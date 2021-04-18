Лацио
5:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Беневенто
1:0
10' Гол в свои воротаДепаоли Фабио
2:0
20' ГолИммобиле Чиро
35' Желтая карточкаМонтипо Лоренцо
3:0
36' ПенальтиКорреа Хоакин
3:1
45' ГолСау Марко
4:1
48' Гол в свои воротаМонтипо Лоренцо
50' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
53' Желтая карточкаГлик Камил
4:1
55' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
4:2
62' ПенальтиВиола Николас
66' Undefined phrase: football_event_Лападула Джанлука
71' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
4:3
85' ГолГлик Камил
90' Желтая карточкаПароло Марко
5:3
90' ГолИммобиле Чиро
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
20'
35'
36'
3:0
45'
3:1
46'
48'
4:1
53'
55'
4:1
62'
4:2
85'
4:3
90'
90'
5:3
Статистика матча
-
5 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|16 (3)
|0.53
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.27
|3.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.27
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.2
|5.
|Корреа Хоакин
|4 (1)
|0.13
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.07
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.16
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.13
|3.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.13
|4.
|Виола Николас
|3 (2)
|0.1
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.1
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|7.
|Глик Камил
|2
|0.06
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.06
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.06
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|8
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|8
|0
|3.
|Лукас Лейва
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|8.
|Альберто Луис
|4
|0
|9.
|Пароло Марко
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|12.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|13.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|14.
|Марушич Адам
|3
|0
|15.
|Перейра Андреас
|3
|0
|16.
|Луис Фелипе
|3
|0
|17.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|18.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|1
|0
|20.
|Лулич Сенад
|1
|0
|21.
|Раду Стефан
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|11
|1
|2.
|Глик Камил
|8
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|5
|0
|6.
|Ионице Артур
|5
|0
|7.
|Дабо Брайан
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|1
|1
|14.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|15.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|16.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|17.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|18.
|Тельо Андрес
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
|Беневенто
|6.06% (2)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =1 -7Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина
Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|61 - 28
|62
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|43 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 59
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|33 - 60
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|18.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 5:3 Беневенто
Исход игры
Лацио
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
2:0 Лацио
50% (70)
2:1 Лацио
22.1% (31)
3:1 Лацио
11.4% (16)
1:0 Лацио
7.9% (11)
3:0 Лацио
5% (7)
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