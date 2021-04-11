Сампдория
0:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Наполи
24' Желтая карточкаМанолас Костас
0:1
35' ГолФабиан Руис
46' Желтая карточкаКулибали Калиду
75' Undefined phrase: football_event_Торсби Мортен
78' Желтая карточкаЛосано Ирвинг
0:2
87' ГолОсимхен Виктор
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
14
Янкто
Якуб
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
24'
35'
0:1
46'
75'
78'
87'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 8
-
8 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|10 (1)
|0.33
|2.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.17
|3.
|Кейта Бальде
|5
|0.17
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.13
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.07
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.07
|7.
|Экдаль Альбин
|2
|0.07
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|11.
|Габбьядини Маноло
|1
|0.03
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|13.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|14.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|15.
|Колли Омар
|1
|0.03
|16.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|17.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|18.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|15 (6)
|0.5
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.3
|3.
|Мертенс Дрис
|8
|0.27
|4.
|Политано Маттео
|8
|0.27
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.2
|6.
|Осимхен Виктор
|5
|0.17
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.13
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.07
|9.
|Демме Диего
|2
|0.07
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.07
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.03
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|0
|4.
|Адриен Силва
|6
|1
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|8.
|Кейта Бальде
|3
|1
|9.
|Йосида Майя
|4
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Феррари Алекс
|2
|0
|14.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|15.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|16.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|17.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|18.
|Верре Валерио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|8
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|5.
|Руй Мариу
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Манолас Костас
|3
|0
|9.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|10.
|Оспина Давид
|2
|0
|11.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|12.
|Политано Маттео
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|16.
|Максимович Никола
|1
|0
|17.
|Ррахмани Амир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|7.69% (3)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|Наполи
|7.81% (5)
|12.5% (8)
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|23.44% (15)
|23.44% (15)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри
Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи
Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Наполи: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сампдория 3:0 Наполи Серия A Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|38 - 35
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 45
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Наполи
Исход игры
Сампдория
4.2% (6)
Ничья
9.9% (14)
Наполи
85.9% (122)
Тотал 2.5
Больше
77.86% (109)
Меньше
22.14% (31)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:2 Napoli
64.8% (92)
0:1 Napoli
9.2% (13)
1:1 Draw
5.6% (8)
0:2 Napoli
4.9% (7)
1:3 Napoli
4.2% (6)
2:1 Sampdoria
2.8% (4)
2:2 Draw
2.8% (4)
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