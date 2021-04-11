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Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на заключительный матч сегодняшнего игрового дня итальянской Серии А, "Фиорентина" примет "Аталанту". Обеим командам нужны очки, потому нас ждет интересная игра. Комментировать встречу будет для Вас Федосов Дмитрий!