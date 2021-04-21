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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Специя
1:1
Перерыв

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
12' Гол
Фариас Диего
1:1
39' Гол
Перишич Иван
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
34
Исмайли
Ардиан
19
Терци
Клаудио
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
80
Агудело
Кевин
91
Пикколи
Роберто
17
Фариас
Диего
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
24
Эриксен
Кристиан
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Специя
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

12'
Фариас Диего
1:0
39'
1:1
Перишич Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.28
2. Верде Даниэле 5 0.16
3. Гьяси Эммануэль 4 0.13
4. Фариас Диего 4 0.13
5. Пикколи Роберто 4 0.13
6. Галабинов Андрей 3 0.09
7. Маджоре Джулио 3 0.09
8. Побега Томмазо 3 0.09
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Риччи Матео 0 0
17. Рафаэл Биттенкур 0 0
18. Бартоломей Паоло 0 0
19. Марчицца Риккардо 0 0
20. Феррер Сальвадор 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.66
2. Мартинес Лаутаро 15 0.47
3. Хакими Ашраф 6 0.19
4. Санчес Алексис 5 0.16
5. Барелла Николо 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Д'Амброзио Данило 3 0.09
8. Шкриньяр Милан 3 0.09
9. Дармиан Маттео 2 0.06
10. Гальярдини Роберто 2 0.06
11. Брозович Марсело 1 0.03
12. Видаль Артуро 1 0.03
13. Де Врей Стефан 1 0.03
14. Эриксен Кристиан 1 0.03
15. Янг Эшли 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0
17. Коларов Александар 0 0
18. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 9 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Исмайли Ардиан 2 1
12. Фариас Диего 3 0
13. Нзола М'Бала 3 0
14. Марчицца Риккардо 3 0
15. Агудело Кевин 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Акампора Дженнаро 2 0
18. Маджоре Джулио 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 6 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 2.44% (1) 19.51% (8) 14.63% (6) 9.76% (4) 29.27% (12) 24.39% (10)
 Интер Милан 9.09% (6) 10.61% (7) 9.09% (6) 19.7% (13) 28.79% (19) 22.73% (15)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри
Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан
Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Милан 2:1 Специя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус 1:1 Заявка 32 18 9 5 62 - 29 63
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
10. Болонья 1:0 Заявка 32 11 7 14 44 - 47 40
11. Сампдория 0:0 Заявка 32 11 7 14 42 - 46 40
12. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 10 13 34 - 41 37
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа 2:2 Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя 1:1 Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Беневенто 2:2 Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
17. Торино 0:1 Заявка 31 6 12 13 45 - 54 30
18. Кальяри 0:0 Заявка 32 6 8 18 35 - 54 26
19. Парма 1:1 Заявка 32 3 12 17 33 - 64 21
20. Кротоне 0:0 Заявка 32 4 4 24 38 - 79 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 1:1 Заявка 17 12 3 2 35 - 13 39
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Болонья 1:0 Заявка 16 8 3 5 29 - 23 27
8. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
9. Сампдория 0:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе 0:0 Заявка 16 5 4 7 12 - 14 19
14. Дженоа 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
15. Специя 1:1 Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри 0:0 Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне 0:0 Заявка 16 4 2 10 21 - 31 14
18. Торино 0:1 Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
19. Беневенто 2:2 Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан 1:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус 1:1 Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто 2:2 Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Удинезе 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
13. Торино 0:1 Заявка 16 4 4 8 22 - 28 16
14. Специя 1:1 Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа 2:2 Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья 1:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
18. Кальяри 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 25 11
19. Парма 1:1 Заявка 16 1 7 8 23 - 37 10
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен. Перерыв у нас. Пока результативная ничья. 
  • 43'
    Продолжают футболисты "Интера" действовать максимально агрессивно, Перишич издали пробил сильно, но неточно. 
