Дженоа в играх с Ювентусом не уходит с поля без забитого гола.
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (5)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.27
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.23
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.13
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.13
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.1
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.07
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.07
|10.
|Данило Луис
|1
|0.03
|11.
|Мело Артур
|1
|0.03
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|18.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|10
|0.33
|2.
|Пандев Горан
|4
|0.13
|3.
|Скамачча Джанлука
|4
|0.13
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.1
|5.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.1
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|7
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|10.
|Мело Артур
|3
|0
|11.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|12.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|13.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|14.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|18.
|Алекс Сандро
|1
|0
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|7
|0
|2.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|4.
|Стротман Кевин
|5
|0
|5.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|6.
|Бани Маттиа
|5
|0
|7.
|Пандев Горан
|4
|0
|8.
|Кришито Доменико
|4
|0
|9.
|Радованович Иван
|4
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Перин Маттиа
|1
|1
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|16.
|Ровелла Николо
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Стураро Стефано
|1
|0
|19.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|20.
|Бираски Давиде
|1
|0
|21.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|14.04% (8)
|14.04% (8)
|14.04% (8)
|14.04% (8)
|15.79% (9)
|28.07% (16)
|Дженоа
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|32.26% (10)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|30
|18
|8
|4
|60 - 26
|62
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|30
|19
|2
|9
|64 - 34
|59
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 38
|53
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|38 - 34
|42
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 44
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|30
|7
|11
|12
|31 - 43
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|9.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|10.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 22
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Наполи
|1:0 Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 20
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 21
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2