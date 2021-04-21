Ювентус
1:1
Перерыв
Стадион: Альянц Стэдиум
Парма
23' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
0:1
25' ГолБругман Гастон
1:1
43' ГолАлекс Сандро
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
10
Дибала
Пауло
13
Бани
Маттиа
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Зом СимонЗащитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
-
35 Траоре ЧакаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
25'
0:1
43'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (5)
|0.78
|2.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.25
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.22
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.16
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.13
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.09
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.06
|10.
|Данило Луис
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Мело Артур
|1
|0.03
|13.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Де Лихт Маттайс
|0
|0
|18.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|19.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|7 (4)
|0.22
|2.
|Эрнани Азеведо
|6 (1)
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|4
|0.13
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|6.
|Карамо Янн
|2
|0.06
|7.
|Ман Деннис
|2
|0.06
|8.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0.03
|10.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.03
|11.
|Пелле Грациано
|1
|0.03
|12.
|Бругман Гастон
|1
|0.03
|13.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|14.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|8.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|9.
|Мората Альваро
|2
|1
|10.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|11.
|Мело Артур
|3
|0
|12.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|13.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|14.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|8
|0
|2.
|Куцка Юрай
|7
|0
|3.
|Пеццелла Джузеппе
|7
|0
|4.
|Бругман Гастон
|6
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|6.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|4
|0
|8.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|9.
|Конти Андреа
|3
|0
|10.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Осорио Йордан
|2
|0
|16.
|Карамо Янн
|2
|0
|17.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|18.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|19.
|Пелле Грациано
|1
|0
|20.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|21.
|Лорини Венсан
|1
|0
|22.
|Грасси Альберто
|1
|0
|23.
|Ман Деннис
|1
|0
|24.
|Зом Симон
|1
|0
|25.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|15% (9)
|15% (9)
|13.33% (8)
|13.33% (8)
|16.67% (10)
|26.67% (16)
|Парма
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +1 =5 -14Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Парма 1:2 Ювентус Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|32
|18
|9
|5
|62 - 29
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 47
|40
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|42 - 46
|40
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|34 - 41
|37
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|17.
|Торино
|0:1 Заявка
|31
|6
|12
|13
|45 - 54
|30
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|35 - 54
|26
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|32
|3
|12
|17
|33 - 64
|21
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|32
|4
|4
|24
|38 - 79
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 13
|39
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Болонья
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 23
|27
|8.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 14
|19
|14.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|19.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|7.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|13.
|Торино
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 28
|16
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|1:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 25
|11
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|23 - 37
|10
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Ювентус 1:1 Парма
Исход игры
Ювентус
100% (146)
Ничья
0% (0)
Парма
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
28.17% (40)
Нет
71.83% (102)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
54.1% (79)
2:1 Ювентус
15.8% (23)
3:0 Ювентус
11.6% (17)
3:1 Ювентус
9.6% (14)
1:0 Ювентус
3.4% (5)
4:1 Ювентус
1.4% (2)
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