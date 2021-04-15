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Милан
 
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Стадион:
Дженоа

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.5
2. Кесси Франк 10 (8) 0.33
3. Леау Рафаэл 6 0.2
4. Ребич Анте 6 0.2
5. Тео Эрнандес 4 0.13
6. Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
7. Диас Браим 2 0.07
8. Салемакерс Алексис 2 0.07
9. Калабрия Давиде 2 0.07
10. Хёуге Йенс 2 0.07
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Крунич Раде 1 0.03
14. Кастильехо Самуэль 1 0.03
15. Калюлю Пьер 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 10 0.33
2. Скамачча Джанлука 5 0.17
3. Пандев Горан 4 0.13
4. Пьяца Марко 3 0.1
5. Шомуродов Элдор 3 0.1
6. Дзаппакоста Давиде 2 0.07
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Чалханоглу Хакан 4 0
9. Кастильехо Самуэль 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Тонали Сандро 1 1
13. Кьяер Симон 2 0
14. Мейте Суалихо 2 0
15. Крунич Раде 2 0
16. Беннасер Исмаэль 2 0
17. Габбия Маттео 2 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 7 0
2. Гольданига Эдоардо 7 0
3. Бани Маттиа 6 0
4. Кришито Доменико 5 0
5. Мазиелло Андреа 5 0
6. Стротман Кевин 5 0
7. Дестро Маттиа 5 0
8. Пандев Горан 4 0
9. Радованович Иван 4 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Ровелла Николо 3 0
13. Перин Маттиа 1 1
14. Дзаппакоста Давиде 2 0
15. Пеллегрини Лука 2 0
16. Циборра Леннарт 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Стураро Стефано 1 0
19. Сапата Кристиан 1 0
20. Бираски Давиде 1 0
21. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.29% (8) 19.64% (11) 12.5% (7) 23.21% (13) 7.14% (4) 23.21% (13)
 Дженоа 18.75% (6) 15.63% (5) 6.25% (2) 34.38% (11) 15.63% (5) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе
Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Дженоа 2:2 Милан Серия A Милан 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A
Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Дженоа 1:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 49 - 48 43
9. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 3 часа 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Милан 96.4% (54)
    X 3.6% (2)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Дженоа
    1.51
    4.70
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Дженоа онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Дженоа

    Исход игры
    Милан
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    43.6% (24)
    2:0 Милан
    40% (22)
    3:0 Милан
    5.5% (3)
    3:1 Милан
    3.6% (2)
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