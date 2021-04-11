Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Сампдория

43' Как он промахнулся? Политано Маттео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

42' Наполи имеет хороший шанс забить.

41' Удар от ворот произведет Сампдория

41' Наполи имеет хороший шанс забить.

41' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

40' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Наполи имеет хороший шанс забить.

37' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Удар от ворот произведет Сампдория

36' Зелиньски Пётр не смог попасть в створ ударом издали

36' Наполи имеет хороший шанс забить.

35' Г О О О О Л - Фабиан Руис изменил счет на табло!

35' Наполи имеет хороший шанс забить.

34' Сампдория имеет хороший шанс забить.

33' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Наполи имеет хороший шанс забить.

32' Наполи имеет хороший шанс забить.

31' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Наполи

30' Сампдория имеет хороший шанс забить.

29' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Инсинье Лоренцо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

25' Наполи имеет хороший шанс забить.

25' Удар от ворот произведет Наполи

25' Кандрева Антонио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Манолас Костас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Сампдория имеет хороший шанс забить.

22' Наполи имеет хороший шанс забить.

21' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Сампдория имеет хороший шанс забить.

20' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

16' Наполи имеет хороший шанс забить.

16' Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе

16' Фабиан Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет Сампдория

14' Манолас Костас не смог попасть в створ ударом издали

12' Политано Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сампдория имеет хороший шанс забить.

11' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Наполи

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сампдория имеет хороший шанс забить.

8' Наполи имеет хороший шанс забить.

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Сампдория

6' Как он промахнулся? Зелиньски Пётр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Габбьядини Маноло пробил со штрафного прямо в стенку

3' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Удар от ворот произведет Наполи

3' Сампдория имеет хороший шанс забить.

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сампдория начинает с центра поля