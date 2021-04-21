Г-О-О-О-О-Л. 1:1. Перишич. Сравнивают гости. Хакими прострелил по воротам с фланга, и удар нанес Перешич - мяч угодил в кипера, но сам игрок не выключился из борьбы и вторым касанием отправил снаряд в сетку.

Барелла теперь уже угрожал воротам соперника, классно он пробил головой после навеса от Лукакку, но вот не попал в створ.

Полностью инициатива сейчас на стороне футболистов "Интера", завладели они мячом и инициативой.

Первый тайм окончен. Перерыв у нас. Пока результативная ничья.

37' Баралле мог сейчас сравнять! Передача от Лукакку, и мощнейщий удар - мяч пролетел в притирку со штангой. Опасно.

36' Эриксен пробил по воротам головой, получилось очень слабо и прямо в руки голкиперу.

35' Сейчас коэффициент на победу "Специи" - 3, а на футболистов "Интера" - 2.09.

34' Игра достаточно активная, но вот ударов очень и очень мало, всего 3 было от обеих команд.

33' Очень грамотно отрабатывают в обороне хозяева поля, ничего не позволяют они сделать сопернику.

31' 60% игрового времени мяч находится под контролем футболистов "Интера". Удалось им завладеть инициативой.

29' Бастори грубо сыграл, нарушил он правила, но судья лишь устно предупредил футболиста.

27' Маркицца сейчас попытался обострить ситуацию, вырвался он на ударную позицию, сам бить не стал, а прострелил - оборона справилась.

26' Конте очень активно руководит действиями своих подопечных на бровке поля. Недоволен он результатом.

24' Половина первого тайма, достаточно активно действуют обе команды. В центре поля мяч не задерживается.

23' Активничают футболисты "Интера", понимают они, что нужно как можно быстрее сравнять цифры на табло.

22' Угловой удар заработали футболисты "Интера", после подачи Мартинес круто пробил головой, достаточно мощно, но не попал.

20' На встречных курсах действуют обе команды, борьбы в центре поля мы не видим. Очень интересная встреча получается.

18' Хакими получил игровой снаряд на фланг, выполнил навес в центр вратарской, где защита была на высоте.

17' Барелле оказался на газоне, достаточно быстро смог подняться, но буквально через несколько секунд уже помощь потребовалась Пикколи.

16' Лукаку продемонстрировал нам свой уровень дриблинга, ушел от защитника и пробил - вратарь справился, но вот перед этим был офсайд.

15' И не останавливаются на достигнутом футболисты "Специи", продолжают действовать они максимально активно на половине поля "Интера".

13' Крайне неожиданно удалось забить гол футболистам "Специи", вырвались они вперед. И теперь вынужден наставник гостей нервничать.

11' Г-О-О-О-Л. 1:0. Забивают хозяева. Ничего себе. Диего Фариас получил игровой снаряд на левом фланге, сместился немного к центру и классно пробил на исполнении с 14 метров - вратарь выручить не смог.

10' 10 минут игры позади в первом тайме. Пока без опасных моментов. Присматриваются команды друг к другу.

9' 9 очков отрыв от "Милана" у "Интера", при том, что свой матч 32 тура уже миланцы отыграли, в случаи победы отрыв может увеличиться до 12 очков.

8' Очень хорошая статистика игры у "Специи" дома в этом сезоне, в последних пяти матчах на "Альберто Пиччи" - 3 победы, 2 ничьи.

7' Пикколи вырвался на ударную позицию, был готов забивать, но услышал свисток, офсайд был у нас.

6' Нужно отметить тот факт, что футболисты "Специи" закрепились уже в середине таблицы.

4' Футболисты "Интера" сразу захватили инициативу, владеют они мячом на половине поля соперника.

3' Перешич первым попытался навести "движение" у ворот соперника, но его передача была неточной.

2' Напомню, что футболисты "Интера" претендуют на чемпионство в этом сезоне. Поэтому они максимально заряжены на победу.