Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|18 (1)
|0.6
|2.
|Сапата Дуван
|13 (1)
|0.43
|3.
|Госенс Робин
|9
|0.3
|4.
|Иличич Йосип
|6 (2)
|0.2
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.13
|6.
|Пашалич Марио
|4
|0.13
|7.
|Малиновский Руслан
|3 (1)
|0.1
|8.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Толой Рафаэл
|2
|0.07
|11.
|Хатебур Ханс
|2
|0.07
|12.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.07
|13.
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|14.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|15.
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (5)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.27
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.23
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.17
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.13
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.1
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.07
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.07
|10.
|Данило Луис
|1
|0.03
|11.
|Мело Артур
|1
|0.03
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|18.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|6
|0
|4.
|Госенс Робин
|6
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|7
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|10.
|Мело Артур
|3
|0
|11.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|12.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|13.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|14.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.27% (8)
|14.08% (10)
|19.72% (14)
|19.72% (14)
|21.13% (15)
|14.08% (10)
|Ювентус
|15% (9)
|15% (9)
|13.33% (8)
|13.33% (8)
|16.67% (10)
|26.67% (16)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто
Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|49 - 48
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|38 - 35
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 45
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус
Исход игры
Аталанта
21.6% (11)
Ничья
33.3% (17)
Ювентус
45.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
70% (35)
Меньше
30% (15)
Обе команды забьют
Да
90% (45)
Нет
10% (5)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
29.4% (15)
1:1 Ничья
19.6% (10)
2:2 Ничья
11.8% (6)
2:1 Аталанта
11.8% (6)
1:3 Ювентус
5.9% (3)
3:1 Аталанта
3.9% (2)
0:1 Ювентус
3.9% (2)
3:2 Аталанта
3.9% (2)
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