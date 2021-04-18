Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Сау Марко изменил счет на табло!

44' Беневенто имеет хороший шанс забить.

44' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сау Марко бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

42' Беневенто имеет хороший шанс забить.

41' Удар от ворот произведет Беневенто

41' Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

41' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лацио имеет хороший шанс забить.

39' Лацио имеет хороший шанс забить.

38' Лацио нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

38' Лацио имеет хороший шанс забить.

38' Хорошую попытку сделал Альберто Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Лацио имеет хороший шанс забить.

36' Г О О О О Л - Корреа Хоакин из команды Лацио забивает с точки!

35' Монтипо Лоренцо получил желтую карточку от судьи

35' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лацио имеет хороший шанс забить.

33' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лацио имеет хороший шанс забить.

30' Лацио имеет хороший шанс забить.

30' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лацио имеет хороший шанс забить.

29' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Лацио имеет хороший шанс забить.

28' Беневенто имеет хороший шанс забить.

27' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Лацио

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Импрота Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лацио имеет хороший шанс забить.

23' Удар от ворот произведет Беневенто

23' Лацио имеет хороший шанс забить.

22' Беневенто имеет хороший шанс забить.

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Лацио имеет хороший шанс забить.

20' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!

20' Беневенто имеет хороший шанс забить.

19' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Лацио

17' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Лацио

14' Беневенто имеет хороший шанс забить.

14' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лацио имеет хороший шанс забить.

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Г О О О О Л - Депаоли Фабио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

10' Лацио имеет хороший шанс забить.

10' Удар от ворот произведет Беневенто

9' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Лацио

6' Ионице Артур оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Беневенто имеет хороший шанс забить.

5' Удар от ворот произведет Беневенто

5' Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' ШТАНГА! Пробил головой Иммобиле Чиро прямо в каркас ворот!

4' Лацио имеет хороший шанс забить.

3' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

3' Беневенто имеет хороший шанс забить.

3' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лацио имеет хороший шанс забить.

1' Удар от ворот произведет Лацио

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Беневенто начинает с центра поля