Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лацио вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Верона

89' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

89' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

87' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

87' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

84' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Верона

80' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Верона

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Рефери не любит споров - именно за это Альберто Луис сейчас получил желтую

70' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

65' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Давидович Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Удар от ворот произведет Верона

62' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Верона

59' Отличный пас сделал Кайседо Фелипе из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

59' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Марушич Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марушич Адам из команды Лацио

55' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Верона

52' Лукас Лейва не смог попасть в створ ударом издали

51' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Кайседо Фелипе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лацио , будет отменен из-за фола.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Фантастический гол, где все сам сделал Кайседо Фелипе

47' Отличные скиллы показывает Кайседо Фелипе , обводя своих соперников

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля