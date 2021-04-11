Ровелла выполняет проникающую передачу в штрафную площадку через центр, но защитники "Ювентуса" читают замысел и мяч перехватывают.

Доигрывают хозяева первый тайм, владея мячом на своей части поля. Пробуют прессинговать гости, но пока безрезультатно.

Раздосадованный Роналду бьёт рукой по сетке с внешней стороны, а причина в том, что он не смог добраться до мяча после прострела Кулушевски с правого края штрафной площадки - защитник "Дженоа" опередил.

СКАМАККА! Потрясающий шанс у Скамакки. Продирается он сквозь двух соперников через центральную зону и выходит 1 на 1 с Щесны, но не переигрывает Войцеха.

Марко Ди Белло даёт свисток, который сообщает об окончании первого тайма.

40' Кулушевски останавливает Дзаппакосту на правом фланге, но делает это при помощи фола, после чего видит перед собой "горчичник".

39' Много пространства гости дают сопернику. Сейчас Кулушевски беспрепятственно принял мяч перед штрафной площадкой, вошёл в неё и пробил с левой - Перин на месте.

38' Угловой удар с правого фланга в исполнении хозяев опасным не получился, Куадрадо не нашёл партнёров.

37' Адриен Рабио пробивает с линии штрафной площадки после передачи от Кьезы, но Перин в прыжке добирается до мяча и отражает его в сторону.

36' Кьеза находит возможность для удара из пределов штрафной площадки, но попадает в соперника.

35' Далеко отпустил мяч Куадрадо после приёма, но вовремя включился в эпизод и сохранил контроль над игровым снарядом, опередив Дзаппакосту.

34' Давиде Бираски принимает мяч на правом фланге, но делает это уже за пределами поля. Аут для "Ювентуса".

33' Давиде Бираски обыгрывает один в один Данило на правом фланге, а затем получает по ногам.

32' 36 лет, а Криштиану Роналду пролетает по левому флангу, как на велосипеде, а затем простреливает на ближний угол вратарской, но там дежурят защитники "Дженоа".

30' Мало что получается у "Дженоа" в атаке. Львиная доля наступлений завершается бесхитростными прострелами, с которыми защитники "Ювентуса" справляются с закрытыми глазами.

29' Атака "Дженоа" завершается без удара. Скамакка прострелил с правого края, но партнёров не нашёл.

28' До конца играет с соперником Де Лихт, благодаря чему принимает на себя мяч после удара Дзаппакосты с левого края штрафной площади.

27' Роналду проходит один в один защитника "Дженоа" и пробивает из-за штрафной площадки, но отправляет мяч прямо в руки Перину.

26' Кьеза допускает фол в атаке, сбивая Кришито.

25' Переходят хозяева центр поля и устраивают перепасовку. Не торопятся уже футболисты "Ювентуса".

24' Пандев оказался на газоне на чужой половине поля, но Марко Ди Белло показал, что фола не было.

22' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МОРАТА!!! Врывается в штрафную площадку Кьеза и пробивает - Перин отбивает, добивает с острого угла из вратарской Роналду - в штангу попадает, а затем в касание стреляет Мората и поражает цель.

21' Скамакка берётся за исполнение штрафного удара - пробивает в ближний угол, но в створ не попадает, выше цели проходит игровой снаряд.

20' Куадрадо получает жёлтую карточку за игру рукой перед собственной штрафной площадкой.

19' Куадрадо подаёт от углового флажка на дальний угол штрафной площади. Принимает мяч Мората и стреляет по воротам - существенно выше.

18' Роналду переводит мяч в штрафную площадь с правого фланга - игровой снаряд рикошетом от Ровеллы уходит за лицевую.

17' Кулушевски попытался обыграть один в один Дзаппакосту на правом фланге, но не получилось. Мяч за боковую линию выбил Давиде.

16' Радованович нарушает правила против Роналду, откровенно хватая соперника за футболку.

15' Атака "Дженоа" завершается дальним ударом Давиде Бираски - мяч проходит гораздо выше цели.

13' Скамакка запускает Дзаппакосту по левому флангу, Давиде входит в штрафную площадь и простреливает вдоль ворот - первый на мяче Щесны.

12' Пандев принял мяч перед штрафной площадкой соперника, но сделал это находясь спиной к воротам. Пришлось выполнить пас назад и проводить атаку вторым темпом.

11' Роналду стреляет по воротам низом из-за пределов штрафной площадки, но не попадает в створ.

10' Мората прессинговал Перина около лицевой линии в штрафной площадке, затем и в подкате пытался отобрать мяч у стража ворот "Дженоа", но обошлось для гостей, мяч покинул пределы поля - по мнению арбитра от испанца.

9' Дзаппакоста, неплохо! Доходит до штрафной площадки левым краем Дзаппакоста, проходит двух соперников и стреляет из пределов штрафной - стелется в подкате Де Лихт, от которого мяч поднимается в воздух и достаётся Щесны.

7' Кьеза находит возможность для удара с левого угла штрафной площадки и стреляет - прямо в руки Перину.

6' Резво начинают хозяева, оформляют быстрый гол, а теперь "Дженоа" должна показывать свои атакующие наработки.

5' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! КУЛУШЕВСКИ!!! Классный обводящий удар удаётся Кулушевски из пределов штрафной площадки после передачи Куадрадо.

4' Кулушевски прорывается по правому флангу и подаёт от лицевой линии - Рабио устремился к мячу, но пробить не смог, защитники "Дженоа" опередили.

3' Первая атака "Ювентуса" завершается кроссом Роналду с левого края, но надёжно действует Перин, выбивая мяч кулаками.

2' Гости начали с центра поля. Быстро попытались провести атаку левым флангом, но далеко отпустил мяч Дзаппакоста и обрезался.