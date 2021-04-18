  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Торино
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Рома
0'
0:1
3' Гол
Майораль Борха
51' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
1:1
57' Гол
Санабрия Антонио
65' Желтая карточка
Верди Симоне
2:1
71' Гол
Дзадза Симоне
75' Желтая карточка
Диавара Амаду
85' Вторая желтая карточка
Диавара Амаду
90'+2
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
27
Войвода
Мергим
7
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
24
Верди
Симоне
15
Ансальди
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
9
Белотти
Андреа
83
Миранте
Антонио
20
Фасио
Федерико
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
19
Рейнолдс
Брайан
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
11
Педро
Родригес
21
Майораль
Борха
Торино
3-5-2
Рома
3-4-2-1

Ход матча

3'
0:1
Майораль Борха
(Педро Родригес)
46'
 
Мхитарян Генрих
Педро Родригес
51'
Н'Кулу Николя
 
57'
Санабрия Антонио
(Ансальди Кристиан)
1:1
63'
Синго Уилфрид
Войвода Мергим
 
65'
 
Диавара Амаду
Верету Жордан
65'
Верди Симоне
 
71'
Дзадза Симоне
Санабрия Антонио
 
71'
Ринкон Томас
Лукич Саша
 
71'
Дзадза Симоне
2:1
75'
 
Диавара Амаду
75'
 
Карсдорп Рик
Рейнолдс Брайан
75'
 
Джеко Эдин
Майораль Борха
82'
 
Пасторе Хавьер
Вильяр Гонсало
82'
Базелли Даниэле
Верди Симоне
 
85'
 
