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Торино
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (3) 0.41
2. Дзадза Симоне 5 0.17
3. Санабрия Антонио 4 0.14
4. Бремер Глейсон 4 0.14
5. Лукич Саша 3 0.1
6. Бонаццоли Федерико 2 0.07
7. Мандрагора Роландо 2 0.07
8. Иццо Армандо 2 0.07
9. Верди Симоне 1 0.03
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Синго Уилфрид 1 0.03
12. Мейте Суалихо 1 0.03
13. Гояк Амер 1 0.03
14. Н'Кулу Николя 1 0.03
15. Линетти Кароль 1 0.03
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.33
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.3
3. Майораль Борха 7 0.23
4. Джеко Эдин 7 0.23
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.17
6. Манчини Джанлука 4 0.13
7. Педро Родригес 4 0.13
8. Спинаццола Леонардо 2 0.07
9. Карсдорп Рик 1 0.03
10. Перес Бруно 1 0.03
11. Диавара Амаду 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Кристанте Бриан 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Эль-Шаарави Стефан 0 0
17. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 7 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Дзадза Симоне 4 0
5. Белотти Андреа 4 0
6. Линетти Кароль 4 0
7. Лукич Саша 4 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Буонджорно Алессандро 3 0
11. Н'Кулу Николя 2 0
12. Бонаццоли Федерико 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Войвода Мергим 2 0
15. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
16. Ансальди Кристиан 1 0
17. Родригес Рикардо 1 0
18. Базелли Даниэле 1 0
19. Гояк Амер 1 0
20. Мандрагора Роландо 1 0
21. Сегре Джакопо 1 0
22. Бремер Глейсон 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 9 0
3. Вильяр Гонсало 6 0
4. Педро Родригес 4 1
5. Кристанте Бриан 5 0
6. Перес Бруно 5 0
7. Кумбулла Мараш 5 0
8. Ибаньес Рожер 5 0
9. Верету Жордан 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Джеко Эдин 2 0
12. Фасио Федерико 2 0
13. Миранте Антонио 2 0
14. Мхитарян Генрих 2 0
15. Диавара Амаду 2 0
16. Сантон Давиде 1 0
17. Эль-Шаарави Стефан 1 0
18. Карсдорп Рик 1 0
19. Майораль Борха 1 0
20. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 12.2% (5) 9.76% (4) 14.63% (6) 9.76% (4) 17.07% (7) 36.59% (15)
 Рома 15.09% (8) 20.75% (11) 22.64% (12) 9.43% (5) 15.09% (8) 16.98% (9)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома
Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рома 3:1 Торино Серия A Торино 2:3 Рома Серия A Рома 0:2 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A
Торино 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 49 - 48 43
9. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Торино 2% (1)
    X 16% (8)
    Рома 82% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Рома
    3.50
    3.75
    2.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торино - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Торино - Рома

    Исход игры
    Торино
    2% (1)
    Ничья
    15.7% (8)
    Рома
    82.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (34)
    Меньше
    32% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    62.7% (32)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    0:1 Рома
    7.8% (4)
    0:2 Рома
    5.9% (3)
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