  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Наполи
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
36' Гол в свои ворота
Ханданович Самир
38' Желтая карточка
Кулибали Калиду
1:1
55' Гол
Эриксен Кристиан
60'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
24
Эриксен
Кристиан
36
Дармиан
Маттео
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Наполи
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

36'
Ханданович Самир
1:0
38'
Кулибали Калиду
 
55'
1:1
Эриксен Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 15 (6) 0.48
2. Лосано Ирвинг 9 0.29
3. Мертенс Дрис 8 0.26
4. Политано Маттео 8 0.26
5. Зелиньски Пётр 6 0.19
6. Осимхен Виктор 5 0.16
7. Петанья Андреа 4 0.13
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
9. Демме Диего 2 0.06
10. Фабиан Руис 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.03
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.68
2. Мартинес Лаутаро 15 0.48
3. Хакими Ашраф 6 0.19
4. Санчес Алексис 5 0.16
5. Барелла Николо 3 0.1
6. Д'Амброзио Данило 3 0.1
7. Шкриньяр Милан 3 0.1
8. Перишич Иван 2 0.06
9. Дармиан Маттео 2 0.06
10. Гальярдини Роберто 2 0.06
11. Брозович Марсело 1 0.03
12. Видаль Артуро 1 0.03
13. Де Врей Стефан 1 0.03
14. Янг Эшли 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Кулибали Калиду 9 1
2. Ди Лоренцо Джованни 10 0
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Лосано Ирвинг 5 0
5. Руй Мариу 4 0
6. Демме Диего 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Манолас Костас 3 0
9. Элмас Эльиф 3 0
10. Оспина Давид 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0
17. Ррахмани Амир 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 6 0
2. Барелла Николо 5 0
3. Хакими Ашраф 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Раноккия Андреа 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Гальярдини Роберто 2 0
15. Ханданович Самир 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.81% (5) 12.5% (8) 20.31% (13) 12.5% (8) 23.44% (15) 23.44% (15)
 Интер Милан 9.23% (6) 10.77% (7) 9.23% (6) 18.46% (12) 29.23% (19) 23.08% (15)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи
Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Интер Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:1 Наполи Кубок
Наполи 1:3 Интер Милан Серия A Наполи 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:1 Заявка 31 23 5 3 69 - 28 74
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Наполи 1:0 Заявка 31 20 2 9 66 - 34 62
5. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Торино Заявка 30 6 12 12 45 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи 1:0 Заявка 15 11 1 3 38 - 14 34
5. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
6. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан 0:1 Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи 1:0 Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 59'
    Хорошая атака "Наполи", Политано сделал передачу на Демме, а вот удар у Диего не получился. Совсем в сторону от ворот получилось.
  • 57'
    Удалось "Интеру" быстро сравнять счёт, а вот будут ли гости стараться вырваться победу? Посмотрим.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Эриксен! 1:1!
    Прострел с левого фланга в штрафную площадь "Наполи", защитник гостей мяч выбил, а набегавший Эриксен с линии штрафной площади идеальным бильярдным ударом вогнал мяч в сетку впритирку со штангой!
  • 54'
    Ещё одна атака "Наполи", последовал прострел с правого фланга, Де Врей отлично играет на перехвате, мяч выбит.
  • 53'
    Перешли игроки "Наполи" на половину поля соперника, поиграли в пас, но удалось гостям на перехвате сыграть.
  • 52'
    Высоко прессингует "Интер", и что интересно, "Наполи" во втором тайме не так свободно себя чувствует впереди.
  • 50'
    В целом, рисунок игры у нас не меняется. "Интер" должен больше инициативу к своим рукам прибирать, всё же гостям надо отыгрываться.
  • 48'
    Эриксен получил мяч слева в штрафной площади соперника, но Политано снял у него с ноги снаряд. Тут скорее Кристиан не успел сконцентрироваться.
  • Фол, нарушение
    47'
    Лукаку наносил удар из-за пределов штрафной площади, в створ не попал. Но там было нарушение правил со стороны гостей.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Игроки "Наполи" смотрятся активнее, им удалось забить весьма курьёзный гол, но всё же "Интер" смотрится опаснее, и Лукаку уже дважды попал в каркас. Второй тайм точно будет интересным! Отдохнём!
  • 45'
    Хорошая атака "Интера", мяч после рикошета прилетел к Мартинесу, который один на один выбежал, но пространства ему не хватило, Мерет успел на выходе сыграть!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Хакими прострелил справа к линии штрафной площади, но получилось не очень удачно. Тут даже скорее просто мяч отскочил, в итоге удалось его выбить игрокам "Наполи".
  • 43'
    Осимхен получил мяч перед штрафной площадью соперника, но сразу же у него его выбили. Не очень получается игра у Виктора сегодня.
  • 42'
    Последняя пятиминутка первого тайма идёт у нас. Чуть успокоилась игра, "Наполи" продолжает больше владеть мячом.
  • 40'
