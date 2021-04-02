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Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Рома
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
21
Кирикеш
Влад
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
14
Обьянг
Педро
30
Оддеи
Брайан
8
Лопес
Максим
10
Джуричич
Филип
18
Распадори
Джакомо
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
20
Фасио
Федерико
37
Спинаццола
Леонардо
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
42
Диавара
Амаду
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
11
Педро
Родригес
21
Майораль
Борха
Сассуоло
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.41
2. Берарди Доменико 11 (3) 0.41
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.19
4. Бога Жереми 3 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.11
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.11
7. Дефрель Грегоре 2 0.07
8. Кирикеш Влад 2 0.07
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Тольян Йереми 0 0
15. Рожерио да Силва 0 0
16. Мюлдюр Мерт 0 0
17. Оддеи Брайан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.36
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.32
3. Джеко Эдин 7 0.25
4. Майораль Борха 6 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.14
6. Манчини Джанлука 4 0.14
7. Педро Родригес 4 0.14
8. Спинаццола Леонардо 2 0.07
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Диавара Амаду 1 0.04
11. Перес Карлес 1 0.04
12. Кумбулла Мараш 1 0.04
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Траоре Хамед 4 0
8. Джуричич Филип 3 0
9. Айхан Кан 3 0
10. Марлон 3 0
11. Рожерио да Силва 3 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Тольян Йереми 2 0
14. Гараслин Лукаш 0 1
15. Пелузо Федерико 1 0
16. Капуто Франческо 1 0
17. Маньянелли Франческо 1 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Кирьякопулос Георгиос 1 0
20. Мюлдюр Мерт 1 0
21. Распадори Джакомо 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 9 0
2. Пеллегрини Лоренцо 8 0
3. Перес Бруно 5 0
4. Вильяр Гонсало 5 0
5. Кумбулла Мараш 5 0
6. Ибаньес Рожер 5 0
7. Педро Родригес 3 1
8. Верету Жордан 4 0
9. Кристанте Бриан 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Джеко Эдин 2 0
12. Фасио Федерико 2 0
13. Миранте Антонио 2 0
14. Мхитарян Генрих 2 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Эль-Шаарави Стефан 1 0
17. Карсдорп Рик 1 0
18. Майораль Борха 1 0
19. Диавара Амаду 1 0
20. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 18.6% (8) 6.98% (3) 6.98% (3) 20.93% (9) 13.95% (6) 32.56% (14)
 Рома 16% (8) 20% (10) 22% (11) 10% (5) 14% (7) 18% (9)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи
Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк
Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 1
Рома 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Рома Серия A Рома 4:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Рома Серия A
Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 19 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 88
    Сассуоло 4.5% (4)
    X 17% (15)
    Рома 78.4% (69)
    0
    выиграет Рома, со счетом 1:2
    Рома победит но может быть и ничья. Я бы поставил Х2
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Рома, со счетом 1:2
    Рома победит, но может быть и ничья. Я бы поставил Х2
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Рома
    5.25
    4.60
    1.69
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 4.54 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.25 4.60 1.69
    Бонус: 1 000 ₽ 4.72 4.52 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.50 1.67
      4.57 4.47 1.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    4.34 1.19 2.88 1.37 2.20 1.78 1.64 2.14 1.37 2.87 1.26 3.88 1.13 5.30 1.06 7.50
    4.60 1.14 3.72 1.24 2.34 1.57 1.87 1.93 1.61 2.62 1.28 3.64 1.20 4.35 1.07 7.30 1.04 7.70
    15.15 1.03 5.54 1.16 4.33 1.24 2.53 1.55 1.97 1.89 1.60 2.41 1.34 3.41 1.27 3.92 1.13 6.56 1.10 7.45
    17.50 0.00 12.50 1.02 4.50 1.18 3.95 1.27 2.39 1.53 2.14 1.76 1.98 1.87 1.73 2.12 1.59 2.39 1.27 3.35 1.22 4.00 1.07 7.20 1.06 7.70 1.01 13.50
    5.38 1.16 2.50 1.54 2.23 1.67 1.98 1.86 1.75 2.11 1.60 2.36 1.23 4.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.38 1.32 1.92 1.88 1.42 2.79 1.20 4.58
    4.05 1.24 2.65 1.48 1.61 2.31 1.23 4.20 1.17 5.40
    3.80 1.23 2.40 1.52 1.56 2.30 1.24 3.70 1.17 4.60 10.00 1.02 1.02 11.00
    2.50 1.53 1.58 2.39 1.25 4.00
    3.24 1.35 2.57 1.52 1.91 1.93 1.62 2.32 1.43 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    4.30 1.23 2.40 1.57 1.73 2.11 1.36 3.13
    5.05 1.17 3.60 1.29 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.68
    5.40 1.12 3.80 1.23 1.98 1.76 1.48 2.50 1.27 3.45 6.00 1.10 1.08 6.60
    3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.24
    1.56 2.43
    1.59 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.35 1.28
    3.70 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.79 1.44
    2.57 1.44
    2.80 1.41
    Где смотреть матч Сассуоло - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - Рома

    Исход игры
    Сассуоло
    4.5% (4)
    Ничья
    17% (15)
    Рома
    78.4% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (56)
    Меньше
    34.88% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (68)
    Нет
    20.93% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    51.1% (45)
    0:1 Рома
    13.6% (12)
    1:1 Ничья
    13.6% (12)
    0:2 Рома
    6.8% (6)
    1:3 Рома
    4.5% (4)
    2:1 Сассуоло
    2.3% (2)
    2:2 Ничья
    2.3% (2)
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