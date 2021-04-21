Второй тайм

94' Пандев Горан из команды Дженоа сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Барба Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Инсинье Роберто из команды Беневенто плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

82' Удар от ворот произведет Дженоа

82' Виола Николас из команды Беневенто не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Зайц Миха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

79' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

74' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

69' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Дженоа

68' Матч возобновлен

68' Зайц Миха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Гайч Адольфо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

66' Удар от ворот произведет Дженоа

65' Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали

64' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

63' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Импрота Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Дзаппакоста Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля