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Боруссия Д
 
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Стадион:
Унион Берлин

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 23 (2) 0.79
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.21
3. Хуммельс Матс 5 0.17
4. Ройс Марко 4 0.14
5. Джованни Рейна 4 0.14
6. Геррейро Рафаэль 3 0.1
7. Мукоко Юссуфа 3 0.1
8. Брандт Юлиан 2 0.07
9. Аканджи Мануэль 2 0.07
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Беллингхем Джуд 1 0.03
12. Азар Торган 1 0.03
13. Делани Томас 1 0.03
14. Мёнье Тома 1 0.03
15. Кнауфф Ансгар 1 0.03
16. Дауд Махмуд 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.34
2. Андрих Роберт 5 0.17
3. Авонийи Тайво 5 0.17
4. Фридрих Марвин 4 0.14
5. Ингвартсен Маркус 3 0.1
6. Бекер Шеральдо 3 0.1
7. Тойхерт Седрик 3 0.1
8. Прёмель Гриша 3 0.1
9. Похьянпало Йоэль 2 0.07
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Хуммельс Матс 4 0
4. Витсель Аксель 4 0
5. Аканджи Мануэль 4 0
6. Беллингхем Джуд 3 0
7. Мёнье Тома 2 0
8. Дауд Махмуд 2 0
9. Холанн Эрлинг 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Шульц Нико 1 0
12. Хитц Mapвин 1 0
13. Геррейро Рафаэль 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 8 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 6.56% (4) 8.2% (5) 14.75% (9) 24.59% (15) 18.03% (11) 27.87% (17)
 Унион Берлин 25% (11) 13.64% (6) 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Кубок
Боруссия Д 1:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 1:3 Боруссия Д Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 5 3 83 - 38 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 14 11 4 59 - 44 53
5. Боруссия Д Заявка 29 15 4 10 62 - 42 49
6. Байер Л Заявка 29 13 8 8 48 - 32 47
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 29 7 9 13 33 - 47 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 29 5 8 16 27 - 53 23
18. Шальке 04 Заявка 29 2 7 20 18 - 75 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Боруссия Д Заявка 14 8 2 4 32 - 17 26
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 9 - 46 4
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 17 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Боруссия Д 87.2% (34)
    X 10.3% (4)
    Унион Берлин 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Унион Берлин
    1.64
    4.70
    6.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боруссия Д - Унион Берлин онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия Д
    87.2% (34)
    Ничья
    10.3% (4)
    Унион Берлин
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    41% (16)
    2:0 Боруссия Д
    20.5% (8)
    3:1 Боруссия Д
    7.7% (3)
    3:0 Боруссия Д
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    1:0 Боруссия Д
    5.1% (2)
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