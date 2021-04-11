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  3. Италия
Верона
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лацио
0' 45'+1
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
33
Стураро
Стефано
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Верона
3-4-2-1
Лацио
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.17
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Фараони Марко 2 0.07
5. Лазович Дарко 2 0.07
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.07
7. Ласанья Кевин 2 0.07
8. Фавилли Андреа 2 0.07
9. Илич Иван 2 0.07
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.48
2. Альберто Луис 8 0.28
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.28
4. Милинкович-Савич Сергей 5 0.17
5. Корреа Хоакин 3 0.1
6. Лаццари Мануэль 2 0.07
7. Марушич Адам 2 0.07
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Фараони Марко 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Давидович Павел 5 0
6. Дзакканьи Маттиа 5 0
7. Ловато Маттео 5 0
8. Барак Антонин 3 1
9. Лазович Дарко 3 0
10. Стураро Стефано 3 0
11. Тамез Адриен 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Лукас Лейва 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Ачерби Франческо 4 0
9. Фарес Мохамед 4 0
10. Корреа Хоакин 2 1
11. Лаццари Мануэль 2 1
12. Альберто Луис 3 0
13. Пароло Марко 3 0
14. Марушич Адам 3 0
15. Перейра Андреас 3 0
16. Луис Фелипе 3 0
17. Мусаккио Матео 2 0
18. Милинкович-Савич Сергей 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 6.45% (2) 19.35% (6) 6.45% (2) 12.9% (4) 35.48% (11) 19.35% (6)
 Лацио 22.22% (10) 13.33% (6) 6.67% (3) 24.44% (11) 17.78% (8) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан
Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне
Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Лацио 1:2 Верона Серия A Верона 1:5 Лацио Серия A Лацио 0:0 Верона Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A
Верона 0:3 Лацио Серия A Лацио 5:2 Верона Серия A Верона 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:3 Верона Серия A Верона 4:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус 2:0 Заявка 30 18 8 4 60 - 26 62
4. Наполи 1:0 Заявка 30 19 2 9 64 - 34 59
5. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
6. Лацио 0:0 Заявка 29 16 5 8 45 - 38 53
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона 0:0 Заявка 30 11 9 10 38 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория 0:1 Заявка 30 10 6 14 39 - 44 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа 0:2 Заявка 30 7 11 12 31 - 43 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 2:0 Заявка 16 12 2 2 33 - 11 38
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи 1:0 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио 0:0 Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Верона 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
9. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
10. Сампдория 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 22 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа 0:2 Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Наполи 1:0 Заявка 16 9 1 6 27 - 20 28
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
5. Ювентус 2:0 Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио 0:0 Заявка 15 7 3 5 22 - 21 24
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона 0:0 Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа 0:2 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Верона 3.5% (5)
X 11.9% (17)
Лацио 84.6% (121)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Лацио
4.30
3.40
2.22
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Где смотреть матч Верона 0:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:0 Лацио

Исход игры
Верона
3.5% (5)
Ничья
11.9% (17)
Лацио
84.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
1:2 Лацио
62.2% (89)
0:1 Лацио
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.8% (14)
0:2 Лацио
7.7% (11)
2:1 Верона
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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