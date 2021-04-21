37' Желтая карточкаЧигарини Лука
45' Желтая карточкаФеррари Алекс
26
Джиджи
Коффи
25
Сими
Нванкво
15
Колли
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Летица КарлоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|17 (7)
|0.53
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.25
|3.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|4.
|Уна Адам
|2
|0.06
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.06
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|9.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|10.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|11.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Перейра Педру II
|0
|0
|13.
|Бенали Ахмед
|0
|0
|14.
|Магальян Лисандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|10 (1)
|0.31
|2.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.16
|3.
|Янкто Якуб
|5
|0.16
|4.
|Кейта Бальде
|5
|0.16
|5.
|Торсби Мортен
|3
|0.09
|6.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.06
|7.
|Верре Валерио
|2
|0.06
|8.
|Экдаль Альбин
|2
|0.06
|9.
|Габбьядини Маноло
|2 (1)
|0.06
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|11.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|13.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|14.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|15.
|Колли Омар
|1
|0.03
|16.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|17.
|Адриен Силва
|0
|0
|18.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|19.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|4.
|Марроне Лука
|6
|0
|5.
|Чигарини Лука
|4
|1
|6.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|7.
|Перейра Педру II
|5
|0
|8.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|13.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|15.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|16.
|Вулич Милош
|2
|0
|17.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|18.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|19.
|Кордац Алекс
|1
|0
|20.
|Рохас Луис
|1
|0
|21.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|22.
|Сими Нванкво
|1
|0
|23.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|24.
|Уна Адам
|1
|0
|25.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|0
|4.
|Адриен Силва
|6
|1
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Кейта Бальде
|4
|1
|8.
|Йосида Майя
|5
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Феррари Алекс
|3
|0
|12.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|13.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|14.
|Верре Валерио
|2
|0
|15.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|16.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|17.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|21.62% (8)
|24.32% (9)
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|Сампдория
|7.14% (3)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =1 -16Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья
Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|32
|18
|9
|5
|62 - 29
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 47
|40
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|42 - 46
|40
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|34 - 41
|37
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|17.
|Торино
|0:1 Заявка
|31
|6
|12
|13
|45 - 54
|30
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|35 - 54
|26
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|32
|3
|12
|17
|33 - 64
|21
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|32
|4
|4
|24
|38 - 79
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 13
|39
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Болонья
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 23
|27
|8.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 14
|19
|14.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|19.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|7.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|13.
|Торино
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 28
|16
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|1:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 25
|11
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|23 - 37
|10
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Сампдория
Исход игры
Кротоне
11.9% (17)
Ничья
16.1% (23)
Сампдория
72% (103)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
77.3% (109)
Нет
22.7% (32)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
49% (70)
0:1 Сампдория
13.3% (19)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:1 Кротоне
7% (10)
1:0 Кротоне
4.2% (6)
1:3 Сампдория
3.5% (5)
2:3 Сампдория
2.8% (4)
0:2 Сампдория
2.8% (4)
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