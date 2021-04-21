  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Кротоне
0:0
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
37' Желтая карточка
Чигарини Лука
45' Желтая карточка
Феррари Алекс
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
6
Магальян
Лисандро
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
95
Эдуардо
Энрике
8
Чигарини
Лука
21
Дзанеллато
Никколо
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
1
Аудеро
Эмиль
21
Тонелли
Лоренцо
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
14
Янкто
Якуб
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
Кротоне
3-5-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

37'
Чигарини Лука
 
45'
 
Феррари Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 17 (7) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 8 0.25
3. Реца Аркадиуш 2 0.06
4. Уна Адам 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Дзанеллато Никколо 1 0.03
9. Вулич Милош 1 0.03
10. Джиджи Коффи 1 0.03
11. Эдуардо Энрике 1 0.03
12. Перейра Педру II 0 0
13. Бенали Ахмед 0 0
14. Магальян Лисандро 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (1) 0.31
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.16
3. Янкто Якуб 5 0.16
4. Кейта Бальде 5 0.16
5. Торсби Мортен 3 0.09
6. Дамсгор Миккель 2 0.06
7. Верре Валерио 2 0.06
8. Экдаль Альбин 2 0.06
9. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Йосида Майя 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Адриен Силва 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Чигарини Лука 4 1
6. Луперто Себастьяно 4 1
7. Перейра Педру II 5 0
8. Мессьяс Жуниор 5 0
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Джиджи Коффи 3 0
13. Эдуардо Энрике 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Феррари Алекс 3 0
12. Дамсгор Миккель 3 0
13. Берешиньски Бартош 2 0
14. Верре Валерио 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 8.11% (3) 24.32% (9) 21.62% (8) 24.32% (9) 10.81% (4) 10.81% (4)
 Сампдория 7.14% (3) 19.05% (8) 21.43% (9) 14.29% (6) 14.29% (6) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =1 -16
Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья
Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сампдория 3:1 Кротоне Серия A Кротоне 1:3 Сампдория Кубок Кротоне 4:1 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Кротоне Серия A
Сампдория 1:2 Кротоне Серия A Кротоне 1:1 Сампдория Серия A Кротоне 1:0 Сампдория Серия B Сампдория 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус 1:1 Заявка 32 18 9 5 62 - 29 63
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
10. Болонья 1:0 Заявка 32 11 7 14 44 - 47 40
11. Сампдория 0:0 Заявка 32 11 7 14 42 - 46 40
12. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 10 13 34 - 41 37
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа 2:2 Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя 1:1 Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Беневенто 2:2 Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
17. Торино 0:1 Заявка 31 6 12 13 45 - 54 30
18. Кальяри 0:0 Заявка 32 6 8 18 35 - 54 26
19. Парма 1:1 Заявка 32 3 12 17 33 - 64 21
20. Кротоне 0:0 Заявка 32 4 4 24 38 - 79 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 1:1 Заявка 17 12 3 2 35 - 13 39
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Болонья 1:0 Заявка 16 8 3 5 29 - 23 27
8. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
9. Сампдория 0:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе 0:0 Заявка 16 5 4 7 12 - 14 19
14. Дженоа 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
15. Специя 1:1 Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри 0:0 Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне 0:0 Заявка 16 4 2 10 21 - 31 14
18. Торино 0:1 Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
19. Беневенто 2:2 Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан 1:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус 1:1 Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто 2:2 Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Удинезе 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
13. Торино 0:1 Заявка 16 4 4 8 22 - 28 16
14. Специя 1:1 Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа 2:2 Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья 1:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
18. Кальяри 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 25 11
19. Парма 1:1 Заявка 16 1 7 8 23 - 37 10
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Кротоне 11.9% (17)
X 16.1% (23)
Сампдория 72% (103)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Сампдория
3.90
3.66
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 0:0 Сампдория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Сампдория

Исход игры
Кротоне
11.9% (17)
Ничья
16.1% (23)
Сампдория
72% (103)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
77.3% (109)
Нет
22.7% (32)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
49% (70)
0:1 Сампдория
13.3% (19)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:1 Кротоне
7% (10)
1:0 Кротоне
4.2% (6)
1:3 Сампдория
3.5% (5)
2:3 Сампдория
2.8% (4)
0:2 Сампдория
2.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 