Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Интер Милан
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.32
|2.
|Барроу Муса
|6
|0.21
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.14
|4.
|Сванберг Маттиас
|3
|0.11
|5.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.07
|6.
|Сансоне Никола
|2
|0.07
|7.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.07
|8.
|Паласио Родриго
|1
|0.04
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.04
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0.04
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.04
|14.
|Схаутен Йерди
|1
|0.04
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.04
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|19 (5)
|0.7
|2.
|Мартинес Лаутаро
|14
|0.52
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.22
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.19
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.11
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.11
|7.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.11
|8.
|Перишич Иван
|2
|0.07
|9.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.04
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|14.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|15.
|Янг Эшли
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|7
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|6
|0
|5.
|Паласио Родриго
|5
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Сориано Роберто
|4
|0
|9.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|10.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|15.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|16.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|17.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|18.
|Антов Валентин
|1
|0
|19.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|3.
|Брозович Марсело
|4
|0
|4.
|Барелла Николо
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|14.
|Ханданович Самир
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|17.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|Интер Милан
|8.2% (5)
|11.48% (7)
|8.2% (5)
|19.67% (12)
|29.51% (18)
|22.95% (14)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья
Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа
Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|11.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан
Исход игры
Болонья
1.2% (1)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
98.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
65% (52)
Меньше
35% (28)
Обе команды забьют
Да
63.75% (51)
Нет
36.25% (29)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
53.7% (44)
0:2 Интер Милан
22% (18)
0:1 Интер Милан
12.2% (10)
1:3 Интер Милан
7.3% (6)
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