Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Болонья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.34
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.31
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.24
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|5 (1)
|0.17
|6.
|Манчини Джанлука
|4
|0.14
|7.
|Педро Родригес
|4
|0.14
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|10.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|11.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.31
|2.
|Барроу Муса
|6
|0.21
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.14
|4.
|Сванберг Маттиас
|3
|0.1
|5.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.07
|6.
|Сансоне Никола
|2
|0.07
|7.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.07
|8.
|Паласио Родриго
|1
|0.03
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|14.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|9
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|5
|0
|4.
|Перес Бруно
|5
|0
|5.
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|8.
|Педро Родригес
|3
|1
|9.
|Верету Жордан
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Джеко Эдин
|2
|0
|12.
|Фасио Федерико
|2
|0
|13.
|Миранте Антонио
|2
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|15.
|Диавара Амаду
|2
|0
|16.
|Сантон Давиде
|1
|0
|17.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|18.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|19.
|Майораль Борха
|1
|0
|20.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|7
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|6
|0
|5.
|Паласио Родриго
|5
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Сориано Роберто
|4
|0
|9.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|10.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|15.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|16.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|17.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|18.
|Антов Валентин
|1
|0
|19.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|20.
|Ювара Муса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|15.38% (8)
|21.15% (11)
|21.15% (11)
|9.62% (5)
|15.38% (8)
|17.31% (9)
|Болонья
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья
Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Болонья 2:0 Рома Серия A Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|68 - 27
|71
|2.
|Милан
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 34
|60
|3.
|Ювентус
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 26
|59
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|5.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|2
|9
|63 - 34
|56
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|16.
|Специя
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 53
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|41 - 52
|24
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|28 - 56
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|29
|4
|3
|22
|35 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|38 - 15
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|15 - 45
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома - Болонья
Исход игры
Рома
93.5% (43)
Ничья
6.5% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:1 Рома
41.3% (19)
2:0 Рома
30.4% (14)
1:0 Рома
13% (6)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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