Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Судья подбегает и показывает Феррари Алекс из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Сими Нванкво из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Кротоне

44' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Феррари Алекс из команды Сампдория

41' Отличные скиллы показывает Сими Нванкво , обводя своих соперников

41' Кротоне имеет хороший шанс забить.

41' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Удар от ворот произведет Кротоне

38' Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Чигарини Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Сампдория

35' Отличный пас сделал Дзанеллато Никколо из команды Кротоне . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

34' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Сампдория

32' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Сампдория

30' Жуниор Мессиас из команды Кротоне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

29' Удар от ворот произведет Сампдория

28' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

28' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Сими Нванкво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Жуниор Мессиас из команды Кротоне в офсайде

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ауджелло Томмазо из команды Сампдория

22' Жуниор Мессиас разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сампдория

19' Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали

19' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тонелли Лоренцо из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

18' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тонелли Лоренцо из команды Сампдория

18' Отличные скиллы показывает Эдуардо Энрике , обводя своих соперников

18' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Кротоне

17' ШАНС! Янкто Якуб нанес удар с лета, но не попал по воротам!

16' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Эдуардо Энрике из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кротоне

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Кротоне

10' Жуниор Мессиас имел все шансы забить, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв!

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Кротоне

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля