—

Приветствую всех любителей футбола! В центральном поединке сегодняшнего игрового дня итальянской Серии А нас ждет противостояние между "Аталантой" и "Ювентусом". Обе команды продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, потому нас ждет интересный поединок, комментировать который будет для Вас Федосов Дмитрий!