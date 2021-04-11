Чуть ли не впервые "Кальяри" долго владеет мячом, перекатывая его поперек поля и понемногу двигаясь в наступление.

Алексис Санчес открывает счет в нашей игре, но из офсайда.

Гости к этой минуте стали больше двигаться, агрессивнее, напористее. Конечно, хаоса стало больше, но изменение игры присутствует.

А сейчас Паволетти нарушает правила на половине поля миланской команды.

16' В эти минуты соперники обмениваются атаками, но все заканчиваются потерями на чужой половине.

15' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Брозович нарушил.

14' Дармиан получает по ногам на правом фланге атаки. Нандес был не прав.

13' Активны хозяева, прессингуют на чужой половине поля, претендуют на быстрый гол.

12' "Интер" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

11' Эриксен продемонстрировал отличный удар в верхний угол ворот. Викарио в очень красивом прыжке переводит мяч за пределы поля.

10' Сказать, что игра идет на встречных курсах нельзя. Соперники просто поочередно атакуют без захвата территории.

9' Слишком много брака в передачах у команд сегодня, хотя комбинации до определенной стадии выглядят симпатично.

8' Очередь "Кальяри" позиционно атаковать, безуспешно пытаясь пробиться сквозь оборонительную расстановку соперника.

7' "Кальяри" несколько хаотично пытается закрепиться на чужой территории. После серии взаимных потерь мяч вернулся к "Интеру".

6' Долгое позиционное нападение "Интера" заставляет гостей в полном составе подойти к своей штрафной.

5' Обслуживает встречу Лука Пайретто, фиксирует он первое в матче нарушение правил. Сфолил Наингголан у штрафной "Интера".

4' Вот и "Кальяри" в матче пытается контролировать мяч. Но приходится делать это под прессингом.

3' Пока идет усердная борьба за мяч у центральной линии и никому не удается организовать опасную атаку.

2' Попеременные атаки идут в первые мгновения после стартового свистка. Чуть ближе к чужим воротам подбираются хозяева.

1' "Интер" проводит матч в традиционном комплекте формы сине-чёрного цвета, в белой форме "Кальяри".