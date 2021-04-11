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Рома
 
Позже

Стадион:
Болонья
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
20
Фасио
Федерико
3
Ибаньес
Рожер
19
Рейнолдс
Брайан
14
Вильяр
Гонсало
42
Диавара
Амаду
33
Перес
Бруно
11
Педро
Родригес
31
Перес
Карлес
21
Майораль
Борха
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
11
Ольсен
Сков
Андреас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Рома
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.34
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.31
3. Джеко Эдин 7 0.24
4. Майораль Борха 6 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.17
6. Манчини Джанлука 4 0.14
7. Педро Родригес 4 0.14
8. Спинаццола Леонардо 2 0.07
9. Карсдорп Рик 1 0.03
10. Перес Бруно 1 0.03
11. Диавара Амаду 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Кристанте Бриан 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Эль-Шаарави Стефан 0 0
17. Вильяр Гонсало 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.31
2. Барроу Муса 6 0.21
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.14
4. Сванберг Маттиас 3 0.1
5. Ольсен Сков Андреас 2 0.07
6. Сансоне Никола 2 0.07
7. Томиясу Такэхиро 2 0.07
8. Паласио Родриго 1 0.03
9. Виньято Эмануэль 1 0.03
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
11. Поли Андреа 1 0.03
12. Сумаоро Адама 1 0.03
13. М'Байе Ибрахим 1 0.03
14. Схаутен Йерди 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 9 0
2. Манчини Джанлука 9 0
3. Кристанте Бриан 5 0
4. Перес Бруно 5 0
5. Вильяр Гонсало 5 0
6. Кумбулла Мараш 5 0
7. Ибаньес Рожер 5 0
8. Педро Родригес 3 1
9. Верету Жордан 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Джеко Эдин 2 0
12. Фасио Федерико 2 0
13. Миранте Антонио 2 0
14. Мхитарян Генрих 2 0
15. Диавара Амаду 2 0
16. Сантон Давиде 1 0
17. Эль-Шаарави Стефан 1 0
18. Карсдорп Рик 1 0
19. Майораль Борха 1 0
20. Калафьори Рикардо 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 7 0
3. Дейкс Митчелл 5 1
4. Данило Ларанжера 6 0
5. Паласио Родриго 5 0
6. Схаутен Йерди 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Сориано Роберто 4 0
9. Томиясу Такэхиро 4 0
10. Виньято Эмануэль 4 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 3 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. Сумаоро Адама 2 0
15. Ольсен Сков Андреас 1 0
16. Скорупски Лукаш 1 0
17. М'Байе Ибрахим 1 0
18. Антов Валентин 1 0
19. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
20. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 15.38% (8) 21.15% (11) 21.15% (11) 9.62% (5) 15.38% (8) 17.31% (9)
 Болонья 8.11% (3) 18.92% (7) 16.22% (6) 13.51% (5) 21.62% (8) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома
Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья
Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Болонья 1:5 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Болонья 1:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Рома Серия A Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
5. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Рома" - "Болонья". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 144
Рома 95.1% (137)
X 4.9% (7)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Болонья
1.97
3.96
3.98
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Где смотреть матч Рома - Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Болонья

Исход игры
Рома
95% (132)
Ничья
5% (7)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (85)
Меньше
37.96% (52)
Обе команды забьют
Да
62.77% (86)
Нет
37.23% (51)
Популярный счёт
2:1 Рома
46% (64)
2:0 Рома
20.9% (29)
1:0 Рома
14.4% (20)
3:1 Рома
8.6% (12)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Рома
1.4% (2)
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