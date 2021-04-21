Диагональным пасом Бани искал в штрафной соперника Пелле, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бонуччи.

Пробивал Куадрадо с острого угла после навеса от Маккенни, но на пути мяча оказалась спина Осорио.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Алекс Сандро! После навеса с угла поля выиграл верх в чужой штрафной Де Лихт и головой сбросил на Сандро, который оторвался от защитников и вторым касанием в падении отправил сферу в сетку.

Вразрез отдавал Бентанкур в штрафную, куда врывался Дибала, но в последний момент мяч перехватил Осорио.

Судья ничего не стал добавлять к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!

39' Мягко забросил в штрафную Артур на ход Роналду, но тот в борьбе против Бани нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

38' С фланга навесил Сандро в центр штрафной на Роналду, но тот не добрался до мяча в борьбе с Осорио.

37' Со штрафного Дибала попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

36' Перед своей штрафной Бани руками придержал за футболку Артура. Судья сразу же показал желтую карточку нарушителю.

35' Отдавал разрезной пас Артур в штрафную на ход Дибале, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

34' Догнал мяч у лицевой линии Маккенни и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.

33' С угла поля навесил Бругман на дальнюю штангу, но здесь Грасси нарушил правила в борьбе с Буффоном.

32' С фланга прострелил в центр штрафной Грасси, но мяч рикошетом от ноги Бонуччи улетел на угловой.

31' Диагональным пасом Бентанкур искал в штрафной соперника Дибалу, но мяч в последний момент перехватил Бругман.

30' В верховой борьбе против Макккенни подтолкнул соперника в спину Ман. Судья все видел и назначил штрафной удар.

29' Сместился с фланга к линии штрафной Дибала и пробил по воротам, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

28' После навеса с угла поля на дальнюю штангу так и не смог пробить головой Бонуччи, проиграв борьбу Грасси.

27' С фланга снова подачу исполнял Куадрадо, но на этот раз Осорио выиграл верх и вынес снаряд на угловой.

26' Убегал Куадрадо по флангу и прострелил на ближнюю штангу, где подставил ногу Роналду, но не попал он в створ ворот.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Гастон Бругман! Идеально исполнил штрафной Бругман. Мяч перелетел стенку и зашел точно в нижний ближний угол. Буффону пришлось лишь взглядом провожать сферу в сетку.

24' Перед своей штрафной Маккенни в подкате снес Пелле. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

23' Долго катают мяч на чужой половине поля туринцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

22' По флангу забросил Куртич на ход Пеццелле, но прочитал эпизод Данило и без труда перехватил мяч.

21' Тонким пасом выводил Роналду в штрафную соперника Дибалу, но того от мяча корпусом оттеснил Осорио.

20' С левого фланга прострелил Жервиньо в центр на Пелле, но тому с разворота пробить не позволил Де Лихт.

19' Подхватил снаряд на правом фланге Ман и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

18' Мог убегать на ворота соперника Роналду после заброса от Артура, но вышел за пределы штрафной Коломби и разрядил обстановку.

17' На скорости Жервиньо прорвался к штрафной соперника и отдал поперек под удар Пеццелле, но тот отправил снаряд на трибуну.

16' Прорвался по правому флангу вновь Куадрадо и подал в центр штрафной, но здесь спокойно головой мяч вынес Бани.

15' Оказался на газоне Куадрадо в верховой борьбе против Бругмана. Штрафной удар исполнят туринцы.

14' После навеса с угла поля от Бругмана пробивал по воротам Пелле головой, но точности ему немного не хватило.

13' После прострела с фланга от Пеццеллы мяч угодил в руку Данило, но судья не стал назначать пенальти.

12' С левого фланга навесил Куртич в центр штрафной на ход Пелле, но тому пробить по воротам не позволил Бонуччи.

11' Получил по ногам на фланге Пеццелла от Куадрадо в подкате. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

10' Отличный шанс был у Роналду. Замыкал он в касание с восьми метров прострел с фланга от Сандро, но каким-то чудом на линии ворот сферу остановил Коломби.

9' Снова пришлось потрудится голкиперу "Пармы". На этот раз смог он спасти свою команду после дальнего удара от Куадрадо.

8' Убегал по левому флангу Маккенни и низом прострелил вдоль ворот, но на выходе Коломби прервал этот пас.

7' Очередной навес Куадрадо с фланга едва не завершился забитым голом, но мяч с дальней девятке в прыжке потащил Коломби.

6' С правого фланга прострелил в центр штрафной Куадрадо, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

5' По флангу отдавал Данило на ход Маккенни, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

4' С угла поля навесил Бругман в центр штрафной, но здесь выиграл верх Бонуччи и головой выбил в центр поля.

3' Убежал по флангу Пеццеллла и прострелил в центр штрафной, но здесь Де Лихт вынес мяч на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.