Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ох, нехорошо это выглядит. Сена Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Болонья

40' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сумаоро Адама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

38' Паласио Родриго из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Барроу Муса видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

37' ШАНС! Барроу Муса вышел один на один с голкипером...

37' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Бастони Симоне получил желтую карточку от судьи

34' Г О О О О Л - Исмайли Ардиан изменил счет на табло!

33' Нзола М'Бала из команды Специя плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

33' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бастони Симоне из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

31' Удар от ворот произведет Болонья

29' Удар от ворот произведет Болонья

29' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Виньяли Лука из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Отличные скиллы показывает Верде Даниэле , обводя своих соперников

20' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

18' Г О О О О Л - Барроу Муса изменил счет на табло!

18' Болонья имеет хороший шанс забить.

18' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо из команды Болонья забивает с точки!

10' Удар от ворот произведет Специя

10' Как он промахнулся? Орсолини Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Болонья имеет хороший шанс забить.

9' Удар от ворот произведет Болонья

6' Маджоре Джулио из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Специя

3' Данило Ларанжера оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Риччи Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля