  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
2:0
Перерыв

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
4' Гол
Кулушевски Деян
20' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
2:0
22' Гол
Мората Альваро
37' Желтая карточка
Кулушевски Деян
38' Желтая карточка
Бехрами Валон
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
13
Данило
Луис
44
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
14
Бираски
Давиде
11
Бехрами
Валон
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
77
Дзаппакоста
Давиде
19
Пандев
Горан
9
Скамачча
Джанлука
Ювентус
4-4-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

4'
Кулушевски Деян
(Куадрадо Хуан)
1:0
20'
Куадрадо Хуан
 
22'
Мората Альваро
2:0
37'
Кулушевски Деян
 
38'
 
Бехрами Валон

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.83
2. Мората Альваро 8 (1) 0.27
3. Кьеза Федерико 7 0.23
4. Маккенни Уэстон 4 0.13
5. Кулушевски Деян 4 0.13
6. Дибала Пауло 3 0.1
7. Ремзи Аарон 2 0.07
8. Бонуччи Леонардо 2 0.07
9. Рабио Адриен 2 0.07
10. Данило Луис 1 0.03
11. Мело Артур 1 0.03
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 10 0.33
2. Пандев Горан 4 0.13
3. Скамачча Джанлука 4 0.13
4. Пьяца Марко 3 0.1
5. Шомуродов Элдор 3 0.1
6. Дзаппакоста Давиде 2 0.07
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 7 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Бернардески Федерико 3 0
10. Мело Артур 3 0
11. Де Лихт Маттайс 3 0
12. Маккенни Уэстон 3 0
13. Кьеза Федерико 1 1
14. Роналду Криштиану 2 0
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Пинсольо Карло 0 1
18. Алекс Сандро 1 0
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 7 0
2. Гольданига Эдоардо 7 0
3. Мазиелло Андреа 5 0
4. Стротман Кевин 5 0
5. Дестро Маттиа 5 0
6. Бани Маттиа 5 0
7. Пандев Горан 4 0
8. Кришито Доменико 4 0
9. Радованович Иван 4 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Перин Маттиа 1 1
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Стураро Стефано 1 0
19. Сапата Кристиан 1 0
20. Бираски Давиде 1 0
21. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 14.04% (8) 14.04% (8) 14.04% (8) 14.04% (8) 15.79% (9) 28.07% (16)
 Дженоа 19.35% (6) 16.13% (5) 6.45% (2) 32.26% (10) 16.13% (5) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус
Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа
Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Ювентус 3:2 Дженоа Кубок Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Дженоа Серия A
Дженоа 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус 2:0 Заявка 30 18 8 4 60 - 26 62
4. Наполи 1:0 Заявка 30 19 2 9 64 - 34 59
5. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
6. Лацио 0:0 Заявка 29 16 5 8 45 - 38 53
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона 0:0 Заявка 30 11 9 10 38 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория 0:1 Заявка 30 10 6 14 39 - 44 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа 0:2 Заявка 30 7 11 12 31 - 43 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 2:0 Заявка 16 12 2 2 33 - 11 38
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи 1:0 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио 0:0 Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Верона 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
9. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
10. Сампдория 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 22 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа 0:2 Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Наполи 1:0 Заявка 16 9 1 6 27 - 20 28
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
5. Ювентус 2:0 Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио 0:0 Заявка 15 7 3 5 22 - 21 24
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона 0:0 Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа 0:2 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Марко Ди Белло даёт свисток, который сообщает об окончании первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    СКАМАККА! Потрясающий шанс у Скамакки. Продирается он сквозь двух соперников через центральную зону и выходит 1 на 1 с Щесны, но не переигрывает Войцеха. 
  • Опасный момент
    44'
    Раздосадованный Роналду бьёт рукой по сетке с внешней стороны, а причина в том, что он не смог добраться до мяча после прострела Кулушевски с правого края штрафной площадки - защитник "Дженоа" опередил. 
  • 43'
    Доигрывают хозяева первый тайм, владея мячом на своей части поля. Пробуют прессинговать гости, но пока безрезультатно. 
  • 42'
    Ровелла выполняет проникающую передачу в штрафную площадку через центр, но защитники "Ювентуса" читают замысел и мяч перехватывают. 
  • Желтая карточка
    40'
    Кулушевски останавливает Дзаппакосту на правом фланге, но делает это при помощи фола, после чего видит перед собой "горчичник". 
  • 39'
    Много пространства гости дают сопернику. Сейчас Кулушевски беспрепятственно принял мяч перед штрафной площадкой, вошёл в неё и пробил с левой - Перин на месте. 
  • Угловой
    38'
    Угловой удар с правого фланга в исполнении хозяев опасным не получился, Куадрадо не нашёл партнёров. 
  • Опасный момент
    37'