Диавара Амаду

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (3) 0.4
2. Дзадза Симоне 6 0.2
3. Санабрия Антонио 5 0.17
4. Бремер Глейсон 4 0.13
5. Лукич Саша 3 0.1
6. Бонаццоли Федерико 2 0.07
7. Мандрагора Роландо 2 0.07
8. Иццо Армандо 2 0.07
9. Верди Симоне 1 0.03
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Синго Уилфрид 1 0.03
12. Мейте Суалихо 1 0.03
13. Гояк Амер 1 0.03
14. Н'Кулу Николя 1 0.03
15. Линетти Кароль 1 0.03
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.32
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.29
3. Майораль Борха 8 0.26
4. Джеко Эдин 7 0.23
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.16
6. Педро Родригес 4 0.13
7. Манчини Джанлука 4 0.13
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Карсдорп Рик 1 0.03
10. Перес Бруно 1 0.03
11. Диавара Амаду 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Кристанте Бриан 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Эль-Шаарави Стефан 0 0
17. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 7 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Дзадза Симоне 4 0
5. Верди Симоне 4 0
6. Белотти Андреа 4 0
7. Линетти Кароль 4 0
8. Лукич Саша 4 0
9. Н'Кулу Николя 3 0
10. Иццо Армандо 3 0
11. Буонджорно Алессандро 3 0
12. Бонаццоли Федерико 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Войвода Мергим 2 0
15. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
16. Ансальди Кристиан 1 0
17. Родригес Рикардо 1 0
18. Базелли Даниэле 1 0
19. Гояк Амер 1 0
20. Мандрагора Роландо 1 0
21. Сегре Джакопо 1 0
22. Бремер Глейсон 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 9 0
3. Вильяр Гонсало 6 0
4. Педро Родригес 4 1
5. Кристанте Бриан 5 0
6. Перес Бруно 5 0
7. Кумбулла Мараш 5 0
8. Ибаньес Рожер 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Миранте Антонио 2 0
15. Мхитарян Генрих 2 0
16. Сантон Давиде 1 0
17. Эль-Шаарави Стефан 1 0
18. Карсдорп Рик 1 0
19. Майораль Борха 1 0
20. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 12.2% (5) 9.76% (4) 14.63% (6) 9.76% (4) 17.07% (7) 36.59% (15)
 Рома 15.09% (8) 20.75% (11) 22.64% (12) 9.43% (5) 15.09% (8) 16.98% (9)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома
Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рома 3:1 Торино Серия A Торино 2:3 Рома Серия A Рома 0:2 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A
Торино 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома 1:2 Заявка 31 16 6 9 55 - 46 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Торино 2:1 Заявка 30 6 12 12 44 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома 1:2 Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино 2:1 Заявка 15 2 8 5 22 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома 1:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 29 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино 2:1 Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3-1!!! РИНКОН!!! Белотти перехватывает мяч, входит в штрафную площадку левым краем и катит на Ринкона, который отправляет игровой снаряд в сетку ударом в касание. 
  • 90'
    Брайан Кристанте находит возможность для удара, выстреливает без помех, но отправляет мяч выше перекладины. 
  • Дополнительное время
    90'
    Команды переиграют 4 минуты. 
  • 89'
    Мяч после удара Андреа Белотти из-за пределов штрафной площадки разминается со створом ворот. 
  • Судья
    88'
    Томас Ринкон падает на линии штрафной площадки, но арбитр тут же показывает, что фола не было - нужно вставать. 
  • 87'
    Разыгрывают стандарт "быки", затем пробивает Андреа Белотти, но попадает в соперника. 
  • Жёлтая и сразу красная
    86'
    Диавара нарушает правила перед своей штрафной площадкой, получает жёлтую карточку, которая становится для него второй - удаление. 
  • Фол, нарушение
    85'
    На половине поля "Ромы" был зафиксирован фол, больше разрешённого себе позволил Симоне Дзадза. 
  • Замена
    84'
    А у "Ромы" Пасторе меняет Вильяра. 
  • Замена
    83'
    По одной замене в составах команд. У "Торино" вместо Верди выходит Базелли. 
  • 82'
    А "Торино" не закрывается у своих ворот, даже несмотря на лидерство в счёте, а продолжает атаковать и пытается увеличить перевес. 
  • Угловой
    80'
    Очередной угловой "Торино" вновь к удару в створ не привёл, мяч перелетел через штрафную площадку и ушёл в аут. 
  • Опасный момент
    79'
    МИРАНТЕ! Выручает сейчас свою команду Антонио, справляясь с мощнейшим ударом Мандрагоры из пределов штрафной площадки. 
  • 78'
    Гонсало Вильяр выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга со стандарта, но делает это неудачно - в руках голкипера мяч. 
  • Замена
    77'
    Двойная замена от Пауло Фонсеки. Карсдорп и Джеко выходят, Рейнолдс и Майораль уходят. 
  • Желтая карточка
    76'
