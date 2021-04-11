Интер Милан
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Сан-Сиро
Кальяри
15
Янг
Эшли
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Раду ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (5)
|0.7
|2.
|Мартинес Лаутаро
|15
|0.5
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.2
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.17
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.1
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.1
|7.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.1
|8.
|Перишич Иван
|2
|0.07
|9.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|14.
|Янг Эшли
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.43
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.2
|3.
|Паволетти Леонардо
|2
|0.07
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|5.
|Соттил Рикардо
|2
|0.07
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.03
|7.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|9.
|Годин Диего
|1
|0.03
|10.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|13.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|14.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|5
|0
|2.
|Барелла Николо
|5
|0
|3.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|7
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Педро Жоао
|3
|0
|6.
|Чеппители Лука
|3
|0
|7.
|Марин Рэзван
|3
|0
|8.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|9.
|Годин Диего
|2
|0
|10.
|Наингголан Раджа
|2
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Фараго Паоло
|2
|0
|13.
|Рог Марко
|2
|0
|14.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|15.
|Олива Кристиан
|2
|0
|16.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|17.
|Краньо Алессио
|1
|0
|18.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|21.
|Трамони Маттео
|1
|0
|22.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|9.38% (6)
|10.94% (7)
|9.38% (6)
|18.75% (12)
|29.69% (19)
|21.88% (14)
|Кальяри
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =4 -14Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри
Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кальяри 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Кальяри Серия A Интер Милан 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A Кальяри 1:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Кальяри Серия A Интер Милан 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Кальяри Серия A Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Интер Милан Серия A Кальяри 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A Интер Милан 1:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|30
|22
|6
|2
|68 - 27
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 26
|59
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|5.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|2
|9
|63 - 34
|56
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|30
|5
|8
|17
|31 - 50
|23
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 15
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|16 - 24
|11
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Кальяри
Исход игры
Интер Милан
100% (146)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
26.57% (38)
Нет
73.43% (105)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
54.1% (79)
3:1 Интер Милан
13.7% (20)
3:0 Интер Милан
13% (19)
2:1 Интер Милан
11% (16)
1:0 Интер Милан
4.1% (6)
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