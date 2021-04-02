Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Удинезе
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|16 (1)
|0.57
|2.
|Сапата Дуван
|10 (1)
|0.36
|3.
|Госенс Робин
|9
|0.32
|4.
|Иличич Йосип
|5 (1)
|0.18
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.14
|6.
|Пашалич Марио
|4
|0.14
|7.
|Малиновский Руслан
|3 (1)
|0.11
|8.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Толой Рафаэл
|2
|0.07
|11.
|Хатебур Ханс
|2
|0.07
|12.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.07
|13.
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|14.
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|15.
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|16.
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|6 (3)
|0.21
|2.
|Перейра Роберто
|3
|0.11
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.11
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.11
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|6.
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.07
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.04
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.04
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.04
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.04
|12.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.04
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.04
|14.
|Бекао Родриго
|1
|0.04
|15.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|16.
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|9
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|6
|0
|4.
|Госенс Робин
|6
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|3.
|Самир Каэтано
|5
|0
|4.
|Перейра Роберто
|5
|0
|5.
|Бекао Родриго
|5
|0
|6.
|Де Пауль Родриго
|3
|1
|7.
|Муссо Хуан
|4
|0
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Несторовски Илья
|1
|0
|16.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|17.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|18.
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|10.77% (7)
|13.85% (9)
|18.46% (12)
|21.54% (14)
|20% (13)
|15.38% (10)
|Удинезе
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта
Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе
Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Удинезе 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|11.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе
Исход игры
Аталанта
97.7% (85)
Ничья
1.1% (1)
Удинезе
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (52)
Меньше
38.1% (32)
Обе команды забьют
Да
54.76% (46)
Нет
45.24% (38)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
27.6% (24)
2:0 Аталанта
26.4% (23)
3:1 Аталанта
23% (20)
1:0 Аталанта
9.2% (8)
3:0 Аталанта
6.9% (6)
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