Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.5
|2.
|Кесси Франк
|10 (8)
|0.33
|3.
|Леау Рафаэл
|6
|0.2
|4.
|Ребич Анте
|6
|0.2
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|7.
|Диас Браим
|2
|0.07
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.07
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.07
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|13.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|14.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|10
|0.33
|2.
|Скамачча Джанлука
|5
|0.17
|3.
|Пандев Горан
|4
|0.13
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.1
|5.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.1
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|10.
|Далот Диогу
|4
|0
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|12.
|Тонали Сандро
|1
|1
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|15.
|Крунич Раде
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|17.
|Габбия Маттео
|2
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|7
|0
|2.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|3.
|Бани Маттиа
|6
|0
|4.
|Кришито Доменико
|5
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|6.
|Стротман Кевин
|5
|0
|7.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|8.
|Пандев Горан
|4
|0
|9.
|Радованович Иван
|4
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Ровелла Николо
|3
|0
|13.
|Перин Маттиа
|1
|1
|14.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|15.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|16.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Стураро Стефано
|1
|0
|19.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|20.
|Бираски Давиде
|1
|0
|21.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|14.29% (8)
|19.64% (11)
|12.5% (7)
|23.21% (13)
|7.14% (4)
|23.21% (13)
|Дженоа
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|34.38% (11)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе
Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Дженоа 1:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|49 - 48
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|38 - 35
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 45
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Исход игры
Милан
96.4% (53)
Ничья
3.6% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (30)
Меньше
44.44% (24)
Обе команды забьют
Да
51.85% (28)
Нет
48.15% (26)
Популярный счёт
2:1 Милан
43.6% (24)
2:0 Милан
40% (22)
3:0 Милан
5.5% (3)
3:1 Милан
3.6% (2)
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