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  3. Италия
  4. Серия A
Лацио
3:1
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Депаоли Фабио
2:0
20' Гол
Иммобиле Чиро
35' Желтая карточка
Монтипо Лоренцо
3:0
36' Пенальти
Корреа Хоакин
3:1
45' Гол
Сау Марко
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
19
Инсинье
Роберто
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
7
Гайч
Адольфо
25
Сау
Марко
Лацио
3-5-2
Беневенто
4-4-2

Ход матча

10'
Депаоли Фабио
1:0
20'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
2:0
35'
 
Монтипо Лоренцо
36'
Корреа Хоакин
3:0
45'
3:1
Сау Марко
(Инсинье Роберто)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 15 (3) 0.5
2. Альберто Луис 8 0.27
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.27
4. Милинкович-Савич Сергей 6 0.2
5. Корреа Хоакин 4 (1) 0.13
6. Лаццари Мануэль 2 0.07
7. Марушич Адам 2 0.07
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.16
2. Лападула Джанлука 4 0.13
3. Сау Марко 4 (1) 0.13
4. Летиция Гаэтано 3 0.1
5. Инсинье Роберто 2 0.06
6. Виола Николас 2 (1) 0.06
7. Ионице Артур 2 0.06
8. Кальдирола Лука 2 0.06
9. Гайч Адольфо 2 0.06
10. Глик Камил 1 0.03
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Туиа Алессандро 1 0.03
13. Фальке Яго 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Лукас Лейва 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Кайседо Фелипе 5 0
6. Эскаланте Гонсало 5 0
7. Иммобиле Чиро 3 1
8. Альберто Луис 4 0
9. Ачерби Франческо 4 0
10. Фарес Мохамед 4 0
11. Корреа Хоакин 2 1
12. Лаццари Мануэль 2 1
13. Пароло Марко 3 0
14. Марушич Адам 3 0
15. Перейра Андреас 3 0
16. Луис Фелипе 3 0
17. Мусаккио Матео 2 0
18. Милинкович-Савич Сергей 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 10 1
2. Глик Камил 7 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Туиа Алессандро 5 0
6. Ионице Артур 5 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Сау Марко 1 1
14. Маджио Кристиан 2 0
15. Лападула Джанлука 2 0
16. Инсинье Роберто 2 0
17. Летиция Гаэтано 2 0
18. Тельо Андрес 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 21.74% (10) 13.04% (6) 6.52% (3) 23.91% (11) 17.39% (8) 17.39% (8)
 Беневенто 6.67% (2) 10% (3) 23.33% (7) 30% (9) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио
Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина
Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Беневенто 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Беневенто Товарищеские матчи Лацио 6:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:5 Лацио Серия A
Лацио 5:1 Беневенто Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Ювентус 0:0 Заявка 31 18 9 4 61 - 27 63
4. Аталанта 0:0 Заявка 31 18 8 5 71 - 38 62
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио 3:1 Заявка 30 18 4 8 49 - 39 58
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья 2:1 Заявка 31 10 7 14 41 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя 1:2 Заявка 31 8 8 15 41 - 57 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто 1:3 Заявка 31 7 9 15 31 - 58 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 0:0 Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Лацио 3:1 Заявка 15 10 2 3 26 - 18 32
5. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
6. Аталанта 0:0 Заявка 16 9 4 3 41 - 22 31
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья 2:1 Заявка 15 7 3 5 26 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
18. Беневенто 1:3 Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио 3:1 Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус 0:0 Заявка 15 6 7 2 27 - 15 25
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто 1:3 Заявка 15 5 3 7 16 - 27 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя 1:2 Заявка 16 4 3 9 21 - 32 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья 2:1 Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Лацио 98.6% (138)
X 0.7% (1)
Беневенто 0.7% (1)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Беневенто
1.42
5.50
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лацио 3:1 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 3:1 Беневенто

Исход игры
Лацио
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
2:0 Лацио
50% (70)
2:1 Лацио
22.1% (31)
3:1 Лацио
11.4% (16)
1:0 Лацио
7.9% (11)
3:0 Лацио
5% (7)
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