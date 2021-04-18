Болонья
2:1
Перерыв
Стадион: Ренато Далл'Ара
Специя
1:0
12' ПенальтиОрсолини Риккардо
2:0
18' ГолБарроу Муса
2:1
34' ГолИсмайли Ардиан
36' Желтая карточкаБастони Симоне
39' Желтая карточкаСумаоро Адама
99
Барроу
Муса
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
88
Сена
Лео
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
Ход матча
12'
18'
2:0
34'
2:1
36'
39'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.29
|2.
|Барроу Муса
|7
|0.23
|3.
|Орсолини Риккардо
|5 (2)
|0.16
|4.
|Сванберг Маттиас
|3
|0.1
|5.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.06
|6.
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|7.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.06
|8.
|Паласио Родриго
|1
|0.03
|9.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|10.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.29
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.16
|3.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.13
|4.
|Пикколи Роберто
|4
|0.13
|5.
|Галабинов Андрей
|3
|0.1
|6.
|Маджоре Джулио
|3
|0.1
|7.
|Фариас Диего
|3
|0.1
|8.
|Побега Томмазо
|3
|0.1
|9.
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|10.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|11.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|13.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Риччи Матео
|0
|0
|17.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|18.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|19.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|20.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|7
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|6
|0
|5.
|Паласио Родриго
|5
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|9.
|Сориано Роберто
|4
|0
|10.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|11.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|3
|0
|13.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|14.
|Сансоне Никола
|2
|0
|15.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|16.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|17.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|18.
|Антов Валентин
|1
|0
|19.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|20.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|9
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|12.
|Фариас Диего
|3
|0
|13.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|14.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|15.
|Агудело Кевин
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|Специя
|2.5% (1)
|20% (8)
|12.5% (5)
|10% (4)
|30% (12)
|25% (10)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория
Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома
Специя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя
Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 27
|63
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|31
|18
|8
|5
|71 - 38
|62
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|3:1 Заявка
|30
|18
|4
|8
|49 - 39
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|2:1 Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|1:2 Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 57
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 58
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Лацио
|3:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|26 - 18
|32
|5.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|41 - 22
|31
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|2:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|18.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|3:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 15
|25
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 27
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 32
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|2:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Специя
Исход игры
Болонья
72.1% (101)
Ничья
20.7% (29)
Специя
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
2:1 Болонья
38.6% (54)
1:0 Болонья
22.1% (31)
1:1 Ничья
17.1% (24)
2:0 Болонья
7.1% (10)
1:2 Специя
5% (7)
3:2 Болонья
2.9% (4)
2:3 Специя
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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