    Да, бывает в футболе и такое. "Интер" больше моментов создал, два раза уже в каркас попали гости, но в итоге "Наполи" ведёт после автогола.
  • Штанга
    38'
    ШТАНГА! Подача в штрафную, удар, и мяч от бедра Лукаку угодил в стойку! Обстучали каркас гости!
  • Желтая карточка
    38'
    Пошли вперёд игроки "Интера", Лукаку слева намеревался ворваться в штрафную площадь, но его уронил Костас Манолас. Это первая карточка.
  • Гол в свои ворота
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Стефан Де Врей! 1:0! Автогол!
    Какая досадная оплошность! Брозович мяч потерял, Инсинье слева ворвался в штрафную, от лицевой прострелил, Ханданович вроде и уже поймал мяч, но тут в него влетел свой же защитник Де Врей и помог снаряду влететь в сетку!
  • 34'
    Не так много времени осталось до конца первого тайма, "Интер" уверенно играет в обороне, но и впереди не забывает создавать моменты.
  • 32'
    Продолжает атаковать "Наполи", Зелиньски наносил удар из-за пределов штрафной площади, но получилось намного выше перекладины.
  • 31'
    Перешли в атаку игроки "Наполи", Мариу Рай попытался нанести удар с подступов к штрафной площади, но успели его заблокировать.
  • Штанга
    29'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Подача с углового, Брозович с левого края штрафной площади мощно прострелил к центру, а Лукаку на линии вратарской подставил ногу, но угодил в каркас!
  • Угловой
    28'
    Угловой у ворот "Наполи". Эриксен от левого фланга закрутил мяч во вратарскую, удалось сыграть Мерету кулаком, но затем Руй помешал Шкриньяру прострелить. Вновь корнер.
  • 27'
    Штрафной заработали игроки "Наполи" после фола Мартинеса. Пошёл заброс в штрафную на Осимхена, но Ханданович уверенно играет на выходе и забирает мяч в руки.
  • 26'
    Мариу Руй слева навесил в центр штрафной площади, Эриксен смог мяч выбить.
  • Угловой
    25'
    Подача слева на ближнюю штангу, Кулибали сыграл на опережение и с угла вратарской удар головой нанёс! Получилось выше ворот, а борьбу защитнику "Наполи" проиграл Лукаку.
  • 24'
    Диего Демме слева делал передачу в штрафную площадь соперника, мяч от Шкриньяра улетел за лицевую линию. Угловой посмотрим.
  • 22'
    Штрафной заработали игроки "Интера", Эриксен с левого фланга отличный навес в центр штрафной площади исполнил, и Де Врей головой неплохо пробил! Пока выше перекладины получилось.
  • 20'
    Хорошо ходит мяч у футболистов "Наполи", но "Интер" высоко соперника встречает, не пускает к своей штрафной площади.
  • 18'
    Быстрая атака "Интера", Хакими с правого фланга вырезал мяч в штрафную под удар Мартинесу, но там Манолас успел подставиться и не дал пробить по своим воротам.
  • 17'
    Очень неплохо разыграли игроки "Наполи", Фабиан Раус пробил с линии штрафной площади, но получилось точно по центру. Поймал Ханданович мяч. Кажется, там был небольшой рикошет, который не смутил голкипера гостей.
  • 15'
    Спокойно развивается наша игра. Пока обходится без опасных моментов, да и ударов по воротам мы не видим. Больше конечно сегодня надо "Наполи", хозяева и чуть активнее.
  • 13'
    Руис делал неплохую проникающую передачу в штрафную площадь соперника, но мяч после рикошета от игрока "Интера" отскочил к Хандановичу.
  • 12'
    Игроки "Интера" контролировали мяч на своей половине поля, но прессинг "Наполи" привёл к тому, что Бастони сделал передачу в аут.
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот "Интера", пошла неплохая подача справа к линии вратарской площадки, Ханданович на выходе рукой мяч выносит.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кулибали очень рискованно играет недалеко от своей штрафной площади пяткой, но повезло ему, что на Ди Лоренцо нарушил правила Дармиан. А ведь пахло потерей!
  • 8'
    Заброс на Лукаку, но на опережение хорошо играет Кулибали, удалось защитнику мячом завладеть.
  • 6'
    Передача на Мартинеса, Кулибали тепло приобнял форварда "Интера", не пустив к мячу, но и сам Лаутаро плотно играл с соперником. Оба виноваты.
  • 5'
    Спокойный темп игры мы наблюдаем, никто никуда не торопится, команды по очереди владеют мячом.
  • Угловой
    3'
    "Интер" заработал угловой на правом фланге. Эриксен навесил на ближнюю штангу, получилось точно на голову защитнику, это Мариу Руй выбил мяч.
  • 2'
    Игроки "Наполи" контролируют мяч на первых минутах встречи, Мариу Рай простреливал с левого фланга в направлении Осимхена, но не дошёл мяч до форварда.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Интер" сегодня сыграет в выездной белой форме, а "Наполи" предстал в тёмно-синей форме, но с бирюзовыми гетрами.
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Прогнозы на матч Наполи 1:1 Интер Милан

Исход игры
Наполи
16.1% (24)
Ничья
49.7% (74)
Интер Милан
34.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (70)
Меньше
51.72% (75)
Обе команды забьют
Да
89.66% (130)
Нет
10.34% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (62)
1:2 Интер Милан
22.8% (34)
2:1 Наполи
11.4% (17)
2:2 Ничья
6% (9)
0:1 Интер Милан
4% (6)
1:0 Наполи
3.4% (5)
1:3 Интер Милан
2.7% (4)
2:3 Интер Милан
2% (3)
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