0
21. Трамони Маттео 1 0
22. Трипальделли Алессандро 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Фараони Марко 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Давидович Павел 5 0
6. Дзакканьи Маттиа 5 0
7. Ловато Маттео 5 0
8. Барак Антонин 3 1
9. Лазович Дарко 3 0
10. Стураро Стефано 3 0
11. Тамез Адриен 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Ди Кармине Самуэль 2 0
14. Велозу Мигель 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 9.68% (3) 19.35% (6) 9.68% (3) 32.26% (10) 12.9% (4) 16.13% (5)
 Верона 6.45% (2) 19.35% (6) 6.45% (2) 12.9% (4) 35.48% (11) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья
Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона
Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Верона 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Верона Кубок Верона 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Верона Серия A
Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Верона Серия A Кальяри 1:2 Верона Серия A Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
4. Наполи Заявка 28 18 2 8 62 - 32 56
5. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 28 10 10 8 47 - 46 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Кальяри 29.6% (42)
X 52.1% (74)
Верона 18.3% (26)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Верона чуть лучше и я бы поставил Х2
Ночной охотник #
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Верона чуть лучше и я бы поставил Х2
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Кальяри 0:2 Верона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Верона

Исход игры
Кальяри
29.6% (42)
Ничья
52.1% (74)
Верона
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.22% (42)
Меньше
69.78% (97)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.2% (67)
2:1 Кальяри
16.2% (23)
1:0 Кальяри
12% (17)
1:2 Верона
10.6% (15)
0:1 Верона
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Верона
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 