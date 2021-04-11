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Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Аталанта
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
22
Касерес
Мартин
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
11
Куаме
Кристиан
9
Влахович
Душан
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
18
Малиновский
Руслан
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
Фиорентина
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 13 (3) 0.45
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.17
3. Миленкович Никола 3 0.1
4. Рибери Франк 2 0.07
5. Кьеза Федерико 2 0.07
6. Эйссерик Валентин 2 0.07
7. Бираги Кристиано 1 0.03
8. Бонавентура Джакомо 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Песселья Херман 1 0.03
12. Мартинес Лукас II 1 0.03
13. Куаме Кристиан 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 18 (1) 0.62
2. Сапата Дуван 11 (1) 0.38
3. Госенс Робин 9 0.31
4. Иличич Йосип 5 (1) 0.17
5. Гомес Алехандро 4 0.14
6. Пашалич Марио 4 0.14
7. Малиновский Руслан 3 (1) 0.1
8. Ромеро Кристиан 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Толой Рафаэл 2 0.07
11. Хатебур Ханс 2 0.07
12. Ламмерс Сэм 2 0.07
13. Фройлер Ремо 1 0.03
14. Паломино Хосе 1 0.03
15. Пессина Маттео 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Рибери Франк 5 1
2. Кастровилли Гаэтано 5 1
3. Бираги Кристиано 6 0
4. Амрабат Софьян 6 0
5. Чеккерини Федерико 5 0
6. Пульгар Эрик 5 0
7. Мартинес Лукас II 3 1
8. Миленкович Никола 3 1
9. Бонавентура Джакомо 4 0
10. Валеро Борха 3 0
11. Роша Игор II 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Куаме Кристиан 3 0
14. Песселья Херман 2 0
15. Венути Лоренцо 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 9 0
2. Толой Рафаэл 7 0
3. Де Рон Мартен 6 0
4. Госенс Робин 6 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6) 15.15% (5)
 Аталанта 10.29% (7) 14.71% (10) 19.12% (13) 20.59% (14) 20.59% (14) 14.71% (10)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма
Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя
Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Аталанта: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Аталанта 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Аталанта Серия A Фиорентина 2:1 Аталанта Кубок Аталанта 2:2 Фиорентина Серия A
Аталанта 2:1 Фиорентина Кубок Аталанта 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:3 Аталанта Кубок Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Аталанта Серия A Фиорентина 3:2 Аталанта Серия A Фиорентина 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
5. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на заключительный матч сегодняшнего игрового дня итальянской Серии А, "Фиорентина" примет "Аталанту". Обеим командам нужны очки, потому нас ждет интересная игра. Комментировать встречу будет для Вас Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Фиорентина 10.8% (15)
X 6.5% (9)
Аталанта 82.7% (115)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Аталанта
6.30
4.64
1.59
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фиорентина - Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта

Исход игры
Фиорентина
10.6% (15)
Ничья
6.4% (9)
Аталанта
83% (117)
Тотал 2.5
Больше
87.05% (121)
Меньше
12.95% (18)
Обе команды забьют
Да
91.37% (127)
Нет
8.63% (12)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
53.9% (76)
1:3 Аталанта
18.4% (26)
2:1 Фиорентина
8.5% (12)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:1 Аталанта
4.3% (6)
0:2 Аталанта
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Аталанта
1.4% (2)
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