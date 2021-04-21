Боруссия Д
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Унион Берлин
0:0
27' Не забитый пенальтиХоланн Эрлинг
1:0
27' ГолРойс Марко
48' Желтая карточкаКнохе Робин
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
18
Эндо
Кейта
24
Муса
Петар
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
0:0
27'
1:0
48'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|23 (2)
|0.77
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.2
|3.
|Ройс Марко
|5
|0.17
|4.
|Хуммельс Матс
|5
|0.17
|5.
|Джованни Рейна
|4
|0.13
|6.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.1
|7.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|8.
|Брандт Юлиан
|2
|0.07
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.03
|12.
|Азар Торган
|1
|0.03
|13.
|Делани Томас
|1
|0.03
|14.
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|15.
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|16.
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|17.
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|18.
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|19.
|Морей Матеу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.33
|2.
|Андрих Роберт
|5
|0.17
|3.
|Авонийи Тайво
|5
|0.17
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.13
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.1
|6.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.1
|7.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.1
|8.
|Прёмель Гриша
|3
|0.1
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.07
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|11.
|Муса Петар
|1
|0.03
|12.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|14.
|Эндо Кейта
|1
|0.03
|15.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.03
|16.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|17.
|Гогия Акакий
|0
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|4
|0
|4.
|Витсель Аксель
|4
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|7.
|Мёнье Тома
|2
|0
|8.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Шульц Нико
|1
|0
|12.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|13.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|14.
|Морей Матеу
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|8
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|7
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Кнохе Робин
|4
|0
|5.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|6.56% (4)
|8.2% (5)
|14.75% (9)
|24.59% (15)
|18.03% (11)
|27.87% (17)
|Унион Берлин
|25% (11)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =8 -6Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|85 - 38
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|53 - 25
|61
|3.
|Вольфсбург
|2:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|53 - 29
|57
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|61 - 44
|56
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|30
|16
|4
|10
|63 - 42
|52
|6.
|Байер Л
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7.
|Боруссия М
|2:2 Заявка
|30
|11
|11
|8
|54 - 45
|44
|8.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|30
|10
|13
|7
|44 - 36
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|30
|10
|9
|11
|51 - 48
|39
|11.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 49
|33
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|29 - 44
|33
|13.
|Майнц
|1:0 Заявка
|29
|8
|7
|14
|31 - 48
|31
|14.
|Вердер
|0:1 Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 48
|30
|15.
|Арминия
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|23 - 46
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 54
|26
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|18 - 76
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|2:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|33 - 17
|29
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|2:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 21
|19
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|12.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|13.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|16.
|Майнц
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Вольфсбург
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 18
|26
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|5.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|2:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 28
|19
|9.
|Майнц
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|10.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 20
|17
|11.
|Вердер
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 22
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|9 - 47
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Боруссия Д
96.5% (139)
Ничья
2.8% (4)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.83% (102)
Меньше
28.17% (40)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
43.8% (63)
2:0 Боруссия Д
22.2% (32)
3:1 Боруссия Д
18.8% (27)
3:0 Боруссия Д
4.2% (6)
1:0 Боруссия Д
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Боруссия Д
1.4% (2)
3:2 Боруссия Д
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!