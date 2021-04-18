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  3. Италия
  4. Серия A
Болонья
4:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
1:0
12' Пенальти
Орсолини Риккардо
2:0
18' Гол
Барроу Муса
2:1
34' Гол
Исмайли Ардиан
36' Желтая карточка
Бастони Симоне
39' Желтая карточка
Сумаоро Адама
3:1
54' Гол
Сванберг Маттиас
4:1
60' Гол
Сванберг Маттиас
90'+2
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
28
Эрлич
Мартин
20
Бастони
Симоне
88
Сена
Лео
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
31
Верде
Даниэле
Болонья
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.29
2. Барроу Муса 7 0.23
3. Орсолини Риккардо 5 (2) 0.16
4. Сванберг Маттиас 5 0.16
5. Ольсен Сков Андреас 2 0.06
6. Сансоне Никола 2 0.06
7. Томиясу Такэхиро 2 0.06
8. Паласио Родриго 1 0.03
9. Схаутен Йерди 1 0.03
10. Виньято Эмануэль 1 0.03
11. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.29
2. Верде Даниэле 5 0.16
3. Гьяси Эммануэль 4 0.13
4. Пикколи Роберто 4 0.13
5. Галабинов Андрей 3 0.1
6. Маджоре Джулио 3 0.1
7. Фариас Диего 3 0.1
8. Побега Томмазо 3 0.1
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Риччи Матео 0 0
17. Рафаэл Биттенкур 0 0
18. Бартоломей Паоло 0 0
19. Марчицца Риккардо 0 0
20. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 7 0
3. Дейкс Митчелл 5 1
4. Данило Ларанжера 6 0
5. Паласио Родриго 5 0
6. Схаутен Йерди 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
9. Сориано Роберто 4 0
10. Томиясу Такэхиро 4 0
11. Виньято Эмануэль 4 0
12. Сумаоро Адама 3 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. Ольсен Сков Андреас 1 0
16. Скорупски Лукаш 1 0
17. М'Байе Ибрахим 1 0
18. Антов Валентин 1 0
19. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
20. Ювара Муса 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 9 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Исмайли Ардиан 2 1
12. Фариас Диего 3 0
13. Нзола М'Бала 3 0
14. Марчицца Риккардо 3 0
15. Агудело Кевин 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Акампора Дженнаро 2 0
18. Маджоре Джулио 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 9.76% (4) 19.51% (8) 14.63% (6) 17.07% (7) 19.51% (8) 19.51% (8)
 Специя 2.44% (1) 19.51% (8) 14.63% (6) 9.76% (4) 29.27% (12) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория
Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома
Специя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя
Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Специя 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:4 Специя Кубок Болонья 1:2 Специя Товарищеские матчи Болонья 0:0 Специя Серия B
Специя 1:1 Болонья Серия B Болонья 3:2 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
18. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Болонья 72.1% (101)
X 20.7% (29)
Специя 7.1% (10)
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1.65 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Болонья 4:1 Специя

Исход игры
Болонья
72.1% (101)
Ничья
20.7% (29)
Специя
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
2:1 Болонья
38.6% (54)
1:0 Болонья
22.1% (31)
1:1 Ничья
17.1% (24)
2:0 Болонья
7.1% (10)
1:2 Специя
5% (7)
3:2 Болонья
2.9% (4)
2:3 Специя
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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