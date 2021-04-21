Хозяевам удалось перехватить мяч на чужой половине поля, а вот разогнать атаку не получилось, снова в офсайд угодили.

Во втором тайме больше работают с мячом гости, но нет обострения, перепасовки наблюдаются в основном на своей части поля.

Двойная замена состоялась в составе "Боруссии". Азар и Джан ушли, Санчо и Дауд вышли.

Беллингем оказывается на газоне, правила на нём нарушил Ингвартсен.

Возвращаемся на "Сигнал Идуна Парк" и смотрим второй тайм матча "Боруссия" Дортмунд - "Унион" Берлин.

Гости зарабатывают угловой удар, Кристофер Триммель отправляется к угловому флагу, чтобы выполнить подачу.

Корнер в исполнении "Униона" ударом по воротам не завершился, более того, ещё и фол в нападении был зафиксирован.

Марко Ройс выполнил подачу в штрафную площадку, но слишком высоко поднял мяч. Никто из партнёров до игрового снаряда не добрался.

Джованни Рейна получает медицинскую помощь и его дальнейшее участие в матче под вопросом.

С Рейной всё в порядке, он вернулся на поле и уже успел отметиться неточным ударом по воротам.

Эмре Джан завозился с мячом у своей штрафной площадки, Ингвартсен сыграл на перехвате, а вот выполнить точный навес не сумел, Пищек сыграл на перехвате.

Аканджи пробивает из-за штрафной, но едет нога и удар получается неточным.

Кнохе перевёл мяч на правый фланг на Триммеля, Кристофер обострять не стал, а выполнил передачу назад, на Фридриха.

Первый тайм

— Свисток арбитра сообщает об окончании первого тайма.

45' Триммель, играющий в защитной маске, выполнил подачу в штрафную площадку, но снова безупречен на выходе Марвин Хитц.

45' Геррейро нарушает правила на левом фланге. Хотел сыграть в мяч, а попал в ногу Ингвартсена.

45' +1 минута.

44' Разминка для Марвина Хитца. Забирает он мяч после навеса Триммеля с правого фланга.

43' Вот и гости завладевают мячом, впервые за несколько минут. Но пока в атаку не торопятся, постепенно продвигаются вперёд.

42' Защитники "Униона" выносят мяч из своей штрафной площадки после кросса Торгана Азара с правого края.

41' Пока ничего не получается в атаке у "Униона", а в последние минуты он и вовсе лишь наблюдает за тем, как соперник катает мяч.

39' Аканджи попытался выполнить передачу на Холанна через двух центральных защитников "Униона", но один из них сумел сыграть на перехвате.

38' ХОЛАНН!!! Это был прекраснейший шанс, чтобы увеличить перевес, но Эрлинг, оказавшись перед вратарём, пробил прямо в него.

37' Ингвартсен претендовал на аут, но арбитр показал, что вбрасывание предстоит выполнить хозяевам.

35' Контратака "Боруссии". Холанн доходит до штрафной площадки и катит на Беллингема, который завершает наступление ударом, но отправляет мяч выше цели.

34' Ленц мчится по левому флангу за мячом, но опережает его Пищек - ставит корпус и позволяет круглому выйти за лицевую линию.

33' Штрафной удар в исполнении "Униона" опасным не получился, блестяще отработал в защите Холанн, выбив мяч головой.

32' Беллингем нарушил правила, прихватив рукой Эндо.

30' И тут же ответили своей атакой гости, но она завершилась лишь положением "вне игры".

29' Возвращаясь к вопросу о пенальти. Судя по повтору, контакта не было, а если и был, то очень минимальный. Но арбитры посчитали иначе и причины для назначения одиннадцатиметрового увидели.

28' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! РОЙС!!! Холанн не забивает пенальти, Луте отражает. Затем Эрлинг добивает, мяч проходит под вратарём, а в сетку его вносит Марко.

28' Не всё так просто - арбитр отправляется смотреть повтор. Но, похоже, будет отменён пенальти, так как Ройс "исполнял", падая картинно.

27' Пенальти зарабатывает "Боруссия", а если точнее, то это делает Марко Ройс. Выходит он на свидание с голкипером, пробрасывает мяч и падает - зацепил его Андреас Луте.

26' Эмре Джан нарушает правила, сбивая на левом фланге Крузе. Макс не сразу поднялся, а когда это сделал, то передвигался не очень убедительно, хромая.

24' Ещё одна атака "Униона" ничем любопытным не завершается - положение "вне игры" усмотрели арбитры.

23' Макс Крузе пробует завершить атаку ударом, но мяч до ворот не доходит, встречаясь с Хуммельсом.

22' Рафаэль Геррейро выполнил подачу с левого фланга на ближнюю штангу, но получилось слишком высоко, даже рослый Холанн до мяча не добрался.

21' "Боруссия" попыталась организовать быструю атаку, сделать этого не получилось, пришлось возвращаться назад и с нуля начинать наступление.

19' Штрафной удар исполнили гости, но подача получилась слишком сильной, круглый отправился за пределы поля.

18' Может у "Боруссии" и всё хорошо с угловыми, но не в этот раз. Второй этаж сняли гости.

17' Атака "Боруссии" приводит к заработанному угловому. Посмотрим, как обстоят дела у хозяев со стандартными положениями.

15' Андреас Луте демонстрирует реакцию, вытаскивая мяч из угла после удара Торгана Азара.

14' В последние минуты команды решили взять передышку. Уже не так быстро проходят центр поля, да и ударов нет.

12' Перестарался в отборе мяча Эмре Джан и нарушил правила.

11' Ещё и трети тайма не сыграли команды, а уже создали по одной прекрасной возможности отличиться, но счёт пока остаётся неизменным.

10' Индивидуальный прорыв Торгана Азара завершается передачей на Марко Ройса и ударом по воротам, но мяч разминается со створом.

8' Слишком активно вступил в отбор мяча Эндо, в результате чего нарушил правила на Беллингеме.

7' Плотно обороняется "Унион", вынуждая "Боруссию" контролировать мяч в районе центрального круга.

5' Кристофер Ленц прошёл по левому флангу и прострелил во вратарскую - там первый на мяче Марвин Хитц.

4' Вот был бы футболище, забей "Унион" на старте поединка. В любом случае, первый тревожный звонок "Боруссия" получила.

3' Ого, вот это начало от "Униона". Маркус Ингвартсен выстрелил по воротам с угла штрафной площадки и попал в перекладину.

2' "Боруссия" начала с центра поля, следим за её первым наступлением.