Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Рома
2
Марлон
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
30
Оддеи
Брайан
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|11 (3)
|0.41
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.11
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.11
|6.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.11
|7.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|8.
|Кирикеш Влад
|2
|0.07
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Тольян Йереми
|0
|0
|15.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|17.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.36
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.32
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.25
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.14
|6.
|Манчини Джанлука
|4
|0.14
|7.
|Педро Родригес
|4
|0.14
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.04
|10.
|Диавара Амаду
|1
|0.04
|11.
|Перес Карлес
|1
|0.04
|12.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.04
|13.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Траоре Хамед
|4
|0
|8.
|Джуричич Филип
|3
|0
|9.
|Айхан Кан
|3
|0
|10.
|Марлон
|3
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Тольян Йереми
|2
|0
|14.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|15.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|16.
|Капуто Франческо
|1
|0
|17.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|20.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|21.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|8
|0
|3.
|Перес Бруно
|5
|0
|4.
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|5.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|6.
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|7.
|Педро Родригес
|3
|1
|8.
|Верету Жордан
|4
|0
|9.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Джеко Эдин
|2
|0
|12.
|Фасио Федерико
|2
|0
|13.
|Миранте Антонио
|2
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|15.
|Сантон Давиде
|1
|0
|16.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|17.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|18.
|Майораль Борха
|1
|0
|19.
|Диавара Амаду
|1
|0
|20.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|18.6% (8)
|6.98% (3)
|6.98% (3)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|32.56% (14)
|Рома
|16% (8)
|20% (10)
|22% (11)
|10% (5)
|14% (7)
|18% (9)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи
Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|11.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
Исход игры
Сассуоло
4.5% (4)
Ничья
17% (15)
Рома
78.4% (69)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (56)
Меньше
34.88% (30)
Обе команды забьют
Да
79.07% (68)
Нет
20.93% (18)
Популярный счёт
1:2 Рома
51.1% (45)
0:1 Рома
13.6% (12)
1:1 Ничья
13.6% (12)
0:2 Рома
6.8% (6)
1:3 Рома
4.5% (4)
2:1 Сассуоло
2.3% (2)
2:2 Ничья
2.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!