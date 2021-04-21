  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Ювентус
1:1
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
23' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
0:1
25' Гол
Бругман Гастон
1:1
43' Гол
Алекс Сандро
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
16
Куадрадо
Хуан
5
Мело
Артур
30
Бентанкур
Родриго
14
Маккенни
Уэстон
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
34
Коломби
Симоне
16
Лорини
Венсан
13
Бани
Маттиа
24
Осорио
Йордан
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
9
Пелле
Грациано
27
Жервиньо
Куасси
Ювентус
4-4-2
Парма
4-3-3

Ход матча

23'
Маккенни Уэстон
 
25'
0:1
Бругман Гастон
43'
Алекс Сандро
(Де Лихт Маттайс)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.78
2. Мората Альваро 8 (1) 0.25
3. Кьеза Федерико 7 0.22
4. Маккенни Уэстон 5 0.16
5. Кулушевски Деян 4 0.13
6. Дибала Пауло 3 0.09
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Бонуччи Леонардо 2 0.06
9. Рабио Адриен 2 0.06
10. Данило Луис 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Мело Артур 1 0.03
13. Куадрадо Хуан 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Де Лихт Маттайс 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 7 (4) 0.22
2. Эрнани Азеведо 6 (1) 0.19
3. Жервиньо Куасси 4 0.13
4. Куртич Ясмин 4 0.13
5. Гальоло Риккардо 2 0.06
6. Карамо Янн 2 0.06
7. Ман Деннис 2 0.06
8. Михэйлэ Валентин 2 0.06
9. Пеццелла Джузеппе 1 0.03
10. Корнелиус Андреас 1 0.03
11. Пелле Грациано 1 0.03
12. Бругман Гастон 1 0.03
13. Инглезе Роберто 0 0
14. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Маккенни Уэстон 4 0
9. Мората Альваро 2 1
10. Бернардески Федерико 3 0
11. Мело Артур 3 0
12. Де Лихт Маттайс 3 0
13. Кьеза Федерико 1 1
14. Роналду Криштиану 2 0
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 8 0
2. Куцка Юрай 7 0
3. Пеццелла Джузеппе 7 0
4. Бругман Гастон 6 0
5. Гальоло Риккардо 5 0
6. Иакопони Симоне 3 1
7. Куртич Ясмин 4 0
8. Алвеш Бруну 3 0
9. Конти Андреа 3 0
10. Корнелиус Андреас 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Дармиан Маттео 2 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Осорио Йордан 2 0
16. Карамо Янн 2 0
17. Брунетта Хуан 2 0
18. Михэйлэ Валентин 2 0
19. Пелле Грациано 1 0
20. Скоццарелла Маттео 1 0
21. Лорини Венсан 1 0
22. Грасси Альберто 1 0
23. Ман Деннис 1 0
24. Зом Симон 1 0
25. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 15% (9) 15% (9) 13.33% (8) 13.33% (8) 16.67% (10) 26.67% (16)
 Парма 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 18.75% (6) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа
Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Парма 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Серия A
Парма 1:2 Ювентус Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус 1:1 Заявка 32 18 9 5 62 - 29 63
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
10. Болонья 1:0 Заявка 32 11 7 14 44 - 47 40
11. Сампдория 0:0 Заявка 32 11 7 14 42 - 46 40
12. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 10 13 34 - 41 37
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа 2:2 Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя 1:1 Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Беневенто 2:2 Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
17. Торино 0:1 Заявка 31 6 12 13 45 - 54 30
18. Кальяри 0:0 Заявка 32 6 8 18 35 - 54 26
19. Парма 1:1 Заявка 32 3 12 17 33 - 64 21
20. Кротоне 0:0 Заявка 32 4 4 24 38 - 79 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус 1:1 Заявка 17 12 3 2 35 - 13 39
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Болонья 1:0 Заявка 16 8 3 5 29 - 23 27
8. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
9. Сампдория 0:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе 0:0 Заявка 16 5 4 7 12 - 14 19
14. Дженоа 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
15. Специя 1:1 Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри 0:0 Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне 0:0 Заявка 16 4 2 10 21 - 31 14
18. Торино 0:1 Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
19. Беневенто 2:2 Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан 1:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус 1:1 Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто 2:2 Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Удинезе 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
13. Торино 0:1 Заявка 16 4 4 8 22 - 28 16
14. Специя 1:1 Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа 2:2 Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья 1:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
18. Кальяри 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 25 11
19. Парма 1:1 Заявка 16 1 7 8 23 - 37 10
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не стал добавлять к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!
  • 44'
    Вразрез отдавал Бентанкур в штрафную, куда врывался Дибала, но в последний момент мяч перехватил Осорио.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Алекс Сандро! После навеса с угла поля выиграл верх в чужой штрафной Де Лихт и головой сбросил на Сандро, который оторвался от защитников и вторым касанием в падении отправил сферу в сетку.
