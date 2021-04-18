В этой игре может быть и ничья, но ни один из последних 6 матчей Наполи не завершился вничью. Наполи... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|15 (6)
|0.48
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.29
|3.
|Мертенс Дрис
|8
|0.26
|4.
|Политано Маттео
|8
|0.26
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.19
|6.
|Осимхен Виктор
|5
|0.16
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.13
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|9.
|Демме Диего
|2
|0.06
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.03
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (5)
|0.68
|2.
|Мартинес Лаутаро
|15
|0.48
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.19
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.16
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.1
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.1
|7.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.1
|8.
|Перишич Иван
|2
|0.06
|9.
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|10.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|11.
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|14.
|Янг Эшли
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|5.
|Руй Мариу
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Манолас Костас
|3
|0
|9.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|10.
|Оспина Давид
|2
|0
|11.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|12.
|Политано Маттео
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|16.
|Максимович Никола
|1
|0
|17.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|6
|0
|2.
|Барелла Николо
|5
|0
|3.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|14.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|15.
|Ханданович Самир
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|7.81% (5)
|12.5% (8)
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|23.44% (15)
|23.44% (15)
|Интер Милан
|9.23% (6)
|10.77% (7)
|9.23% (6)
|18.46% (12)
|29.23% (19)
|23.08% (15)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|31
|23
|5
|3
|69 - 28
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|31
|20
|2
|9
|66 - 34
|62
|5.
|Ювентус
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|61 - 28
|62
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|43 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 59
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|45 - 53
|30
|17.
|Беневенто
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|33 - 60
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 14
|34
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2