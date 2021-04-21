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  3. Италия
  4. Серия A
Дженоа
2:2
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
4' Желтая карточка
Радованович Иван
0:1
5' Пенальти
Виола Николас
1:1
11' Гол
Пандев Горан
1:2
15' Гол
Лападула Джанлука
2:2
21' Гол
Пандев Горан
30' Желтая карточка
Стротман Кевин
90'+4
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
14
Бираски
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
77
Дзаппакоста
Давиде
23
Дестро
Маттиа
19
Пандев
Горан
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
27
Депаоли
Фабио
56
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
7
Гайч
Адольфо
9
Лападула
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Беневенто
3-5-2

Ход матча

4'
Радованович Иван
 
5'
0:1
Виола Николас
11'
Пандев Горан
1:1
15'
1:2
Лападула Джанлука
(Виола Николас)
21'
Пандев Горан
2:2
30'
Стротман Кевин
 
35'
 
Кальдирола Лука
Туиа Алессандро
71'
Шомуродов Элдор
Дестро Маттиа
 
71'
Пьяца Марко
Пандев Горан
 
78'
 
Инсинье Роберто
Гайч Адольфо
78'
 
Дабо Брайан
Ионице Артур
78'
Бехрами Валон
Стротман Кевин
 
78'
Гольданига Эдоардо
Бираски Давиде
 
86'
 
Скьяттарелла Паскуале
Виола Николас
87'
 
Ди Серио Джузеппе
Лападула Джанлука

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.34
2. Пандев Горан 6 0.19
3. Скамачча Джанлука 5 0.16
4. Пьяца Марко 3 0.09
5. Шомуродов Элдор 3 0.09
6. Дзаппакоста Давиде 2 0.06
7. Зайц Миха 1 0.03
8. Бадель Милан 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.16
2. Лападула Джанлука 5 0.16
3. Виола Николас 4 (3) 0.13
4. Сау Марко 4 (1) 0.13
5. Летиция Гаэтано 3 0.09
6. Инсинье Роберто 2 0.06
7. Глик Камил 2 0.06
8. Ионице Артур 2 0.06
9. Кальдирола Лука 2 0.06
10. Гайч Адольфо 2 0.06
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Туиа Алессандро 1 0.03
13. Фальке Яго 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Стротман Кевин 6 0
4. Бани Маттиа 6 0
5. Кришито Доменико 5 0
6. Мазиелло Андреа 5 0
7. Дестро Маттиа 5 0
8. Радованович Иван 5 0
9. Пандев Горан 4 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Ровелла Николо 3 0
13. Перин Маттиа 1 1
14. Стураро Стефано 2 0
15. Дзаппакоста Давиде 2 0
16. Пеллегрини Лука 2 0
17. Циборра Леннарт 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Сапата Кристиан 1 0
20. Бираски Давиде 1 0
21. Скамачча Джанлука 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 11 1
2. Глик Камил 8 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Туиа Алессандро 5 0
6. Ионице Артур 5 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Сау Марко 1 1
14. Маджио Кристиан 2 0
15. Лападула Джанлука 2 0
16. Инсинье Роберто 2 0
17. Летиция Гаэтано 2 0
18. Тельо Андрес 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 20% (7) 17.14% (6) 8.57% (3) 31.43% (11) 14.29% (5) 8.57% (3)
 Беневенто 11.43% (4) 8.57% (3) 22.86% (8) 25.71% (9) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа
Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто
Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто 2:0 Дженоа Серия A Беневенто 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
4. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Дженоа 73.6% (106)
X 22.2% (32)
Беневенто 4.2% (6)
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1.83 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Беневенто

Исход игры
Дженоа
73.6% (106)
Ничья
22.2% (32)
Беневенто
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
55.32% (78)
Нет
44.68% (63)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
33.3% (48)
2:1 Дженоа
30.6% (44)
1:1 Ничья
17.4% (25)
2:0 Дженоа
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Беневенто
2.1% (3)
0:1 Беневенто
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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