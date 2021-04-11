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Сампдория
0:1
Перерыв

Стадион:
Наполи
0'
24' Желтая карточка
Манолас Костас
0:1
35' Гол
Фабиан Руис
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
38
Дамсгор
Миккель
14
Янкто
Якуб
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Сампдория
4-4-2
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Манолас Костас
35'
0:1
Фабиан Руис
(Зелиньски Пётр)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (1) 0.33
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.17
3. Кейта Бальде 5 0.17
4. Янкто Якуб 4 0.13
5. Дамсгор Миккель 2 0.07
6. Верре Валерио 2 0.07
7. Экдаль Альбин 2 0.07
8. Торсби Мортен 2 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.03
10. Йосида Майя 1 0.03
11. Габбьядини Маноло 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Бонаццоли Федерико 0 0
18. Аудеро Эмиль 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 15 (6) 0.5
2. Лосано Ирвинг 9 0.3
3. Мертенс Дрис 8 0.27
4. Политано Маттео 8 0.27
5. Зелиньски Пётр 6 0.2
6. Петанья Андреа 4 0.13
7. Осимхен Виктор 4 0.13
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
9. Демме Диего 2 0.07
10. Фабиан Руис 2 0.07
11. Элмас Эльиф 2 0.07
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.03
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Рамирес Гастон 5 0
8. Кейта Бальде 3 1
9. Йосида Майя 4 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Феррари Алекс 2 0
14. Аскилдсен Кристоффер 2 0
15. Квальярелла Фабио 1 0
16. Кандрева Антонио 1 0
17. Габбьядини Маноло 1 0
18. Верре Валерио 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 7 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Манолас Костас 3 0
9. Элмас Эльиф 3 0
10. Оспина Давид 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0
17. Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.69% (3) 20.51% (8) 23.08% (9) 12.82% (5) 12.82% (5) 23.08% (9)
 Наполи 8.06% (5) 12.9% (8) 19.35% (12) 12.9% (8) 24.19% (15) 22.58% (14)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри
Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи
Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Наполи: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 3:0 Сампдория Серия A
Сампдория 3:0 Наполи Серия A Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус 2:0 Заявка 30 18 8 4 60 - 26 62
4. Наполи 1:0 Заявка 30 19 2 9 64 - 34 59
5. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
6. Лацио 0:0 Заявка 29 16 5 8 45 - 38 53
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона 0:0 Заявка 30 11 9 10 38 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория 0:1 Заявка 30 10 6 14 39 - 44 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа 0:2 Заявка 30 7 11 12 31 - 43 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 2:0 Заявка 16 12 2 2 33 - 11 38
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи 1:0 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио 0:0 Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Верона 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
9. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
10. Сампдория 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 22 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа 0:2 Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Наполи 1:0 Заявка 16 9 1 6 27 - 20 28
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
5. Ювентус 2:0 Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио 0:0 Заявка 15 7 3 5 22 - 21 24
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона 0:0 Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория 0:1 Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа 0:2 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сампдория 4.2% (6)
X 9.9% (14)
Наполи 85.9% (122)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Наполи
6.00
6.82
1.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сампдория 0:1 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Наполи

Исход игры
Сампдория
4.2% (6)
Ничья
9.9% (14)
Наполи
85.9% (122)
Тотал 2.5
Больше
77.86% (109)
Меньше
22.14% (31)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:2 Наполи
64.8% (92)
0:1 Наполи
9.2% (13)
1:1 Ничья
5.6% (8)
0:2 Наполи
4.9% (7)
1:3 Наполи
4.2% (6)
2:1 Сампдория
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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