  • 42'
    Пробивал Куадрадо с острого угла после навеса от Маккенни, но на пути мяча оказалась спина Осорио.
  • 41'
    Диагональным пасом Бани искал в штрафной соперника Пелле, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бонуччи.
  • 39'
    Мягко забросил в штрафную Артур на ход Роналду, но тот в борьбе против Бани нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • 38'
    С фланга навесил Сандро в центр штрафной на Роналду, но тот не добрался до мяча в борьбе с Осорио.
  • 37'
    Со штрафного Дибала попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • Желтая карточка
    36'
    Перед своей штрафной Бани руками придержал за футболку Артура. Судья сразу же показал желтую карточку нарушителю.
  • 35'
    Отдавал разрезной пас Артур в штрафную на ход Дибале, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 34'
    Догнал мяч у лицевой линии Маккенни и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 33'
    С угла поля навесил Бругман на дальнюю штангу, но здесь Грасси нарушил правила в борьбе с Буффоном.
  • Угловой
    32'
    С фланга прострелил в центр штрафной Грасси, но мяч рикошетом от ноги Бонуччи улетел на угловой.
  • 31'
    Диагональным пасом Бентанкур искал в штрафной соперника Дибалу, но мяч в последний момент перехватил Бругман.
  • 30'
    В верховой борьбе против Макккенни подтолкнул соперника в спину Ман. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 29'
    Сместился с фланга к линии штрафной Дибала и пробил по воротам, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 28'
    После навеса с угла поля на дальнюю штангу так и не смог пробить головой Бонуччи, проиграв борьбу Грасси.
  • Угловой
    27'
    С фланга снова подачу исполнял Куадрадо, но на этот раз Осорио выиграл верх и вынес снаряд на угловой.
  • 26'
    Убегал Куадрадо по флангу и прострелил на ближнюю штангу, где подставил ногу Роналду, но не попал он в створ ворот.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Гастон Бругман! Идеально исполнил штрафной Бругман. Мяч перелетел стенку и зашел точно в нижний ближний угол. Буффону пришлось лишь взглядом провожать сферу в сетку.
  • Желтая карточка
    24'
    Перед своей штрафной Маккенни в подкате снес Пелле. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 23'
    Долго катают мяч на чужой половине поля туринцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 22'
    По флангу забросил Куртич на ход Пеццелле, но прочитал эпизод Данило и без труда перехватил мяч.
  • 21'
    Тонким пасом выводил Роналду в штрафную соперника Дибалу, но того от мяча корпусом оттеснил Осорио.
  • 20'
    С левого фланга прострелил Жервиньо в центр на Пелле, но тому с разворота пробить не позволил Де Лихт.
  • 19'
    Подхватил снаряд на правом фланге Ман и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 18'
    Мог убегать на ворота соперника Роналду после заброса от Артура, но вышел за пределы штрафной Коломби и разрядил обстановку.
  • 17'
    На скорости Жервиньо прорвался к штрафной соперника и отдал поперек под удар Пеццелле, но тот отправил снаряд на трибуну.
  • 16'
    Прорвался по правому флангу вновь Куадрадо и подал в центр штрафной, но здесь спокойно головой мяч вынес Бани.
  • 15'
    Оказался на газоне Куадрадо в верховой борьбе против Бругмана. Штрафной удар исполнят туринцы.
  • 14'
    После навеса с угла поля от Бругмана пробивал по воротам Пелле головой, но точности ему немного не хватило.
  • 13'
    После прострела с фланга от Пеццеллы мяч угодил в руку Данило, но судья не стал назначать пенальти.
  • 12'
    С левого фланга навесил Куртич в центр штрафной на ход Пелле, но тому пробить по воротам не позволил Бонуччи.
  • 11'
    Получил по ногам на фланге Пеццелла от Куадрадо в подкате. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • Опасный момент
    10'
    Отличный шанс был у Роналду. Замыкал он в касание с восьми метров прострел с фланга от Сандро, но каким-то чудом на линии ворот сферу остановил Коломби.
  • 9'
    Снова пришлось потрудится голкиперу "Пармы". На этот раз смог он спасти свою команду после дальнего удара от Куадрадо.
  • 8'
    Убегал по левому флангу Маккенни и низом прострелил вдоль ворот, но на выходе Коломби прервал этот пас.
  • 7'
    Очередной навес Куадрадо с фланга едва не завершился забитым голом, но мяч с дальней девятке в прыжке потащил Коломби.
  • 6'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Куадрадо, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 5'
    По флангу отдавал Данило на ход Маккенни, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 4'
    С угла поля навесил Бругман в центр штрафной, но здесь выиграл верх Бонуччи и головой выбил в центр поля.
  • Угловой
    3'
    Убежал по флангу Пеццеллла и прострелил в центр штрафной, но здесь Де Лихт вынес мяч на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Пармы"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ювентус 1:1 Парма

Исход игры
Ювентус
100% (146)
Ничья
0% (0)
Парма
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
28.17% (40)
Нет
71.83% (102)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
54.1% (79)
2:1 Ювентус
15.8% (23)
3:0 Ювентус
11.6% (17)
3:1 Ювентус
9.6% (14)
1:0 Ювентус
3.4% (5)
4:1 Ювентус
1.4% (2)
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