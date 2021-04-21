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  3. Италия
  4. Серия A
Дженоа
2:2
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
4' Желтая карточка
Радованович Иван
0:1
5' Пенальти
Виола Николас
1:1
11' Гол
Пандев Горан
1:2
15' Гол
Лападула Джанлука
2:2
21' Гол
Пандев Горан
30' Желтая карточка
Стротман Кевин
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
14
Бираски
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
77
Дзаппакоста
Давиде
23
Дестро
Маттиа
19
Пандев
Горан
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
27
Депаоли
Фабио
56
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
7
Гайч
Адольфо
9
Лападула
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Беневенто
3-5-2

Ход матча

4'
Радованович Иван
 
5'
0:1
Виола Николас
11'
Пандев Горан
1:1
15'
1:2
Лападула Джанлука
(Виола Николас)
21'
Пандев Горан
(Дзаппакоста Давиде)
2:2
30'
Стротман Кевин
 
35'
 
Кальдирола Лука
Туиа Алессандро

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.34
2. Пандев Горан 6 0.19
3. Скамачча Джанлука 5 0.16
4. Пьяца Марко 3 0.09
5. Шомуродов Элдор 3 0.09
6. Дзаппакоста Давиде 2 0.06
7. Зайц Миха 1 0.03
8. Бадель Милан 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.16
2. Лападула Джанлука 5 0.16
3. Виола Николас 4 (3) 0.13
4. Сау Марко 4 (1) 0.13
5. Летиция Гаэтано 3 0.09
6. Инсинье Роберто 2 0.06
7. Глик Камил 2 0.06
8. Ионице Артур 2 0.06
9. Кальдирола Лука 2 0.06
10. Гайч Адольфо 2 0.06
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Туиа Алессандро 1 0.03
13. Фальке Яго 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Стротман Кевин 6 0
4. Бани Маттиа 6 0
5. Кришито Доменико 5 0
6. Мазиелло Андреа 5 0
7. Дестро Маттиа 5 0
8. Радованович Иван 5 0
9. Пандев Горан 4 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Ровелла Николо 3 0
13. Перин Маттиа 1 1
14. Стураро Стефано 2 0
15. Дзаппакоста Давиде 2 0
16. Пеллегрини Лука 2 0
17. Циборра Леннарт 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Сапата Кристиан 1 0
20. Бираски Давиде 1 0
21. Скамачча Джанлука 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 11 1
2. Глик Камил 8 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Туиа Алессандро 5 0
6. Ионице Артур 5 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Сау Марко 1 1
14. Маджио Кристиан 2 0
15. Лападула Джанлука 2 0
16. Инсинье Роберто 2 0
17. Летиция Гаэтано 2 0
18. Тельо Андрес 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 18.18% (6) 15.15% (5) 9.09% (3) 33.33% (11) 15.15% (5) 9.09% (3)
 Беневенто 6.06% (2) 9.09% (3) 24.24% (8) 27.27% (9) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа
Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто
Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто 2:0 Дженоа Серия A Беневенто 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус 1:1 Заявка 32 18 9 5 62 - 29 63
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
10. Болонья 1:0 Заявка 32 11 7 14 44 - 47 40
11. Сампдория 0:0 Заявка 32 11 7 14 42 - 46 40
12. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 10 13 34 - 41 37
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа 2:2 Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя 1:1 Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Беневенто 2:2 Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
17. Торино 0:1 Заявка 31 6 12 13 45 - 54 30
18. Кальяри 0:0 Заявка 32 6 8 18 35 - 54 26
19. Парма 1:1 Заявка 32 3 12 17 33 - 64 21
20. Кротоне 0:0 Заявка 32 4 4 24 38 - 79 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 1:1 Заявка 17 12 3 2 35 - 13 39
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Болонья 1:0 Заявка 16 8 3 5 29 - 23 27
8. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
9. Сампдория 0:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе 0:0 Заявка 16 5 4 7 12 - 14 19
14. Дженоа 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
15. Специя 1:1 Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри 0:0 Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне 0:0 Заявка 16 4 2 10 21 - 31 14
18. Торино 0:1 Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
19. Беневенто 2:2 Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан 1:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус 1:1 Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто 2:2 Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Удинезе 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
13. Торино 0:1 Заявка 16 4 4 8 22 - 28 16
14. Специя 1:1 Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа 2:2 Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья 1:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
18. Кальяри 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 25 11
19. Парма 1:1 Заявка 16 1 7 8 23 - 37 10
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Дженоа 73.6% (106)
X 22.2% (32)
Беневенто 4.2% (6)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Беневенто
2.46
3.22
4.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дженоа 2:2 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Беневенто

Исход игры
Дженоа
73.6% (106)
Ничья
22.2% (32)
Беневенто
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
55.32% (78)
Нет
44.68% (63)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
33.3% (48)
2:1 Дженоа
30.6% (44)
1:1 Ничья
17.4% (25)
2:0 Дженоа
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Беневенто
2.1% (3)
0:1 Беневенто
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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