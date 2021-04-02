Дженоа
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Фиорентина
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.32
|2.
|Пандев Горан
|4
|0.14
|3.
|Скамачча Джанлука
|4
|0.14
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.11
|5.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.11
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.04
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.04
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.04
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|12 (3)
|0.43
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.18
|3.
|Миленкович Никола
|3
|0.11
|4.
|Рибери Франк
|2
|0.07
|5.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.07
|6.
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|7.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.04
|8.
|Пульгар Эрик
|1
|0.04
|9.
|Кьеза Федерико
|1
|0.04
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|11.
|Песселья Херман
|1
|0.04
|12.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|13.
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|7
|0
|2.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|3.
|Бани Маттиа
|6
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|5.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|6.
|Пандев Горан
|4
|0
|7.
|Кришито Доменико
|4
|0
|8.
|Стротман Кевин
|4
|0
|9.
|Радованович Иван
|4
|0
|10.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|11.
|Зайц Миха
|3
|0
|12.
|Перин Маттиа
|1
|1
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|16.
|Ровелла Николо
|2
|0
|17.
|Стураро Стефано
|1
|0
|18.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|19.
|Бираски Давиде
|1
|0
|20.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|4.
|Рибери Франк
|5
|0
|5.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|6.
|Миленкович Никола
|3
|1
|7.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|8.
|Пульгар Эрик
|4
|0
|9.
|Валеро Борха
|3
|0
|10.
|Роша Игор II
|3
|0
|11.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Куаме Кристиан
|3
|0
|14.
|Песселья Херман
|2
|0
|15.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|16.67% (5)
|10% (3)
|Фиорентина
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория
Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома
Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Дженоа 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Фиорентина Серия A Дженоа 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Дженоа Серия A Фиорентина 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Фиорентина Серия A Дженоа 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A Фиорентина 1:0 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 33
|59
|3.
|Аталанта
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|65 - 34
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|54 - 23
|55
|5.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|2
|8
|58 - 29
|53
|6.
|Рома
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|51 - 42
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 37
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 34
|38
|10.
|Сампдория
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|38 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 44
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 36
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 40
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|35 - 45
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|36 - 51
|29
|16.
|Беневенто
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 52
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|39 - 50
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 48
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|26 - 54
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|28
|4
|3
|21
|32 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|11.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа - Фиорентина
Исход игры
Дженоа
19.8% (17)
Ничья
54.7% (47)
Фиорентина
25.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.94% (29)
Меньше
65.06% (54)
Обе команды забьют
Да
84.34% (70)
Нет
15.66% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (41)
1:2 Фиорентина
16.3% (14)
2:1 Дженоа
10.5% (9)
0:1 Фиорентина
5.8% (5)
1:0 Дженоа
4.7% (4)
2:2 Ничья
4.7% (4)
0:2 Фиорентина
2.3% (2)
2:0 Дженоа
2.3% (2)
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