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Рома
 
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Стадион:
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.34
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.31
3. Джеко Эдин 7 0.24
4. Майораль Борха 6 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.17
6. Манчини Джанлука 4 0.14
7. Педро Родригес 4 0.14
8. Спинаццола Леонардо 2 0.07
9. Карсдорп Рик 1 0.03
10. Перес Бруно 1 0.03
11. Диавара Амаду 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Кристанте Бриан 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Эль-Шаарави Стефан 0 0
17. Вильяр Гонсало 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.31
2. Барроу Муса 6 0.21
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.14
4. Сванберг Маттиас 3 0.1
5. Ольсен Сков Андреас 2 0.07
6. Сансоне Никола 2 0.07
7. Томиясу Такэхиро 2 0.07
8. Паласио Родриго 1 0.03
9. Виньято Эмануэль 1 0.03
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
11. Поли Андреа 1 0.03
12. Сумаоро Адама 1 0.03
13. М'Байе Ибрахим 1 0.03
14. Схаутен Йерди 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 9 0
2. Манчини Джанлука 9 0
3. Кристанте Бриан 5 0
4. Перес Бруно 5 0
5. Вильяр Гонсало 5 0
6. Кумбулла Мараш 5 0
7. Ибаньес Рожер 5 0
8. Педро Родригес 3 1
9. Верету Жордан 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Джеко Эдин 2 0
12. Фасио Федерико 2 0
13. Миранте Антонио 2 0
14. Мхитарян Генрих 2 0
15. Диавара Амаду 2 0
16. Сантон Давиде 1 0
17. Эль-Шаарави Стефан 1 0
18. Карсдорп Рик 1 0
19. Майораль Борха 1 0
20. Калафьори Рикардо 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 7 0
3. Дейкс Митчелл 5 1
4. Данило Ларанжера 6 0
5. Паласио Родриго 5 0
6. Схаутен Йерди 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Сориано Роберто 4 0
9. Томиясу Такэхиро 4 0
10. Виньято Эмануэль 4 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 3 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. Сумаоро Адама 2 0
15. Ольсен Сков Андреас 1 0
16. Скорупски Лукаш 1 0
17. М'Байе Ибрахим 1 0
18. Антов Валентин 1 0
19. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
20. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 15.38% (8) 21.15% (11) 21.15% (11) 9.62% (5) 15.38% (8) 17.31% (9)
 Болонья 8.11% (3) 18.92% (7) 16.22% (6) 13.51% (5) 21.62% (8) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома
Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья
Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Болонья 1:5 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Болонья 1:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Рома Серия A Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 29 22 5 2 68 - 27 71
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Ювентус Заявка 29 17 8 4 58 - 26 59
4. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
5. Наполи Заявка 29 18 2 9 63 - 34 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 28 4 12 12 41 - 52 24
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 38 - 15 37
2. Ювентус Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 15 8 1 6 26 - 20 25
5. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Рома 93.5% (43)
    X 6.5% (3)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Болонья
    1.75
    4.24
    4.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - Болонья онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Болонья

    Исход игры
    Рома
    93.5% (43)
    Ничья
    6.5% (3)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    41.3% (19)
    2:0 Рома
    30.4% (14)
    1:0 Рома
    13% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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