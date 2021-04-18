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Аталанта
 
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Стадион:
Ювентус
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
Аталанта
3-4-1-2
Ювентус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 18 (1) 0.6
2. Сапата Дуван 13 (1) 0.43
3. Госенс Робин 9 0.3
4. Иличич Йосип 6 (2) 0.2
5. Гомес Алехандро 4 0.13
6. Пашалич Марио 4 0.13
7. Малиновский Руслан 3 (1) 0.1
8. Ромеро Кристиан 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Толой Рафаэл 2 0.07
11. Хатебур Ханс 2 0.07
12. Ламмерс Сэм 2 0.07
13. Фройлер Ремо 1 0.03
14. Паломино Хосе 1 0.03
15. Пессина Маттео 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.83
2. Мората Альваро 8 (1) 0.27
3. Кьеза Федерико 7 0.23
4. Маккенни Уэстон 5 0.17
5. Кулушевски Деян 4 0.13
6. Дибала Пауло 3 0.1
7. Ремзи Аарон 2 0.07
8. Бонуччи Леонардо 2 0.07
9. Рабио Адриен 2 0.07
10. Данило Луис 1 0.03
11. Мело Артур 1 0.03
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Толой Рафаэл 7 0
3. Де Рон Мартен 6 0
4. Госенс Робин 6 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 7 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Бернардески Федерико 3 0
10. Мело Артур 3 0
11. Де Лихт Маттайс 3 0
12. Маккенни Уэстон 3 0
13. Кьеза Федерико 1 1
14. Роналду Криштиану 2 0
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.27% (8) 14.08% (10) 19.72% (14) 19.72% (14) 21.13% (15) 14.08% (10)
 Ювентус 15% (9) 15% (9) 13.33% (8) 13.33% (8) 16.67% (10) 26.67% (16)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто
Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Ювентус 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Аталанта Серия A
Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан 2:1 Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа 1:2 Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан 2:1 Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
9. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа 1:2 Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
18. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:1 Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа 1:2 Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В центральном поединке сегодняшнего игрового дня итальянской Серии А нас ждет противостояние между "Аталантой" и "Ювентусом". Обе команды продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, потому нас ждет интересный поединок, комментировать который будет для Вас Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 140
Аталанта 34.3% (48)
X 34.3% (48)
Ювентус 31.4% (44)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Ювентус
2.47
3.68
3.10
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Новости
Где смотреть матч Аталанта - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус

Исход игры
Аталанта
34.3% (48)
Ничья
34.3% (48)
Ювентус
31.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
72.46% (100)
Меньше
27.54% (38)
Обе команды забьют
Да
91.3% (126)
Нет
8.7% (12)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
23.6% (33)
1:2 Ювентус
22.9% (32)
1:1 Ничья
19.3% (27)
2:2 Ничья
14.3% (20)
3:2 Аталанта
3.6% (5)
1:0 Аталанта
3.6% (5)
0:2 Ювентус
2.9% (4)
1:3 Ювентус
2.1% (3)
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