    Диавара нарушает правила, толкая в спину Ринкона. Получил "горчичник", и от Иццо пару ласковых выслушал. 
  • 75'
    Впервые в матче "Торино" выходит вперёд. Очень вовремя Давиде Никола выпустил Дзадзу, как ни крути, а чутье тренера сработало. 
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ДЗАДЗА!!! Невероятно, первым касанием Дзадза забивает гол. Белотти оказывается перед Миранте и пробивает - Антонио отражает мяч перед собой, а первый на добивании Симоне. 
  • Замена
    73'
    Две замены у "Торино". Дзадза меняет Санабрию, а Ринкон Лукича. 
  • 72'
    Теперь и "быки" показывают, что умеют подолгу владеть мячом. Второй тайм получается не таким ярким, как первый. Опасных моментов на порядок меньше. 
  • 70'
    Фланговая атака "Ромы" завершается тем, что был выполнен навес в штрафную площадь, с которым справился Ваня Милинкович-Савич. 
  • 69'
    Затяжная позиционная атака "Ромы" продолжается. Но пока нет вариантов для обострения, наблюдается серия коротких и средних передач. 
  • Фол, нарушение
    68'
    А теперь фол со стороны гостей. Борха Майораль уронил Андреа Белотти в центре поля. 
  • Желтая карточка
    67'
    Симоне Верди сбивает Брайана Рейнолдса, пытавшегося развить быструю атаку, и получает жёлтую карточку. 
  • Замена
    66'
    Замена и у "Ромы". Диавара появляется вместо Верету. 
  • Угловой
    65'
    Уже привычная связка Верди-Бремер снова в действии. Первый навесил с угла поля, второй попытался пробить, но сделал это слишком неудачно, направил мяч не в сторону ворот, а вдоль. 
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Торино". Выходит Синго вместо Войводы. 
  • Угловой
    62'
    "Быки" исполнили корнер с левого фланга, гости отбились, но подбор за хозяевами. 
  • 61'
    Мхитарян подобрал мяч перед штрафной площадкой, сразу подавать не стал, а решил сменить вектор атаки, переведя игровой снаряд на левый край. 
  • 60'
    Парадокс - в первом тайме "быки" играли первым номером, но не забили, а действуя большую часть времени без мяча во втором, забивают гол и сравнивают результат. 
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! САНАБРИЯ!!! Ансальди выполняет подачу во вратарскую с левого фланга, выходит из ворот Миранте, но его опережает Санабрия, переправляя мяч в сетку головой. 
  • 59'
    "Рома" продолжает контролировать мяч, делая это подальше от своих владений, в районе центра поля. "Быкам" не удаётся играть первым номером. 
  • Угловой
    58'
    Симоне Верди выполняет подачу от углового флажка, снова выигрывает позицию Бремер и пробивает - мимо. 
  • Фол, нарушение
    57'
    "Торино" получает право на штрафной удар. В центральном круге по ногам получил Николя Н'Кулу.
  • Офсайд
    56'
    Карлес Перес пробивает с правого края штрафной площади - Ми­лин­ко­вич-Са­вич отбивает перед собой, а затем добивает мяч в ворота Мхитарян, но делает это из очевиднейшего офсайда. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Нарушение правил фиксирует судья - Гонсало Вильяр подсел под Роландо Мандрагору. 
  • 53'
    Пока не видим мы остроты у ворот Антонио Миранте, как это было в первом тайме. Сейчас римляне не только держат оборону, но и сами атакуют. 
  • Желтая карточка
    52'
    Николя Н'Кулу срывает быструю атаку соперника, за что и получает наказание в виде жёлтой карточки. 
  • 51'
    Штрафной удар в исполнении "Ромы" завершился неточным ударом из центра штрафной площадки. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Мандрагора нарушает правила перед своей штрафной площадью - досталось Вильяру. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Рожер Ибаньес нарушил правила в борьбе с Белотти, прихватил защитник "Ромы" Андреа руками. 
  • Угловой
    48'
    Симоне Верди выполнил подачу в центр штрафной с углового с левого фланга. Откликнулся Бремер и пробил, но слишком слабо и неточно, правее ворот. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошла замена в составе "Ромы". Вышел Мхитарян вместо Педро. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-1 уходим на перерыв. 
  • 45'
    Мергим Войвода выполняет очередной заброс в штрафную площадку, устремился к мячу Белотти, но успел опередить его Кристанте, выбивший игровой снаряд в аут. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Показывают нам статистику ударов по воротам, огромнейший перевес имеют хозяева: 13-3. 
  • 43'
    Продолжают команды действовать на высоких скоростях, больше это касается хозяев, которым необходимо отыгрываться. 
  • 42'
    Угловой удар в исполнении Карлеса Переса проблем защите "Торино" не создал, отбились "быки". 
  • Опасный момент
    40'
    Ваня Милинкович-Савич выручает свою команду после того, как с ним на свидание выскочил Педро.
  • 39'
    Симоне Верди навесил в штрафную площадь от углового флажка - вышел из ворот Миранте и выбил мяч кулаками. 
  • Угловой
    38'
