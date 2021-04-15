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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 15 (6) 0.5
2. Лосано Ирвинг 9 0.3
3. Мертенс Дрис 8 0.27
4. Политано Маттео 8 0.27
5. Зелиньски Пётр 6 0.2
6. Осимхен Виктор 5 0.17
7. Петанья Андреа 4 0.13
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
9. Демме Диего 2 0.07
10. Фабиан Руис 2 0.07
11. Элмас Эльиф 2 0.07
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.03
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.7
2. Мартинес Лаутаро 15 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.2
4. Санчес Алексис 5 0.17
5. Барелла Николо 3 0.1
6. Д'Амброзио Данило 3 0.1
7. Шкриньяр Милан 3 0.1
8. Перишич Иван 2 0.07
9. Дармиан Маттео 2 0.07
10. Гальярдини Роберто 2 0.07
11. Брозович Марсело 1 0.03
12. Видаль Артуро 1 0.03
13. Де Врей Стефан 1 0.03
14. Янг Эшли 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 8 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Лосано Ирвинг 5 0
5. Руй Мариу 4 0
6. Демме Диего 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Манолас Костас 3 0
9. Элмас Эльиф 3 0
10. Оспина Давид 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0
17. Ррахмани Амир 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 6 0
2. Барелла Николо 5 0
3. Хакими Ашраф 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Раноккия Андреа 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Гальярдини Роберто 2 0
15. Ханданович Самир 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.81% (5) 12.5% (8) 20.31% (13) 12.5% (8) 23.44% (15) 23.44% (15)
 Интер Милан 9.23% (6) 10.77% (7) 9.23% (6) 18.46% (12) 29.23% (19) 23.08% (15)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи
Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Интер Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:1 Наполи Кубок
Наполи 1:3 Интер Милан Серия A Наполи 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 49 - 48 43
9. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Наполи 22.9% (11)
    X 45.8% (22)
    Интер Милан 31.3% (15)
    0
    выиграет Интер Милан, со счетом 1:2
    В этой игре может быть и ничья, но ни один из последних 6 матчей Наполи не завершился вничью. Наполи... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Интер Милан
    3.19
    3.65
    2.42
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    Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан

    Исход игры
    Наполи
    22.4% (11)
    Ничья
    46.9% (23)
    Интер Милан
    30.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (17)
    1:2 Интер Милан
    18.4% (9)
    2:1 Наполи
    16.3% (8)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    1:3 Интер Милан
    4.1% (2)
    1:0 Наполи
    4.1% (2)
    2:3 Интер Милан
    4.1% (2)
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