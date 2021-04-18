Томас Ринкон падает на линии штрафной площадки, но арбитр тут же показывает, что фола не было - нужно вставать.

Мяч после удара Андреа Белотти из-за пределов штрафной площадки разминается со створом ворот.

Брайан Кристанте находит возможность для удара, выстреливает без помех, но отправляет мяч выше перекладины.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3-1!!! РИНКОН!!! Белотти перехватывает мяч, входит в штрафную площадку левым краем и катит на Ринкона, который отправляет игровой снаряд в сетку ударом в касание.

87' Разыгрывают стандарт "быки", затем пробивает Андреа Белотти, но попадает в соперника.

86' Диавара нарушает правила перед своей штрафной площадкой, получает жёлтую карточку, которая становится для него второй - удаление.

85' На половине поля "Ромы" был зафиксирован фол, больше разрешённого себе позволил Симоне Дзадза.

84' А у "Ромы" Пасторе меняет Вильяра.

83' По одной замене в составах команд. У "Торино" вместо Верди выходит Базелли.

82' А "Торино" не закрывается у своих ворот, даже несмотря на лидерство в счёте, а продолжает атаковать и пытается увеличить перевес.

80' Очередной угловой "Торино" вновь к удару в створ не привёл, мяч перелетел через штрафную площадку и ушёл в аут.

79' МИРАНТЕ! Выручает сейчас свою команду Антонио, справляясь с мощнейшим ударом Мандрагоры из пределов штрафной площадки.

78' Гонсало Вильяр выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга со стандарта, но делает это неудачно - в руках голкипера мяч.

77' Двойная замена от Пауло Фонсеки. Карсдорп и Джеко выходят, Рейнолдс и Майораль уходят.

76' Диавара нарушает правила, толкая в спину Ринкона. Получил "горчичник", и от Иццо пару ласковых выслушал.

75' Впервые в матче "Торино" выходит вперёд. Очень вовремя Давиде Никола выпустил Дзадзу, как ни крути, а чутье тренера сработало.

74' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ДЗАДЗА!!! Невероятно, первым касанием Дзадза забивает гол. Белотти оказывается перед Миранте и пробивает - Антонио отражает мяч перед собой, а первый на добивании Симоне.

73' Две замены у "Торино". Дзадза меняет Санабрию, а Ринкон Лукича.

72' Теперь и "быки" показывают, что умеют подолгу владеть мячом. Второй тайм получается не таким ярким, как первый. Опасных моментов на порядок меньше.

70' Фланговая атака "Ромы" завершается тем, что был выполнен навес в штрафную площадь, с которым справился Ваня Милинкович-Савич.

69' Затяжная позиционная атака "Ромы" продолжается. Но пока нет вариантов для обострения, наблюдается серия коротких и средних передач.

68' А теперь фол со стороны гостей. Борха Майораль уронил Андреа Белотти в центре поля.

67' Симоне Верди сбивает Брайана Рейнолдса, пытавшегося развить быструю атаку, и получает жёлтую карточку.

66' Замена и у "Ромы". Диавара появляется вместо Верету.

65' Уже привычная связка Верди-Бремер снова в действии. Первый навесил с угла поля, второй попытался пробить, но сделал это слишком неудачно, направил мяч не в сторону ворот, а вдоль.

63' Замена в составе "Торино". Выходит Синго вместо Войводы.

62' "Быки" исполнили корнер с левого фланга, гости отбились, но подбор за хозяевами.

61' Мхитарян подобрал мяч перед штрафной площадкой, сразу подавать не стал, а решил сменить вектор атаки, переведя игровой снаряд на левый край.

60' Парадокс - в первом тайме "быки" играли первым номером, но не забили, а действуя большую часть времени без мяча во втором, забивают гол и сравнивают результат.

59' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! САНАБРИЯ!!! Ансальди выполняет подачу во вратарскую с левого фланга, выходит из ворот Миранте, но его опережает Санабрия, переправляя мяч в сетку головой.

59' "Рома" продолжает контролировать мяч, делая это подальше от своих владений, в районе центра поля. "Быкам" не удаётся играть первым номером.

58' Симоне Верди выполняет подачу от углового флажка, снова выигрывает позицию Бремер и пробивает - мимо.

57' "Торино" получает право на штрафной удар. В центральном круге по ногам получил Николя Н'Кулу.

56' Карлес Перес пробивает с правого края штрафной площади - Ми­лин­ко­вич-Са­вич отбивает перед собой, а затем добивает мяч в ворота Мхитарян, но делает это из очевиднейшего офсайда.

54' Нарушение правил фиксирует судья - Гонсало Вильяр подсел под Роландо Мандрагору.

53' Пока не видим мы остроты у ворот Антонио Миранте, как это было в первом тайме. Сейчас римляне не только держат оборону, но и сами атакуют.

52' Николя Н'Кулу срывает быструю атаку соперника, за что и получает наказание в виде жёлтой карточки.

51' Штрафной удар в исполнении "Ромы" завершился неточным ударом из центра штрафной площадки.

50' Мандрагора нарушает правила перед своей штрафной площадью - досталось Вильяру.

49' Рожер Ибаньес нарушил правила в борьбе с Белотти, прихватил защитник "Ромы" Андреа руками.

48' Симоне Верди выполнил подачу в центр штрафной с углового с левого фланга. Откликнулся Бремер и пробил, но слишком слабо и неточно, правее ворот.

47' В перерыве произошла замена в составе "Ромы". Вышел Мхитарян вместо Педро.