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Верона
0:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
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Кайседо Фелипе
49' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
72' Желтая карточка
Альберто Луис
0:1
90' Гол
Милинкович-Савич Сергей
90'+5
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
33
Стураро
Стефано
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Верона
3-4-2-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

47'
 
Кайседо Фелипе
49'
 
Кайседо Фелипе
68'
 
Мурики Ведат
Кайседо Фелипе
69'
Илич Иван
Велозу Мигель
 
72'
 
Альберто Луис
75'
 
Перейра Андреас
Альберто Луис
75'
 
Лулич Сенад
Фарес Мохамед
76'
Бесса Даниэль
Дзакканьи Маттиа
 
76'
Чеккерини Федерико
Димарко Федерико
 
83'
 
Пароло Марко
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
83'
 
Эскаланте Гонсало
Лукас Лейва
85'
Сальседо Эдди
Барак Антонин
 
85'
Калинич Никола
Ласанья Кевин
 
90'
0:1
Милинкович-Савич Сергей
(Раду Стефан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.17
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Фараони Марко 2 0.07
5. Лазович Дарко 2 0.07
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.07
7. Ласанья Кевин 2 0.07
8. Фавилли Андреа 2 0.07
9. Илич Иван 2 0.07
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.48
2. Альберто Луис 8 0.28
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.28
4. Милинкович-Савич Сергей 6 0.21
5. Корреа Хоакин 3 0.1
6. Лаццари Мануэль 2 0.07
7. Марушич Адам 2 0.07
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Фараони Марко 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Давидович Павел 5 0
6. Дзакканьи Маттиа 5 0
7. Ловато Маттео 5 0
8. Барак Антонин 3 1
9. Лазович Дарко 3 0
10. Стураро Стефано 3 0
11. Тамез Адриен 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Лукас Лейва 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Кайседо Фелипе 5 0
6. Эскаланте Гонсало 5 0
7. Иммобиле Чиро 3 1
8. Альберто Луис 4 0
9. Ачерби Франческо 4 0
10. Фарес Мохамед 4 0
11. Корреа Хоакин 2 1
12. Лаццари Мануэль 2 1
13. Пароло Марко 3 0
14. Марушич Адам 3 0
15. Перейра Андреас 3 0
16. Луис Фелипе 3 0
17. Мусаккио Матео 2 0
18. Милинкович-Савич Сергей 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 6.45% (2) 19.35% (6) 6.45% (2) 12.9% (4) 35.48% (11) 19.35% (6)
 Лацио 21.74% (10) 13.04% (6) 6.52% (3) 23.91% (11) 17.39% (8) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан
Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне
Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Лацио 1:2 Верона Серия A Верона 1:5 Лацио Серия A Лацио 0:0 Верона Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A
Верона 0:3 Лацио Серия A Лацио 5:2 Верона Серия A Верона 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:3 Верона Серия A Верона 4:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
5. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Верона 3.5% (5)
X 11.9% (17)
Лацио 84.6% (121)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Верона 0:1 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:1 Лацио

Исход игры
Верона
3.5% (5)
Ничья
11.9% (17)
Лацио
84.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
1:2 Лацио
62.2% (89)
0:1 Лацио
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.8% (14)
0:2 Лацио
7.7% (11)
2:1 Верона
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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