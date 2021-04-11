Фиорентина
Позже
Стадион: Артемио Франки
Аталанта
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 Понси ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|13 (3)
|0.45
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.17
|3.
|Миленкович Никола
|3
|0.1
|4.
|Рибери Франк
|2
|0.07
|5.
|Кьеза Федерико
|2
|0.07
|6.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.07
|7.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|8.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.03
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|11.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|12.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|13.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|18 (1)
|0.62
|2.
|Сапата Дуван
|11 (1)
|0.38
|3.
|Госенс Робин
|9
|0.31
|4.
|Иличич Йосип
|5 (1)
|0.17
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.14
|6.
|Пашалич Марио
|4
|0.14
|7.
|Малиновский Руслан
|3 (1)
|0.1
|8.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Толой Рафаэл
|2
|0.07
|11.
|Хатебур Ханс
|2
|0.07
|12.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.07
|13.
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|14.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|15.
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рибери Франк
|5
|1
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|3.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|4.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|5.
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|6.
|Пульгар Эрик
|5
|0
|7.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|8.
|Миленкович Никола
|3
|1
|9.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|10.
|Валеро Борха
|3
|0
|11.
|Роша Игор II
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Куаме Кристиан
|3
|0
|14.
|Песселья Херман
|2
|0
|15.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|9
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|6
|0
|4.
|Госенс Робин
|6
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|Аталанта
|10.29% (7)
|14.71% (10)
|19.12% (13)
|20.59% (14)
|20.59% (14)
|14.71% (10)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма
Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя
Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Аталанта: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Аталанта 2:1 Фиорентина Кубок Аталанта 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:3 Аталанта Кубок Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Аталанта Серия A Фиорентина 3:2 Аталанта Серия A Фиорентина 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|5.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|38 - 35
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 45
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта
Исход игры
Фиорентина
10.6% (15)
Ничья
6.4% (9)
Аталанта
83% (117)
Тотал 2.5
Больше
87.05% (121)
Меньше
12.95% (18)
Обе команды забьют
Да
91.37% (127)
Нет
8.63% (12)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
53.9% (76)
1:3 Аталанта
18.4% (26)
2:1 Фиорентина
8.5% (12)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:1 Аталанта
4.3% (6)
0:2 Аталанта
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Аталанта
1.4% (2)
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