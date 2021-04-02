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Болонья
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
34
Равалья
Федерико
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
11
Ольсен
Сков
Андреас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
24
Эриксен
Кристиан
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Болонья
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.32
2. Барроу Муса 6 0.21
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.14
4. Сванберг Маттиас 3 0.11
5. Ольсен Сков Андреас 2 0.07
6. Сансоне Никола 2 0.07
7. Томиясу Такэхиро 2 0.07
8. Паласио Родриго 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. Сумаоро Адама 1 0.04
13. М'Байе Ибрахим 1 0.04
14. Схаутен Йерди 1 0.04
15. Домингес Николас 1 0.04
16. Пас Нехуэн 1 0.04
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 19 (5) 0.7
2. Мартинес Лаутаро 14 0.52
3. Хакими Ашраф 6 0.22
4. Санчес Алексис 5 0.19
5. Барелла Николо 3 0.11
6. Д'Амброзио Данило 3 0.11
7. Шкриньяр Милан 3 0.11
8. Перишич Иван 2 0.07
9. Гальярдини Роберто 2 0.07
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Дармиан Маттео 1 0.04
12. Видаль Артуро 1 0.04
13. Де Врей Стефан 1 0.04
14. Бастони Алессандро 0 0
15. Янг Эшли 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 7 0
3. Дейкс Митчелл 5 1
4. Данило Ларанжера 6 0
5. Паласио Родриго 5 0
6. Схаутен Йерди 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Сориано Роберто 4 0
9. Томиясу Такэхиро 4 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. Ольсен Сков Андреас 1 0
15. Сумаоро Адама 1 0
16. Скорупски Лукаш 1 0
17. М'Байе Ибрахим 1 0
18. Антов Валентин 1 0
19. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Дармиан Маттео 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Ханданович Самир 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Гальярдини Роберто 1 0
17. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 8.11% (3) 18.92% (7) 16.22% (6) 13.51% (5) 21.62% (8) 21.62% (8)
 Интер Милан 8.2% (5) 11.48% (7) 8.2% (5) 19.67% (12) 29.51% (18) 22.95% (14)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья
Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа
Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Интер Милан 3:1 Болонья Серия A Интер Милан 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A
Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 1 день 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 82
    Болонья 1.2% (1)
    X 0% (0)
    Интер Милан 98.8% (81)
    0
    выиграет Интер Милан, со счетом 1:2
    Интер Милан конечно же победит, но Болонья редко не уходит с поля в игре с Интером без забитого мяча....
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Интер Милан, со счетом 1:2
    Интер Милан конечно же победит, но Болонья редко уходит с поля в игре с Интером без забитого мяча.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Интер Милан
    7.90
    5.20
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.20 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.15 1.42
    Бонус: 1 000 ₽ 7.17 4.59 1.47
    Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.60 1.40
      7.69 4.70 1.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    7.00 1.10 4.12 1.19 2.75 1.39 2.15 1.81 1.65 2.14 1.38 2.83 1.21 3.88 1.13 5.15 1.06 7.50
    11.25 1.00 4.45 1.15 3.62 1.24 2.30 1.59 1.87 1.93 1.57 2.51 1.29 3.60 1.20 4.33 1.07 7.30 1.04 7.80
    1.03 13.61 5.45 1.17 4.33 1.24 2.46 1.58 1.94 1.92 1.58 2.46 1.33 3.46 1.26 4.02 6.65 1.12 1.09 7.54
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.80 1.16 4.00 1.25 2.46 1.61 2.17 1.75 1.94 1.97 1.73 2.18 1.59 2.45 1.30 3.60 1.23 4.30 1.08 7.10 1.06 7.70 1.01 13.00
    5.27 1.19 2.48 1.60 2.22 1.73 1.96 1.94 1.75 2.19 1.61 2.45 1.25 4.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.95 1.40 1.84 1.96 1.40 2.95 1.18 4.94
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55
    3.80 1.23 2.37 1.53 1.56 2.30 1.24 3.70 1.17 4.60 10.00 1.02 1.02 11.00
    2.45 1.58 1.61 2.33 1.23 4.30
    3.21 1.39 2.54 1.57 1.91 2.00 1.63 2.41 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    4.18 1.22 2.38 1.58 1.72 2.12 1.36 3.10
    4.95 1.17 3.52 1.30 1.95 1.84 1.46 2.72 1.29 3.60
    5.20 1.13 3.70 1.24 1.98 1.76 1.47 2.52 1.29 3.30 6.10 1.10 1.08 6.60
    1.96 1.79 1.48 2.60 1.28 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.91
    1.71 2.13
    1.77 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    3.75 1.23
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
    2.90 1.35
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Болонья - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан

    Исход игры
    Болонья
    1.2% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    98.8% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (52)
    Меньше
    35% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    63.75% (51)
    Нет
    36.25% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    53.7% (44)
    0:2 Интер Милан
    22% (18)
    0:1 Интер Милан
    12.2% (10)
    1:3 Интер Милан
    7.3% (6)
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