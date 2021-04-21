Дженоа
2:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Беневенто
4' Желтая карточкаРадованович Иван
0:1
5' ПенальтиВиола Николас
1:1
11' ГолПандев Горан
1:2
15' ГолЛападула Джанлука
2:2
21' ГолПандев Горан
30' Желтая карточкаСтротман Кевин
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
5'
0:1
11'
1:1
15'
21'
2:2
30'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.34
|2.
|Пандев Горан
|6
|0.19
|3.
|Скамачча Джанлука
|5
|0.16
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.09
|5.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.09
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|8.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.16
|2.
|Лападула Джанлука
|5
|0.16
|3.
|Виола Николас
|4 (3)
|0.13
|4.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.13
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.09
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|7.
|Глик Камил
|2
|0.06
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.06
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.06
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Бадель Милан
|7
|0
|3.
|Стротман Кевин
|6
|0
|4.
|Бани Маттиа
|6
|0
|5.
|Кришито Доменико
|5
|0
|6.
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|7.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|8.
|Радованович Иван
|5
|0
|9.
|Пандев Горан
|4
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Ровелла Николо
|3
|0
|13.
|Перин Маттиа
|1
|1
|14.
|Стураро Стефано
|2
|0
|15.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|17.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|20.
|Бираски Давиде
|1
|0
|21.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|11
|1
|2.
|Глик Камил
|8
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|5
|0
|6.
|Ионице Артур
|5
|0
|7.
|Дабо Брайан
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|1
|1
|14.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|15.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|16.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|17.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|18.
|Тельо Андрес
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|20% (7)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|31.43% (11)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|Беневенто
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|25.71% (9)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа
Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто
Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Ювентус
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|64 - 29
|65
|4.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|43 - 46
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|44 - 48
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|17.
|Беневенто
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 54
|28
|19.
|Парма
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|33 - 66
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|32
|4
|3
|25
|38 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Дженоа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Беневенто
Исход игры
Дженоа
73.6% (106)
Ничья
22.2% (32)
Беневенто
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (53)
Меньше
62.41% (88)
Обе команды забьют
Да
55.32% (78)
Нет
44.68% (63)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
33.3% (48)
2:1 Дженоа
30.6% (44)
1:1 Ничья
17.4% (25)
2:0 Дженоа
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Беневенто
2.1% (3)
0:1 Беневенто
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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