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Дженоа
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
69
Дронговски
Бартломей
2
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
5
Бонавентура
Джакомо
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
Дженоа
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.32
2. Пандев Горан 4 0.14
3. Скамачча Джанлука 4 0.14
4. Пьяца Марко 3 0.11
5. Шомуродов Элдор 3 0.11
6. Дзаппакоста Давиде 2 0.07
7. Бадель Милан 1 0.04
8. Зайц Миха 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 12 (3) 0.43
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.18
3. Миленкович Никола 3 0.11
4. Рибери Франк 2 0.07
5. Эйссерик Валентин 2 0.07
6. Бираги Кристиано 1 0.04
7. Бонавентура Джакомо 1 0.04
8. Пульгар Эрик 1 0.04
9. Кьеза Федерико 1 0.04
10. Касерес Мартин 1 0.04
11. Песселья Херман 1 0.04
12. Мартинес Лукас II 1 0.04
13. Куаме Кристиан 1 0.04
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 7 0
2. Гольданига Эдоардо 7 0
3. Бани Маттиа 6 0
4. Мазиелло Андреа 5 0
5. Дестро Маттиа 5 0
6. Пандев Горан 4 0
7. Кришито Доменико 4 0
8. Стротман Кевин 4 0
9. Радованович Иван 4 0
10. Гильоне Паоло 4 0
11. Зайц Миха 3 0
12. Перин Маттиа 1 1
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Сапата Кристиан 1 0
19. Бираски Давиде 1 0
20. Скамачча Джанлука 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Рибери Франк 5 0
5. Мартинес Лукас II 3 1
6. Миленкович Никола 3 1
7. Бонавентура Джакомо 4 0
8. Пульгар Эрик 4 0
9. Валеро Борха 3 0
10. Роша Игор II 3 0
11. Чеккерини Федерико 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Куаме Кристиан 3 0
14. Песселья Херман 2 0
15. Венути Лоренцо 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 16.67% (5) 16.67% (5) 6.67% (2) 33.33% (10) 16.67% (5) 10% (3)
 Фиорентина 18.75% (6) 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 18.75% (6) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория
Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома
Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Фиорентина 1:1 Дженоа Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A
Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Дженоа 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Фиорентина Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Фиорентина Серия A Дженоа 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 28 18 5 5 53 - 33 59
3. Аталанта Заявка 28 16 7 5 65 - 34 55
4. Ювентус Заявка 27 16 7 4 54 - 23 55
5. Наполи Заявка 27 17 2 8 58 - 29 53
6. Рома Заявка 28 15 5 8 51 - 42 50
7. Лацио Заявка 27 15 4 8 43 - 37 49
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
10. Сампдория Заявка 28 10 5 13 38 - 42 35
11. Болонья Заявка 28 9 7 12 39 - 44 34
12. Удинезе Заявка 28 8 9 11 30 - 36 33
13. Дженоа Заявка 28 7 10 11 30 - 40 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 8 13 35 - 45 29
15. Специя Заявка 28 7 8 13 36 - 51 29
16. Беневенто Заявка 28 7 8 13 28 - 52 29
17. Торино Заявка 27 4 11 12 39 - 50 23
18. Кальяри Заявка 28 5 7 16 31 - 48 22
19. Парма Заявка 28 3 10 15 26 - 54 19
20. Кротоне Заявка 28 4 3 21 32 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
13. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
11. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 19 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 86
    Дженоа 19.8% (17)
    X 54.7% (47)
    Фиорентина 25.6% (22)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Дженоа я бы поставил ф1(0) и она может даже огорчить Фиорентину, тем более Фиорентину недавно покинул... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Дженоа я бы поставил ф1(0) и она может даже огорчить Фиорентину, тем более Фиорентину недавно покинул... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Фиорентина
    3.42
    3.25
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.12 2.54
    Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.10 2.54
    Бонус: 1 000 ₽ 3.27 3.01 2.53
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.25 2.60
      3.42 3.01 2.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.75 1.10 3.58 1.24 2.77 1.49 2.00 1.94 1.48 2.45 1.28 3.60 1.18 5.10 1.07 8.20
    6.40 1.07 5.45 1.12 3.02 1.36 2.26 1.64 1.78 2.15 1.38 3.04 1.27 3.62 1.07 7.00 1.05 7.50
    8.11 1.09 6.56 1.13 3.01 1.41 2.23 1.69 1.65 2.31 1.35 3.37 1.28 3.89 1.12 6.96 1.09 7.95 1.03 15.15 1.03 15.15
    8.50 1.03 6.80 1.07 2.90 1.41 2.23 1.72 1.87 2.01 1.66 2.31 1.32 3.45 1.27 4.20 1.11 7.40 1.08 8.10 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    8.18 1.10 3.05 1.41 2.66 1.53 2.25 1.71 1.88 2.03 1.66 2.34 1.50 2.77 1.24 4.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.00 1.81 1.44 2.79 1.23 4.18 1.08 7.70
    2.38 1.58 1.63 2.28 1.36 3.12 1.09 6.85 1.07 8.70
    2.52 1.47 1.62 2.18 1.32 3.15 6.70 1.08 1.05 7.90
    1.68 2.14 1.32 3.40 1.08 7.70
    2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.29 1.45 2.94 1.35 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.04 1.39 1.85 2.00 1.42 2.95 1.18 4.90
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.65 2.24 1.23 4.20 1.15 5.40
    3.50 1.27 2.30 1.56 1.54 2.35 1.20 4.10 1.13 5.30 11.00 1.02
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.79
    1.89 1.91
    1.89 1.91
    Букмекер Да Нет
    5.35 1.16
    4.80 1.14
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.38 1.32
    3.55 1.25
    3.70 1.29
    Где смотреть матч Дженоа - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Дженоа - Фиорентина

    Исход игры
    Дженоа
    19.8% (17)
    Ничья
    54.7% (47)
    Фиорентина
    25.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.94% (29)
    Меньше
    65.06% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    84.34% (70)
    Нет
    15.66% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.7% (41)
    1:2 Фиорентина
    16.3% (14)
    2:1 Дженоа
    10.5% (9)
    0:1 Фиорентина
    5.8% (5)
    1:0 Дженоа
    4.7% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (4)
    0:2 Фиорентина
    2.3% (2)
    2:0 Дженоа
    2.3% (2)
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