    Адриен Рабио пробивает с линии штрафной площадки после передачи от Кьезы, но Перин в прыжке добирается до мяча и отражает его в сторону. 
  • 36'
    Кьеза находит возможность для удара из пределов штрафной площадки, но попадает в соперника. 
  • 35'
    Далеко отпустил мяч Куадрадо после приёма, но вовремя включился в эпизод и сохранил контроль над игровым снарядом, опередив Дзаппакосту. 
  • 34'
    Давиде Бираски принимает мяч на правом фланге, но делает это уже за пределами поля. Аут для "Ювентуса". 
  • Фол, нарушение
    33'
    Давиде Бираски обыгрывает один в один Данило на правом фланге, а затем получает по ногам. 
  • 32'
    36 лет, а Криштиану Роналду пролетает по левому флангу, как на велосипеде, а затем простреливает на ближний угол вратарской, но там дежурят защитники "Дженоа". 
  • 30'
    Мало что получается у "Дженоа" в атаке. Львиная доля наступлений завершается бесхитростными прострелами, с которыми защитники "Ювентуса" справляются с закрытыми глазами. 
  • 29'
    Атака "Дженоа" завершается без удара. Скамакка прострелил с правого края, но партнёров не нашёл. 
  • 28'
    До конца играет с соперником Де Лихт, благодаря чему принимает на себя мяч после удара Дзаппакосты с левого края штрафной площади. 
  • 27'
    Роналду проходит один в один защитника "Дженоа" и пробивает из-за штрафной площадки, но отправляет мяч прямо в руки Перину. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кьеза допускает фол в атаке, сбивая Кришито. 
  • 25'
    Переходят хозяева центр поля и устраивают перепасовку. Не торопятся уже футболисты "Ювентуса". 
  • Судья
    24'
    Пандев оказался на газоне на чужой половине поля, но Марко Ди Белло показал, что фола не было. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МОРАТА!!! Врывается в штрафную площадку Кьеза и пробивает - Перин отбивает, добивает с острого угла из вратарской Роналду - в штангу попадает, а затем в касание стреляет Мората и поражает цель. 
  • 21'
    Скамакка берётся за исполнение штрафного удара - пробивает в ближний угол, но в створ не попадает, выше цели проходит игровой снаряд. 
  • Желтая карточка
    20'
    Куадрадо получает жёлтую карточку за игру рукой перед собственной штрафной площадкой. 
  • 19'
    Куадрадо подаёт от углового флажка на дальний угол штрафной площади. Принимает мяч Мората и стреляет по воротам - существенно выше. 
  • Угловой
    18'
    Роналду переводит мяч в штрафную площадь с правого фланга - игровой снаряд рикошетом от Ровеллы уходит за лицевую. 
  • 17'
    Кулушевски попытался обыграть один в один Дзаппакосту на правом фланге, но не получилось. Мяч за боковую линию выбил Давиде. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Радованович нарушает правила против Роналду, откровенно хватая соперника за футболку. 
  • 15'
    Атака "Дженоа" завершается дальним ударом Давиде Бираски - мяч проходит гораздо выше цели. 
  • 13'
    Скамакка запускает Дзаппакосту по левому флангу, Давиде входит в штрафную площадь и простреливает вдоль ворот - первый на мяче Щесны. 
  • 12'
    Пандев принял мяч перед штрафной площадкой соперника, но сделал это находясь спиной к воротам. Пришлось выполнить пас назад и проводить атаку вторым темпом. 
  • 11'
    Роналду стреляет по воротам низом из-за пределов штрафной площадки, но не попадает в створ. 
  • 10'
    Мората прессинговал Перина около лицевой линии в штрафной площадке, затем и в подкате пытался отобрать мяч у стража ворот "Дженоа", но обошлось для гостей, мяч покинул пределы поля - по мнению арбитра от испанца. 
  • Опасный момент
    9'
    Дзаппакоста, неплохо! Доходит до штрафной площадки левым краем Дзаппакоста, проходит двух соперников и стреляет из пределов штрафной - стелется в подкате Де Лихт, от которого мяч поднимается в воздух и достаётся Щесны. 
  • 7'
    Кьеза находит возможность для удара с левого угла штрафной площадки и стреляет - прямо в руки Перину. 
  • 6'
    Резво начинают хозяева, оформляют быстрый гол, а теперь "Дженоа" должна показывать свои атакующие наработки. 
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! КУЛУШЕВСКИ!!! Классный обводящий удар удаётся Кулушевски из пределов штрафной площадки после передачи Куадрадо. 
  • 4'
    Кулушевски прорывается по правому флангу и подаёт от лицевой линии - Рабио устремился к мячу, но пробить не смог, защитники "Дженоа" опередили. 
  • 3'
    Первая атака "Ювентуса" завершается кроссом Роналду с левого края, но надёжно действует Перин, выбивая мяч кулаками. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля. Быстро попытались провести атаку левым флангом, но далеко отпустил мяч Дзаппакоста и обрезался. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Марко Ди Белло даёт свисток - начинаем. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ювентус 2:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 2:0 Дженоа

Исход игры
Ювентус
100% (148)
Ничья
0% (0)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
26.71% (39)
Нет
73.29% (107)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
56.8% (84)
2:1 Ювентус
12.8% (19)
3:1 Ювентус
12.2% (18)
3:0 Ювентус
10.8% (16)
1:0 Ювентус
4.1% (6)
4:1 Ювентус
1.4% (2)
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