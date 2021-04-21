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Боруссия Д
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:0
27' Не забитый пенальти
Холанн Эрлинг
1:0
27' Гол
Ройс Марко
48' Желтая карточка
Кнохе Робин
62'
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
32
Джованни
Рейна
22
Беллингхем
Джуд
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
9
Холанн
Эрлинг
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
21
Прёмель
Гриша
10
Крузе
Макс
30
Андрих
Роберт
18
Эндо
Кейта
24
Муса
Петар
Боруссия Д
4-5-1
Унион Берлин
4-5-1

Ход матча

27'
Холанн Эрлинг
0:0
27'
Ройс Марко
1:0
48'
 
Кнохе Робин
58'
 
Бюльтер Мариус
Эндо Кейта
59'
Санчо Джедон
Азар Торган
 
59'
Дауд Махмуд
Джан Эмре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 23 (2) 0.77
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.2
3. Ройс Марко 5 0.17
4. Хуммельс Матс 5 0.17
5. Джованни Рейна 4 0.13
6. Геррейро Рафаэль 3 0.1
7. Мукоко Юссуфа 3 0.1
8. Брандт Юлиан 2 0.07
9. Аканджи Мануэль 2 0.07
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Беллингхем Джуд 1 0.03
12. Азар Торган 1 0.03
13. Делани Томас 1 0.03
14. Мёнье Тома 1 0.03
15. Кнауфф Ансгар 1 0.03
16. Дауд Махмуд 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.33
2. Андрих Роберт 5 0.17
3. Авонийи Тайво 5 0.17
4. Фридрих Марвин 4 0.13
5. Ингвартсен Маркус 3 0.1
6. Бекер Шеральдо 3 0.1
7. Тойхерт Седрик 3 0.1
8. Прёмель Гриша 3 0.1
9. Похьянпало Йоэль 2 0.07
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Хуммельс Матс 4 0
4. Витсель Аксель 4 0
5. Аканджи Мануэль 4 0
6. Беллингхем Джуд 3 0
7. Мёнье Тома 2 0
8. Дауд Махмуд 2 0
9. Холанн Эрлинг 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Шульц Нико 1 0
12. Хитц Mapвин 1 0
13. Геррейро Рафаэль 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 8 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Кнохе Робин 4 0
5. Шлоттербек Нико 2 1
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 6.56% (4) 8.2% (5) 14.75% (9) 24.59% (15) 18.03% (11) 27.87% (17)
 Унион Берлин 25% (11) 13.64% (6) 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Кубок
Боруссия Д 1:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 1:3 Боруссия Д Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Вольфсбург 2:0 Заявка 30 16 9 5 53 - 29 57
4. Айнтрахт Фр Заявка 30 15 11 4 61 - 44 56
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 30 16 4 10 63 - 42 52
6. Байер Л Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М 2:2 Заявка 30 11 11 8 54 - 45 44
8. Унион Берлин 0:1 Заявка 30 10 13 7 44 - 36 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт 0:2 Заявка 30 10 9 11 51 - 48 39
11. Хоффенхайм 2:2 Заявка 30 8 9 13 43 - 49 33
12. Аугсбург Заявка 30 9 6 15 29 - 44 33
13. Майнц 1:0 Заявка 29 8 7 14 31 - 48 31
14. Вердер 0:1 Заявка 30 7 9 14 33 - 48 30
15. Арминия Заявка 30 8 6 16 23 - 46 30
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург 2:0 Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 15 9 2 4 33 - 17 29
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М 2:2 Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Хоффенхайм 2:2 Заявка 15 5 4 6 25 - 21 19
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
12. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
13. Штуттгарт 0:2 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер 0:1 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
16. Майнц 1:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Вольфсбург 2:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 18 26
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
5. Боруссия Д 1:0 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт 0:2 Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М 2:2 Заявка 15 4 7 4 28 - 28 19
9. Майнц 1:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
10. Унион Берлин 0:1 Заявка 15 4 5 6 17 - 20 17
11. Вердер 0:1 Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм 2:2 Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 15 4 2 9 12 - 22 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    64'
