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  4. Серия A
Кротоне
0:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
37' Желтая карточка
Чигарини Лука
45' Желтая карточка
Феррари Алекс
0:1
53' Гол
Квальярелла Фабио
90'+4
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
6
Магальян
Лисандро
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
95
Эдуардо
Энрике
8
Чигарини
Лука
21
Дзанеллато
Никколо
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
1
Аудеро
Эмиль
21
Тонелли
Лоренцо
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
14
Янкто
Якуб
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
Кротоне
3-5-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

37'
Чигарини Лука
 
45'
 
Феррари Алекс
53'
0:1
Квальярелла Фабио
(Габбьядини Маноло)
63'
Големич Владимир
Луперто Себастьяно
 
64'
Молина Сальваторе
Чигарини Лука
 
64'
Ди Кармине Самуэль
Перейра Педру II
 
90'
 
Квальярелла Фабио
Янкто Якуб
90'
 
Дамсгор Миккель
Кейта Бальде
90'
 
Джиджи Коффи
Габбьядини Маноло
90'
 
Лерис Мехди
Ривьер Эммануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 17 (7) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 8 0.25
3. Реца Аркадиуш 2 0.06
4. Уна Адам 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Дзанеллато Никколо 1 0.03
9. Вулич Милош 1 0.03
10. Джиджи Коффи 1 0.03
11. Эдуардо Энрике 1 0.03
12. Перейра Педру II 0 0
13. Бенали Ахмед 0 0
14. Магальян Лисандро 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (1) 0.34
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.16
3. Янкто Якуб 5 0.16
4. Кейта Бальде 5 0.16
5. Торсби Мортен 3 0.09
6. Дамсгор Миккель 2 0.06
7. Верре Валерио 2 0.06
8. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
9. Экдаль Альбин 2 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Йосида Майя 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Адриен Силва 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Чигарини Лука 4 1
6. Луперто Себастьяно 4 1
7. Перейра Педру II 5 0
8. Мессьяс Жуниор 5 0
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Джиджи Коффи 3 0
13. Эдуардо Энрике 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Феррари Алекс 3 0
12. Дамсгор Миккель 3 0
13. Берешиньски Бартош 2 0
14. Верре Валерио 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 8.11% (3) 24.32% (9) 21.62% (8) 24.32% (9) 10.81% (4) 10.81% (4)
 Сампдория 6.98% (3) 18.6% (8) 20.93% (9) 16.28% (7) 13.95% (6) 23.26% (10)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =1 -16
Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья
Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сампдория 3:1 Кротоне Серия A Кротоне 1:3 Сампдория Кубок Кротоне 4:1 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Кротоне Серия A
Сампдория 1:2 Кротоне Серия A Кротоне 1:1 Сампдория Серия A Кротоне 1:0 Сампдория Серия B Сампдория 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
4. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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Прогнозы 143
Кротоне 11.9% (17)
X 16.1% (23)
Сампдория 72% (103)
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2.06 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Кротоне 0:1 Сампдория

Исход игры
Кротоне
11.9% (17)
Ничья
16.1% (23)
Сампдория
72% (103)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
77.3% (109)
Нет
22.7% (32)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
49% (70)
0:1 Сампдория
13.3% (19)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:1 Кротоне
7% (10)
1:0 Кротоне
4.2% (6)
1:3 Сампдория
3.5% (5)
2:3 Сампдория
2.8% (4)
0:2 Сампдория
2.8% (4)
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