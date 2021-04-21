Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Зайц Миха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

41' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Беневенто

37' Дженоа имеет хороший шанс забить.

36' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Туиа Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Туиа Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Дженоа

33' Импрота Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

32' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

31' ШАНС! Дестро Маттиа вышел один на один с голкипером...

30' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

30' Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи

29' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Беневенто

27' Бираски Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Дестро Маттиа из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

26' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Дженоа

23' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Г О О О О Л - Пандев Горан изменил счет на табло!

20' Туиа Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

17' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

15' Г О О О О Л - Лападула Джанлука изменил счет на табло!

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Пандев Горан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

11' Плохо сыграл Барба Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Зайц Миха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Виола Николас из команды Беневенто забивает с точки!

4' Радованович Иван тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

3' Удар от ворот произведет Беневенто

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Беневенто начинает с центра поля