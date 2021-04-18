Перешли игроки "Наполи" на половину поля соперника, поиграли в пас, но удалось гостям на перехвате сыграть.

Ещё одна атака "Наполи", последовал прострел с правого фланга, Де Врей отлично играет на перехвате, мяч выбит.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Эриксен! 1:1! Прострел с левого фланга в штрафную площадь "Наполи", защитник гостей мяч выбил, а набегавший Эриксен с линии штрафной площади идеальным бильярдным ударом вогнал мяч в сетку впритирку со штангой!

Удалось "Интеру" быстро сравнять счёт, а вот будут ли гости стараться вырваться победу? Посмотрим.

Хорошая атака "Наполи", Политано сделал передачу на Демме, а вот удар у Диего не получился. Совсем в сторону от ворот получилось.

Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.

Лукаку наносил удар из-за пределов штрафной площади, в створ не попал. Но там было нарушение правил со стороны гостей.

Эриксен получил мяч слева в штрафной площади соперника, но Политано снял у него с ноги снаряд. Тут скорее Кристиан не успел сконцентрироваться.

В целом, рисунок игры у нас не меняется. "Интер" должен больше инициативу к своим рукам прибирать, всё же гостям надо отыгрываться.

Высоко прессингует "Интер", и что интересно, "Наполи" во втором тайме не так свободно себя чувствует впереди.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! Игроки "Наполи" смотрятся активнее, им удалось забить весьма курьёзный гол, но всё же "Интер" смотрится опаснее, и Лукаку уже дважды попал в каркас. Второй тайм точно будет интересным! Отдохнём!

45' Хорошая атака "Интера", мяч после рикошета прилетел к Мартинесу, который один на один выбежал, но пространства ему не хватило, Мерет успел на выходе сыграть!

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Хакими прострелил справа к линии штрафной площади, но получилось не очень удачно. Тут даже скорее просто мяч отскочил, в итоге удалось его выбить игрокам "Наполи".

43' Осимхен получил мяч перед штрафной площадью соперника, но сразу же у него его выбили. Не очень получается игра у Виктора сегодня.

42' Последняя пятиминутка первого тайма идёт у нас. Чуть успокоилась игра, "Наполи" продолжает больше владеть мячом.

40' Да, бывает в футболе и такое. "Интер" больше моментов создал, два раза уже в каркас попали гости, но в итоге "Наполи" ведёт после автогола.

38' ШТАНГА! Подача в штрафную, удар, и мяч от бедра Лукаку угодил в стойку! Обстучали каркас гости!

38' Пошли вперёд игроки "Интера", Лукаку слева намеревался ворваться в штрафную площадь, но его уронил Костас Манолас. Это первая карточка.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Стефан Де Врей! 1:0! Автогол!

Какая досадная оплошность! Брозович мяч потерял, Инсинье слева ворвался в штрафную, от лицевой прострелил, Ханданович вроде и уже поймал мяч, но тут в него влетел свой же защитник Де Врей и помог снаряду влететь в сетку!

34' Не так много времени осталось до конца первого тайма, "Интер" уверенно играет в обороне, но и впереди не забывает создавать моменты.

32' Продолжает атаковать "Наполи", Зелиньски наносил удар из-за пределов штрафной площади, но получилось намного выше перекладины.

31' Перешли в атаку игроки "Наполи", Мариу Рай попытался нанести удар с подступов к штрафной площади, но успели его заблокировать.

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Подача с углового, Брозович с левого края штрафной площади мощно прострелил к центру, а Лукаку на линии вратарской подставил ногу, но угодил в каркас!

28' Угловой у ворот "Наполи". Эриксен от левого фланга закрутил мяч во вратарскую, удалось сыграть Мерету кулаком, но затем Руй помешал Шкриньяру прострелить. Вновь корнер.

27' Штрафной заработали игроки "Наполи" после фола Мартинеса. Пошёл заброс в штрафную на Осимхена, но Ханданович уверенно играет на выходе и забирает мяч в руки.

26' Мариу Руй слева навесил в центр штрафной площади, Эриксен смог мяч выбить.

25' Подача слева на ближнюю штангу, Кулибали сыграл на опережение и с угла вратарской удар головой нанёс! Получилось выше ворот, а борьбу защитнику "Наполи" проиграл Лукаку.

24' Диего Демме слева делал передачу в штрафную площадь соперника, мяч от Шкриньяра улетел за лицевую линию. Угловой посмотрим.

22' Штрафной заработали игроки "Интера", Эриксен с левого фланга отличный навес в центр штрафной площади исполнил, и Де Врей головой неплохо пробил! Пока выше перекладины получилось.

20' Хорошо ходит мяч у футболистов "Наполи", но "Интер" высоко соперника встречает, не пускает к своей штрафной площади.

18' Быстрая атака "Интера", Хакими с правого фланга вырезал мяч в штрафную под удар Мартинесу, но там Манолас успел подставиться и не дал пробить по своим воротам.

17' Очень неплохо разыграли игроки "Наполи", Фабиан Раус пробил с линии штрафной площади, но получилось точно по центру. Поймал Ханданович мяч. Кажется, там был небольшой рикошет, который не смутил голкипера гостей.

15' Спокойно развивается наша игра. Пока обходится без опасных моментов, да и ударов по воротам мы не видим. Больше конечно сегодня надо "Наполи", хозяева и чуть активнее.

13' Руис делал неплохую проникающую передачу в штрафную площадь соперника, но мяч после рикошета от игрока "Интера" отскочил к Хандановичу.

12' Игроки "Интера" контролировали мяч на своей половине поля, но прессинг "Наполи" привёл к тому, что Бастони сделал передачу в аут.

10' Угловой у ворот "Интера", пошла неплохая подача справа к линии вратарской площадки, Ханданович на выходе рукой мяч выносит.

9' Кулибали очень рискованно играет недалеко от своей штрафной площади пяткой, но повезло ему, что на Ди Лоренцо нарушил правила Дармиан. А ведь пахло потерей!

8' Заброс на Лукаку, но на опережение хорошо играет Кулибали, удалось защитнику мячом завладеть.

6' Передача на Мартинеса, Кулибали тепло приобнял форварда "Интера", не пустив к мячу, но и сам Лаутаро плотно играл с соперником. Оба виноваты.

5' Спокойный темп игры мы наблюдаем, никто никуда не торопится, команды по очереди владеют мячом.

3' "Интер" заработал угловой на правом фланге. Эриксен навесил на ближнюю штангу, получилось точно на голову защитнику, это Мариу Руй выбил мяч.

2' Игроки "Наполи" контролируют мяч на первых минутах встречи, Мариу Рай простреливал с левого фланга в направлении Осимхена, но не дошёл мяч до форварда.