Торино
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Рома
0:1
3' ГолМайораль Борха
51' Желтая карточкаН'Кулу Николя
1:1
57' ГолСанабрия Антонио
65' Желтая карточкаВерди Симоне
2:1
71' ГолДзадза Симоне
75' Желтая карточкаДиавара Амаду
85' Вторая желтая карточкаДиавара Амаду
24
Верди
Симоне
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:1
51'
57'
65'
71'
2:1
75'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.4
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.2
|3.
|Санабрия Антонио
|5
|0.17
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.13
|5.
|Лукич Саша
|3
|0.1
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|7.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.07
|9.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|13.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|15.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.32
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.29
|3.
|Майораль Борха
|8
|0.26
|4.
|Джеко Эдин
|7
|0.23
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|5 (1)
|0.16
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.13
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.13
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|10.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|11.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|7
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|5.
|Верди Симоне
|4
|0
|6.
|Белотти Андреа
|4
|0
|7.
|Линетти Кароль
|4
|0
|8.
|Лукич Саша
|4
|0
|9.
|Н'Кулу Николя
|3
|0
|10.
|Иццо Армандо
|3
|0
|11.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Войвода Мергим
|2
|0
|15.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|16.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|17.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|18.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|19.
|Гояк Амер
|1
|0
|20.
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|4.
|Педро Родригес
|4
|1
|5.
|Кристанте Бриан
|5
|0
|6.
|Перес Бруно
|5
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Миранте Антонио
|2
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|16.
|Сантон Давиде
|1
|0
|17.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|18.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|19.
|Майораль Борха
|1
|0
|20.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|36.59% (15)
|Рома
|15.09% (8)
|20.75% (11)
|22.64% (12)
|9.43% (5)
|15.09% (8)
|16.98% (9)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|61 - 28
|62
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|1:2 Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 46
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|43 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 59
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Торино
|2:1 Заявка
|30
|6
|12
|12
|44 - 53
|30
|17.
|Беневенто
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|33 - 60
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|1:2 Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|2:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|22 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 29
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Торино 2:1 Рома
Исход игры
Торино
4.9% (7)
Ничья
18.2% (26)
Рома
76.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:2 Рома
58% (83)
1:1 Ничья
16.1% (23)
0:1 Рома
8.4% (12)
0:2 Рома
4.9% (7)
2:1 Торино
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Рома
2.1% (3)
2:3 Рома
1.4% (2)
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