    Симоне Верди навешивает в штрафную площадь, но попадает в соперника, от которого мяч уходит за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Кристиан Ансальди прерывает атаку "Ромы" левым флангом, но делает это при помощи фола. 
  • 35'
    Не ладятся кроссы у "быков" и со штрафных ударов, не получается нанести удар головой. Сейчас снова стандарт в виде штрафного получился холостым, Симоне Верди партнёров не нашёл. 
  • 33'
    И снова без удара завершается угловой удар в исполнении "Торино". Пока количество не перерастает в качество. 
  • Угловой
    32'
    Активные действия Кристиана Ансальди на левом фланге приводят к заработанному угловому. 
  • Опасный момент
    31'
    БЕЛОТТИ! Андреа ворвался в штрафную площадь при помощи дриблинга, а затем пробил по воротам, но Антонио Миранте успел выставить руки и мяч отразил. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Николя Н'Кулу нарушает правила на фланге, после чего выслушивает устное замечание от арбитра. 
  • 28'
    Ещё один удар от "Торино", на сей раз напомнил о себе Андреа Белотти, но с его выстрелом без особых проблем справился Антонио Миранте. 
  • Опасный момент
    27'
    Антонио Санабриа получает мяч в штрафной площадке и стреляет в дальний угол с правого края, но не попадает в створ. 
  • Опасный момент
    26'
    Гонсало Вильяр мог сейчас увеличивать перевес своей команды, но, выиграв воздух, пробил прямо в голкипера "Торино". 
  • 24'
    Карлес Перес обыграл на правом фланге Кристиана Ансальди, а вот подать не смог, так как тут же перед ним вырос ещё и Бремер. 
  • 23'
    Показывает Пауло Фонсека своим подопечным, чтобы действовали максимально близко с соперниками, которые и правда имеют много пространства. 
  • 21'
    Симоне Верди берёт игру на себя, доходит до штрафной площадки и подаёт - мяч оказывается в зоне, где никого не было. 
  • 20'
    Пока не складываются отношения с точностью у "Торино", слишком много неточных ударов, хотя позиции хорошие. 
  • 18'
    Саша Лукич стреляет по воротам после того, как мяч отскочил к нему от соперника, но не попадает в цель. 
  • 17'
    Армандо Иццо выигрывает позицию и пробивает по воротам после кросса от углового флажка, но в створ не попадает. 
  • Угловой
    16'
    Ещё один корнер готовятся исполнить хозяева. Предыдущие попытки ничем интересным не заканчивались. 
  • Опасный момент
    15'
    Саша Лукич исполнил подачу со штрафного, мяч полетел в угол ворот, но Антонио Миранте среагировал и игровой снаряд отразил. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Педро нарушает правила на чужой половине поля, это видит Давиде Масса и даёт свисток. 
  • 12'
    Роландо Мандрагора попытал удачу посредством дальнего удара, но направить мяч в створ не смог. 
  • 11'
    "Быки" ничего не создают посредством углового, первыми на мяче были футболисты "Ромы". 
  • Угловой
    10'
    Мергим Войвода выполняет навес в штрафную площадь, с которым справляются защитники "Ромы" и выносят мяч на угловой. 
  • 9'
    Пока не удаётся хозяевам наладить контроль мяча, да и редко они с ним встречаются. "Рома" за счёт владения не позволяет сопернику ответить после пропущенного гола. 
  • 8'
    Очень плохо начинается встреча для "быков", которые уже оказываются в роли догоняющих. Ждём реакцию "Торино". 
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАЙОРАЛЬ!!! Пересмотрели эпизод с голом Борхи Майораля и вынесли вердикт - офсайда не было, счёт открыт. Выход 1 на 1 приносит "волкам" гол. 
  • Офсайд
    5'
    Борха Майораль выходит 1 на 1 с Милинковичем-Савичем и забивает гол, который отменяется из-за офсайда. 
  • 4'
    Рожер Ибаньес выигрывает воздух в своей штрафной площади и делает мягкую скидку Антонио Миранте. 
  • 3'
    Пока без мяча работают хозяева. Но и "Рома" не форсирует события, довольствуясь наличием мяча на своей части поля. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и сразу же бросились в атаку, но передача на правый фланг на Карлеса Переса оказалась неточной. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал в Турине. 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Торино" - "Рома", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 143
    Торино 4.9% (7)
    X 18.2% (26)
    Рома 76.9% (110)
    Все прогнозы
    2.14 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Рома
    3.02
    4.66
    28.16
    Все Коэффициенты
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Торино 2:1 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Торино 2:1 Рома

Исход игры
Торино
4.9% (7)
Ничья
18.2% (26)
Рома
76.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:2 Рома
58% (83)
1:1 Ничья
16.1% (23)
0:1 Рома
8.4% (12)
0:2 Рома
4.9% (7)
2:1 Торино
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Рома
2.1% (3)
2:3 Рома
1.4% (2)
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