  • 42'
    Полностью инициатива сейчас на стороне футболистов "Интера", завладели они мячом и инициативой. 
  • Опасный момент
    40'
    Барелла теперь уже угрожал воротам соперника, классно он пробил головой после навеса от Лукакку, но вот не попал в створ. 
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-Л. 1:1. Перишич. Сравнивают гости. Хакими прострелил по воротам с фланга, и удар нанес Перешич - мяч угодил в кипера, но сам игрок не выключился из борьбы и вторым касанием отправил снаряд в сетку. 
  • Опасный момент
    37'
    Баралле мог сейчас сравнять! Передача от Лукакку, и мощнейщий удар - мяч пролетел в притирку со штангой. Опасно. 
  • 36'
    Эриксен пробил по воротам головой, получилось очень слабо и прямо в руки голкиперу. 
  • 35'
    Сейчас коэффициент на победу "Специи" - 3, а на футболистов "Интера" - 2.09. 
  • 34'
    Игра достаточно активная, но вот ударов очень и очень мало, всего 3 было от обеих команд. 
  • 33'
    Очень грамотно отрабатывают в обороне хозяева поля, ничего не позволяют они сделать сопернику. 
  • 31'
    60% игрового времени мяч находится под контролем футболистов "Интера". Удалось им завладеть инициативой. 
  • 29'
    Бастори грубо сыграл, нарушил он правила, но судья лишь устно предупредил футболиста. 
  • 27'
    Маркицца сейчас попытался обострить ситуацию, вырвался он на ударную позицию, сам бить не стал, а прострелил - оборона справилась. 
  • 26'
    Конте очень активно руководит действиями своих подопечных на бровке поля. Недоволен он результатом. 
  • 24'
    Половина первого тайма, достаточно активно действуют обе команды. В центре поля мяч не задерживается. 
  • 23'
    Активничают футболисты "Интера", понимают они, что нужно как можно быстрее сравнять цифры на табло. 
  • 22'
    Угловой удар заработали футболисты "Интера", после подачи Мартинес круто пробил головой, достаточно мощно, но не попал. 
  • 20'
    На встречных курсах действуют обе команды, борьбы в центре поля мы не видим. Очень интересная встреча получается. 
  • 18'
    Хакими получил игровой снаряд на фланг, выполнил навес в центр вратарской, где защита была на высоте. 
  • 17'
    Барелле оказался на газоне, достаточно быстро смог подняться, но буквально через несколько секунд уже помощь потребовалась Пикколи. 
  • Офсайд
    16'
    Лукаку продемонстрировал нам свой уровень дриблинга, ушел от защитника и пробил - вратарь справился, но вот перед этим был офсайд. 
  • 15'
    И не останавливаются на достигнутом футболисты "Специи", продолжают действовать они максимально активно на половине поля "Интера". 
  • 13'
    Крайне неожиданно удалось забить гол футболистам "Специи", вырвались они вперед. И теперь вынужден наставник гостей нервничать. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-Л. 1:0. Забивают хозяева. Ничего себе. Диего Фариас получил игровой снаряд на левом фланге, сместился немного к центру и классно пробил на исполнении с 14 метров - вратарь выручить не смог. 
  • 10'
    10 минут игры позади в первом тайме. Пока без опасных моментов. Присматриваются команды друг к другу. 
  • 9'
    9 очков отрыв от "Милана" у "Интера", при том, что свой матч 32 тура уже миланцы отыграли, в случаи победы отрыв может увеличиться до 12 очков. 
  • 8'
    Очень хорошая статистика игры у "Специи" дома в этом сезоне, в последних пяти матчах на "Альберто Пиччи" - 3 победы, 2 ничьи. 
  • Офсайд
    7'
    Пикколи вырвался на ударную позицию, был готов забивать, но услышал свисток, офсайд был у нас. 
  • 6'
    Нужно отметить тот факт, что футболисты "Специи" закрепились уже в середине таблицы. 
  • 4'
    Футболисты "Интера" сразу захватили инициативу, владеют они мячом на половине поля соперника. 
  • 3'
    Перешич первым попытался навести "движение" у ворот соперника, но его передача была неточной. 
  • 2'
    Напомню, что футболисты "Интера" претендуют на чемпионство в этом сезоне. Поэтому они максимально заряжены на победу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. Поехали. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Специя 1:1 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Специя 1:1 Интер Милан

Исход игры
Специя
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Интер Милан
95.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
64.08% (91)
Нет
35.92% (51)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.1% (62)
0:2 Интер Милан
24.3% (35)
1:3 Интер Милан
11.8% (17)
0:1 Интер Милан
7.6% (11)
0:3 Интер Милан
3.5% (5)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:4 Интер Милан
3.5% (5)
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