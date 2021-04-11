Верона
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Лацио
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matteo Paro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Farris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.23
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.17
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.13
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.07
|5.
|Лазович Дарко
|2
|0.07
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.07
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.07
|9.
|Илич Иван
|2
|0.07
|10.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.48
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.28
|3.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.28
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.17
|5.
|Корреа Хоакин
|3
|0.1
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.07
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|3.
|Фараони Марко
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Давидович Павел
|5
|0
|6.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|7.
|Ловато Маттео
|5
|0
|8.
|Барак Антонин
|3
|1
|9.
|Лазович Дарко
|3
|0
|10.
|Стураро Стефано
|3
|0
|11.
|Тамез Адриен
|3
|0
|12.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|13.
|Велозу Мигель
|1
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|8
|0
|2.
|Лукас Лейва
|7
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|10.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|11.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|12.
|Альберто Луис
|3
|0
|13.
|Пароло Марко
|3
|0
|14.
|Марушич Адам
|3
|0
|15.
|Перейра Андреас
|3
|0
|16.
|Луис Фелипе
|3
|0
|17.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|18.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|1
|0
|20.
|Лулич Сенад
|1
|0
|21.
|Раду Стефан
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|35.48% (11)
|19.35% (6)
|Лацио
|22.22% (10)
|13.33% (6)
|6.67% (3)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан
Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|30
|18
|8
|4
|60 - 26
|62
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|30
|19
|2
|9
|64 - 34
|59
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 38
|53
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|38 - 34
|42
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 44
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|30
|7
|11
|12
|31 - 43
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|9.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|10.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 22
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 20
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 21
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Верона 0:0 Лацио
Исход игры
Верона
3.5% (5)
Ничья
11.9% (17)
Лацио
84.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
1:2 Лацио
62.2% (89)
0:1 Лацио
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.8% (14)
0:2 Лацио
7.7% (11)
2:1 Верона
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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