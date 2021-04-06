Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Унион Берлин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|23 (2)
|0.79
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.21
|3.
|Хуммельс Матс
|5
|0.17
|4.
|Ройс Марко
|4
|0.14
|5.
|Джованни Рейна
|4
|0.14
|6.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.1
|7.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|8.
|Брандт Юлиан
|2
|0.07
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.03
|12.
|Азар Торган
|1
|0.03
|13.
|Делани Томас
|1
|0.03
|14.
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|15.
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|16.
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|17.
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|18.
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|19.
|Морей Матеу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.34
|2.
|Андрих Роберт
|5
|0.17
|3.
|Авонийи Тайво
|5
|0.17
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.14
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.1
|6.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.1
|7.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.1
|8.
|Прёмель Гриша
|3
|0.1
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.07
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|11.
|Муса Петар
|1
|0.03
|12.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|14.
|Эндо Кейта
|1
|0.03
|15.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.03
|16.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|17.
|Гогия Акакий
|0
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|4
|0
|4.
|Витсель Аксель
|4
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|7.
|Мёнье Тома
|2
|0
|8.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Шульц Нико
|1
|0
|12.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|13.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|14.
|Морей Матеу
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|8
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|7
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|6.56% (4)
|8.2% (5)
|14.75% (9)
|24.59% (15)
|18.03% (11)
|27.87% (17)
|Унион Берлин
|25% (11)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =8 -6Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 38
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 44
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|62 - 42
|49
|6.
|Байер Л
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|48 - 32
|47
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|27 - 53
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 75
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 17
|26
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 46
|4
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Унион Берлин
Исход игры
Боруссия Д
87.2% (34)
Ничья
10.3% (4)
Унион Берлин
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
41% (16)
2:0 Боруссия Д
20.5% (8)
3:1 Боруссия Д
7.7% (3)
3:0 Боруссия Д
7.7% (3)
1:1 Ничья
7.7% (3)
1:0 Боруссия Д
5.1% (2)
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