    Беллингем оказывается на газоне, правила на нём нарушил Ингвартсен. 
  • Замена
    63'
    Двойная замена состоялась в составе "Боруссии". Азар и Джан ушли, Санчо и Дауд вышли. 
  • 62'
    Во втором тайме больше работают с мячом гости, но нет обострения, перепасовки наблюдаются в основном на своей части поля. 
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Униона". Вместо Эндо выходит Бюльтер. 
  • Офсайд
    59'
    Хозяевам удалось перехватить мяч на чужой половине поля, а вот разогнать атаку не получилось, снова в офсайд угодили. 
  • 58'
    Кнохе перевёл мяч на правый фланг на Триммеля, Кристофер обострять не стал, а выполнил передачу назад, на Фридриха. 
  • Офсайд
    57'
    Поднят флажок лайнсмена - положение "вне игры" зафиксировано, в нём оказался Джованни Рейна. 
  • 56'
    Аканджи пробивает из-за штрафной, но едет нога и удар получается неточным. 
  • 54'
    Эмре Джан завозился с мячом у своей штрафной площадки, Ингвартсен сыграл на перехвате, а вот выполнить точный навес не сумел, Пищек сыграл на перехвате. 
  • 53'
    С Рейной всё в порядке, он вернулся на поле и уже успел отметиться неточным ударом по воротам. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Джованни Рейна получает медицинскую помощь и его дальнейшее участие в матче под вопросом. 
  • 51'
    Марко Ройс выполнил подачу в штрафную площадку, но слишком высоко поднял мяч. Никто из партнёров до игрового снаряда не добрался. 
  • Желтая карточка
    49'
    Робин Кнохе нарушает правила и получает жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Корнер в исполнении "Униона" ударом по воротам не завершился, более того, ещё и фол в нападении был зафиксирован. 
  • Угловой
    47'
    Гости зарабатывают угловой удар, Кристофер Триммель отправляется к угловому флагу, чтобы выполнить подачу. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Возвращаемся на "Сигнал Идуна Парк" и смотрим второй тайм матча "Боруссия" Дортмунд - "Унион" Берлин. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра сообщает об окончании первого тайма. 
  • 45'
    Триммель, играющий в защитной маске, выполнил подачу в штрафную площадку, но снова безупречен на выходе Марвин Хитц. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Геррейро нарушает правила на левом фланге. Хотел сыграть в мяч, а попал в ногу Ингвартсена.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 44'
    Разминка для Марвина Хитца. Забирает он мяч после навеса Триммеля с правого фланга. 
  • 43'
    Вот и гости завладевают мячом, впервые за несколько минут. Но пока в атаку не торопятся, постепенно продвигаются вперёд. 
  • 42'
    Защитники "Униона" выносят мяч из своей штрафной площадки после кросса Торгана Азара с правого края. 
  • 41'
    Пока ничего не получается в атаке у "Униона", а в последние минуты он и вовсе лишь наблюдает за тем, как соперник катает мяч. 
  • 39'
    Аканджи попытался выполнить передачу на Холанна через двух центральных защитников "Униона", но один из них сумел сыграть на перехвате. 
  • Опасный момент
    38'
    ХОЛАНН!!! Это был прекраснейший шанс, чтобы увеличить перевес, но Эрлинг, оказавшись перед вратарём, пробил прямо в него. 
  • 37'
    Ингвартсен претендовал на аут, но арбитр показал, что вбрасывание предстоит выполнить хозяевам. 
  • 35'
    Контратака "Боруссии". Холанн доходит до штрафной площадки и катит на Беллингема, который завершает наступление ударом, но отправляет мяч выше цели. 
  • 34'
    Ленц мчится по левому флангу за мячом, но опережает его Пищек - ставит корпус и позволяет круглому выйти за лицевую линию. 
  • 33'
    Штрафной удар в исполнении "Униона" опасным не получился, блестяще отработал в защите Холанн, выбив мяч головой. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Беллингем нарушил правила, прихватив рукой Эндо. 
  • Офсайд
    30'
    И тут же ответили своей атакой гости, но она завершилась лишь положением "вне игры".
  • 29'
