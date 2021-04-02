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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Удинезе
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
3
Меле
Йоаким
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
45
Форестьери
Фернандо
32
Льоренте
Фернандо
Аталанта
3-4-2-1
Удинезе
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 16 (1) 0.57
2. Сапата Дуван 10 (1) 0.36
3. Госенс Робин 9 0.32
4. Иличич Йосип 5 (1) 0.18
5. Гомес Алехандро 4 0.14
6. Пашалич Марио 4 0.14
7. Малиновский Руслан 3 (1) 0.11
8. Ромеро Кристиан 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Толой Рафаэл 2 0.07
11. Хатебур Ханс 2 0.07
12. Ламмерс Сэм 2 0.07
13. Фройлер Ремо 1 0.04
14. Паломино Хосе 1 0.04
15. Де Рон Мартен 1 0.04
16. Пессина Маттео 1 0.04
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 6 (3) 0.21
2. Перейра Роберто 3 0.11
3. Окака Стефано 3 0.11
4. Пуссетто Игнасио 3 0.11
5. Несторовски Илья 2 0.07
6. Ласанья Кевин 2 0.07
7. Арслан Толгай-Али 2 0.07
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Льоренте Фернандо 1 0.04
12. Зеегелаар Марвин 1 0.04
13. Нюйтинк Брэм 1 0.04
14. Бекао Родриго 1 0.04
15. Оуведжан Томас 0 0
16. Молина Науэль 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 9 0
2. Толой Рафаэл 7 0
3. Де Рон Мартен 6 0
4. Госенс Робин 6 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Зеегелаар Марвин 6 0
3. Самир Каэтано 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Де Пауль Родриго 3 1
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Несторовски Илья 1 0
16. Ласанья Кевин 1 0
17. Макенго Жан-Виктор 1 0
18. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 10.77% (7) 13.85% (9) 18.46% (12) 21.54% (14) 20% (13) 15.38% (10)
 Удинезе 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта
Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе
Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Удинезе 2:3 Аталанта Серия A Аталанта 7:1 Удинезе Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 19 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 87
    Аталанта 97.7% (85)
    X 1.1% (1)
    Удинезе 1.1% (1)
    0
    выиграет Аталанта, со счетом 2:1
    Аталанта конечно же сильнее Уденизе,но Уденизе тоже постарается забить. Я бы поставил П1+обз
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Аталанта, со счетом 2:1
    Аталанта конечно же сильнее Уденизе,но Уденизе тоже постарается забить. Я бы поставил П1+обз
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Удинезе
    1.47
    4.64
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.64 8.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.60 8.30
    Бонус: 1 000 ₽ 1.45 4.53 8.16
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.40 8.20
      1.47 4.56 8.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.01 5.90 1.13 3.70 1.28 2.50 1.53 1.96 1.98 1.53 2.54 1.30 3.36 1.17 5.00 1.09 7.40
    11.00 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.35 1.13 4.90 1.03 8.60
    12.67 1.04 10.61 1.06 4.33 1.24 3.32 1.35 2.12 1.76 1.65 2.31 1.44 2.92 1.23 4.44 1.17 5.37 1.06 10.06 1.05 11.07
    14.50 1.01 10.00 1.03 4.20 1.22 3.30 1.36 2.17 1.78 1.94 1.92 1.70 2.31 1.44 2.90 1.22 4.60 1.16 4.90 1.05 8.40 1.04 9.00 0.00 15.00
    4.28 1.25 2.54 1.57 2.14 1.78 1.91 2.00 1.66 2.34 1.53 2.67 1.43 2.98 1.17 5.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.72 2.12 1.35 3.20 1.14 5.60
    3.32 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
    3.20 1.31 2.16 1.63 1.49 2.47 1.18 4.40 1.11 5.60
    2.15 1.74 1.51 2.65 1.18 5.10
    3.39 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.62 1.28 2.20 1.67 1.61 2.32 1.30 3.52
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05
    4.40 1.18 3.05 1.34 1.79 1.95 1.34 3.05 1.23 3.80 7.60 1.06
    3.20 1.32 1.85 1.90 1.39 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.83
    1.94 1.86
    1.86 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    4.40 1.17
    4.60 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.40 1.27
    3.35 1.30
    Где смотреть матч Аталанта - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе

    Исход игры
    Аталанта
    97.7% (85)
    Ничья
    1.1% (1)
    Удинезе
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (52)
    Меньше
    38.1% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    54.76% (46)
    Нет
    45.24% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    27.6% (24)
    2:0 Аталанта
    26.4% (23)
    3:1 Аталанта
    23% (20)
    1:0 Аталанта
    9.2% (8)
    3:0 Аталанта
    6.9% (6)
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