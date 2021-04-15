Торино
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|5
|0.17
|3.
|Санабрия Антонио
|4
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.14
|5.
|Лукич Саша
|3
|0.1
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|7.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.07
|9.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|13.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|15.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.33
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.3
|3.
|Майораль Борха
|7
|0.23
|4.
|Джеко Эдин
|7
|0.23
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|5 (1)
|0.17
|6.
|Манчини Джанлука
|4
|0.13
|7.
|Педро Родригес
|4
|0.13
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|10.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|11.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|7
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|5.
|Белотти Андреа
|4
|0
|6.
|Линетти Кароль
|4
|0
|7.
|Лукич Саша
|4
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|11.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Войвода Мергим
|2
|0
|15.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|16.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|17.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|18.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|19.
|Гояк Амер
|1
|0
|20.
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|4.
|Педро Родригес
|4
|1
|5.
|Кристанте Бриан
|5
|0
|6.
|Перес Бруно
|5
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|9.
|Верету Жордан
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Джеко Эдин
|2
|0
|12.
|Фасио Федерико
|2
|0
|13.
|Миранте Антонио
|2
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|15.
|Диавара Амаду
|2
|0
|16.
|Сантон Давиде
|1
|0
|17.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|18.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|19.
|Майораль Борха
|1
|0
|20.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|36.59% (15)
|Рома
|15.09% (8)
|20.75% (11)
|22.64% (12)
|9.43% (5)
|15.09% (8)
|16.98% (9)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|49 - 48
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|38 - 35
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 45
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Торино - Рома
Исход игры
Торино
2% (1)
Ничья
15.7% (8)
Рома
82.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
1:2 Рома
62.7% (32)
1:1 Ничья
15.7% (8)
0:1 Рома
7.8% (4)
0:2 Рома
5.9% (3)
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