    Возвращаясь к вопросу о пенальти. Судя по повтору, контакта не было, а если и был, то очень минимальный. Но арбитры посчитали иначе и причины для назначения одиннадцатиметрового увидели. 
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РОЙС!!! Холанн не забивает пенальти, Луте отражает. Затем Эрлинг добивает, мяч проходит под вратарём, а в сетку его вносит Марко. 
  • Видеоповтор
    28'
    Не всё так просто - арбитр отправляется смотреть повтор. Но, похоже, будет отменён пенальти, так как Ройс "исполнял", падая картинно. 
  • Пенальти!
    27'
    Пенальти зарабатывает "Боруссия", а если точнее, то это делает Марко Ройс. Выходит он на свидание с голкипером, пробрасывает мяч и падает - зацепил его Андреас Луте. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Эмре Джан нарушает правила, сбивая на левом фланге Крузе. Макс не сразу поднялся, а когда это сделал, то передвигался не очень убедительно, хромая. 
  • Офсайд
    24'
    Ещё одна атака "Униона" ничем любопытным не завершается - положение "вне игры" усмотрели арбитры. 
  • 23'
    Макс Крузе пробует завершить атаку ударом, но мяч до ворот не доходит, встречаясь с Хуммельсом. 
  • 22'
    Рафаэль Геррейро выполнил подачу с левого фланга на ближнюю штангу, но получилось слишком высоко, даже рослый Холанн до мяча не добрался. 
  • 21'
    "Боруссия" попыталась организовать быструю атаку, сделать этого не получилось, пришлось возвращаться назад и с нуля начинать наступление. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Штрафной удар исполнили гости, но подача получилась слишком сильной, круглый отправился за пределы поля. 
  • 18'
    Может у "Боруссии" и всё хорошо с угловыми, но не в этот раз. Второй этаж сняли гости. 
  • Угловой
    17'
    Атака "Боруссии" приводит к заработанному угловому. Посмотрим, как обстоят дела у хозяев со стандартными положениями. 
  • Опасный момент
    15'
    Андреас Луте демонстрирует реакцию, вытаскивая мяч из угла после удара Торгана Азара. 
  • 14'
    В последние минуты команды решили взять передышку. Уже не так быстро проходят центр поля, да и ударов нет. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Перестарался в отборе мяча Эмре Джан и нарушил правила. 
  • 11'
    Ещё и трети тайма не сыграли команды, а уже создали по одной прекрасной возможности отличиться, но счёт пока остаётся неизменным. 
  • Опасный момент
    10'
    Индивидуальный прорыв Торгана Азара завершается передачей на Марко Ройса и ударом по воротам, но мяч разминается со створом. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Слишком активно вступил в отбор мяча Эндо, в результате чего нарушил правила на Беллингеме. 
  • 7'
    Плотно обороняется "Унион", вынуждая "Боруссию" контролировать мяч в районе центрального круга. 
  • 5'
    Кристофер Ленц прошёл по левому флангу и прострелил во вратарскую - там первый на мяче Марвин Хитц. 
  • 4'
    Вот был бы футболище, забей "Унион" на старте поединка. В любом случае, первый тревожный звонок "Боруссия" получила. 
  • Штанга
    3'
    Ого, вот это начало от "Униона". Маркус Ингвартсен выстрелил по воротам с угла штрафной площадки и попал в перекладину. 
  • 2'
    "Боруссия" начала с центра поля, следим за её первым наступлением. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается!
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Боруссия" Дортмунд - "Унион" Берлин, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 144
    Боруссия Д 96.5% (139)
    X 2.8% (4)
    Унион Берлин 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.61 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Унион Берлин
    1.54
    7.20
    6.95
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Боруссия Д
96.5% (139)
Ничья
2.8% (4)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.83% (102)
Меньше
28.17% (40)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
43.8% (63)
2:0 Боруссия Д
22.2% (32)
3:1 Боруссия Д
18.8% (27)
3:0 Боруссия Д
4.2% (6)
1:0 Боруссия Д
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Боруссия Д
1.4% (2)
3:2 Боруссия Д
1.4% (2)
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