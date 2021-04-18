Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!

96' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Беневенто имеет хороший шанс забить.

95' Удар от ворот произведет Беневенто

95' Худт Уэсли из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

94' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Пароло Марко получил желтую карточку от судьи

92' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Лацио имеет хороший шанс забить.

91' Беневенто имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Лацио имеет хороший шанс забить.

88' Удар от ворот произведет Лацио

88' Беневенто имеет хороший шанс забить.

87' Беневенто имеет хороший шанс забить.

85' После удара игрока из команды Беневенто мяч выносится вратарем на угловой

85' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Лацио

81' Инсинье Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Инсинье Роберто наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

79' Беневенто имеет хороший шанс забить.

78' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

76' Лацио имеет хороший шанс забить.

75' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Кальдирола Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Лападула Джанлука из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Беневенто имеет хороший шанс забить.

73' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Беневенто имеет хороший шанс забить.

71' Удар от ворот произведет Лацио

71' Глик Камил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Удар от ворот произведет Лацио

69' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лацио имеет хороший шанс забить.

68' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Беневенто , будет отменен из-за фола.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Беневенто имеет хороший шанс забить.

64' Беневенто имеет хороший шанс забить.

64' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

62' Г О О О О Л - Виола Николас из команды Беневенто забивает с точки!

62' После проверки VAR судья изменил решение - Беневенто пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Ионице Артур наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

61' Беневенто имеет хороший шанс забить.

61' Беневенто имеет хороший шанс забить.

61' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Беневенто имеет хороший шанс забить.

60' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Лацио имеет хороший шанс забить.

58' Беневенто имеет хороший шанс забить.

57' Удар от ворот произведет Беневенто

57' [player1] из команды [team] подал угловой слева.

56' Фарес Мохамед нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

55' ОН ПРОМАЗАЛ - Иммобиле Чиро пробил пенальти, но не смог забить!

55' После проверки VAR судья изменил решение - Лацио пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Глик Камил получил желтую карточку от судьи

52' Лацио имеет хороший шанс забить.

51' Лацио имеет хороший шанс забить.

50' Скьяттарелла Паскуале получил желтую карточку от судьи

50' Ионице Артур наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

48' Г О О О О Л - Монтипо Лоренцо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' Лацио имеет хороший шанс забить.

46' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля