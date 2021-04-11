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  3. Италия
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Кальяри
0' 21'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
24
Эриксен
Кристиан
77
Брозович
Марсело
12
Сенси
Стефано
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
31
Викарио
Гульельмо
24
Ругани
Даниэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
25
Дзаппа
Габриэле
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
32
Дункан
Альфред
18
Нандес
Найтан
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Интер Милан
3-5-2
Кальяри
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.7
2. Мартинес Лаутаро 15 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.2
4. Санчес Алексис 5 0.17
5. Барелла Николо 3 0.1
6. Д'Амброзио Данило 3 0.1
7. Шкриньяр Милан 3 0.1
8. Перишич Иван 2 0.07
9. Гальярдини Роберто 2 0.07
10. Брозович Марсело 1 0.03
11. Дармиан Маттео 1 0.03
12. Видаль Артуро 1 0.03
13. Де Врей Стефан 1 0.03
14. Янг Эшли 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 13 (3) 0.43
2. Симеоне Джованни 6 0.2
3. Паволетти Леонардо 2 0.07
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.07
5. Соттил Рикардо 2 0.07
6. Марин Рэзван 1 0.03
7. Ругани Даниэле 1 0.03
8. Нандес Найтан 1 0.03
9. Годин Диего 1 0.03
10. Наингголан Раджа 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Дзаппа Габриэле 0 0
13. Валюкевич Себастьян 0 0
14. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 5 0
2. Барелла Николо 5 0
3. Хакими Ашраф 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Дармиан Маттео 2 0
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Шкриньяр Милан 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 7 1
3. Паволетти Леонардо 5 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Педро Жоао 3 0
6. Чеппители Лука 3 0
7. Марин Рэзван 3 0
8. Дзаппа Габриэле 3 0
9. Годин Диего 2 0
10. Наингголан Раджа 2 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Фараго Паоло 2 0
13. Рог Марко 2 0
14. Калигара Фабрицио 2 0
15. Олива Кристиан 2 0
16. Клаван Рагнар 1 0
17. Краньо Алессио 1 0
18. Симеоне Джованни 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Валюкевич Себастьян 1 0
21. Трамони Маттео 1 0
22. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 9.38% (6) 10.94% (7) 9.38% (6) 18.75% (12) 29.69% (19) 21.88% (14)
 Кальяри 9.68% (3) 19.35% (6) 9.68% (3) 32.26% (10) 12.9% (4) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри
Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Интер Милан 4:1 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A
Кальяри 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Кальяри Серия A Интер Милан 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A Кальяри 1:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Кальяри Серия A Интер Милан 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Кальяри Серия A Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Интер Милан Серия A Кальяри 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A Интер Милан 1:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 30 22 6 2 68 - 27 72
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 29 17 8 4 58 - 26 59
4. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
5. Наполи Заявка 29 18 2 9 63 - 34 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри 0:0 Заявка 30 5 8 17 31 - 50 23
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Ювентус Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри 0:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан 0:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 15 8 1 6 26 - 20 25
5. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Кальяри 0:0 Заявка 15 2 5 8 16 - 24 11
18. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    21'
    А сейчас Паволетти нарушает правила на половине поля миланской команды.
  • Фол, нарушение
    20'
    Дармиан толкает Карбони. Судья фиксирует фол на линии штрафной "Кальяри".
  • 19'
    Гости к этой минуте стали больше двигаться, агрессивнее, напористее. Конечно, хаоса стало больше, но изменение игры присутствует.
  • Офсайд
    18'
    Алексис Санчес открывает счет в нашей игре, но из офсайда.
  • 17'
    Чуть ли не впервые "Кальяри" долго владеет мячом, перекатывая его поперек поля и понемногу двигаясь в наступление.
  • 16'
    В эти минуты соперники обмениваются атаками, но все заканчиваются потерями на чужой половине.
  • Фол, нарушение
    15'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Брозович нарушил.
  • Фол, нарушение
    14'
    Дармиан получает по ногам на правом фланге атаки. Нандес был не прав.
  • 13'
    Активны хозяева, прессингуют на чужой половине поля, претендуют на быстрый гол.
  • Угловой
    12'
    "Интер" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Опасный момент
    11'
    Эриксен продемонстрировал отличный удар в верхний угол ворот. Викарио в очень красивом прыжке переводит мяч за пределы поля.
  • 10'
    Сказать, что игра идет на встречных курсах нельзя. Соперники просто поочередно атакуют без захвата территории.
  • 9'
    Слишком много брака в передачах у команд сегодня, хотя комбинации до определенной стадии выглядят симпатично.
  • 8'
    Очередь "Кальяри" позиционно атаковать, безуспешно пытаясь пробиться сквозь оборонительную расстановку соперника.
  • 7'
    "Кальяри" несколько хаотично пытается закрепиться на чужой территории. После серии взаимных потерь мяч вернулся к "Интеру".
  • 6'
    Долгое позиционное нападение "Интера" заставляет гостей в полном составе подойти к своей штрафной.
  • Фол, нарушение
    5'
    Обслуживает встречу Лука Пайретто, фиксирует он первое в матче нарушение правил. Сфолил Наингголан у штрафной "Интера".
  • 4'
    Вот и "Кальяри" в матче пытается контролировать мяч. Но приходится делать это под прессингом.
  • 3'
    Пока идет усердная борьба за мяч у центральной линии и никому не удается организовать опасную атаку.
  • 2'
    Попеременные атаки идут в первые мгновения после стартового свистка. Чуть ближе к чужим воротам подбираются хозяева.
  • 1'
    "Интер" проводит матч в традиционном комплекте формы сине-чёрного цвета, в белой форме "Кальяри".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Кальяри". 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Кальяри

Исход игры
Интер Милан
100% (146)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
26.57% (38)
Нет
73.43% (105)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
54.1% (79)
3:1 Интер Милан
13.7% (20)
3:0 Интер Милан
13% (19)
2:1 Интер Милан
11% (16)
1:0 Интер Милан
4.1% (6)
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